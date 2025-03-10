أنظمة إدارة العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تساعد أنظمة إدارة المستقلين الشركات في تنظيم القوى العاملة المستقلة والمتعاقدة. تتعامل هذه الأنظمة مع جميع جوانب العلاقة بين المستقلين والشركات التي توظفهم، بما في ذلك الإعداد والعقود وإدارة المشاريع والمدفوعات. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للشركات تتبع البيانات الخاصة بعمالها المؤقتين والمهام الموكلة إليهم، مما يسمح بمراقبة فعالة للمشاريع التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنظمة إدارة المستقلين على تبسيط عملية الدفع للموظفين المستقلين مقابل عملهم المكتمل. تستخدم الشركات في كثير من الأحيان أنظمة إدارة المستقلين جنبًا إلى جنب مع منصات العمل الحر، وهي أسواق المواهب التي تسمح لأصحاب العمل بالعثور على العاملين المستقلين المتاحين. يمكن لأي شركة تستخدم العديد من العاملين المستقلين الاستفادة من هذه الأنظمة، لأنها تحل محل الأساليب اليدوية لإدارة العمال العرضيين. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج المحاسبة.
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Field Nation
fieldnation.com
تطبيق Field Nation يربط الشركات بفنيين مهرة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يسهل جدولة المهام وتتبع الأداء وتحسين الكفاءة.
Flextribe
flextribe.io
برنامجنا عبارة عن نظام إدارة مستقل قائم على السحابة يمكّن الشركات من إدارة القوى العاملة المرنة من البداية إلى النهاية عبر منصة واحدة. إن استخدام النظام على أكمل وجه يمكّن الشركات من تحديد القوى العاملة الخارجية لديها وإلحاقها وتحليلها وإدارتها ودفع أجورها وتقييمها وإخراجها من الخدمة.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss عبارة عن منصة لإدارة المستقلين والمقاولين تسمح للشركات ببناء القوى العاملة الطارئة وإدارتها والتعاون معها. أسهل من VMS، وأكثر تعاونية من أداة إدارة المهام. يتيح JobBliss لشركتك "التعاون" مع المقاولين والمستقلين.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Native Teams
nativeteams.com
من خلال منصة الفرق الأصلية ، يمكنك بسهولة استئجار أي شخص ، في أي مكان كصاحب عمل أو الحصول على حالة عاملة إذا كنت تعمل كمحرك مستقل. استكشف خدمات EOR و PEO الدولية وابدأ العمل عن بُعد بامتثال كامل.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Xolo
xolo.io
Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد الرقمي. إنه مثالي لـ: - الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حلول فعالة للتعاقد من الباطن والإدارة المالية. - الوكالات الرقمية وشركات الإعلام التي تتطلب إدارة مرنة للمواهب وحلول الدفع. - المنصات والمجتمعات التي تتعامل مع المستقلين والمقاولين المستقلين بشكل منتظم. يعتمد أكثر من 10.000 شركة و70.000 موظف مستقل حول العالم على Ruul لإدارة عملهم وعلاقاتهم المالية بطريقة سلسة ومتوافقة.
WorkMarket
workmarket.com
تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.
Upwork
upwork.com
Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely هو برنامج لإدارة الأعمال مصمم لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة على إدارة أعمالهم. إنها محطة واحدة لإدارة المشاريع والمقترحات والعقود والفواتير والدخل والنفقات كلها في مكان واحد.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Optymize
optymize.io
قم بتعيين مطوري التكنولوجيا الناشئين وقم بتوسيع نطاق فريقك بين عشية وضحاها. تتولى شركة Optimize العبء الثقيل للتوظيف عن بعد. قم بتعيين مطورين عن بعد مع فترة تجريبية مضمونة خالية من المخاطر لمدة أسبوعين دون طرح أي أسئلة.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR هو أداة لإدارة المشاريع تساعد أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول في تتبع تقدم المشروع والتعاون عبر منصة موحدة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
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