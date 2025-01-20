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منصات العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا
تعمل منصات العمل الحر على ربط الشركات بالمحترفين المستقلين للقيام بأدوار مؤقتة أو مشاريع خاصة. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للشركات تصفح الملفات الشخصية للموظفين المستقلين بناءً على المهارات والخبرة والموقع ومعايير أخرى. يمكن للشركات أيضًا نشر أوصاف المشروع لتلقي المقترحات من المستقلين. يتيح ذلك للشركات من جميع الأحجام الاستعانة بمصادر خارجية للمهام التي تتطلب مهارات متخصصة أو قوى عاملة إضافية، مما يتيح للموظفين بدوام كامل التركيز على الأنشطة التجارية الأخرى. تتخصص بعض المنصات في العاملين المستقلين الذين يتمتعون بمهارات محددة مثل الكتابة أو التصميم أو البرمجة، بينما يقدم البعض الآخر مجموعة واسعة من المهارات المهنية. غالبًا ما تستخدم الشركات منصات العمل الحر جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة المستقلين، والتي تساعد في إدارة المدفوعات والتوافر وإكمال المشاريع لجميع المستقلين الذين يعملون معهم. الشركات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة في العثور على العاملين لحسابهم الخاص قد تختار وكالات التوظيف أو التوظيف بدلاً من التفاعل مباشرة مع المرشحين على منصات العمل المستقل.
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Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلارا وسان فرانسيسكو، كاليفورنيا، على الرغم من أنه يخدم العملاء في جميع أنحاء العالم. لدى Upwork أكثر من اثني عشر مليون موظف مستقل مسجل وخمسة ملايين عميل مسجل. يتم نشر ثلاثة ملايين وظيفة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يجعل Upwork أكبر سوق للعمل الحر في العالم.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو سوق عبر الإنترنت للخدمات المستقلة. توفر الشركة منصة للعاملين المستقلين لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. Fiverr هنا للمساعدة. من خلال السوق الرائد عبر الإنترنت لخدمات العمل الحر الرقمية، توفر Fiverr إمكانية الوصول الفوري إلى شبكة عالمية من العاملين المستقلين عن بعد. يقوم Fiverr بربط رواد الأعمال بالخبراء لمساعدتهم على تنفيذ كل فكرة عظيمة. سواء كنت بحاجة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات لبناء عملك من الألف إلى الياء أو خبير واحد لإكمال وظيفة واحدة مثالية، فإن Fiverr يقدم عالمًا من المستقلين المبدعين. إنه عمل عالي الجودة حسب الطلب، في متناول يدك مباشرةً. مرحبًا بك في مجتمع المستقلين الرقميين الأكثر كفاءة وبأسعار معقولة في العالم. يمكنك البحث والتصفية والاختيار من بين آلاف الموظفين المستقلين عبر أكثر من 400 فئة خدمة مختلفة: * البرمجة والتكنولوجيا: خدمات البرمجة، منشئ مواقع الويب، مطورو تطبيقات الهاتف المحمول * الرسومات والتصميم: مصمم التطبيقات، مصمم الجرافيك، مصمم الشعار، المصور، تصميم النشرات واللافتات * التسويق الرقمي: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحسين محركات البحث، المساعدين الافتراضيين الذين يسرعون أعمالك * الكتابة والترجمة: الترجمات وكتابة المدونات والمقالات والتدقيق اللغوي والتحرير * الفيديو والرسوم المتحركة: مقاطع فيديو لتصميم الرسوم المتحركة، رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، محرر فيديو، تعليق صوتي * الموسيقى والصوت وكتابة الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والإنتاج * العمليات التجارية: ترويج وتخطيط الأعمال، والاستراتيجيات المالية، وبيانات المستخدم، والعلامات التجارية كل ما تحتاجه - ابحث عن الخدمة المستقلة المناسبة على Fiverr! لرواد الأعمال والشركات: * احصل على مشاريعك يتم تسليمها في وقتك وفي حدود ميزانيتك * ابحث عن موظف مستقل على الفور، وقم بتوظيفه عندما يكون جاهزًا * اقرأ تقييمات بائع Fiverr ومراجعات العملاء لاختيار التطابق المثالي لمشروعك * استمتع بالتواصل المفتوح على جميع الجبهات وفي جميع الأوقات للعاملين المستقلين: * احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة متزايدة باستمرار من رواد الأعمال والشركات العالمية المتعطشة للمواهب الجديدة * احصل على الاهتمام من خلال زيادة تعرضك في السوق الرقمية * احصل على المزيد من الطلبات مع توفر الهاتف المحمول مع تحسين جودة الخدمة والتقييمات ومعدل الاستجابة سمات: لم يكن العثور على موظف مستقل بهذه السهولة من أي وقت مضى. * اختر من بين أكثر من 400 فئة خدمة * ابحث عن الآلاف من المستقلين ذوي التفكير المستقبلي في جميع أنحاء العالم * احصل على إشعارات الدفع والبريد الوارد للبقاء على الكرة أثناء تنقلك * الاستفادة من التواصل بين المشترين والبائعين 24/7/365 * إجراء عمليات دفع سهلة من خلال نظامنا الآمن والفعال * متوفر بعدة لغات: الإيطالية، الهولندية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هو المكان الذي يكتسب فيه المصممون الإلهام والتعليقات والمجتمع والوظائف وهو أفضل مورد لك لاكتشاف المصممين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم.
Comeup
comeup.com
منصة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت بنسبة 100% تم إنشاؤها عام 2013. تصفح الموقع، واختر الخدمة التي تناسبك وقم بالطلب ببضع نقرات.
