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تساعد أنظمة إدارة المستقلين الشركات في تنظيم القوى العاملة المستقلة والمتعاقدة. تتعامل هذه الأنظمة مع جميع جوانب العلاقة بين المستقلين والشركات التي توظفهم، بما في ذلك الإعداد والعقود وإدارة المشاريع والمدفوعات. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للشركات تتبع البيانات الخاصة بعمالها المؤقتين والمهام الموكلة إليهم، مما يسمح بمراقبة فعالة للمشاريع التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنظمة إدارة المستقلين على تبسيط عملية الدفع للموظفين المستقلين مقابل عملهم المكتمل. تستخدم الشركات في كثير من الأحيان أنظمة إدارة المستقلين جنبًا إلى جنب مع منصات العمل الحر، وهي أسواق المواهب التي تسمح لأصحاب العمل بالعثور على العاملين المستقلين المتاحين. يمكن لأي شركة تستخدم العديد من العاملين المستقلين الاستفادة من هذه الأنظمة، لأنها تحل محل الأساليب اليدوية لإدارة العمال العرضيين. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج المحاسبة.
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Upwork
upwork.com
Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Field Nation
fieldnation.com
تطبيق Field Nation يربط الشركات بفنيين مهرة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يسهل جدولة المهام وتتبع الأداء وتحسين الكفاءة.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
WorkMarket
workmarket.com
تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR هو أداة لإدارة المشاريع تساعد أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول في تتبع تقدم المشروع والتعاون عبر منصة موحدة.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
تجمع تطبيق كافالري بين سوق وإدارة العمل الحر لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات والمستقلين.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely هو برنامج إدارة أعمال مصمم لمساعدة المستقلين والشركات الصغيرة في إدارة المشروعات، الاقتراحات، العقود، الفواتير، والإيرادات والنفقات.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Ruul
ruul.io
تطبيق Ruul يقدم حلاً متكاملاً للشركات لإدارة العمليات مع المستقلين، بما في ذلك الفوترة ومدفوعات المقاولين.
Optymize
optymize.io
يتيح تطبيق Optymize توظيف مطورين تقنيين عن بعد بسهولة، مع فترة تجريبية خالية من المخاطر لمدة أسبوعين.
Xolo
xolo.io
Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.
Native Teams
nativeteams.com
يمكنك من خلال تطبيق Native Teams توظيف الأفراد أو العمل كموظف مستقل، مع خدمات التوظيف العالمية والامتثال الكامل.
Flextribe
flextribe.io
برنامجنا عبارة عن نظام إدارة مستقل قائم على السحابة يمكّن الشركات من إدارة القوى العاملة المرنة من البداية إلى النهاية عبر منصة واحدة. إن استخدام النظام على أكمل وجه يمكّن الشركات من تحديد القوى العاملة الخارجية لديها وإلحاقها وتحليلها وإدارتها ودفع أجورها وتقييمها وإخراجها من الخدمة.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss عبارة عن منصة لإدارة المستقلين والمقاولين تسمح للشركات ببناء القوى العاملة الطارئة وإدارتها والتعاون معها. أسهل من VMS، وأكثر تعاونية من أداة إدارة المهام. يتيح JobBliss لشركتك "التعاون" مع المقاولين والمستقلين.
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