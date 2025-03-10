متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
أنظمة إدارة العمل الحر
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

أنظمة إدارة العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

تساعد أنظمة إدارة المستقلين الشركات في تنظيم القوى العاملة المستقلة والمتعاقدة. تتعامل هذه الأنظمة مع جميع جوانب العلاقة بين المستقلين والشركات التي توظفهم، بما في ذلك الإعداد والعقود وإدارة المشاريع والمدفوعات. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للشركات تتبع البيانات الخاصة بعمالها المؤقتين والمهام الموكلة إليهم، مما يسمح بمراقبة فعالة للمشاريع التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنظمة إدارة المستقلين على تبسيط عملية الدفع للموظفين المستقلين مقابل عملهم المكتمل. تستخدم الشركات في كثير من الأحيان أنظمة إدارة المستقلين جنبًا إلى جنب مع منصات العمل الحر، وهي أسواق المواهب التي تسمح لأصحاب العمل بالعثور على العاملين المستقلين المتاحين. يمكن لأي شركة تستخدم العديد من العاملين المستقلين الاستفادة من هذه الأنظمة، لأنها تحل محل الأساليب اليدوية لإدارة العمال العرضيين. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج المحاسبة.

إرسال تطبيق جديد


Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

تطبيق Field Nation يربط الشركات بفنيين مهرة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يسهل جدولة المهام وتتبع الأداء وتحسين الكفاءة.

Flextribe

Flextribe

flextribe.io

برنامجنا عبارة عن نظام إدارة مستقل قائم على السحابة يمكّن الشركات من إدارة القوى العاملة المرنة من البداية إلى النهاية عبر منصة واحدة. إن استخدام النظام على أكمل وجه يمكّن الشركات من تحديد القوى العاملة الخارجية لديها وإلحاقها وتحليلها وإدارتها ودفع أجورها وتقييمها وإخراجها من الخدمة.

JobBliss

JobBliss

jobbliss.com

JobBliss عبارة عن منصة لإدارة المستقلين والمقاولين تسمح للشركات ببناء القوى العاملة الطارئة وإدارتها والتعاون معها. أسهل من VMS، وأكثر تعاونية من أداة إدارة المهام. يتيح JobBliss لشركتك "التعاون" مع المقاولين والمستقلين.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Native Teams

Native Teams

nativeteams.com

من خلال منصة الفرق الأصلية ، يمكنك بسهولة استئجار أي شخص ، في أي مكان كصاحب عمل أو الحصول على حالة عاملة إذا كنت تعمل كمحرك مستقل. استكشف خدمات EOR و PEO الدولية وابدأ العمل عن بُعد بامتثال كامل.

Contra

Contra

contra.com

Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Ruul

Ruul

ruul.io

يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد الرقمي. إنه مثالي لـ: - الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حلول فعالة للتعاقد من الباطن والإدارة المالية. - الوكالات الرقمية وشركات الإعلام التي تتطلب إدارة مرنة للمواهب وحلول الدفع. - المنصات والمجتمعات التي تتعامل مع المستقلين والمقاولين المستقلين بشكل منتظم. يعتمد أكثر من 10.000 شركة و70.000 موظف مستقل حول العالم على Ruul لإدارة عملهم وعلاقاتهم المالية بطريقة سلسة ومتوافقة.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely هو برنامج لإدارة الأعمال مصمم لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة على إدارة أعمالهم. إنها محطة واحدة لإدارة المشاريع والمقترحات والعقود والفواتير والدخل والنفقات كلها في مكان واحد.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Optymize

Optymize

optymize.io

قم بتعيين مطوري التكنولوجيا الناشئين وقم بتوسيع نطاق فريقك بين عشية وضحاها. تتولى شركة Optimize العبء الثقيل للتوظيف عن بعد. قم بتعيين مطورين عن بعد مع فترة تجريبية مضمونة خالية من المخاطر لمدة أسبوعين دون طرح أي أسئلة.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR هو أداة لإدارة المشاريع تساعد أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول في تتبع تقدم المشروع والتعاون عبر منصة موحدة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.