منصات العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعمل منصات العمل الحر على ربط الشركات بالمحترفين المستقلين للقيام بأدوار مؤقتة أو مشاريع خاصة. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للشركات تصفح الملفات الشخصية للموظفين المستقلين بناءً على المهارات والخبرة والموقع ومعايير أخرى. يمكن للشركات أيضًا نشر أوصاف المشروع لتلقي المقترحات من المستقلين. يتيح ذلك للشركات من جميع الأحجام الاستعانة بمصادر خارجية للمهام التي تتطلب مهارات متخصصة أو قوى عاملة إضافية، مما يتيح للموظفين بدوام كامل التركيز على الأنشطة التجارية الأخرى. تتخصص بعض المنصات في العاملين المستقلين الذين يتمتعون بمهارات محددة مثل الكتابة أو التصميم أو البرمجة، بينما يقدم البعض الآخر مجموعة واسعة من المهارات المهنية. غالبًا ما تستخدم الشركات منصات العمل الحر جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة المستقلين، والتي تساعد في إدارة المدفوعات والتوافر وإكمال المشاريع لجميع المستقلين الذين يعملون معهم. الشركات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة في العثور على العاملين لحسابهم الخاص قد تختار وكالات التوظيف أو التوظيف بدلاً من التفاعل مباشرة مع المرشحين على منصات العمل المستقل.
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Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks هي الوجهة الرائدة للعثور على محترفي المبيعات وتوظيفهم. قم بتنمية فريق المبيعات الخاص بك اليوم من خلال الاستفادة من بياناتنا حول أكثر من 5 ملايين متخصص في المبيعات. قم بملء خط أنابيب التوظيف الخاص بالمبيعات، وقم بدعوة المرشحين للمبيعات، وقم بتسويق مناصب المبيعات المفتوحة الخاصة بك باستخدام أحدث تقنيات المشاركة الرقمية. ببساطة، Salesfolks هي أفضل طريقة لتوسيع نطاق فريق المبيعات لديك.
Anytask
anytask.com
AnyTask هو منصة عالمية للعمل الحر تستخدم تقنية البلوكتشين، تسمح للفريلانسرز بالعمل دون الحاجة لحساب مصرفي مع عدم فرض رسوم على البائعين.
Ithire
ithire.com
ITHIRE هو منصة تربط بين العملاء والمطورين في مجال التكنولوجيا، تسهل التوظيف والتواصل من خلال أدوات إدارة المشاريع والتوظيف.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd هو تطبيق يربط المستخدمين بمصممي CAD ونماذج 3D لتلبية احتياجات التصميم مثل تصميم المنتجات والنماذج الأولية.
Gun.io
gun.io
Gun.io هي وكالة عالمية لمواهب البرمجيات التي تمنح الشركات الكبرى إمكانية الوصول إلى المواهب الحصرية التي تم فحصها والتي لن تجدها في مجموعة من السير الذاتية من لوحة الوظائف. بالنسبة لشركات التوظيف، يحدد فريق كبار المطورين في Gun.io المرشحين المثاليين ضمن شبكتهم من المواهب التي تم فحصها، وينظم المقابلات، ويبدأ كل مشاركة. يمكن للشركات العمل مع المطورين في مهام مستقلة أو مدفوعة الأجر، ويتعامل Gun.io مع جميع الفواتير والمدفوعات والعقود، بحيث يمكن بدء العمل بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يعني دعم ما بعد التوظيف أن كلاً من الشركات والمطورين سيحصلون على المساعدة عندما يحتاجون إليها.
Truelancer
truelancer.com
تطبيق Truelancer يربط بين أصحاب العمل والمستقلين، حيث يمكنهم العثور على فرص عمل في مجالات متنوعة مثل تطوير الويب والتصميم وكتابة المحتوى.
