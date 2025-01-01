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منصات العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل منصات العمل الحر على ربط الشركات بالمحترفين المستقلين للقيام بأدوار مؤقتة أو مشاريع خاصة. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للشركات تصفح الملفات الشخصية للموظفين المستقلين بناءً على المهارات والخبرة والموقع ومعايير أخرى. يمكن للشركات أيضًا نشر أوصاف المشروع لتلقي المقترحات من المستقلين. يتيح ذلك للشركات من جميع الأحجام الاستعانة بمصادر خارجية للمهام التي تتطلب مهارات متخصصة أو قوى عاملة إضافية، مما يتيح للموظفين بدوام كامل التركيز على الأنشطة التجارية الأخرى. تتخصص بعض المنصات في العاملين المستقلين الذين يتمتعون بمهارات محددة مثل الكتابة أو التصميم أو البرمجة، بينما يقدم البعض الآخر مجموعة واسعة من المهارات المهنية. غالبًا ما تستخدم الشركات منصات العمل الحر جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة المستقلين، والتي تساعد في إدارة المدفوعات والتوافر وإكمال المشاريع لجميع المستقلين الذين يعملون معهم. الشركات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة في العثور على العاملين لحسابهم الخاص قد تختار وكالات التوظيف أو التوظيف بدلاً من التفاعل مباشرة مع المرشحين على منصات العمل المستقل.

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Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble هي منصة للمصممين لعرض أعمالهم، التواصل مع زملائهم، واستكشاف فرص العمل في مجال التصميم.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

فريلانسر هو تطبيق يتيح للمستقلين وأرباب العمل التواصل، نشر الوظائف، وإدارة المشاريع بفعالية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour هو تطبيق يربط الشركات بالمستقلين للقيام بالمهام المختلفة، يتيح نشر الوظائف ومتابعة المشاريع بمرونة.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker هو تطبيق يربط الأفراد والشركات بمهنيين محليين لإكمال المهام، مثل تجديد المنازل والخدمات الأخرى، مع خيارات دفع آمنة.

Malt

Malt

malt.com

Malt هو سوق يربط المستقلين بالشركات في أوروبا، مما يسهل التوظيف والتعاون وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Bark.com

Bark.com

bark.com

تطبيق Bark.com يقوم بمراجعة الأعمال المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز مهامك بسرعة.

Toptal

Toptal

toptal.com

تطبيق Toptal يربط الشركات بمطورين متمرسين في البرمجة بدون كود أو بجهد بسيط، مما يسهل تطوير منتجات تشغيلية سريعة.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Contra

Contra

contra.com

Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.

notch

notch

notch.financial

Notch هو برنامج لأتمتة حسابات القبض يساعد في إدارة الفواتير والمدفوعات وتحسين التدفق النقدي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market هو تطبيق يدعم بائعي Etsy من خلال تقديم أدوات لتحسين القوائم، إجراء أبحاث السوق، وتحليل المنافسين لتعزيز المبيعات.

Arc

Arc

arc.dev

تطبيق Arc هو منصة مهنية تتيح للمطورين العثور على وظائف عن بُعد في مكان واحد. يضم الآلاف من وظائف المطورين عن بُعد.

Comeup

Comeup

comeup.com

تطبيق Comeup هو منصة خدمات عبر الإنترنت، يمكنك من تصفح الموقع واختيار الخدمة المطلوبة وإجراء الطلب بسهولة.

Andela

Andela

andela.com

Andela هي منصة تربط الشركات بمواهب تقنية عالمية، توفر حلول توظيف مرنة للمطورين والمهنيين في مجال التكنولوجيا.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask هو منصة عالمية للعمل الحر تستخدم تقنية البلوكتشين، تسمح للفريلانسرز بالعمل دون الحاجة لحساب مصرفي مع عدم فرض رسوم على البائعين.

talent.io

talent.io

talent.io

talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius هو تطبيق يتيح للشركات توظيف وإدارة المهن المستقلة بكفاءة باستخدام تكنولوجيا متقدمة لتسهيل匹配 المواهب.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في العمل أو الأعمال، أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت في موقع فريلانس إندونيسيا.

Turing

Turing

turing.com

تطبيق Turing يُطور حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمنظمات التي تتعامل مع بيانات معقدة لتعزيز الإنتاجية.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess هو منصة تربط الشركات بالكتاب والمحررين لإنشاء وتحرير المحتوى. تساعد في إدارة مشاريع المحتوى وضمان جودته.

Proxify

Proxify

proxify.io

يوفر تطبيق Proxify فرصة للمطورين المتميزين حول العالم للعمل عن بُعد مع العملاء لبناء منتجاتهم وتحقيق أهدافهم.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

تطبيق Truelancer يربط بين أصحاب العمل والمستقلين، حيث يمكنهم العثور على فرص عمل في مجالات متنوعة مثل تطوير الويب والتصميم وكتابة المحتوى.

Codementor

Codementor

codementor.io

Codementor هو منصة تربط المطورين بالمرشدين لتبادل المعرفة، وتحسين مهارات البرمجة، والحصول على ملاحظات حول المشاريع.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

Feedcoyote هو تطبيق يتيح للمستقلين بناء شبكات احترافية، التعاون في المشاريع، وإدارة المهام بفاعلية من خلال أدوات إدارة المشاريع المتكاملة.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Crowd هو تطبيق يربط المستخدمين بمصممي CAD ونماذج 3D لتلبية احتياجات التصميم مثل تصميم المنتجات والنماذج الأولية.

OpenTalent

OpenTalent

opentalent.co

Opentalent هو تطبيق توظيف يساعد الشركات في إدارة طلبات المرشحين وأتمتة مهام التوظيف، مع ميزات مثل فحص المرشحين وأدوات تسويق التوظيف.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

فليكسبل هو شبكة تضم أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين، بأسعار تتراوح بين 30 إلى 100 دولار في الساعة.

