منصات العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp هو سوق مستقل سريع النمو يربط أصحاب الأعمال بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم مسبقًا من جميع أنحاء العالم. يختلف FreeeUp عن أسواق العمل الحر الأخرى من حيث أنه يقوم بإجراء مقابلات واختبار جميع العاملين المستقلين الذين يرغبون في الانضمام إلى السوق، ثم يسمح فقط لأفضل 1٪ من المتقدمين بالدخول إلى السوق. يحدد العاملون المستقلون أسعارهم الخاصة بالساعة أو الثابتة من خلال النظام الأساسي ويقدمون حاليًا أكثر من 85 مجموعة مهارات مختلفة تتراوح من التجارة الإلكترونية إلى التسويق الرقمي إلى تطوير الويب. يتواجد المستقلون بشكل أساسي داخل الولايات المتحدة والفلبين، حيث ينتشر 20% من جميع العاملين المستقلين في أكثر من 25 دولة. يمكن للشركات إنشاء حساب مجانًا ولا توجد رسوم شهرية أو حد أدنى. تتمتع الشركات بإمكانية الوصول السريع إلى شبكة الموظفين المستقلين التي تم فحصها مسبقًا. يمكن للشركات تقديم طلبات للموظفين المستقلين الذين يحتاجون إليهم والالتقاء بمطابقة تم فحصها مسبقًا خلال يوم عمل واحد. يُسهّل برنامج FreeeUp على أصحاب الأعمال توظيف وإدارة تتبع ساعات العمل وإعداد الفواتير للموظفين المستقلين. في الحالات النادرة التي يستقيل فيها العامل المستقل، تقوم FreeeUp باستبداله على الفور وتغطي أي تكاليف استبدال. بالإضافة إلى ذلك، لدى FreeeUp فريق خدمة عملاء متميز متاح على مدار الساعة للمساعدة في استخدام النظام الأساسي ومعالجة أي مشكلات يواجهها العملاء.