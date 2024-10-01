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منصات العمل الحر - التطبيقات الأكثر شعبية - جامايكا
تعمل منصات العمل الحر على ربط الشركات بالمحترفين المستقلين للقيام بأدوار مؤقتة أو مشاريع خاصة. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للشركات تصفح الملفات الشخصية للموظفين المستقلين بناءً على المهارات والخبرة والموقع ومعايير أخرى. يمكن للشركات أيضًا نشر أوصاف المشروع لتلقي المقترحات من المستقلين. يتيح ذلك للشركات من جميع الأحجام الاستعانة بمصادر خارجية للمهام التي تتطلب مهارات متخصصة أو قوى عاملة إضافية، مما يتيح للموظفين بدوام كامل التركيز على الأنشطة التجارية الأخرى. تتخصص بعض المنصات في العاملين المستقلين الذين يتمتعون بمهارات محددة مثل الكتابة أو التصميم أو البرمجة، بينما يقدم البعض الآخر مجموعة واسعة من المهارات المهنية. غالبًا ما تستخدم الشركات منصات العمل الحر جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة المستقلين، والتي تساعد في إدارة المدفوعات والتوافر وإكمال المشاريع لجميع المستقلين الذين يعملون معهم. الشركات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة في العثور على العاملين لحسابهم الخاص قد تختار وكالات التوظيف أو التوظيف بدلاً من التفاعل مباشرة مع المرشحين على منصات العمل المستقل.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو سوق عبر الإنترنت للخدمات المستقلة. توفر الشركة منصة للعاملين المستقلين لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.
Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلا...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هو المكان الذي يكتسب فيه المصممون الإلهام والتعليقات والمجتمع والوظائف وهو أفضل مورد لك لاكتشاف المصممين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم.
Freelancer
freelancer.com
ابحث عن أفضل المستقلين ومطوري الويب والمصممين وقم بتوظيفهم بتكلفة زهيدة. أكبر سوق في العالم بمساحة 50 مترًا. تلقي عروض الأسعار في ثوان. أعلن عن وظيفتك على الانترنت الآن.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
أنجز أي مهمة على PeoplePerHour. انشر وظيفة مجانًا للعثور على مستقلين محترفين واعثر على وظائف مستقلة في دقائق! PeoplePerHour هو سوق يربط بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين في جميع أنحاء العالم في بيئة موثوقة حيث يشترون ويبيعون ا...
Malt
malt.com
Malt هو السوق المبتكر للعاملين لحسابهم الخاص في أوروبا. الشعير يعتمد على البلد. نحن متواجدون بالكامل في: - BE: www.malt.be بلجيكا (هولندا) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de ألمانيا (الإنجليزية) - ES: www.malt.es España (español) - الفرنسي...
Airtasker
airtasker.com
يعتبر Airtasker (ASX: ART) السوق الأسترالي الرائد عبر الإنترنت للخدمات المحلية، حيث يربط الأشخاص والشركات الذين يحتاجون إلى العمل مع الأشخاص الذين يرغبون في العمل. من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين الأشخاص من إدراك القيمة الكاملة لمهاراتهم، تهدف Airtasker إلى إحداث تأثير إيجابي على مستقبل العمل من خل...
Bark.com
bark.com
يقوم Bark.com بمراجعة الشركات المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز عملك بسرعة.
Toptal
toptal.com
Toptal عبارة عن منصة مصممة لربط الشركات مع مطوري المستوى الأعلى الذين لا يستخدمون الأكواد أو الأكواد المنخفضة ضمن شبكتهم المهنية. يمكن إجراء Conneciton خلال 48 ساعة فقط، مما يجعل من الممكن التحقق من صحة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) وإصداره في غضون أسابيع. يتم فحص المطورين بخبرة، مما يجعلهم...
Arc
arc.dev
Arc هي منصة التوظيف عن بعد التي تساعد المطورين على بناء وظائف مذهلة من أي مكان. ابحث عن الآلاف من أفضل وظائف المطورين عن بعد عبر الإنترنت، كل ذلك في مكان واحد!