Freelancer
freelancer.com
ابحث عن أفضل المستقلين ومطوري الويب والمصممين وقم بتوظيفهم بتكلفة زهيدة. أكبر سوق في العالم بمساحة 50 مترًا. تلقي عروض الأسعار في ثوان. أعلن عن وظيفتك على الانترنت الآن.
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور على الوظيفة التي يستحقونها.
Notchup
notchup.com
إن Notchup (المعروف سابقًا باسم CodeMonk.ai) يتجاوز مجرد ربطك بأفضل المواهب. إن تركيزنا على تحليلات الفريق، والإدارة الدقيقة للجداول الزمنية، وتحديد فجوات المهارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يضمن أنك لا تقوم ببناء فرق عالية الأداء وتعاونية فحسب، بل تحافظ عليها أيضًا. نحن نقدم تجربة سلسة بدءًا من تجميع الفريق وحتى إكمال المشروع، مما يجعلنا الخيار الأمثل للشركات التي تتطلع إلى تحسين فرقها التقنية بكفاءة. الميزات الفريدة لـ Notchup: تحديد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي: تساعدك أدواتنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تحديد فجوات المهارات في مشاريعك، مما يتيح لك بناء فرق تتوافق تمامًا مع احتياجات مشروعك. ميزة الجداول الزمنية: تأكد من إجراء دفعات دقيقة وفي الوقت المناسب من خلال ميزة الجداول الزمنية الشاملة لدينا. من خلال المراجعة الشاملة للجداول الزمنية للمواهب، فإننا نمنع التناقضات ونطبق التصحيحات اللازمة. ميزة تحليلات الفريق الفريدة: تتيح لك ميزة تحليلات الفريق المتقدمة لدينا، والمدعومة بتقييم DiSC، تحليل أنماط وشخصيات تواصل الفريق. قم بتحسين التآزر والإنتاجية لفريقك من خلال نهجنا القائم على البيانات. قم ببناء فرق تقنية Agile مخصصة وضمها وتحسينها، كل ذلك في مكان واحد.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
يُحدث موقع Rozgaarindia.com ثورة في طريقة عمل الأشخاص. نحن نربط العالم بالموظفين المستقلين الموهوبين المعتمدين بشكل أسرع من أي وقت مضى للتعاون وإنجاز العمل في بيئة آمنة ومأمونة عبر الإنترنت. مهمتنا هي تبسيط العاملين لحسابهم الخاص والتوظيف عن بعد، وتوفير أكثر الموظفين المستقلين توافقًا لمدة يوم أو شهر أو سنة لتلبية احتياجاتك المهنية. تتيح لك منصتنا سهلة الاستخدام إدارة الموظفين الموهوبين خارج الميزانية العمومية بنقرة واحدة بكل ثقة حتى تتمكن من توفير الوقت والتركيز على نجاحك. نحن نطابق المستقلين المحترفين مع أعلى متطلبات العمل الحر، مما يجعل العمل المستقل عن بعد أكثر كفاءة من أي وقت مضى. هدفنا هو جعل عملية توظيف العاملين عن بعد أسهل من خلال ربط أصحاب العمل بأفضل الموظفين المستقلين الذين يمكنهم العمل معهم لمدة لا تزيد عن يوم أو شهر أو عام. تتيح منصتنا سهلة الاستخدام للعملاء إدارة الأفراد الموهوبين خارج الميزانية العمومية بكل ثقة وبنقرة واحدة، مما يوفر لهم الوقت ويسمح لهم بالتركيز على نجاحهم. علاوة على ذلك، فإن ريادة الأعمال هي أسلوب حياة؛ يجب عليك العمل دون النظر إلى الوقت. إنها القدرة والرغبة في تحمل المخاطر، ولأنها ليست سمة طبيعية لأي شخص، كنت بحاجة إلى أن أتعلم أن أثق بنفسي وأقوم بذلك ببساطة.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com هو سوق عالمي للعمل الحر يستخدم تقنية الدفع المستندة إلى blockchain من شركة Electroneum Ltd. للتخلص من حاجة الموظفين المستقلين إلى الحصول على حساب مصرفي، في حين يعد أيضًا برسوم صفرية على البائع - مما يوفر لهم ما يصل إلى 20٪ من الرسوم مقارنة بالعاملين المستقلين الآخرين الأسواق. ومن وجهة نظر المشتري، فالأمر يسير كالمعتاد. يعرض المستقلون من جميع أنحاء العالم مساعدتك ومساعدة عملك على توفير الوقت والمال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لعملك. يمكنك العثور على أي شيء بدءًا من خدمات التصميم والتسويق وحتى الكتابة والمساعدة الشخصية على AnyTask.com.
Ithire
ithire.com
من نحن؟ ITHIRE عبارة عن سوق ومنصة توظيف تربط العملاء والمطورين في قطاع التكنولوجيا. يوفر نظام المراسلة والفيديو وتتبع العمل ومراقبته داخل التطبيق سير عمل سلسًا مع نتائج عالية الجودة. تشمل خدماتنا الرئيسية ما يلي: منصة الكل في واحد لكل من العملاء والمستقلين؛ التحكم في عملية العمل عبر جهاز تعقب الوقت الذكي IThire؛ فرصة مدير مشروع معتمدة ومسيطر عليها من قبل Ithire؛ المدفوعات الآمنة؛ سياسة الحماية/الضمان بالساعة؛ واجهة سهلة الاستخدام للتعاون الفعال. اعرف المزيد على ithire.com
Cad Crowd
cadcrowd.com
كاد الحشد | قم بتعيين مصمم للنمذجة ثلاثية الأبعاد وتصميم CAD والتصميم الصناعي حسب الطلب. الخدمات: تصميم المنتجات والنماذج الأولية والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.