nDash
ndash.com
توفر nDash برامج وخدمات إنشاء المحتوى للعلامات التجارية والوكالات الرائدة في العالم. قم بزيارة nDash.com اليوم للتسجيل مجانًا والبدء في بناء مجتمع المحتوى الخاص بك.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp هو سوق مستقل سريع النمو يربط أصحاب الأعمال بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم مسبقًا من جميع أنحاء العالم. يختلف FreeeUp عن أسواق العمل الحر الأخرى من حيث أنه يقوم بإجراء مقابلات واختبار جميع العاملين المستقلين الذين يرغبون في الانضمام إلى السوق، ثم يسمح فقط لأفضل 1٪ من المتقدمين بالدخول إلى السوق. يحدد العاملون المستقلون أسعارهم الخاصة بالساعة أو الثابتة من خلال النظام الأساسي ويقدمون حاليًا أكثر من 85 مجموعة مهارات مختلفة تتراوح من التجارة الإلكترونية إلى التسويق الرقمي إلى تطوير الويب. يتواجد المستقلون بشكل أساسي داخل الولايات المتحدة والفلبين، حيث ينتشر 20% من جميع العاملين المستقلين في أكثر من 25 دولة. يمكن للشركات إنشاء حساب مجانًا ولا توجد رسوم شهرية أو حد أدنى. تتمتع الشركات بإمكانية الوصول السريع إلى شبكة الموظفين المستقلين التي تم فحصها مسبقًا. يمكن للشركات تقديم طلبات للموظفين المستقلين الذين يحتاجون إليهم والالتقاء بمطابقة تم فحصها مسبقًا خلال يوم عمل واحد. يُسهّل برنامج FreeeUp على أصحاب الأعمال توظيف وإدارة تتبع ساعات العمل وإعداد الفواتير للموظفين المستقلين. في الحالات النادرة التي يستقيل فيها العامل المستقل، تقوم FreeeUp باستبداله على الفور وتغطي أي تكاليف استبدال. بالإضافة إلى ذلك، لدى FreeeUp فريق خدمة عملاء متميز متاح على مدار الساعة للمساعدة في استخدام النظام الأساسي ومعالجة أي مشكلات يواجهها العملاء.
Notchup
notchup.com
إن Notchup (المعروف سابقًا باسم CodeMonk.ai) يتجاوز مجرد ربطك بأفضل المواهب. إن تركيزنا على تحليلات الفريق، والإدارة الدقيقة للجداول الزمنية، وتحديد فجوات المهارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يضمن أنك لا تقوم ببناء فرق عالية الأداء وتعاونية فحسب، بل تحافظ عليها أيضًا. نحن نقدم تجربة سلسة بدءًا من تجميع الفريق وحتى إكمال المشروع، مما يجعلنا الخيار الأمثل للشركات التي تتطلع إلى تحسين فرقها التقنية بكفاءة. الميزات الفريدة لـ Notchup: تحديد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي: تساعدك أدواتنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تحديد فجوات المهارات في مشاريعك، مما يتيح لك بناء فرق تتوافق تمامًا مع احتياجات مشروعك. ميزة الجداول الزمنية: تأكد من إجراء دفعات دقيقة وفي الوقت المناسب من خلال ميزة الجداول الزمنية الشاملة لدينا. من خلال المراجعة الشاملة للجداول الزمنية للمواهب، فإننا نمنع التناقضات ونطبق التصحيحات اللازمة. ميزة تحليلات الفريق الفريدة: تتيح لك ميزة تحليلات الفريق المتقدمة لدينا، والمدعومة بتقييم DiSC، تحليل أنماط وشخصيات تواصل الفريق. قم بتحسين التآزر والإنتاجية لفريقك من خلال نهجنا القائم على البيانات. قم ببناء فرق تقنية Agile مخصصة وضمها وتحسينها، كل ذلك في مكان واحد.
Gigged AI
gigged.ai
يعمل سوق المواهب القائم على المهارات على حل النقص في المهارات التقنية من خلال التنقل الداخلي والمواهب المفتوحة. يستخدم سوق المواهب المفتوحة (OTM) الخاص بنا الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيان عمل قائم على النتائج أو الوقت والمواد (SOW) لمشروعك الرقمي ويطابقك على الفور مع موظفين مستقلين معتمدين من مجموعة المواهب العالمية لدينا. يوفر سوق المواهب الداخلي (ITM) لدينا تحليلات للمهارات داخل القوى العاملة ويطابقها مع المشاريع المناسبة، مما يقلل الحاجة إلى تعيينات خارجية باهظة الثمن ويحسن الاحتفاظ بالموظفين. تم تصميم منتجاتنا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض التكاليف وعدد الموظفين، مع دفع أعمال المشروع إلى الأمام. ونظرًا للاضطرابات المستمرة في السوق والنهج المرن بشكل متزايد، فإن أدواتنا تمكن العملاء من تحقيق الكفاءات من خلال نهج أكثر مرونة ومرونة في توفير الموارد.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India هو تطبيق يربط المستقلين بأصحاب العمل، مما يسهل العثور على فرص العمل المرنة والعمل عن بُعد.
