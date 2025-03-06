Field Nation

fieldnation.com

Field Nation هو سوق العمل للخدمات الميدانية لتكنولوجيا المعلومات، حيث يربط بين الشركات والفنيين المهرة للقيام بعمل رائع في جميع أنحاء البلاد. تتيح منصتنا لفرق تقديم الخدمات التعرف على المهنيين المستقلين الذين يهتمون بالنتيجة بقدر اهتمامهم بالعمل معهم. مع Field Nation، يمكن للشركات بناء ونشر القوى العاملة الموثوقة عند الطلب، ويمكن للفنيين اختيار العمل الذي يتوافق مع اهتماماتهم، ومجموعة المهارات، والجدول الزمني. بناء طريقة أفضل للعمل. قم ببنائه مع Field Nation. التحدي: الطلب على الفنيين المهرة في أعلى مستوياته على الإطلاق. هناك عمل يجب إنجازه، لكن ليس هناك ما يكفي من العمال. لقد سئمت الشركات بشكل متزايد من التضحية بالسيطرة وتعريض علاقاتها مع العملاء للخطر بسبب استراتيجيات المواهب التي عفا عليها الزمن. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات والشغف بالخدمة الميدانية لتكنولوجيا المعلومات متاحون، وما زالوا ملتزمين بمهنتهم، ولكن ليس في المكان الذي تتوقع العثور عليهم فيه. إنهم يريدون طريقة جديدة للعمل: المرونة والاستقلالية والحرية. تساعد Field Nation قادة الخدمة الميدانية على: تحسين النتائج >> تواصل مباشرة مع الفنيين الذين يمثلون علامتك التجارية، وتأكد من اكتمال عملهم وفقًا لمواصفاتك قبل النقر فوق "موافقة". + تخفيض بنسبة 40% في زيارات الموقع مقارنةً بالأطراف الثالثة + نسبة نجاح تصل إلى 98% في العمل المنجز عبر Field Nation الرد بسرعة >> يتيح لك اتساع وعمق الفنيين المهرة في سوق Field Nation أن تقول "نعم" لعملائك، مع العلم أنه يمكنك التوسع بسرعة لتلبية الطلب. + تعمل تقنيات المصدر والإرسال بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 80% من الجهات الخارجية + 12 دقيقة متوسط ​​الوقت للطلب الأول في المدن الكبرى + تم إكمال طلبات العمل في أكثر من 29 ألف رمز بريدي عبر الولايات المتحدة. + يتم إنجاز مليون عملية عمل سنويًا في 425 ألف موقع + تقنيون ماهرون يتمتعون بالخبرة في أكثر من 20 نوعًا من الخدمات خفض التكاليف >> تخلص من مكدس هامش الطرف الثالث والرسوم الإضافية مع الحفاظ على التحكم في معدلات الدفع الخاصة بك. + الاطلاع على أسعار السوق الحالية حسب نوع العمل والجغرافيا + تحقيق وفورات في تكلفة العمالة تصل إلى 20% مقارنة بأطراف ثالثة وما يصل إلى 30% وفورات في تكلفة العمالة مقابل W2s