Gun.io
gun.io
Gun.io هي وكالة عالمية لمواهب البرمجيات التي تمنح الشركات الكبرى إمكانية الوصول إلى المواهب الحصرية التي تم فحصها والتي لن تجدها في مجموعة من السير الذاتية من لوحة الوظائف. بالنسبة لشركات التوظيف، يحدد فريق كبار المطورين في Gun.io المرشحين المثاليين ضمن شبكتهم من المواهب التي تم فحصها، وينظم المقابلات، ويبدأ كل مشاركة. يمكن للشركات العمل مع المطورين في مهام مستقلة أو مدفوعة الأجر، ويتعامل Gun.io مع جميع الفواتير والمدفوعات والعقود، بحيث يمكن بدء العمل بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يعني دعم ما بعد التوظيف أن كلاً من الشركات والمطورين سيحصلون على المساعدة عندما يحتاجون إليها.
Truelancer
truelancer.com
في Truelancer.com، نحن في مهمة لبناء مجتمع عالمي من المستقلين الموثوق بهم. Truelancer.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت لأصحاب العمل لتوظيف محترفين لإنجاز عملهم ويمكن للعاملين المستقلين والمهنيين البحث عن وظائف وكسب المال من خلال العمل مع عملاء حقيقيين في جميع أنحاء العالم. يمكن للعملاء العثور على المطورين والمصممين وكتاب المحتوى والمساعدين الظاهريين ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول والعديد من المهنيين الآخرين. يمكن نشر المشاريع في فئات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجة والتصميم الجرافيكي وكتابة المحتوى وإدخال البيانات والمالية والمبيعات والتسويق وغيرها الكثير على موقع Truelancer.com. إن إنشاء حساب أو العثور على عمل أو نشر مشروع هو أمر مجاني على موقع Truelancer.com.
nDash
ndash.com
توفر nDash برامج وخدمات إنشاء المحتوى للعلامات التجارية والوكالات الرائدة في العالم. قم بزيارة nDash.com اليوم للتسجيل مجانًا والبدء في بناء مجتمع المحتوى الخاص بك.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp هو سوق مستقل سريع النمو يربط أصحاب الأعمال بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم مسبقًا من جميع أنحاء العالم. يختلف FreeeUp عن أسواق العمل الحر الأخرى من حيث أنه يقوم بإجراء مقابلات واختبار جميع العاملين المستقلين الذين يرغبون في الانضمام إلى السوق، ثم يسمح فقط لأفضل 1٪ من المتقدمين بالدخول إلى السوق. يحدد العاملون المستقلون أسعارهم الخاصة بالساعة أو الثابتة من خلال النظام الأساسي ويقدمون حاليًا أكثر من 85 مجموعة مهارات مختلفة تتراوح من التجارة الإلكترونية إلى التسويق الرقمي إلى تطوير الويب. يتواجد المستقلون بشكل أساسي داخل الولايات المتحدة والفلبين، حيث ينتشر 20% من جميع العاملين المستقلين في أكثر من 25 دولة. يمكن للشركات إنشاء حساب مجانًا ولا توجد رسوم شهرية أو حد أدنى. تتمتع الشركات بإمكانية الوصول السريع إلى شبكة الموظفين المستقلين التي تم فحصها مسبقًا. يمكن للشركات تقديم طلبات للموظفين المستقلين الذين يحتاجون إليهم والالتقاء بمطابقة تم فحصها مسبقًا خلال يوم عمل واحد. يُسهّل برنامج FreeeUp على أصحاب الأعمال توظيف وإدارة تتبع ساعات العمل وإعداد الفواتير للموظفين المستقلين. في الحالات النادرة التي يستقيل فيها العامل المستقل، تقوم FreeeUp باستبداله على الفور وتغطي أي تكاليف استبدال. بالإضافة إلى ذلك، لدى FreeeUp فريق خدمة عملاء متميز متاح على مدار الساعة للمساعدة في استخدام النظام الأساسي ومعالجة أي مشكلات يواجهها العملاء.
Toogit
toogit.com
Toogit.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للعاملين المستقلين وأصحاب العمل للتعاون والعمل بذكاء.
Gigged AI
gigged.ai
يعمل سوق المواهب القائم على المهارات على حل النقص في المهارات التقنية من خلال التنقل الداخلي والمواهب المفتوحة. يستخدم سوق المواهب المفتوحة (OTM) الخاص بنا الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيان عمل قائم على النتائج أو الوقت والمواد (SOW) لمشروعك الرقمي ويطابقك على الفور مع موظفين مستقلين معتمدين من مجموعة المواهب العالمية لدينا. يوفر سوق المواهب الداخلي (ITM) لدينا تحليلات للمهارات داخل القوى العاملة ويطابقها مع المشاريع المناسبة، مما يقلل الحاجة إلى تعيينات خارجية باهظة الثمن ويحسن الاحتفاظ بالموظفين. تم تصميم منتجاتنا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض التكاليف وعدد الموظفين، مع دفع أعمال المشروع إلى الأمام. ونظرًا للاضطرابات المستمرة في السوق والنهج المرن بشكل متزايد، فإن أدواتنا تمكن العملاء من تحقيق الكفاءات من خلال نهج أكثر مرونة ومرونة في توفير الموارد.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks هي الوجهة الرائدة للعثور على محترفي المبيعات وتوظيفهم. قم بتنمية فريق المبيعات الخاص بك اليوم من خلال الاستفادة من بياناتنا حول أكثر من 5 ملايين متخصص في المبيعات. قم بملء خط أنابيب التوظيف الخاص بالمبيعات، وقم بدعوة المرشحين للمبيعات، وقم بتسويق مناصب المبيعات المفتوحة الخاصة بك باستخدام أحدث تقنيات المشاركة الرقمية. ببساطة، Salesfolks هي أفضل طريقة لتوسيع نطاق فريق المبيعات لديك.