hackajob
hackajob.com
hackajob هو سوق للمواهب التقنية يعمل على تمكين المؤسسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند من توظيف المواهب عالية الجودة بشكل أكثر فعالية. تتوافق الشركات مع الباحثين عن عمل من ذوي النوايا العالية بناءً على المهارات والتفضيلات، بينما يستكشف المرشحون عروض العمل بشكل خاص من خلال قبول طلبات المقابلة أو رفضها - حيث يستجيب 85% منهم في غضون 48 ساعة. مع hackajob، يقوم أصحاب العمل الرائدون في مجال التكنولوجيا بإعادة استثمار الوقت الموفر في المصادر، في قيادة استراتيجية توظيف التكنولوجيا الخاصة بهم من خلال العلامات التجارية المخصصة لأصحاب العمل والتنوع القوي ورؤى السوق. يتكون hackajob من خمس وحدات أساسية: المصدر: مصدر المواهب التقنية عالية الجودة بسرعة وعلى نطاق واسع، في سوق المواهب الخاصة لدينا. عند الطلب: توظيف عقود سريع ومرن ومتوافق. العلامة التجارية: محتوى العلامة التجارية التكتيكية لصاحب العمل لتحسين جاذبيتك لجمهور التكنولوجيا الأوسع. DE&I: حل مدمج شامل لمساعدتك في تحقيق أهداف DE&I الخاصة بك. الرؤى: بيانات ورؤى فريدة من نوعها عن السوق لتشكيل استراتيجية توظيف التكنولوجيا لديك.
Twine
twine.net
يربط Twine الشركات بأكثر من 500000 خبير مستقل في أكثر من 190 دولة. نحن نتيح فرص عمل مرنة للعديد من الأشخاص الموهوبين. يغطي Twine الأمور الرقمية والإبداعية والذكاء الاصطناعي – تطوير البرمجيات، وتصميم الجرافيك، والرسوم المتحركة، والتسويق، ومنتجات الفيديو وكل شيء بينهما.
YouTeam
youteam.io
الاستجابة لموجات السوق: قم بتوصيل المهندسين وإخراجهم بسلاسة. أسبوعين لإعادة معايرة فريقك: مع YouTeam، يمكنك تعزيز وتبسيط فريقك بسهولة، والوصول إلى الشبكة الفريدة التي تضم أكثر من 50000+ من أفضل المواهب من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Designhill
designhill.com
تطبيق Designhill هو سوق لتصميمات مخصصة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تصاميم متنوعة والتعاون مع مصممين محترفين.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays هي منصة متكاملة للتسويق المؤثر وإنشاء المحتوى المرئي للعلامات التجارية من جميع الأحجام. تم تصميم Popular Pays لجعل التعاون سهلاً وبديهيًا، وهو يمكّنك من توسيع نطاق جهود إنشاء المحتوى الخاص بك وإطلاق حملات تسويقية تؤدي إلى تأثير الأعمال، دون التوفيق بين منصات متعددة أو نقاط اتصال لمنشئي المحتوى. يتيح لك سوق المبدعين لدينا العثور بسهولة على المؤثرين والمبدعين الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك والعثور عليهم. تعد Popular Pays شريكًا رسميًا لـ Meta وTikTok وAmazon وPinterest، وتعمل مع علامات تجارية مثل Kelloggs وKraft وDelta وLyft.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo هو منصة تربط الشركات بأفضل صانعي المحتوى المستقلين، تقدم أدوات لإنشاء محتوى مخصص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ClearVoice
clearvoice.com
تعمل ClearVoice على التخلص من متاعب إنتاج المحتوى من خلال الجمع بين شبكتنا التي تضم الآلاف من المواهب المستقلة التي تم فحصها، وقدراتنا الإنتاجية الشاملة ومنصة المحتوى القوية لدينا. على مدار العقد الماضي، أنتجنا مئات الآلاف من أجزاء المحتوى لعملاء تتراوح من شركات Fortune 500 إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك نحن نعرف المحتوى الرائع وقمنا ببناء النظام الأساسي وسير العمل لإثبات ذلك. يستغرق إنشاء المحتوى الذي يحقق النتائج وقتًا وتركيزًا، وفريقنا موجود هنا لمساعدة علامتك التجارية على إنشاء محتوى رائع بشكل أسرع ومتسق وعلى نطاق واسع مع تقديم الأجزاء المناسبة التي ينتجها الكتاب المناسبون، مما يسمح لك بالتركيز على الاحتياجات التسويقية الأخرى. هل أنت مستعد لتحقيق النتائج بمحتوى أفضل؟ العلامات التجارية التي تثق في ClearVoice تشمل: CARFAX Esurance McKesson Cox Intuit Cisco Intel Cabela’s
LaborX
laborx.com
LaborX هي منصة توظيف عالمية تربط الأفراد بفرص العمل وتمكنهم من الحصول على رواتبهم بالعملة المشفرة. تدعم العقود الذكية أنظمة السمعة وحل النزاعات، مما يضمن تنفيذ التزامات كلا الطرفين.
