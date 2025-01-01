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برامج إدارة الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك
يساعد برنامج إدارة الشحن الشركات في اختيار خيارات النقل الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. إنها ذات قيمة خاصة للشركات التي لا تمتلك أسطولًا خاصًا بها وتحتاج إلى التعاون مع مقدمي خدمات الشحن. يساعد هذا البرنامج الشركات على جمع معلومات حول شركات النقل المختلفة وخدماتها وتقييم خياراتها واختيار الأنسب لاحتياجات النقل الخاصة بها. يتم استخدامه بشكل شائع من قبل متخصصي الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد المكلفين بضمان تسليم البضائع إلى العملاء في الوقت المناسب. يمكن تقديم برامج إدارة الشحن كحل مستقل أو كجزء من مجموعة شاملة لسلسلة التوريد أو نظام إدارة النقل. قد يكون التكامل مع الأدوات اللوجستية الأخرى، مثل برامج الشحن وأنظمة إدارة الفناء وحلول تخطيط سلسلة التوريد، ضروريًا أيضًا.
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Shiprocket
shiprocket.in
أحد أفضل حلول برمجيات التجارة الإلكترونية والشحن. أكثر من 24000+ خدمة COD واستخدم شركاء توصيل متعددين في الهند لتسليم منتجاتك في الوقت المحدد. لا حدود للشحن.
Truckstop
truckstop.com
تواصل مع شركاء الشحن الذين يمكنك الوثوق بهم، وقم بتسعير كل حمولة لتحقيق الربحية، وقم بعملك بسرعة وثقة لم يسبق لها مثيل. في Truckstop، نحن ملتزمون ببناء شبكة يمكنك الوثوق بها، بدءًا من لوحة التحميل الخاصة بنا ونذهب إلى أبعد من ذلك لنقدم لك حلولًا مبتكرة تساعدك على إدارة أعمال الشحن المربحة وتنميتها و...
Convoy
convoy.com
نحن نستخدم التكنولوجيا لجعل الشحن أكثر كفاءة، وخفض تكاليف شركات الشحن، وزيادة أرباح شركات النقل، والقضاء على انبعاثات الكربون من كوكبنا.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon يعيش ويتنفس ويحلم بالنقل والخدمات اللوجستية. تعمل منصة إدارة النقل الخاصة بنا على تشغيل الشبكة الأكثر خبرة من شركات الشحن ووكلاء الشحن والناقلين وتجار التجزئة ومستلمي التحميل في العالم. من خلال مراكز التطبيقات لدينا، يمكنك رقمنة عمليات إدارة النقل الشاملة لديك - بدءًا من الشراء وحتى التس...
SeaRates
searates.com
تم إطلاق موقع SeaRates.com في عام 2005 وهو عبارة عن منصة رقمية تمكن العملاء من نقل البضائع حول العالم في بضع خطوات سهلة. أصبحت SeaRates جزءًا من عائلة موانئ دبي العالمية في عام 2020. ونواصل معًا رقمنة وتحسين عملية حركة البضائع. نحن نساعد عملائنا على أن يصبحوا أكثر كفاءة مع زيادة وضوح سلاسل التوريد و...
GoComet
gocomet.com
GoComet عبارة عن منصة رؤية النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الخدمات اللوجستية الشاملة للشركات العالمية. من خلال مجموعة من المنتجات السحابية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تغطي GoComet أوضاعًا متعددة في شحنة واحدة، من المستودع إلى عتبة المرسل إليه النهائي. تحل GoComet أربع مشاكل لو...
uShip
uship.com
تجعل uShip شحن الدراجات النارية والقوارب وغيرها من العناصر الكبيرة سريعًا وبأسعار معقولة من خلال ربطك بشبكة شركات النقل لدينا التي تتنافس على شحنتك.
Forto
forto.com
خدمات شحن البضائع والخدمات اللوجستية الرقمية مدعومة بالتكنولوجيا المبتكرة التي تعمل على رفع مستوى عمليات سلسلة التوريد لديك.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath عبارة عن منصة TMS مركزية واحدة تابعة لشركة 3PL أو وساطة الشحن لتوفير رؤية الشحن الشاملة والتعاون والأتمتة عبر شبكتك بالكامل. 1 | توفر بوابة العملاء وشبكة الشحن لشركات الشحن إمكانية الحجز عبر الإنترنت ذات الخدمة الذاتية والتتبع المباشر والتتبع مع منح شركات النقل قوة الإعداد الآلي لشركة ال...
GoRamp
goramp.com
حلول برمجيات إدارة سلسلة التوريد الرقمية والبسيطة. تعمل حلول البرامج الشاملة من GoRamp على إعادة تعريف الخدمات اللوجستية والمستودعات وإدارة الفناء من خلال غرس الابتكار الرقمي مع بساطة لا مثيل لها. استمتع بتجربة المعيار الجديد للكفاءة اللوجستية عبر سلسلة التوريد بأكملها.