hackajob
hackajob.com
hackajob هو سوق للمواهب التقنية يعمل على تمكين المؤسسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند من توظيف المواهب عالية الجودة بشكل أكثر فعالية. تتوافق الشركات مع الباحثين عن عمل من ذوي النوايا العالية بناءً على المهارات والتفضيلات، بينما يستكشف المرشحون عروض العمل بشكل خاص من خلال قبول طلبات المقابلة أو رفضها - حيث يستجيب 85% منهم في غضون 48 ساعة. مع hackajob، يقوم أصحاب العمل الرائدون في مجال التكنولوجيا بإعادة استثمار الوقت الموفر في المصادر، في قيادة استراتيجية توظيف التكنولوجيا الخاصة بهم من خلال العلامات التجارية المخصصة لأصحاب العمل والتنوع القوي ورؤى السوق. يتكون hackajob من خمس وحدات أساسية: المصدر: مصدر المواهب التقنية عالية الجودة بسرعة وعلى نطاق واسع، في سوق المواهب الخاصة لدينا. عند الطلب: توظيف عقود سريع ومرن ومتوافق. العلامة التجارية: محتوى العلامة التجارية التكتيكية لصاحب العمل لتحسين جاذبيتك لجمهور التكنولوجيا الأوسع. DE&I: حل مدمج شامل لمساعدتك في تحقيق أهداف DE&I الخاصة بك. الرؤى: بيانات ورؤى فريدة من نوعها عن السوق لتشكيل استراتيجية توظيف التكنولوجيا لديك.
Twine
twine.net
يربط Twine الشركات بأكثر من 500000 خبير مستقل في أكثر من 190 دولة. نحن نتيح فرص عمل مرنة للعديد من الأشخاص الموهوبين. يغطي Twine الأمور الرقمية والإبداعية والذكاء الاصطناعي – تطوير البرمجيات، وتصميم الجرافيك، والرسوم المتحركة، والتسويق، ومنتجات الفيديو وكل شيء بينهما.
YouTeam
youteam.io
الاستجابة لموجات السوق: قم بتوصيل المهندسين وإخراجهم بسلاسة. أسبوعين لإعادة معايرة فريقك: مع YouTeam، يمكنك تعزيز وتبسيط فريقك بسهولة، والوصول إلى الشبكة الفريدة التي تضم أكثر من 50000+ من أفضل المواهب من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Designhill
designhill.com
Designhill.com هو سوق تصميم عبر الإنترنت يساعد أصحاب الأعمال في الحصول على تصميمات مخصصة عالية الجودة وبأسعار معقولة. يمكن للشركات التي لديها احتياجات تصميمية محددة مثل تصميم الشعار، وتصميم الويب، والتصميمات الثابتة، وتصميمات التغليف (أكثر من 35+ فئة تصميم) وما إلى ذلك، إجراء مسابقات التصميم والاختيار من بين عشرات التصميمات المقدمة من المصممين من جميع أنحاء العالم. عبارة عن مزيج من سوق التصميم المخصص للتعهيد الجماعي ومنصة إبداعية للمصممين لتعلم وعرض أعمالهم الإبداعية.
SolveCube
solvecube.com
سوق مواهب الذكاء الاصطناعي المتطور مصمم للعثور على خبراء مجال الشركات للعمل بدوام جزئي أو قصير الأجل أو لأدوار دائمة عبر أكثر من 14 مجالًا على مستوى العالم.
Wripple
wripple.com
Wripple عبارة عن منصة للمواهب حسب الطلب للقوى العاملة التسويقية الحديثة، وتقدم سوقًا خاصًا للمواهب والبرامج التي تم فحصها لإدارة علاقات المستقلين، كل ذلك في مكان واحد. يربط سوق النظام الأساسي العلامات التجارية والوكالات الإعلانية بالمواهب ذات المهارات العالية حسب الطلب لتحقيق سرعة وكفاءة ومرونة أكبر. يمكن للعملاء العثور على موظفين مستقلين وتوظيفهم عبر أكثر من 45 دورًا وفرقًا جاهزة عبر أكثر من 25 نوعًا من المشاريع بدءًا من الإستراتيجية إلى التصميم إلى الوسائط والتكنولوجيا. تأسست Wripple في عام 2018 على يد مديرين تنفيذيين من شركة Razorfish الرقمية القوية. وباعتبارهم من الخبراء المخضرمين في الوكالات التقليدية والشركات الرقمية، أدرك المؤسسون المشاركون أن التعطيل التكنولوجي يمكن أن يغير الخدمات الرقمية إلى الأبد، وإلى الأفضل. من خلال Wripple، يحصل العملاء على مواهب الوكالة المميزة بسرعة وبتكلفة مناسبة. تستطيع الموهبة القيام بعمل أفضل في بيئة مفتوحة ومرنة.
Vicoland
vicoland.com
تُمكّن Vicoland عملاء SAP Fieldglass من تحسين تكلفة وجودة وسرعة الخدمات المهنية لمشاريع SOW عبر نوع جديد من الموردين: الشركات الافتراضية – المعروفة أيضًا باسم "Vicos". Vicos عبارة عن فرق مستقلة تعمل مثل الشركات الحقيقية ولكن بدون أي تكاليف إضافية ومرونة بنسبة 100% لتوظيف أفضل الخبراء. تم احتضان هذا الحل و/أو تمويله من قبل SAP.iO، وحدة الأعمال الإستراتيجية في SAP التي تستثمر في الابتكار في الشركات الناشئة وتسرعه.