Wripple
wripple.com
Wripple عبارة عن منصة للمواهب حسب الطلب للقوى العاملة التسويقية الحديثة، وتقدم سوقًا خاصًا للمواهب والبرامج التي تم فحصها لإدارة علاقات المستقلين، كل ذلك في مكان واحد. يربط سوق النظام الأساسي العلامات التجارية والوكالات الإعلانية بالمواهب ذات المهارات العالية حسب الطلب لتحقيق سرعة وكفاءة ومرونة أكبر. يمكن للعملاء العثور على موظفين مستقلين وتوظيفهم عبر أكثر من 45 دورًا وفرقًا جاهزة عبر أكثر من 25 نوعًا من المشاريع بدءًا من الإستراتيجية إلى التصميم إلى الوسائط والتكنولوجيا. تأسست Wripple في عام 2018 على يد مديرين تنفيذيين من شركة Razorfish الرقمية القوية. وباعتبارهم من الخبراء المخضرمين في الوكالات التقليدية والشركات الرقمية، أدرك المؤسسون المشاركون أن التعطيل التكنولوجي يمكن أن يغير الخدمات الرقمية إلى الأبد، وإلى الأفضل. من خلال Wripple، يحصل العملاء على مواهب الوكالة المميزة بسرعة وبتكلفة مناسبة. تستطيع الموهبة القيام بعمل أفضل في بيئة مفتوحة ومرنة.
Vicoland
vicoland.com
تُمكّن Vicoland عملاء SAP Fieldglass من تحسين تكلفة وجودة وسرعة الخدمات المهنية لمشاريع SOW عبر نوع جديد من الموردين: الشركات الافتراضية – المعروفة أيضًا باسم "Vicos". Vicos عبارة عن فرق مستقلة تعمل مثل الشركات الحقيقية ولكن بدون أي تكاليف إضافية ومرونة بنسبة 100% لتوظيف أفضل الخبراء. تم احتضان هذا الحل و/أو تمويله من قبل SAP.iO، وحدة الأعمال الإستراتيجية في SAP التي تستثمر في الابتكار في الشركات الناشئة وتسرعه.
QwidPro
qwidpro.com
الوصول إلى المواهب المرنة وبناء فرق عن بعد QwidPro هو سوق مرن للمواهب يسمح لشركتك بتوظيف المواهب على الفور وبناء فرق عن بعد لمشاريعك قصيرة المدى أو المهمة حتى تتمكن من زيادة حجم القوى العاملة لديك أو خفضها حسب الحاجة. الوصول إلى المواهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: الوصول إلى أكثر من 3000 من المهنيين المهرة في أي وقت. المواهب المتنوعة: مطورو الويب أو المبدعون أو المسوقون أو الخبراء الماليون المواهب السريعة والفعالة من حيث التكلفة: ابحث عن المواهب بسرعة وبتكلفة معقولة. المدفوعات الآمنة: حماية المعاملات المالية الخاصة بك. تطابقات الخبراء الفورية: ابحث عن الخبراء في دقائق. قيمة المواهب التي لا تقبل المنافسة: الوصول إلى المواهب عالية المستوى والفعالة من حيث التكلفة. انخفاض النفقات العامة: تقليل تكاليف التشغيل. نشر الوظائف بسهولة: نشر الوظائف بسهولة. التخصيص: قم ببناء فرق مصممة خصيصًا لمتطلبات مشروعك المحددة. احصل على الموهبة التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها!