Worksible

Worksible

worksible.com

تطبيق Worksible يوفر أدوات للعمل والتدريب، حيث يمكن للمستقلين التسجيل لعرض خدماتهم، والتواصل مع الآخرين، والتقدم لمشاريع الشركات.

Codeable

Codeable

codeable.io

Codeable هو منصة تربط بين الشركات وخبراء WordPress لحل مشاكل تطوير المواقع وتخصيصها.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

تجمع تطبيق كافالري بين سوق وإدارة العمل الحر لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات والمستقلين.

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Crowdspring هو سوق موثوق لخدمات التصميم، يساعد في تصميم الشعارات والمواقع والمنتجات مع ضمان استرداد الأموال.

Designhill

Designhill

designhill.com

تطبيق Designhill هو سوق لتصميمات مخصصة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تصاميم متنوعة والتعاون مع مصممين محترفين.

Revelo

Revelo

revelo.com

تطبيق Revelo يتيح للشركات الأمريكية توظيف مطورين برمجيين عن بُعد من أمريكا اللاتينية، مع دعم الرواتب والامتيازات والامتثال المحلي.

Contently

Contently

contently.com

تساعد تطبيق Contently العلامات التجارية على إنشاء وتوزيع محتوى جذاب يشيل القصص ويحقق النتائج من خلال منصة تسويق محتوى متكاملة.

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

Contentoo هو منصة تربط الشركات بأفضل صانعي المحتوى المستقلين، تقدم أدوات لإنشاء محتوى مخصص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Toogit

Toogit

toogit.com

توغيت منصة عبر الإنترنت تربط المستقلين بأصحاب العمل، تستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة المهارات مع احتياجات المشاريع.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.

Useme

Useme

useme.com

تطبيق Useme يوفر حلاً سريعًا وسهلاً للدفع للمستقلين، حيث يمكنهم إصدار فواتير ضريبية دون الحاجة إلى شركة.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain هو تطبيق لتوظيف مدربين وعلامي بيانات AI مؤهلين من أكثر من 110 دولة، مع نظام دفع آمن وسهل للمشاريع في جميع المجالات.

Zoopup

Zoopup

zoopup.com

زووب أب هي منصة تربط الشركات بالمستقلين، حيث يمكن للمستقلين تقديم العطاءات على المشاريع وبيع خدماتهم، وتوفر موارد لتدريب المهارات.

LaborX

LaborX

laborx.com

تطبيق LaborX هو منصة توظيف عالمية تربط بين الأفراد والفرص العمل وتتيح الدفع بالعملات الرقمية، مع دعم العقود الذكية لنظام السمعة وحل النزاعات.

Perfectlancer

Perfectlancer

perfectlancer.com

تطبيق Perfectlancer هو منصة عمل حر تربط الشركات بالمستقلين المحترفين بدون رسوم معاملات، مع خصومات وعمولة منخفضة.

FreeeUp

FreeeUp

freeup.net

تطبيق FreeeUp هو سوق مستقل يربط أصحاب الأعمال مع مستقلين مختارين من جميع أنحاء العالم لتسهيل التوظيف وإدارة العمل.

Rozgaar India

Rozgaar India

rozgaarindia.com

Rozgaar India هو تطبيق يربط المستقلين بأصحاب العمل، مما يسهل العثور على فرص العمل المرنة والعمل عن بُعد.

Pangea.app

Pangea.app

about.pangea.app

تطبيق Pangea يسهل التوظيف عن طريق العمل مع المواهب على مشاريع قبل التوظيف الدائم، دون رسوم إضافية، مع إمكانية تصفح المهارات والخبرات.

Zerys

Zerys

zerys.com

Zerys هو منصة لإنشاء المحتوى تساعد الشركات في تخطيط وإنتاج ومشاركة محتوى عالي الجودة من خلال ربطها بكُتاب محترفين.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content منصة لإنشاء وإدارة المحتوى التسويقي، تدعم توليد المحتوى وأدوات التعاون للمساعدة في تحسين الإنتاجية وضمان الجودة.

Wripple

Wripple

wripple.com

Wripple هو منصة موهبة على الطلب تربط العلامات التجارية بوكالات الإعلان بالموهوبين، لإيجاد وتوظيف مستقلين عبر 45 دورًا ومجموعات جاهزة لـ 25 نوع مشروع.

Vicoland

Vicoland

vicoland.com

تطبيق Vicoland يساعد عملاء SAP Fieldglass على تحسين تكلفة وجودة وسرعة مشاريع الخدمات المهنية من خلال فرق حرة تعمل كالشركات.

WittyPen

WittyPen

wittypen.com

WittyPen هي منصة تربط الشركات بكُتّاب محترفين لتوفير محتوى عالي الجودة لمدونات ومواقع إلكترونية وكتب إلكترونية.

Ithire

Ithire

ithire.com

ITHIRE هو منصة تربط بين العملاء والمطورين في مجال التكنولوجيا، تسهل التوظيف والتواصل من خلال أدوات إدارة المشاريع والتوظيف.

Notchup

Notchup

notchup.com

تتيح لك تطبيق Notchup بناء فرق تقنية متكاملة من خلال تحليل الأداء، إدارة جداول الوقت، واكتشاف فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Twine

Twine

twine.net

تربط تطبيق Twine الشركات بأكثر من 500,000 خبير مستقل في أكثر من 190 دولة، في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق.

YouTeam

YouTeam

youteam.io

يوتيTeam يتيح لك تغيير فريقك بسهولة عبر الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 50,000 موهبة من أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال أسبوعين.

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