QwidPro
qwidpro.com
الوصول إلى المواهب المرنة وبناء فرق عن بعد QwidPro هو سوق مرن للمواهب يسمح لشركتك بتوظيف المواهب على الفور وبناء فرق عن بعد لمشاريعك قصيرة المدى أو المهمة حتى تتمكن من زيادة حجم القوى العاملة لديك أو خفضها حسب الحاجة. الوصول إلى المواهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: الوصول إلى أكثر من 3000 من المهنيين المهرة في أي وقت. المواهب المتنوعة: مطورو الويب أو المبدعون أو المسوقون أو الخبراء الماليون المواهب السريعة والفعالة من حيث التكلفة: ابحث عن المواهب بسرعة وبتكلفة معقولة. المدفوعات الآمنة: حماية المعاملات المالية الخاصة بك. تطابقات الخبراء الفورية: ابحث عن الخبراء في دقائق. قيمة المواهب التي لا تقبل المنافسة: الوصول إلى المواهب عالية المستوى والفعالة من حيث التكلفة. انخفاض النفقات العامة: تقليل تكاليف التشغيل. نشر الوظائف بسهولة: نشر الوظائف بسهولة. التخصيص: قم ببناء فرق مصممة خصيصًا لمتطلبات مشروعك المحددة. احصل على الموهبة التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها!
OpenTrain
opentrain.ai
سوق تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي: ابحث عن مدربي الذكاء الاصطناعي/مصنفي البيانات الذين تم فحصهم وتوظيفهم ودفع رواتبهم بشكل آمن في أكثر من 110 دولة وأي خبرة في أي مجال. الميزات الرئيسية لـ OpenTrain AI - الشبكة العالمية: الوصول إلى الشبكة المفتوحة رقم 1 لمدربي الذكاء الاصطناعي وواضعي البيانات من أكثر من 110 دولة، مع خبرات متنوعة في العديد من المجالات واللغات وتخصصات التعليقات التوضيحية للبيانات. - حلول المواهب الشاملة: قم بالاستعانة بمدربي الذكاء الاصطناعي المستقلين وموفري تصنيف البيانات الخارجيين للعثور على الشخص المناسب لأي حجم أو تعقيد للمشروع. -المدفوعات العالمية الآمنة: استخدم نظام الدفع المميز الخاص بنا لدفع رواتب مدربي الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. يمكن للعملاء إجراء الدفعات عبر جميع بطاقات الائتمان الرئيسية، مع الاحتفاظ بالأموال بشكل آمن في الضمان حتى يتم إكمال معالم المشروع بنجاح والموافقة عليها. - نظام دفع فعال: يدعم نظامنا المدفوعات الآلية في أكثر من 110 دولة، مما يجعل من السهل توظيف مواهب متنوعة وعالمية من منصة واحدة لأي متطلبات تدريب على الذكاء الاصطناعي. OpenTrain AI: حيث يتواصل بناة الذكاء الاصطناعي ومدربو الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل
OpenTalent
opentalent.co
هل سئمت من القيود المفروضة على الحلول التقليدية لتجميع المواهب؟ يقدم OpenTalent طريقة مبتكرة وسهلة الاستخدام لالتقاط والحفاظ على مجموعة من المرشحين المحتملين للأدوار القادمة.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple عبارة عن شبكة من أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين بأسعار تتراوح من 30 دولارًا إلى 100 دولار بالساعة
Zoopup
zoopup.com
عنا Advent into the Zoop Plaza - حيث المهارات مهمة ZoopUp هي ساحة افتراضية حيث يدخل الشخص إلى متجر واحد لتقديم عطاءات للمشاريع من خلال تحديد سعر خدمتهم. يفتح المستقلون متجرهم الخاص لبيع منتجاتهم أو خدماتهم بالسعر الذي يحددونه ويمكن للعملاء زيارته وتصفحه والشراء منه. ثم هناك ممر حيث تقام المسابقات حيث يكون الجميع أحرارا في المشاركة، ويختار العميل أفضل مشروع ويمنحه الجائزة. مثل أي سوق مزدهر يحترم السوق الحرة والتجارة، ترحب ساحة ZoopUp بالمتداولين من جميع المهن الذين لديهم مهارات للتداول والعملاء الذين يبحثون عن سلع خاصة (أي المهارات) التي يجب على المتداول تقديمها. تم إنشاء ZoopUp استجابة للحاجة المتزايدة في السوق لإنشاء هيكل سوق مبني على الشفافية والاستقرار للعمل المستقل. الهدف من المنصة هو خلق فرص لربط المواهب بفرص هادفة ومربحة. نحن نوفر الاستقرار والتنوع والفرص للعملاء والموظفين المستقلين لمساعدتهم على التنقل في نموذج المشاركة المستقلة لاقتصاد الوظائف المؤقتة. هناك طرق داخل ساحة ZoopUp حيث يمكن للعاملين المستقلين تقديم دورات مهارات لأولئك الذين يبحثون عن التوجيه الرسمي. إن النظام بأكمله مقيد بخيط لا نهاية له من العلاقات والارتباطات التي من شأنها أن تزيد من الآفاق القابلة للحياة للجميع. أنت تنمو ونحن ننمو معك لقد خلق سوق العمل الحر وفرة من الفرص للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل مع أفضل المواهب في السوق وإنشاء تجربة متميزة في المنتجات والخدمات. سواء كان ذلك مشروع تطوير طويل المدى، أو مهمة قصيرة المدى، أو متطلبات تصميم سريعة لمرة واحدة، فإننا نجمع المواهب والعملاء معًا للتعاون في توحيد رؤيتهم. تم تصميم منصة ZoopUp لتعزيز التعاون - سواء كان ذلك من خلال المشاركة في المسابقات، أو إنشاء فريقك الخاص من خلال تصفح المحافظ والعثور على المزيج المناسب من الأشخاص للمشروع، أو من خلال نشر برامج التدريب والاشتراك فيها أو ببساطة عن طريق البيع والشراء. شراء العمل. نحن نتجاوز الحدود التي أنشأتها المناطق الجغرافية والصناعات والخبرة والتجربة لإعادة كتابة قواعد المشاركة التي تحكمها المواهب والحاجة بالكامل. ZoopUp عبارة عن منصة مشاركة قوية يمكن استكشافها باستمرار للعثور على فرص عمل جديدة وسبل لتنمية المهارات. ZoopUp القوى العاملة الخاصة بك سواء كان لديك مشروع واحد، أو مشاركة محدودة الوقت، أو كنت بحاجة إلى استشارة الخبراء قبل المغامرة في أسواق جديدة أو كنت بحاجة إلى حلول توظيف مؤقتة، يمكنك استكشاف خزان ZoopUp للمواهب المستقلة وتلبية متطلباتك بسرعة وسلاسة. تعمل نماذج المشاركة المصممة مسبقًا لدينا على تسهيل عملية التوظيف بشكل أسرع لضمان اجتيازك للعقبة الإدارية والوصول إلى العمل بسرعة. نحو تفاعلات ديناميكية ما الذي يعزز المشاركات الديناميكية؟ التطبيق الديناميكي لمجموعات المهارات عبر الصناعات والمشاريع توظيف كل المهارات التي يمتلكها الفرد، بغض النظر عن مدى تنوعها استكشاف فرص جديدة لبناء المهارات مشاركة المهارات بناء تحالفات من أجل المنفعة المتبادلة مواكبة أحدث التطورات ZoopUp هي المنصة التي يمكن للمرء من خلالها تجربة المشاركات الديناميكية والاستفادة من الفرص غير المحدودة للتميز.