OpenTrain
opentrain.ai
سوق تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي: ابحث عن مدربي الذكاء الاصطناعي/مصنفي البيانات الذين تم فحصهم وتوظيفهم ودفع رواتبهم بشكل آمن في أكثر من 110 دولة وأي خبرة في أي مجال. الميزات الرئيسية لـ OpenTrain AI - الشبكة العالمية: الوصول إلى الشبكة المفتوحة رقم 1 لمدربي الذكاء الاصطناعي وواضعي البيانات من أكثر من 110 دولة، مع خبرات متنوعة في العديد من المجالات واللغات وتخصصات التعليقات التوضيحية للبيانات. - حلول المواهب الشاملة: قم بالاستعانة بمدربي الذكاء الاصطناعي المستقلين وموفري تصنيف البيانات الخارجيين للعثور على الشخص المناسب لأي حجم أو تعقيد للمشروع. -المدفوعات العالمية الآمنة: استخدم نظام الدفع المميز الخاص بنا لدفع رواتب مدربي الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. يمكن للعملاء إجراء الدفعات عبر جميع بطاقات الائتمان الرئيسية، مع الاحتفاظ بالأموال بشكل آمن في الضمان حتى يتم إكمال معالم المشروع بنجاح والموافقة عليها. - نظام دفع فعال: يدعم نظامنا المدفوعات الآلية في أكثر من 110 دولة، مما يجعل من السهل توظيف مواهب متنوعة وعالمية من منصة واحدة لأي متطلبات تدريب على الذكاء الاصطناعي. OpenTrain AI: حيث يتواصل بناة الذكاء الاصطناعي ومدربو الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل
OpenTalent
opentalent.co
Opentalent هو تطبيق توظيف يساعد الشركات في إدارة طلبات المرشحين وأتمتة مهام التوظيف، مع ميزات مثل فحص المرشحين وأدوات تسويق التوظيف.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple عبارة عن شبكة من أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين بأسعار تتراوح من 30 دولارًا إلى 100 دولار بالساعة
Zoopup
zoopup.com
زووب أب هي منصة تربط الشركات بالمستقلين، حيث يمكن للمستقلين تقديم العطاءات على المشاريع وبيع خدماتهم، وتوفر موارد لتدريب المهارات.
Worksible
worksible.com
شركة ناشئة تريد تغيير الطريقة التقليدية في العمل والتدريب. الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة للنمو على المستويين الشخصي والمهني. قم بالتسجيل في Worksible وقم بتحميل خدماتك كموظف مستقل حتى يتمكن العملاء أو الشركات من العثور عليك وتوظيفك. يمكنك أيضًا التواصل والتواصل مع مستخدمين آخرين للتعلم منهم وتنفيذ المشاريع معًا وما إلى ذلك. ستتمكن الشركات من نشر مشاريعها والتي يجب على المستقلين التقدم إليها وإرسال عرض لها.
SolveCube
solvecube.com
سوق مواهب الذكاء الاصطناعي المتطور مصمم للعثور على خبراء مجال الشركات للعمل بدوام جزئي أو قصير الأجل أو لأدوار دائمة عبر أكثر من 14 مجالًا على مستوى العالم.
Cinode
cinode.com
Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote هو تطبيق يتيح للمستقلين بناء شبكات احترافية، التعاون في المشاريع، وإدارة المهام بفاعلية من خلال أدوات إدارة المشاريع المتكاملة.
Fastwork
fastwork.id
احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في العمل أو الأعمال، أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت في موقع فريلانس إندونيسيا.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.
Alura Market
alura.io
Alura Market هو تطبيق يدعم بائعي Etsy من خلال تقديم أدوات لتحسين القوائم، إجراء أبحاث السوق، وتحليل المنافسين لتعزيز المبيعات.
Toogit
toogit.com
توغيت منصة عبر الإنترنت تربط المستقلين بأصحاب العمل، تستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة المهارات مع احتياجات المشاريع.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis هو حل توظيف تقني لتوظيف وتعويض وإدارة المطورين القريبين من أمريكا اللاتينية. يمكن للشركات الحصول على المواهب المتخصصة من شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 مطور عن بعد يجيدون اللغة الإنجليزية، والذين يعملون وفقًا لنموذج بدوام كامل. عادةً ما يقوم عملاؤنا بتقليل وقت التوظيف ونفقاتهم بنسبة تزيد عن 60%، مع توسيع فرقهم بموهبة ذات توافق ثقافي كبير، ومنطقة زمنية متسقة في الولايات المتحدة، وخبرة في التقنيات المتخصصة.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer عبارة عن منصة مستقلة حيث يمكن للشركات توظيف موظفين مستقلين محترفين مثل الكتاب والمصممين والمطورين والمسوقين وغير ذلك الكثير والحصول على أميال للأمام. هذا موقع ويب مستقل جديد مع رسوم معاملات بنسبة 0% ولا توجد أي رسوم خدمة أو رسوم مخفية أخرى. كما أن لديهم نظام استرداد نقدي جذاب. سيحصل العملاء على رصيد بنسبة 2% على أي مبلغ ينفقونه على المنصة. هناك العديد من الفوائد للعاملين المستقلين مقارنة بالمنصات المنافسة الأخرى أيضًا. تقدم Perfectlancer 20 عرضًا مجانيًا شهريًا للعاملين المستقلين لديها. هذا بالإضافة إلى 50 عرضًا ترحيبيًا للموظفين المستقلين الجدد. كما تبلغ العمولة 14٪ فقط وهي أقل بكثير من المنصات المنافسة الكبرى.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen هي منصة تربط الشركات بكُتّاب محترفين لتوفير محتوى عالي الجودة لمدونات ومواقع إلكترونية وكتب إلكترونية.
