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أنظمة إدارة العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
تساعد أنظمة إدارة المستقلين الشركات في تنظيم القوى العاملة المستقلة والمتعاقدة. تتعامل هذه الأنظمة مع جميع جوانب العلاقة بين المستقلين والشركات التي توظفهم، بما في ذلك الإعداد والعقود وإدارة المشاريع والمدفوعات. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للشركات تتبع البيانات الخاصة بعمالها المؤقتين والمهام الموكلة إليهم، مما يسمح بمراقبة فعالة للمشاريع التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنظمة إدارة المستقلين على تبسيط عملية الدفع للموظفين المستقلين مقابل عملهم المكتمل. تستخدم الشركات في كثير من الأحيان أنظمة إدارة المستقلين جنبًا إلى جنب مع منصات العمل الحر، وهي أسواق المواهب التي تسمح لأصحاب العمل بالعثور على العاملين المستقلين المتاحين. يمكن لأي شركة تستخدم العديد من العاملين المستقلين الاستفادة من هذه الأنظمة، لأنها تحل محل الأساليب اليدوية لإدارة العمال العرضيين. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج المحاسبة.
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Field Nation
fieldnation.com
Field Nation هو سوق العمل للخدمات الميدانية لتكنولوجيا المعلومات، حيث يربط بين الشركات والفنيين المهرة للقيام بعمل رائع في جميع أنحاء البلاد. تتيح منصتنا لفرق تقديم الخدمات التعرف على المهنيين المستقلين الذين يهتمون بالنتيجة بقدر اهتمامهم بالعمل معهم. مع Field Nation، يمكن للشركات بناء ونشر القوى العاملة الموثوقة عند الطلب، ويمكن للفنيين اختيار العمل الذي يتوافق مع اهتماماتهم، ومجموعة المهارات، والجدول الزمني. بناء طريقة أفضل للعمل. قم ببنائه مع Field Nation. التحدي: الطلب على الفنيين المهرة في أعلى مستوياته على الإطلاق. هناك عمل يجب إنجازه، لكن ليس هناك ما يكفي من العمال. لقد سئمت الشركات بشكل متزايد من التضحية بالسيطرة وتعريض علاقاتها مع العملاء للخطر بسبب استراتيجيات المواهب التي عفا عليها الزمن. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات والشغف بالخدمة الميدانية لتكنولوجيا المعلومات متاحون، وما زالوا ملتزمين بمهنتهم، ولكن ليس في المكان الذي تتوقع العثور عليهم فيه. إنهم يريدون طريقة جديدة للعمل: المرونة والاستقلالية والحرية. تساعد Field Nation قادة الخدمة الميدانية على: تحسين النتائج >> تواصل مباشرة مع الفنيين الذين يمثلون علامتك التجارية، وتأكد من اكتمال عملهم وفقًا لمواصفاتك قبل النقر فوق "موافقة". + تخفيض بنسبة 40% في زيارات الموقع مقارنةً بالأطراف الثالثة + نسبة نجاح تصل إلى 98% في العمل المنجز عبر Field Nation الرد بسرعة >> يتيح لك اتساع وعمق الفنيين المهرة في سوق Field Nation أن تقول "نعم" لعملائك، مع العلم أنه يمكنك التوسع بسرعة لتلبية الطلب. + تعمل تقنيات المصدر والإرسال بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 80% من الجهات الخارجية + 12 دقيقة متوسط الوقت للطلب الأول في المدن الكبرى + تم إكمال طلبات العمل في أكثر من 29 ألف رمز بريدي عبر الولايات المتحدة. + يتم إنجاز مليون عملية عمل سنويًا في 425 ألف موقع + تقنيون ماهرون يتمتعون بالخبرة في أكثر من 20 نوعًا من الخدمات خفض التكاليف >> تخلص من مكدس هامش الطرف الثالث والرسوم الإضافية مع الحفاظ على التحكم في معدلات الدفع الخاصة بك. + الاطلاع على أسعار السوق الحالية حسب نوع العمل والجغرافيا + تحقيق وفورات في تكلفة العمالة تصل إلى 20% مقارنة بأطراف ثالثة وما يصل إلى 30% وفورات في تكلفة العمالة مقابل W2s
Flextribe
flextribe.io
برنامجنا عبارة عن نظام إدارة مستقل قائم على السحابة يمكّن الشركات من إدارة القوى العاملة المرنة من البداية إلى النهاية عبر منصة واحدة. إن استخدام النظام على أكمل وجه يمكّن الشركات من تحديد القوى العاملة الخارجية لديها وإلحاقها وتحليلها وإدارتها ودفع أجورها وتقييمها وإخراجها من الخدمة.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss عبارة عن منصة لإدارة المستقلين والمقاولين تسمح للشركات ببناء القوى العاملة الطارئة وإدارتها والتعاون معها. أسهل من VMS، وأكثر تعاونية من أداة إدارة المهام. يتيح JobBliss لشركتك "التعاون" مع المقاولين والمستقلين.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.