Worksible
worksible.com
شركة ناشئة تريد تغيير الطريقة التقليدية في العمل والتدريب. الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة للنمو على المستويين الشخصي والمهني. قم بالتسجيل في Worksible وقم بتحميل خدماتك كموظف مستقل حتى يتمكن العملاء أو الشركات من العثور عليك وتوظيفك. يمكنك أيضًا التواصل والتواصل مع مستخدمين آخرين للتعلم منهم وتنفيذ المشاريع معًا وما إلى ذلك. ستتمكن الشركات من نشر مشاريعها والتي يجب على المستقلين التقدم إليها وإرسال عرض لها.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen عبارة عن منصة تساعد الأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات في الحصول على محتوى من كتاب موثوقين في مجالهم.
LaborX
laborx.com
LaborX هي منصة توظيف عالمية تربط الأفراد بفرص العمل وتمكنهم من الحصول على رواتبهم بالعملة المشفرة. تدعم العقود الذكية أنظمة السمعة وحل النزاعات، مما يضمن تنفيذ التزامات كلا الطرفين.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote عبارة عن شبكة تعاون احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين العاملين المستقلين لبناء الفرق والتعاون في المشاريع المعقدة والتعاقد من الباطن ومشاركة الموارد وكسب المزيد من الأموال معًا أثناء إدارة كل شيء في مكان واحد باستخدام أدوات إدارة المشروع المدمجة. تعمل شبكتنا المستقلة المنسقة جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة المشاريع المدمجة على مكافحة العزلة الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية والأرباح المحتملة لمستخدمينا. نحن في مهمة تتمثل في تمكين 1.5 مليار من العاملين المستقلين في جميع أنحاء العالم من الازدهار وتنمية أعمالهم معًا. نحن نعيد تشكيل العمل المستقل من خلال مركزية أدوات الإنتاجية وتمكين التعاون السلس مع قوة المجتمع.
Fastwork
fastwork.id
احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في عملك أو عملك أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت بجانب مواقع العمل الحر الإندونيسية!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.
Alura Market
alura.io
سوق الخدمات المستقلة رقم 1 لبائعي Etsy. نحن نربط شركات Etsy بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم والذين يقدمون خدمات تساعد بائعي Etsy على النجاح.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis هو حل توظيف تقني لتوظيف وتعويض وإدارة المطورين القريبين من أمريكا اللاتينية. يمكن للشركات الحصول على المواهب المتخصصة من شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 مطور عن بعد يجيدون اللغة الإنجليزية، والذين يعملون وفقًا لنموذج بدوام كامل. عادةً ما يقوم عملاؤنا بتقليل وقت التوظيف ونفقاتهم بنسبة تزيد عن 60%، مع توسيع فرقهم بموهبة ذات توافق ثقافي كبير، ومنطقة زمنية متسقة في الولايات المتحدة، وخبرة في التقنيات المتخصصة.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer عبارة عن منصة مستقلة حيث يمكن للشركات توظيف موظفين مستقلين محترفين مثل الكتاب والمصممين والمطورين والمسوقين وغير ذلك الكثير والحصول على أميال للأمام. هذا موقع ويب مستقل جديد مع رسوم معاملات بنسبة 0% ولا توجد أي رسوم خدمة أو رسوم مخفية أخرى. كما أن لديهم نظام استرداد نقدي جذاب. سيحصل العملاء على رصيد بنسبة 2% على أي مبلغ ينفقونه على المنصة. هناك العديد من الفوائد للعاملين المستقلين مقارنة بالمنصات المنافسة الأخرى أيضًا. تقدم Perfectlancer 20 عرضًا مجانيًا شهريًا للعاملين المستقلين لديها. هذا بالإضافة إلى 50 عرضًا ترحيبيًا للموظفين المستقلين الجدد. كما تبلغ العمولة 14٪ فقط وهي أقل بكثير من المنصات المنافسة الكبرى.
