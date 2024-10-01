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أنظمة إدارة العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان
تساعد أنظمة إدارة المستقلين الشركات في تنظيم القوى العاملة المستقلة والمتعاقدة. تتعامل هذه الأنظمة مع جميع جوانب العلاقة بين المستقلين والشركات التي توظفهم، بما في ذلك الإعداد والعقود وإدارة المشاريع والمدفوعات. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للشركات تتبع البيانات الخاصة بعمالها المؤقتين والمهام الموكلة إليهم، مما يسمح بمراقبة فعالة للمشاريع التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنظمة إدارة المستقلين على تبسيط عملية الدفع للموظفين المستقلين مقابل عملهم المكتمل. تستخدم الشركات في كثير من الأحيان أنظمة إدارة المستقلين جنبًا إلى جنب مع منصات العمل الحر، وهي أسواق المواهب التي تسمح لأصحاب العمل بالعثور على العاملين المستقلين المتاحين. يمكن لأي شركة تستخدم العديد من العاملين المستقلين الاستفادة من هذه الأنظمة، لأنها تحل محل الأساليب اليدوية لإدارة العمال العرضيين. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج إدارة علاقات العملاء وبرامج المحاسبة.
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Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلا...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation هو سوق العمل رقم 1 في مجال الخدمة الميدانية لتكنولوجيا المعلومات، حيث يربط بين الشركات والفنيين المهرة للقيام بعمل رائع في جميع أنحاء البلاد. تتيح منصتنا لفرق تقديم الخدمات التعرف على المهنيين المستقلين الذين يهتمون بالنتيجة بقدر اهتمامهم بالعمل معهم. مع Field Nation، يمكن للشركات بناء ...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
WorkMarket
workmarket.com
يقدم WorkMarket من ADP منصة تكنولوجية حديثة توفر لشركتك القدرة على التوسع في المشهد التنافسي الحالي. تتيح منصتنا للشركات إمكانية تنظيم وإدارة ودفع رواتب القوى العاملة الموسعة لديها بكفاءة وامتثال. يقع مقر WorkMarket في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسه في عام 2010 واستحوذت عليه شركة ADP في عام 2018.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR هي أداة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط العملية لجميع الأطراف المعنية. فهو يمكّن أصحاب المشاريع ومقدمي الحلول (مطوري البرامج ومؤلفي النصوص والمصممين وما إلى ذلك) وأصحاب المصلحة والمساهمين من تتبع تقدم المشروع على منصة مشتركة. ما يميز MaestroCR عن أدوات إدارة المشاريع الأخرى هو أنه يمكنك من ...
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely هو برنامج لإدارة الأعمال مصمم لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة على إدارة أعمالهم. إنها محطة واحدة لإدارة المشاريع والمقترحات والعقود والفواتير والدخل والنفقات كلها في مكان واحد.
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحديد...
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي ت...
Optymize
optymize.io
قم بتعيين مطوري التكنولوجيا الناشئين وقم بتوسيع نطاق فريقك بين عشية وضحاها. تتولى شركة Optimize العبء الثقيل للتوظيف عن بعد. قم بتعيين مطورين عن بعد مع فترة تجريبية مضمونة خالية من المخاطر لمدة أسبوعين دون طرح أي أسئلة.
Flextribe
flextribe.io
برنامجنا عبارة عن نظام إدارة مستقل قائم على السحابة يمكّن الشركات من إدارة القوى العاملة المرنة من البداية إلى النهاية عبر منصة واحدة. إن استخدام النظام على أكمل وجه يمكّن الشركات من تحديد القوى العاملة الخارجية لديها وإلحاقها وتحليلها وإدارتها ودفع أجورها وتقييمها وإخراجها من الخدمة.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss عبارة عن منصة لإدارة المستقلين والمقاولين تسمح للشركات ببناء القوى العاملة الطارئة وإدارتها والتعاون معها. أسهل من VMS، وأكثر تعاونية من أداة إدارة المهام. يتيح JobBliss لشركتك "التعاون" مع المقاولين والمستقلين.
TalentDesk
talentdesk.io
برنامج لإدارة ودفع المقاولين والمستقلين لديك. أينما كانوا. TalentDesk.io هو نظام إدارة مستقل متكامل (FMS) تم إنشاؤه بواسطة الفريق الذي يقف وراء موقع PeopleHour.com الرائد في السوق. من خلال الاستفادة من أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال العمل الحر، نحن المنصة الوحيدة المصممة للشركات التي تعتمد بشكل ...
Native Teams
nativeteams.com
باستخدام منصة Native Teams، يمكنك بسهولة توظيف أي شخص في أي مكان كصاحب عمل أو الحصول على حالة موظف إذا كنت تعمل كموظف مستقل. استكشف خدماتنا الدولية في مجال الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) وPEO (PEO) وابدأ العمل عن بعد مع الامتثال الكامل.