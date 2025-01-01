منصات العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل منصات العمل الحر على ربط الشركات بالمحترفين المستقلين للقيام بأدوار مؤقتة أو مشاريع خاصة. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للشركات تصفح الملفات الشخصية للموظفين المستقلين بناءً على المهارات والخبرة والموقع ومعايير أخرى. يمكن للشركات أيضًا نشر أوصاف المشروع لتلقي المقترحات من المستقلين. يتيح ذلك للشركات من جميع الأحجام الاستعانة بمصادر خارجية للمهام التي تتطلب مهارات متخصصة أو قوى عاملة إضافية، مما يتيح للموظفين بدوام كامل التركيز على الأنشطة التجارية الأخرى. تتخصص بعض المنصات في العاملين المستقلين الذين يتمتعون بمهارات محددة مثل الكتابة أو التصميم أو البرمجة، بينما يقدم البعض الآخر مجموعة واسعة من المهارات المهنية. غالبًا ما تستخدم الشركات منصات العمل الحر جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة المستقلين، والتي تساعد في إدارة المدفوعات والتوافر وإكمال المشاريع لجميع المستقلين الذين يعملون معهم. الشركات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة في العثور على العاملين لحسابهم الخاص قد تختار وكالات التوظيف أو التوظيف بدلاً من التفاعل مباشرة مع المرشحين على منصات العمل المستقل.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.
Upwork
upwork.com
Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.
Freelancer
freelancer.com
فريلانسر هو تطبيق يتيح للمستقلين وأرباب العمل التواصل، نشر الوظائف، وإدارة المشاريع بفعالية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هي منصة للمصممين لعرض أعمالهم، التواصل مع زملائهم، واستكشاف فرص العمل في مجال التصميم.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour هو تطبيق يربط الشركات بالمستقلين للقيام بالمهام المختلفة، يتيح نشر الوظائف ومتابعة المشاريع بمرونة.
Malt
malt.com
Malt هو سوق يربط المستقلين بالشركات في أوروبا، مما يسهل التوظيف والتعاون وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker هو تطبيق يربط الأفراد والشركات بمهنيين محليين لإكمال المهام، مثل تجديد المنازل والخدمات الأخرى، مع خيارات دفع آمنة.
Toptal
toptal.com
تطبيق Toptal يربط الشركات بمطورين متمرسين في البرمجة بدون كود أو بجهد بسيط، مما يسهل تطوير منتجات تشغيلية سريعة.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Alura Market
alura.io
Alura Market هو تطبيق يدعم بائعي Etsy من خلال تقديم أدوات لتحسين القوائم، إجراء أبحاث السوق، وتحليل المنافسين لتعزيز المبيعات.
Bark.com
bark.com
تطبيق Bark.com يقوم بمراجعة الأعمال المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز مهامك بسرعة.
Comeup
comeup.com
تطبيق Comeup هو منصة خدمات عبر الإنترنت، يمكنك من تصفح الموقع واختيار الخدمة المطلوبة وإجراء الطلب بسهولة.
Arc
arc.dev
تطبيق Arc هو منصة مهنية تتيح للمطورين العثور على وظائف عن بُعد في مكان واحد. يضم الآلاف من وظائف المطورين عن بُعد.
Anytask
anytask.com
AnyTask هو منصة عالمية للعمل الحر تستخدم تقنية البلوكتشين، تسمح للفريلانسرز بالعمل دون الحاجة لحساب مصرفي مع عدم فرض رسوم على البائعين.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius هو تطبيق يتيح للشركات توظيف وإدارة المهن المستقلة بكفاءة باستخدام تكنولوجيا متقدمة لتسهيل匹配 المواهب.
talent.io
talent.io
talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.
Truelancer
truelancer.com
تطبيق Truelancer يربط بين أصحاب العمل والمستقلين، حيث يمكنهم العثور على فرص عمل في مجالات متنوعة مثل تطوير الويب والتصميم وكتابة المحتوى.
Turing
turing.com
تطبيق Turing يُطور حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمنظمات التي تتعامل مع بيانات معقدة لتعزيز الإنتاجية.
Fastwork
fastwork.id
احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في العمل أو الأعمال، أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت في موقع فريلانس إندونيسيا.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd هو تطبيق يربط المستخدمين بمصممي CAD ونماذج 3D لتلبية احتياجات التصميم مثل تصميم المنتجات والنماذج الأولية.
Andela
andela.com
Andela هي منصة تربط الشركات بمواهب تقنية عالمية، توفر حلول توظيف مرنة للمطورين والمهنيين في مجال التكنولوجيا.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess هو منصة تربط الشركات بالكتاب والمحررين لإنشاء وتحرير المحتوى. تساعد في إدارة مشاريع المحتوى وضمان جودته.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote هو تطبيق يتيح للمستقلين بناء شبكات احترافية، التعاون في المشاريع، وإدارة المهام بفاعلية من خلال أدوات إدارة المشاريع المتكاملة.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Flexiple
flexiple.com
فليكسبل هو شبكة تضم أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين، بأسعار تتراوح بين 30 إلى 100 دولار في الساعة.
notch
notch.financial
Notch هو برنامج لأتمتة حسابات القبض يساعد في إدارة الفواتير والمدفوعات وتحسين التدفق النقدي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain هو تطبيق لتوظيف مدربين وعلامي بيانات AI مؤهلين من أكثر من 110 دولة، مع نظام دفع آمن وسهل للمشاريع في جميع المجالات.
Contently
contently.com
تساعد تطبيق Contently العلامات التجارية على إنشاء وتوزيع محتوى جذاب يشيل القصص ويحقق النتائج من خلال منصة تسويق محتوى متكاملة.