Andela
andela.com
يتضمن مجتمع المواهب لدينا أكثر من 77 ألف برنامج وأكثر من 100 مهارة في أكثر من 60 دولة. نحن نقوم بتوريد المهندسين وتقييمهم ومطابقتهم وتوظيفهم لك.
WorkGenius
workgenius.com
البحث عن المواهب الاستثنائية وتوظيفها بسرعة وكفاءة. تقدم WorkGenius حلاً رائدًا شاملاً للتوظيف والإدارة المستقلة في السوق. نحن نقدم نهجًا مبتكرًا قائمًا على التكنولوجيا في التوظيف للوصول بشكل أسرع إلى المواهب التي تم فحصها، وبأسعار رائدة في الصناعة، مع عدد أقل من مشكلات الدفع والامتثال.
Alura Market
alura.io
سوق الخدمات المستقلة رقم 1 لبائعي Etsy. نحن نربط شركات Etsy بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم والذين يقدمون خدمات تساعد بائعي Etsy على النجاح.
notch
order.notchordering.com
تعمل تقنية Notch على تبسيط عملية طلب الأطعمة والمشروبات بالجملة للمطاعم والموردين من جميع الأحجام. قم بإجراء جميع طلباتك والدردشة والدفع في مكان واحد.
Turing
turing.com
تقوم شركة Turing ببناء ونشر منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات التي تدير البيانات المعقدة. نحن نحظى بثقة المؤسسات التجارية العالمية، فنحن نحل تحديات أعمال الذكاء البشري ونعمل على زيادة الإنتاجية.
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور ...
Codementor
codementor.io
قم بتحسين مهاراتك في البرمجة من خلال العمل في مشاريع واقعية. انضم إلى مجتمعنا المجاني لمناقشة المشاريع ومراجعة التعليمات البرمجية والتعلم من الزملاء والموجهين.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Codeable
codeable.io
Codeable هي منصة WordPress الوحيدة للعمل المستقل. نحن نطابق العملاء مع أفضل خبراء WordPress. نحن نساعد العملاء على حل أي مشكلة في WordPress.
Comeup
comeup.com
منصة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت بنسبة 100% تم إنشاؤها عام 2013. تصفح الموقع، واختر الخدمة التي تناسبك وقم بالطلب ببضع نقرات.
WriterAccess
writeraccess.com
قم بتوظيف أفضل المستقلين وتبسيط سير العمل الخاص بك. تمنحك منصة إنشاء المحتوى الخاصة بنا الموهبة والأدوات والتدريب الذي تحتاجه لتوسيع نطاق تسويق المحتوى وتنمية أعمالك أو وكالتك وإتقان تسويق المحتوى للفوز عبر الإنترنت.
Proxify
proxify.io
تتمثل مهمة Proxify في ربط أفضل المطورين حول العالم بالفرص التي يستحقونها. منذ إطلاقنا، نجح مطورو Proxify في العمل مع أكثر من 1200 عميل سعيد لبناء منتجاتهم وميزات النمو الخاصة بهم. أكثر من 3500 مطور موهوب يثقون في Proxify وشبكتها لتحقيق أحلامهم وأهدافهم. تم تشكيل Proxify من خلال شبكة عالمية من المطور...
Fastwork
fastwork.id
احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في عملك أو عملك أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت بجانب مواقع العمل الحر الإندونيسية!
Anytask
anytask.com
AnyTask.com هو سوق عالمي للعمل الحر يستخدم تقنية الدفع المستندة إلى blockchain من شركة Electroneum Ltd. للتخلص من حاجة الموظفين المستقلين إلى الحصول على حساب مصرفي، في حين يعد أيضًا برسوم صفرية على البائع - مما يوفر لهم ما يصل إلى 20٪ من الرسوم مقارنة بالعاملين المستقلين الآخرين الأسواق. ومن وجهة نظ...