Laksie
laskie.com
انضم إلى آلاف الشركات والباحثين عن عمل للحصول على نتائج مطابقة عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. بالنسبة للمواهب: اطلب من الشركات الكبرى أن تتقدم إليك. تم تصميم أدوات Laskie المجانية لجعل عملية البحث عن وظيفة أسرع وأكثر كفاءة وأقل إرهاقًا. بالنسبة للشركات: ابحث عن المرشحين ذوي الجودة العالية بشكل أسرع. احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى آلاف المرشحين الذين لديهم بيانات أكثر من مجرد سيرة ذاتية. يستغرق الأمر بضع دقائق للبدء. سجل اليوم على laskie.com!
Upwork
upwork.com
Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.
Turing
turing.com
تطبيق Turing يُطور حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمنظمات التي تتعامل مع بيانات معقدة لتعزيز الإنتاجية.
Toptal
toptal.com
تطبيق Toptal يربط الشركات بمطورين متمرسين في البرمجة بدون كود أو بجهد بسيط، مما يسهل تطوير منتجات تشغيلية سريعة.
talent.io
talent.io
talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour هو تطبيق يربط الشركات بالمستقلين للقيام بالمهام المختلفة، يتيح نشر الوظائف ومتابعة المشاريع بمرونة.
Pangea.app
about.pangea.app
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما مناسبًا أم لا هي العمل معه في مشروع قبل تعيينه بدوام كامل. في Pangea، نجعل عقد التوظيف أمرًا سهلاً وغير مؤلم - بدون أي رسوم إضافية أو رسوم تحويل إذا قمت بتعيين شخص ما بدوام كامل. تصفح المواهب المنسقة لدينا حسب الدور والخبرة الصناعية والمشاريع السابقة. تتمتع مواهبنا بخبرة تزيد عن 2-5 سنوات في المتوسط في التصميم والنمو والعمليات والمنتجات والهندسة، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
notch
notch.financial
Notch هو برنامج لأتمتة حسابات القبض يساعد في إدارة الفواتير والمدفوعات وتحسين التدفق النقدي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
Malt
malt.com
Malt هو سوق يربط المستقلين بالشركات في أوروبا، مما يسهل التوظيف والتعاون وإدارة المشاريع بشكل فعال.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius هو تطبيق يتيح للشركات توظيف وإدارة المهن المستقلة بكفاءة باستخدام تكنولوجيا متقدمة لتسهيل匹配 المواهب.
Freelancer
freelancer.com
فريلانسر هو تطبيق يتيح للمستقلين وأرباب العمل التواصل، نشر الوظائف، وإدارة المشاريع بفعالية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هي منصة للمصممين لعرض أعمالهم، التواصل مع زملائهم، واستكشاف فرص العمل في مجال التصميم.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring هو سوق موثوق لخدمات التصميم، يساعد في تصميم الشعارات والمواقع والمنتجات مع ضمان استرداد الأموال.
Contently
contently.com
تساعد تطبيق Contently العلامات التجارية على إنشاء وتوزيع محتوى جذاب يشيل القصص ويحقق النتائج من خلال منصة تسويق محتوى متكاملة.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Bark.com
bark.com
تطبيق Bark.com يقوم بمراجعة الأعمال المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز مهامك بسرعة.
Arc
arc.dev
تطبيق Arc هو منصة مهنية تتيح للمطورين العثور على وظائف عن بُعد في مكان واحد. يضم الآلاف من وظائف المطورين عن بُعد.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Quickly Hire
quicklyhire.com
احصل على التطابق مع المستقلين الذين تم فحصهم للعمل المستمر. يُسهل برنامج Quickly Hire بناء فريق عالمي من المستقلين الذين تم فحصهم دون أي مشاكل مالية وقانونية وإدارية.
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