Proxify
proxify.io
يوفر تطبيق Proxify فرصة للمطورين المتميزين حول العالم للعمل عن بُعد مع العملاء لبناء منتجاتهم وتحقيق أهدافهم.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring هو سوق موثوق لخدمات التصميم، يساعد في تصميم الشعارات والمواقع والمنتجات مع ضمان استرداد الأموال.
Worksible
worksible.com
تطبيق Worksible يوفر أدوات للعمل والتدريب، حيث يمكن للمستقلين التسجيل لعرض خدماتهم، والتواصل مع الآخرين، والتقدم لمشاريع الشركات.
LaborX
laborx.com
تطبيق LaborX هو منصة توظيف عالمية تربط بين الأفراد والفرص العمل وتتيح الدفع بالعملات الرقمية، مع دعم العقود الذكية لنظام السمعة وحل النزاعات.
Codeable
codeable.io
Codeable هو منصة تربط بين الشركات وخبراء WordPress لحل مشاكل تطوير المواقع وتخصيصها.
Codementor
codementor.io
Codementor هو منصة تربط المطورين بالمرشدين لتبادل المعرفة، وتحسين مهارات البرمجة، والحصول على ملاحظات حول المشاريع.
Designhill
designhill.com
تطبيق Designhill هو سوق لتصميمات مخصصة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تصاميم متنوعة والتعاون مع مصممين محترفين.
Toogit
toogit.com
توغيت منصة عبر الإنترنت تربط المستقلين بأصحاب العمل، تستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة المهارات مع احتياجات المشاريع.
OpenTalent
opentalent.co
Opentalent هو تطبيق توظيف يساعد الشركات في إدارة طلبات المرشحين وأتمتة مهام التوظيف، مع ميزات مثل فحص المرشحين وأدوات تسويق التوظيف.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
تجمع تطبيق كافالري بين سوق وإدارة العمل الحر لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات والمستقلين.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India هو تطبيق يربط المستقلين بأصحاب العمل، مما يسهل العثور على فرص العمل المرنة والعمل عن بُعد.
YouTeam
youteam.io
يوتيTeam يتيح لك تغيير فريقك بسهولة عبر الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 50,000 موهبة من أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال أسبوعين.
Useme
useme.com
تطبيق Useme يوفر حلاً سريعًا وسهلاً للدفع للمستقلين، حيث يمكنهم إصدار فواتير ضريبية دون الحاجة إلى شركة.
Revelo
revelo.com
تطبيق Revelo يتيح للشركات الأمريكية توظيف مطورين برمجيين عن بُعد من أمريكا اللاتينية، مع دعم الرواتب والامتيازات والامتثال المحلي.
Zerys
zerys.com
Zerys هو منصة لإنشاء المحتوى تساعد الشركات في تخطيط وإنتاج ومشاركة محتوى عالي الجودة من خلال ربطها بكُتاب محترفين.
Gigged AI
gigged.ai
تطبيق Gigged AI يتيح سوقًا موهوبًا يعتمد على المهارات، ويعزز التنقل الداخلي لتجاوز نقص المهارات التقنية من خلال مطابقة المستقلين للمشاريع.
Cinode
cinode.com
Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.
Wripple
wripple.com
Wripple هو منصة موهبة على الطلب تربط العلامات التجارية بوكالات الإعلان بالموهوبين، لإيجاد وتوظيف مستقلين عبر 45 دورًا ومجموعات جاهزة لـ 25 نوع مشروع.
Twine
twine.net
تربط تطبيق Twine الشركات بأكثر من 500,000 خبير مستقل في أكثر من 190 دولة، في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays هو تطبيق يساعد العلامات التجارية في إدارة حملات التسويق المؤثر وتسهيل التعاون مع المبدعين لإنشاء محتوى مرئي.
Laksie
laskie.com
تطبيق Laksie يربط الشركات بالباحثين عن عمل، مما يسهل العثور على مرشحين مؤهلين بسرعة وكفاءة من خلال أدوات مجانية.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Pangea.app
about.pangea.app
تطبيق Pangea يسهل التوظيف عن طريق العمل مع المواهب على مشاريع قبل التوظيف الدائم، دون رسوم إضافية، مع إمكانية تصفح المهارات والخبرات.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.
Perfectlancer
perfectlancer.com
تطبيق Perfectlancer هو منصة عمل حر تربط الشركات بالمستقلين المحترفين بدون رسوم معاملات، مع خصومات وعمولة منخفضة.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo هو منصة تربط الشركات بأفضل صانعي المحتوى المستقلين، تقدم أدوات لإنشاء محتوى مخصص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
FreeeUp
freeup.net
تطبيق FreeeUp هو سوق مستقل يربط أصحاب الأعمال مع مستقلين مختارين من جميع أنحاء العالم لتسهيل التوظيف وإدارة العمل.
hackajob
hackajob.com
Hackajob هو سوق للمواهب التقنية يربط بين الشركات والباحثين عن عمل، مما يسهل توظيف المواهب العالية الجودة ويتيح للمرشحين استكشاف العروض بشكل خاص.
Zoopup
zoopup.com
زووب أب هي منصة تربط الشركات بالمستقلين، حيث يمكن للمستقلين تقديم العطاءات على المشاريع وبيع خدماتهم، وتوفر موارد لتدريب المهارات.
Notchup
notchup.com
تتيح لك تطبيق Notchup بناء فرق تقنية متكاملة من خلال تحليل الأداء، إدارة جداول الوقت، واكتشاف فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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