notch
notch.financial
Notch هو برنامج لأتمتة حسابات القبض مصمم لمساعدتك في الحصول على أموالك بشكل أسرع وتحسين التدفق النقدي وتعزيز الكفاءة التشغيلية. باستخدام Notch، يمكنك: 1) إدارة جميع مهام الواقع المعزز - الفواتير والمدفوعات والتسويات - على منصة واحدة. 2) القضاء على العمل اليدوي عن طريق أتمتة مهام الواقع المعزز المتكررة، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء. 3) حافظ على سلاسة العمليات بأقل قدر من التدخل، حتى يتمكن فريقك من التركيز على المهام ذات القيمة العالية. 4) خفض التكاليف من خلال التسعير الموسمي المرن، مما يلغي الحاجة إلى عدد إضافي من الموظفين. 5) الحصول على رؤية في الوقت الحقيقي لحالات الدفع والحسابات المستحقة. توفر منصة Notch مجموعة من المنتجات المصممة لتبسيط عملية الواقع المعزز بأكملها، بما في ذلك تحصيل المدفوعات ومعالجتها وتسويتها وإدارة الفواتير وبوابة دفع العملاء ومسح الفواتير باستخدام التعرف الضوئي على الحروف - مما يبسط الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الحسابات المدينة، حتى تتمكن من التركيز على النمو والكفاءة. تعرف على المزيد حول كيف يمكن لـ Notch مساعدتك في الحصول على أموالك بشكل أسرع بما يصل إلى 3 مرات.
Airtasker
airtasker.com
يعتبر Airtasker (ASX: ART) السوق الأسترالي الرائد عبر الإنترنت للخدمات المحلية، حيث يربط الأشخاص والشركات الذين يحتاجون إلى العمل مع الأشخاص الذين يرغبون في العمل. من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين الأشخاص من إدراك القيمة الكاملة لمهاراتهم، تهدف Airtasker إلى إحداث تأثير إيجابي على مستقبل العمل من خلال خلق فرص مرنة حقًا للعمل وكسب الدخل. منذ إطلاقها في عام 2012، أتاحت Airtasker أكثر من 2 مليار دولار من فرص العمل وخدمت أكثر من 1.3 مليون عميل فريد يدفعون في جميع أنحاء العالم.
Zerys
zerys.com
Zerys عبارة عن منصة بسيطة وقوية وحائزة على جوائز لتخطيط المحتوى وإنتاجه. فهو يسمح لك بتخطيط المحتوى الخاص بك، والعثور على أفضل المواهب في الكتابة، وإنشاء مدونات مخصصة ومحسنة وأوراق بيضاء وكتب إلكترونية سيرغب قراؤك في النقر عليها وقراءتها ومشاركتها!
WorkGenius
workgenius.com
البحث عن المواهب الاستثنائية وتوظيفها بسرعة وكفاءة. تقدم WorkGenius حلاً رائدًا شاملاً للتوظيف والإدارة المستقلة في السوق. نحن نقدم نهجًا مبتكرًا قائمًا على التكنولوجيا في التوظيف للوصول بشكل أسرع إلى المواهب التي تم فحصها، وبأسعار رائدة في الصناعة، مع عدد أقل من مشكلات الدفع والامتثال.
Turing
turing.com
تقوم شركة Turing ببناء ونشر منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات التي تدير البيانات المعقدة. نحن نحظى بثقة المؤسسات التجارية العالمية، فنحن نحل تحديات أعمال الذكاء البشري ونعمل على زيادة الإنتاجية.
Toptal
toptal.com
Toptal عبارة عن منصة مصممة لربط الشركات مع مطوري المستوى الأعلى الذين لا يستخدمون الأكواد أو الأكواد المنخفضة ضمن شبكتهم المهنية. يمكن إجراء Conneciton خلال 48 ساعة فقط، مما يجعل من الممكن التحقق من صحة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) وإصداره في غضون أسابيع. يتم فحص المطورين بخبرة، مما يجعلهم خيارًا موثوقًا للمشاريع ذات المهام الحرجة. قبل المشاركة، يمكن للشركات إجراء تجربة خالية من المخاطر والدفع فقط عند الرضا. تضم Toptal محترفين عبر مجموعة واسعة من الأدوار القادرة على تطوير التطبيقات المصممة خصيصًا، وإنشاء سير عمل التشغيل الآلي، ودمج واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، وتحسين أداء قاعدة البيانات. كما أنها توفر الخبرة عبر العديد من المنصات بما في ذلك Adalo وAirDev Canvas وAirtable وAppgyver وAppian وAppSheet وBackendless وBubble وFlutterFlow وGlide والمزيد. توفر المنصة خيارًا لتخصيص فريقك ليناسب احتياجات المشروع المحددة.
Skyword360
skyword.com
تضع منصة Skyword360 المحتوى في قلب جميع الأنشطة التسويقية. تم تصميم Skyword360 لضمان توافق جميع عمليات التخطيط وإنشاء المحتوى والتنشيط عبر القنوات مع إستراتيجية المحتوى الشاملة للمؤسسة وأهدافها التسويقية. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المحتوى، يتم تمكين قادة التسويق من إنشاء تجارب عملاء فريدة ومتسقة تميز علاماتهم التجارية وتحقق نتائج قابلة للقياس. يوفر Skyword360 أدوات لجميع العناصر الأساسية لعمليات المحتوى: الإستراتيجية والتخطيط والإنشاء والتجميع والتنشيط والتخصيص والتحسين. ومع وجود مجتمع دولي مستقل من أكثر من 46 دولة والقدرة على ترجمة المنصة إلى 14 لغة، يمكن تنفيذ عمليات المحتوى بسلاسة على نطاق واسع.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
أنجز أي مهمة على PeoplePerHour. انشر وظيفة مجانًا للعثور على مستقلين محترفين واعثر على وظائف مستقلة في دقائق! PeoplePerHour هو سوق يربط بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين في جميع أنحاء العالم في بيئة موثوقة حيث يشترون ويبيعون الخدمات.