Contently
contently.com
يساعد المحتوى العلامات التجارية على سرد قصص رائعة. إن نظامنا القوي لتسويق محتوى المؤسسات، والخدمات الإستراتيجية المبنية على البيانات، وشبكة الموظفين المستقلين ذات المستوى العالمي، تمنح أفضل العلامات التجارية في العالم كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يُسعد جمهورها ويحقق النتائج. في المتوسط، تبلغ قيمة المحت...
Crowdspring
crowdspring.com
السوق الأكثر ثقة في العالم لتصميم الجرافيك، بما في ذلك تصميم الشعار وتصميم موقع الويب وتصميم المنتجات وتسمية أعمالك. ضمان استرداد الأموال بنسبة 100%!
Worksible
worksible.com
شركة ناشئة تريد تغيير الطريقة التقليدية في العمل والتدريب. الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة للنمو على المستويين الشخصي والمهني. قم بالتسجيل في Worksible وقم بتحميل خدماتك كموظف مستقل حتى يتمكن العملاء أو الشركات من العثور عليك وتوظيفك. يمكنك أيضًا التواصل والتواصل مع مستخدمين آخرين للتعلم منهم وتنفيذ...
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Contentoo
contentoo.com
أنشئ محتوى متطورًا مع أفضل 10% من منشئي المحتوى المستقلين، جنبًا إلى جنب مع تقنية لا مثيل لها ودعم تشغيلي على مستوى عالمي. بدأت شركة Contentoo في عام 2017 كمنصة تربط أفضل 10% من منشئي المحتوى بأقسام التسويق في الشركات (العالمية). اليوم، يضم مجتمعنا المستقل خبراء إستراتيجيين لتسويق المحتوى، ومتخصصين ...
Revelo
revelo.com
وراء كل منتج ناجح فريق تطوير عالمي المستوى. يمكنك العثور على مطورين عالميين عن بعد وتوظيفهم وإدارتهم في المناطق الزمنية بالولايات المتحدة، والذين تم فحصهم مسبقًا من حيث المهارات التقنية والشخصية. Revelo هي أكبر منصة على الإنترنت للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لتوظيف مطوري البرامج ع...
Zerys
zerys.com
Zerys عبارة عن منصة بسيطة وقوية وحائزة على جوائز لتخطيط المحتوى وإنتاجه. فهو يسمح لك بتخطيط المحتوى الخاص بك، والعثور على أفضل المواهب في الكتابة، وإنشاء مدونات مخصصة ومحسنة وأوراق بيضاء وكتب إلكترونية سيرغب قراؤك في النقر عليها وقراءتها ومشاركتها!
OpenTrain
opentrain.ai
سوق تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي: ابحث عن مدربي الذكاء الاصطناعي/مصنفي البيانات الذين تم فحصهم وتوظيفهم ودفع رواتبهم بشكل آمن في أكثر من 110 دولة وأي خبرة في أي مجال. الميزات الرئيسية لـ OpenTrain AI - الشبكة العالمية: الوصول إلى الشبكة المفتوحة رقم 1 لمدربي الذكاء الاصطناعي وواضعي البيانات من أكثر...
Flexiple
flexiple.com
Flexiple عبارة عن شبكة من أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين بأسعار تتراوح من 30 دولارًا إلى 100 دولار بالساعة
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Skyword360
skyword.com
تضع منصة Skyword360 المحتوى في قلب جميع الأنشطة التسويقية. تم تصميم Skyword360 لضمان توافق جميع عمليات التخطيط وإنشاء المحتوى والتنشيط عبر القنوات مع إستراتيجية المحتوى الشاملة للمؤسسة وأهدافها التسويقية. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المحتوى، يتم تمكين قادة التسويق من إنشاء تجارب عملاء فريدة ومت...