OnTruck
ontruck.com
تأسست Ontruck من أجل تطوير التقنيات التي ستجعل تجربة الشحن البري تجربة سلسة وفعالة لكل من سائقي الشاحنات والشركات التي ترسل الشحنات.
WebCargo
webcargo.co
تعد WebCargo® by Freightos منصة شحن عالمية رائدة تربط بين شركات النقل ووكلاء الشحن. على وجه الخصوص، إنها أكبر منصة للحجز الإلكتروني للشحن الجوي، مما يتيح تسعير وحجز بسيط وفعال للشحن بين الآلاف من وكلاء الشحن، بما في ذلك أفضل عشرين وكيل شحن عالميًا، ومئات من شركات الطيران والخطوط البحرية وشركات النقل...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل بالشاحنات. Rose Rocket هو نظام إدارة النقل (TMS) الشامل الأعلى تقييمًا والحائز على جوائز والذي يساعد الآلاف من شركات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية (الوسطاء وشركات النقل والشاحنين) على تبسيط أعمالهم وأتمتتها. Rose Rocket هو برنامج إدارة النقل (TMS) المفضل ...
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager عبارة عن منصة شاملة لإدارة عمليات الشحن بالجملة تساعد المستأجرين والوسطاء والمصنعين على تقليل التكلفة والمخاطر والتعقيد. يقوم العملاء مثل Koch Industries وGE وEquinor وOMV وSuzano وGyxis وأكثر من 180 شركة بإدارة عملياتهم بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في بيئة موحدة، وتعمل ...
OpenTug
opentug.com
OpenTug عبارة عن شبكة شحن رقمية مصممة لربط الشحن بالمراكب والمحطات الطرفية على مستوى البلاد. تسهل المنصة على شركات الشحن توفير المال عن طريق الشحن بشكل مستدام على الممرات المائية الأمريكية مع تبسيط المبيعات للمشغلين. يوفر OpenTug مجموعة ذات علامة تجارية لتمكين الحجز والجدولة وإدارة العملاء لمشغلي ال...
Logipulse
logipulse.com
Logipulse هو حل برمجي لصناعة الشحن. فهو يسمح لوكلاء الشحن بإدارة أعمالهم من البداية إلى النهاية مع تقديم فوائد تجارية سليمة.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo هو وكيل شحن رقمي ومزود للخدمات اللوجستية. تسمح منصتنا للعملاء بحجز وإدارة وتتبع شحناتهم الدولية بالإضافة إلى استخدام التحليلات لدفع قرارات سلسلة التوريد الذكية التي تساعد أعمالهم على الازدهار.
ShipHawk
shiphawk.com
تركز ShipHawk على أتمتة وتحسين العالم خلف زر الشراء™ ومنح الشركات إمكانية الوصول إلى نفس الأدوات والكفاءات التي تستخدمها أكبر الشركات في العالم. تعمل ShipHawk مع شركات البيع بالتجزئة والجملة والتجارة الإلكترونية ذات الحجم الكبير باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تقدم ShipHawk أكثر بكثير من م...
cargo.one
cargo.one
تقوم شركة Cargo.one بربط وكلاء الشحن مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الآخرين في منصة واحدة، مما يسمح لهم بعرض أسعار الشحنات في دقائق، بدلاً من ساعات، وكسب المزيد من الأعمال. مع شركة Cargo.one، يمكن لوكلاء الشحن مقارنة أسعار الشحن الجوي على الفور من أكثر من 100 شركة طيران، والحصول على رسوم المنشأ أو ال...
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة نقل قوي ومعتمد على السحابة، صممه خبراء الصناعة لإحداث ثورة في الكفاءة لشركات النقل والوسطاء والشركات الهجينة. يعمل هذا النظام الأساسي الشامل على تبسيط كل شيء بدءًا من إدارة التحميل وبرامج التشغيل وحتى الإرسال والمحاسبة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل سلسة (مضمنة في كل اشتراك)، ي...
Emerge
emergemarket.com
يختلف Emerge عن تقنيات شراء الشحن الأخرى حيث أن Emerge يعزز سوقًا فريدًا يسمح لشركات الشحن والناقلين بالتفاعل بشكل مباشر، مع رؤية العملية برمتها مما يسمح لهم باتخاذ القرارات الأكثر تأثيرًا الممكنة للشحن الفوري والتعاقدي. تشجع منصة Emerge على البناء على علاقات طويلة الأمد وذات مغزى وتنميتها بين الأطر...