TalentDesk
talentdesk.io
برنامج لإدارة ودفع المقاولين والمستقلين لديك. أينما كانوا. TalentDesk.io هو نظام إدارة مستقل متكامل (FMS) تم إنشاؤه بواسطة الفريق الذي يقف وراء موقع PeopleHour.com الرائد في السوق. من خلال الاستفادة من أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال العمل الحر، نحن المنصة الوحيدة المصممة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الخارجية. يمكنك تأهيل أفضل المواهب المستقلة بشكل متوافق، وتخصيص العمل على الفور باستخدام دليل مصمم خصيصًا، وأتمتة المدفوعات متعددة العملات للمقاولين في أي مكان. موثوق به من قبل شركات التعليم الإلكتروني العالمية والإنتاج/الإعلام والاستشارات وشركات التكنولوجيا عالية النمو في جميع أنحاء العالم.
Native Teams
nativeteams.com
باستخدام منصة Native Teams، يمكنك بسهولة توظيف أي شخص في أي مكان كصاحب عمل أو الحصول على حالة موظف إذا كنت تعمل كموظف مستقل. استكشف خدماتنا الدولية في مجال الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) وPEO (PEO) وابدأ العمل عن بعد مع الامتثال الكامل.
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحديد مصادر المواهب ووصولاً إلى فحوصات الامتثال والمستندات والمدفوعات والرؤى، تساعد منصتنا الشركات الرائدة في العالم على تقليل التكاليف وتسريع أوقات التوظيف والحماية من سوء التصنيف في أكثر من 150 دولة. استكشف المنصة مجانًا أو احجز عرضًا تجريبيًا اليوم - تعرف على كيفية استخدام PepsiCo وDepop وأكثر من 12000 شركة رائدة عالميًا لـ YunoJuno للعمل مع المقاولين دون عناء.
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد الرقمي. إنه مثالي لـ: - الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حلول فعالة للتعاقد من الباطن والإدارة المالية. - الوكالات الرقمية وشركات الإعلام التي تتطلب إدارة مرنة للمواهب وحلول الدفع. - المنصات والمجتمعات التي تتعامل مع المستقلين والمقاولين المستقلين بشكل منتظم. يعتمد أكثر من 10.000 شركة و70.000 موظف مستقل حول العالم على Ruul لإدارة عملهم وعلاقاتهم المالية بطريقة سلسة ومتوافقة.
WorkMarket
workmarket.com
يقدم WorkMarket من ADP منصة تكنولوجية حديثة توفر لشركتك القدرة على التوسع في المشهد التنافسي الحالي. تتيح منصتنا للشركات إمكانية تنظيم وإدارة ودفع رواتب القوى العاملة الموسعة لديها بكفاءة وامتثال. يقع مقر WorkMarket في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسه في عام 2010 واستحوذت عليه شركة ADP في عام 2018.
Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلارا وسان فرانسيسكو، كاليفورنيا، على الرغم من أنه يخدم العملاء في جميع أنحاء العالم. لدى Upwork أكثر من اثني عشر مليون موظف مستقل مسجل وخمسة ملايين عميل مسجل. يتم نشر ثلاثة ملايين وظيفة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يجعل Upwork أكبر سوق للعمل الحر في العالم.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely هو برنامج لإدارة الأعمال مصمم لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة على إدارة أعمالهم. إنها محطة واحدة لإدارة المشاريع والمقترحات والعقود والفواتير والدخل والنفقات كلها في مكان واحد.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Optymize
optymize.io
قم بتعيين مطوري التكنولوجيا الناشئين وقم بتوسيع نطاق فريقك بين عشية وضحاها. تتولى شركة Optimize العبء الثقيل للتوظيف عن بعد. قم بتعيين مطورين عن بعد مع فترة تجريبية مضمونة خالية من المخاطر لمدة أسبوعين دون طرح أي أسئلة.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR هي أداة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط العملية لجميع الأطراف المعنية. فهو يمكّن أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول (مطوري البرامج ومؤلفي النصوص والمصممين وما إلى ذلك) وأصحاب المصلحة والمساهمين من تتبع تقدم المشروع على منصة مشتركة. ما يميز MaestroCR عن أدوات إدارة المشاريع الأخرى هو أنه يمكنك من التحكم في كل مرحلة من مراحل المشروع من التقدير إلى التسليم. يقوم MaestroCR بتسلسل المشروع إلى الاقتراح والتقدير والجهد والتسليم والموافقة والفاتورة. وفي كل مرحلة من هذه المراحل، يجب أن يتفق مالك المشروع ومقدم الحلول على التوقعات. وبالتالي، يتم منع انقطاع الاتصالات بسبب رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل الفائتة ويتم ضمان التواصل الشفاف. يمكن أن يؤدي تشغيل مشاريع متعددة إلى مواعيد نهائية غير ملحوظة أو رسائل لم يتم الرد عليها أو طلبات تم تجاهلها. تم إنشاء MaestroCR لمساعدتك في التغلب على هذه التحديات. من لوحة التحكم الخاصة بك، يمكنك عرض مهام كل مشروع وحالته. أثناء الاحتفال بمراحل المشروع، تتم إدارة المناقشات والاتفاقيات الخاصة بطلبات التغيير والمراجعات المحتملة مع MaestroCR لضمان سير المشروع بسلاسة. تتيح لك عمليات تكامل MaestroCR مع Jira وTrello وBascamp وMicrosoft Azure DevOps وAsana وWrike وGitHub وGitLab Slack وWebhooks.io وGoogle Drive وZeplin, Inc. وdraw.io مشاركة عملك مع فريقك الداخلي و الاستعانة بمصادر خارجية للشركاء دون انقطاع. وبالتالي، يتم منع انقطاع الاتصال بين رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والتطبيقات المختلفة ويتم ضمان التواصل الشفاف. https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.