LaborX
laborx.com
LaborX هي منصة توظيف عالمية تربط الأفراد بفرص العمل وتمكنهم من الحصول على رواتبهم بالعملة المشفرة. تدعم العقود الذكية أنظمة السمعة وحل النزاعات، مما يضمن تنفيذ التزامات كلا الطرفين.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote عبارة عن شبكة تعاون احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين العاملين المستقلين لبناء الفرق والتعاون في المشاريع المعقدة والتعاقد من الباطن ومشاركة الموارد وكسب المزيد من الأموال معًا أثناء إدارة كل شيء في مكان واحد باستخدام أدوات إدارة المشروع المدمجة. تعمل شبكتنا المستقلة المنسقة جنبً...
Cad Crowd
cadcrowd.com
كاد الحشد | قم بتعيين مصمم للنمذجة ثلاثية الأبعاد وتصميم CAD والتصميم الصناعي حسب الطلب. الخدمات: تصميم المنتجات والنماذج الأولية والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحديد...
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Pangea.app
about.pangea.app
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما مناسبًا أم لا هي العمل معه في مشروع قبل تعيينه بدوام كامل. في Pangea، نجعل عقد التوظيف أمرًا سهلاً وغير مؤلم - بدون أي رسوم إضافية أو رسوم تحويل إذا قمت بتعيين شخص ما بدوام كامل. تصفح المواهب المنسقة لدينا حسب الدور والخبرة الصناعية والمشاريع السابقة. تتمتع مواهبن...
Wripple
wripple.com
Wripple عبارة عن منصة للمواهب حسب الطلب للقوى العاملة التسويقية الحديثة، وتقدم سوقًا خاصًا للمواهب والبرامج التي تم فحصها لإدارة علاقات المستقلين، كل ذلك في مكان واحد. يربط سوق النظام الأساسي العلامات التجارية والوكالات الإعلانية بالمواهب ذات المهارات العالية حسب الطلب لتحقيق سرعة وكفاءة ومرونة أكبر...
Vicoland
vicoland.com
تُمكّن Vicoland عملاء SAP Fieldglass من تحسين تكلفة وجودة وسرعة الخدمات المهنية لمشاريع SOW عبر نوع جديد من الموردين: الشركات الافتراضية – المعروفة أيضًا باسم "Vicos". Vicos عبارة عن فرق مستقلة تعمل مثل الشركات الحقيقية ولكن بدون أي تكاليف إضافية ومرونة بنسبة 100% لتوظيف أفضل الخبراء. تم احتضان هذا ...
Zoopup
zoopup.com
عنا Advent into the Zoop Plaza - حيث المهارات مهمة ZoopUp هي ساحة افتراضية حيث يدخل الشخص إلى متجر واحد لتقديم عطاءات للمشاريع من خلال تحديد سعر خدمتهم. يفتح المستقلون متجرهم الخاص لبيع منتجاتهم أو خدماتهم بالسعر الذي يحددونه ويمكن للعملاء زيارته وتصفحه والشراء منه. ثم هناك ممر حيث تقام المسابقات حي...
Cavalry
cavalryfreelancing.com
يجمع Cavalry بين نظام Marketplace ونظام إدارة المستقلين (FMS) لتبسيط الطريقة التي تجد بها الشركات والمستقلون بعضهم البعض ويعملون معًا.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen عبارة عن منصة تساعد الأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات في الحصول على محتوى من كتاب موثوقين في مجالهم.
YouTeam
youteam.io
الاستجابة لموجات السوق: قم بتوصيل المهندسين وإخراجهم بسلاسة. أسبوعين لإعادة معايرة فريقك: مع YouTeam، يمكنك تعزيز وتبسيط فريقك بسهولة، والوصول إلى الشبكة الفريدة التي تضم أكثر من 50000+ من أفضل المواهب من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سوق للمواهب بقيادة الخبراء. استفد من النظام الأساسي لتصور وإنشاء وإدارة وتوزيع وقياس تسويق المحتوى الخاص بك، تحت سقف واحد.