Owlery
owlery.ai
يمكّن Owlery فرق سلسلة التوريد من العمل بشكل أسرع، مع قدر أكبر من الموثوقية، ومع القدرة على تقليل تكلفة البضائع المبيعة مع الحفاظ على ارتفاع OTIF. تعتبر Owlery، التي تحظى بالثقة والمحبة من قبل العلامات التجارية سريعة الحركة، منصة كاملة لسلسلة التوريد - مع عمليات تكامل مجانية للبائعين وتكوينات سهلة ل...
FreightHub
freighthub.nz
تُحدث FreightHub ثورة في مجال الشحن الدولي من خلال رقمنة العمليات وتوفير رؤى في الوقت الفعلي وتوفير الشفافية لعملائها.
DrayNow
draynow.com
يحتاج الشحن إلى شركات النقل الآن. تحتاج شركات النقل إلى الأحمال الآن. أدخل DrayNow، أول منصة لمطابقة الشحن في الصناعة لتلبية سوق الوسائط المتعددة سريع الخطى اليوم. DrayNow هو أول سوق في الوقت الفعلي لربط الشحن متعدد الوسائط وشركات النقل بسلاسة. يوفر DrayNow الفرصة.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare هي الطريقة الحديثة لإدارة سير عمل الشحن السائب. قلل المخاطر واكتسب رؤى باستخدام برنامجنا المستند إلى السحابة والذي يحول البيانات إلى أرباح.
Cargofive
cargofive.com
منصة إدارة الأسعار التي توفر رؤية كاملة لأسعار الشحن البحري، وتتبع حاويات البضائع وتعقبها مباشرة، وإنشاء عروض الأسعار والمزيد.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt عبارة عن منصة لسلسلة التوريد، تقدم مركزًا مركزيًا موحدًا يوفر شفافية وكفاءة لا مثيل لهما تمكن الشركات من التعامل ببراعة مع تعقيدات التجارة العالمية، مما يضمن المرونة والدقة.
Cargoson
cargoson.com
برنامج إدارة الشحن لشركات الشحن - SAAS. الأداة الوحيدة التي تحتاجها للعمل بسهولة مع العديد من شركات النقل على أساس يومي. لا داعي لمطاردة شحناتك من بوابات النقل المختلفة أو رسائل البريد الإلكتروني. جميع معلومات النقل وجداول الأسعار وأوقات العبور لمقارنة الأسعار وحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتت...
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo هو نظام FMS (نظام إدارة الشحن) الرائد المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمصمم خصيصًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. باستخدام SpotGo، يمكن لوكلاء الشحن ومديري النقل الوصول إلى أداة قوية مصممة لتبسيط وتسريع نشر الشحن عبر مختلف بورصات الشحن أو الطلبات الآلية التي تدخل في نظام TMS الخاص بهم. ومن خل...
Bridge LCS
lcsbridge.com
الحل الكامل لجميع الصناعات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي (منطقة الخليج). المساعدة في إدارة ومراقبة الأعمال اللوجستية. برنامج Bridge LCS هو أحد حلول SAAS التي تم تطويرها لمساعدة وكلاء الشحن والتخليص الجمركي والناقلين على إدارة العمليات اللوجستية للبضائع الخاصة بهم.
FreightPOP
freightpop.com
يجعل FreightPOP الخدمات اللوجستية بسيطة من خلال تسجيل دخول واحد لجميع إدارة النقل، بما في ذلك إدارة الشحن الداخلي والخارجي عبر الطرود والشحن LTL وTL والمحيطات والجو الدولي. يوفر FreightPOP تكاملًا سلسًا في مجموعتك التقنية الحالية (ERP وWMS وCRM) وهو قابل للتكوين بدرجة كبيرة ليناسب سير العمل والعمليا...
Shipwell
shipwell.com
تعد منصة TMS الخاصة بـ Shipwell بمثابة حل شامل لإدارة النقل يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات الشحن الخاصة بها وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. باستخدام نظام TMS من Shipwell، يمكن للشركات إدارة جميع وسائل النقل الخاصة بها، بما في ذلك النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والجو والمحيطات، في منصة...
Cargobase
cargobase.com
تأسست شركة Cargobase في عام 2013، وهي شركة برمجيات لوجستية عالمية تتمثل مهمتها في تبسيط الخدمات اللوجستية للجميع. الحل: "البرامج اللوجستية التي تعمل". تقدم Cargobase TMS lite، وهو نظام إدارة النقل (TMS) الذي يصل إلى جوهر ما يريده متخصصو الخدمات اللوجستية - تعدد الاستخدامات لإدارة تدفقات سلسلة التوري...
Ofload
ofload.com.au
شريك سلسلة التوريد الشامل لحركات الشحن المحلية. تقديم حلول شحن مبتكرة