Pangea.app
about.pangea.app
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما مناسبًا أم لا هي العمل معه في مشروع قبل تعيينه بدوام كامل. في Pangea، نجعل عقد التوظيف أمرًا سهلاً وغير مؤلم - بدون أي رسوم إضافية أو رسوم تحويل إذا قمت بتعيين شخص ما بدوام كامل. تصفح المواهب المنسقة لدينا حسب الدور والخبرة الصناعية والمشاريع السابقة. تتمتع مواهبنا بخبرة تزيد عن 2-5 سنوات في المتوسط في التصميم والنمو والعمليات والمنتجات والهندسة، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
Lemon.io
lemon.io
Lemon.io هي منصة العمل الحر لتوظيف المطورين الموثوقين عند الطلب. نحن نختبر كل مطور يتقدم بطلب للانضمام إلى شبكتنا. وهذا يعني أنه بدلاً من الاطلاع على العشرات من السير الذاتية وحسابات GitHub التي تحاول معرفة ما إذا كانت تناسب فريقك، ستركز على ما هو مهم حقًا، ألا وهو عملك. يجب على كل مرشح لدينا اجتياز 5 مراحل من عملية التدقيق لدينا: 1. التحقق من الخلفية 2. اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية 3. تقييم مهارات البرمجة 4. مهمة اختبار الحياة الواقعية 5. مقابلة مباشرة سوف تتمكن من العمل مع شخص لدينا تعرفت شخصيا. وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها تقديم المرشحين المناسبين بشكل أسرع من أي شخص آخر في السوق. لقد ساعدنا أكثر من 500 شركة ناشئة ووكالة رقمية على تطوير منتجاتها المبتكرة وتوسيع نطاقها ومواكبة أعباء العمل المتزايدة. هل تحتاج إلى حل سريع، أو تتطلع إلى شغل وظيفة بدوام كامل أو تحتاج إلى مهندس ضمان الجودة؟ لقد قمنا بتغطيتك! اطلب عرض أسعارك المجاني واحصل على مطور يعمل على مشروعك اليوم.
Malt
malt.com
Malt هو السوق المبتكر للعاملين لحسابهم الخاص في أوروبا. الشعير يعتمد على البلد. نحن متواجدون بالكامل في: - BE: www.malt.be بلجيكا (هولندا) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de ألمانيا (الإنجليزية) - ES: www.malt.es España (español) - الفرنسية: www.malt.fr فرنسا (français) - FR: en.malt.fr فرنسا (الإنجليزية) - NL: www.malt.nl Nederland (هولندا)
Laksie
laskie.com
انضم إلى آلاف الشركات والباحثين عن عمل للحصول على نتائج مطابقة عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. بالنسبة للمواهب: اطلب من الشركات الكبرى أن تتقدم إليك. تم تصميم أدوات Laskie المجانية لجعل عملية البحث عن وظيفة أسرع وأكثر كفاءة وأقل إرهاقًا. بالنسبة للشركات: ابحث عن المرشحين ذوي الجودة العالية بشكل أسرع. احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى آلاف المرشحين الذين لديهم بيانات أكثر من مجرد سيرة ذاتية. يستغرق الأمر بضع دقائق للبدء. سجل اليوم على laskie.com!
Crowdspring
crowdspring.com
السوق الأكثر ثقة في العالم لتصميم الجرافيك، بما في ذلك تصميم الشعار وتصميم موقع الويب وتصميم المنتجات وتسمية أعمالك. ضمان استرداد الأموال بنسبة 100%!
Contently
contently.com
يساعد المحتوى العلامات التجارية على سرد قصص رائعة. إن نظامنا القوي لتسويق محتوى المؤسسات، والخدمات الإستراتيجية المبنية على البيانات، وشبكة الموظفين المستقلين ذات المستوى العالمي، تمنح أفضل العلامات التجارية في العالم كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يُسعد جمهورها ويحقق النتائج. في المتوسط، تبلغ قيمة المحتوى الذي ينشئه عملاؤنا باستخدام Contently أكثر من 13 مليون دولار أمريكي لأعمالهم كل عام - وهو عائد يزيد عن 6 أضعاف على استثماراتهم. من الصعب إنشاء محتوى رائع، لكن Contently يجعل الأمر أسهل بكثير. تخبرك تقنيتنا القوية بالقصص التي يجب إنشاؤها وتربطك بفريق من المبدعين الحائزين على جوائز لإضفاء الحيوية على تلك القصص. تعمل مسارات العمل الذكية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توفير الوقت والجهد لفريقك، وتكشف مجموعة التحليلات ذات المستوى العالمي لدينا عن المحتوى الأفضل أداءً وترشدك إلى ما يجب فعله بعد ذلك. حتى أننا نخبرك بمدى أهمية المحتوى الخاص بك لعلامتك التجارية.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
Bark.com
bark.com
يقوم Bark.com بمراجعة الشركات المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز عملك بسرعة.
Arc
arc.dev
Arc هي منصة التوظيف عن بعد التي تساعد المطورين على بناء وظائف مذهلة من أي مكان. ابحث عن الآلاف من أفضل وظائف المطورين عن بعد عبر الإنترنت، كل ذلك في مكان واحد!
Bunny Studio
bunnystudio.com
أسرع الخدمات الإبداعية وأعلى جودة. نحن نساعد الشركات على توسيع نطاق جهودها في إنتاج المحتوى. راحة البال، إنجاز خلال 24 ساعة، مراجعات غير محدودة، معدل موافقة 99%، حقوق الملكية الكاملة، ضمان الرضا بنسبة 100%. تعاون مع أفضل المبدعين في العالم!