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
يُحدث موقع Rozgaarindia.com ثورة في طريقة عمل الأشخاص. نحن نربط العالم بالموظفين المستقلين الموهوبين المعتمدين بشكل أسرع من أي وقت مضى للتعاون وإنجاز العمل في بيئة آمنة ومأمونة عبر الإنترنت. مهمتنا هي تبسيط العاملين لحسابهم الخاص والتوظيف عن بعد، وتوفير أكثر الموظفين المستقلين توافقًا لمدة يوم أو شه...
Truelancer
truelancer.com
في Truelancer.com، نحن في مهمة لبناء مجتمع عالمي من المستقلين الموثوق بهم. Truelancer.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت لأصحاب العمل لتوظيف محترفين لإنجاز عملهم ويمكن للعاملين المستقلين والمهنيين البحث عن وظائف وكسب المال من خلال العمل مع عملاء حقيقيين في جميع أنحاء العالم. يمكن للعملاء العثور على المط...
nDash
ndash.com
توفر nDash برامج وخدمات إنشاء المحتوى للعلامات التجارية والوكالات الرائدة في العالم. قم بزيارة nDash.com اليوم للتسجيل مجانًا والبدء في بناء مجتمع المحتوى الخاص بك.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp هو سوق مستقل سريع النمو يربط أصحاب الأعمال بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم مسبقًا من جميع أنحاء العالم. يختلف FreeeUp عن أسواق العمل الحر الأخرى من حيث أنه يقوم بإجراء مقابلات واختبار جميع العاملين المستقلين الذين يرغبون في الانضمام إلى السوق، ثم يسمح فقط لأفضل 1٪ من المتقدمين بالدخول إلى...
Notchup
notchup.com
إن Notchup (المعروف سابقًا باسم CodeMonk.ai) يتجاوز مجرد ربطك بأفضل المواهب. إن تركيزنا على تحليلات الفريق، والإدارة الدقيقة للجداول الزمنية، وتحديد فجوات المهارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يضمن أنك لا تقوم ببناء فرق عالية الأداء وتعاونية فحسب، بل تحافظ عليها أيضًا. نحن نقدم تجربة سلسة بدءًا من ...
OpenTalent
opentalent.co
هل سئمت من القيود المفروضة على الحلول التقليدية لتجميع المواهب؟ يقدم OpenTalent طريقة مبتكرة وسهلة الاستخدام لالتقاط والحفاظ على مجموعة من المرشحين المحتملين للأدوار القادمة.
Toogit
toogit.com
Toogit.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للعاملين المستقلين وأصحاب العمل للتعاون والعمل بذكاء.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis هو حل توظيف تقني لتوظيف وتعويض وإدارة المطورين القريبين من أمريكا اللاتينية. يمكن للشركات الحصول على المواهب المتخصصة من شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 مطور عن بعد يجيدون اللغة الإنجليزية، والذين يعملون وفقًا لنموذج بدوام كامل. عادةً ما يقوم عملاؤنا بتقليل وقت التوظيف ونفقاتهم بنسبة تزيد عن ...
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer عبارة عن منصة مستقلة حيث يمكن للشركات توظيف موظفين مستقلين محترفين مثل الكتاب والمصممين والمطورين والمسوقين وغير ذلك الكثير والحصول على أميال للأمام. هذا موقع ويب مستقل جديد مع رسوم معاملات بنسبة 0% ولا توجد أي رسوم خدمة أو رسوم مخفية أخرى. كما أن لديهم نظام استرداد نقدي جذاب. سيحصل ال...
Ithire
ithire.com
من نحن؟ ITHIRE عبارة عن سوق ومنصة توظيف تربط العملاء والمطورين في قطاع التكنولوجيا. يوفر نظام المراسلة والفيديو وتتبع العمل ومراقبته داخل التطبيق سير عمل سلسًا مع نتائج عالية الجودة. تشمل خدماتنا الرئيسية ما يلي: منصة الكل في واحد لكل من العملاء والمستقلين؛ التحكم في عملية العمل عبر جهاز تعقب الوقت ...