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أنظمة إدارة العمل الحر
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أنظمة إدارة العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد أنظمة إدارة المستقلين الشركات في تنظيم القوى العاملة المستقلة والمتعاقدة. تتعامل هذه الأنظمة مع جميع جوانب العلاقة بين المستقلين والشركات التي توظفهم، بما في ذلك الإعداد والعقود وإدارة المشاريع والمدفوعات. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للشركات تتبع البيانات الخاصة بعمالها المؤقتين والمهام الموكلة إليهم، مما يسمح بمراقبة فعالة للمشاريع التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنظمة إدارة المستقلين على تبسيط عملية الدفع للموظفين المستقلين مقابل عملهم المكتمل. تستخدم الشركات في كثير من الأحيان أنظمة إدارة المستقلين جنبًا إلى جنب مع منصات العمل الحر، وهي أسواق المواهب التي تسمح لأصحاب العمل بالعثور على العاملين المستقلين المتاحين. يمكن لأي شركة تستخدم العديد من العاملين المستقلين الاستفادة من هذه الأنظمة، لأنها تحل محل الأساليب اليدوية لإدارة العمال العرضيين. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج المحاسبة.

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Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

تطبيق Field Nation يربط الشركات بفنيين مهرة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يسهل جدولة المهام وتتبع الأداء وتحسين الكفاءة.

Contra

Contra

contra.com

Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR هو أداة لإدارة المشاريع تساعد أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول في تتبع تقدم المشروع والتعاون عبر منصة موحدة.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

تجمع تطبيق كافالري بين سوق وإدارة العمل الحر لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات والمستقلين.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely هو برنامج إدارة أعمال مصمم لمساعدة المستقلين والشركات الصغيرة في إدارة المشروعات، الاقتراحات، العقود، الفواتير، والإيرادات والنفقات.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Ruul

Ruul

ruul.io

تطبيق Ruul يقدم حلاً متكاملاً للشركات لإدارة العمليات مع المستقلين، بما في ذلك الفوترة ومدفوعات المقاولين.

Optymize

Optymize

optymize.io

يتيح تطبيق Optymize توظيف مطورين تقنيين عن بعد بسهولة، مع فترة تجريبية خالية من المخاطر لمدة أسبوعين.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.

Native Teams

Native Teams

nativeteams.com

يمكنك من خلال تطبيق Native Teams توظيف الأفراد أو العمل كموظف مستقل، مع خدمات التوظيف العالمية والامتثال الكامل.

Flextribe

Flextribe

flextribe.io

تطبيق Flextribe هو نظام لإدارة العمل الحر قائم على السحابة، يساعد الشركات في إدارة قوة العمل المرنة من خلال منصة واحدة.

JobBliss

JobBliss

jobbliss.com

تطبيق JobBliss هو منصة لإدارة العاملين المستقلين والمقاولين، حيث تساعد الشركات في بناء وإدارة التعاون مع القوى العاملة المتغيرة.

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