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برامج كشف الاحتيال - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج كشف الاحتيال، المعروف أيضًا باسم برنامج كشف الاحتيال عبر الإنترنت، لتحديد الأنشطة غير المشروعة وعالية المخاطر عبر الإنترنت ومنعها. تعمل هذه الأدوات من خلال المراقبة المستمرة لسلوك المستخدم وحساب مستويات المخاطر لاكتشاف عمليات الشراء أو المعاملات أو محاولات الوصول الاحتيالية المحتملة. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات والامتثال، وخاصة في الشركات وشركات الخدمات المصرفية الرقمية، على هذه الأدوات لرصد وتخفيف مخاطر الاحتيال بين مستخدميها. ومن خلال اعتماد برامج الكشف عن الاحتيال، تهدف الشركات إلى حماية المعلومات الحساسة، ومنع الهجمات الإلكترونية، والحماية من المعاملات الاحتيالية وسرقة الهوية. ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي وتحليلات السلوك في الوقت الفعلي، يمكن لهذه الأدوات تصنيف المخاطر في الوقت الفعلي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سمعة الجهاز والملكية الفكرية. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية، فإن حلول الكشف عن الاحتيال تركز في المقام الأول على المراقبة في الوقت الفعلي والكشف والتنبيه للأنشطة الاحتيالية، في حين أن أدوات التجارة الإلكترونية تهتم أكثر بالإنفاذ التنظيمي وتحليل سلوكيات الشراء.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

Castle

Castle

castle.io

كاسل هو منصة لإدارة الهوية ومخاطر الاحتيال، تساعد فرق الأمان على اكتشاف وإدارة الاحتيال أثناء التسجيل وتسجيل الدخول والمعاملات.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

تطبيق LexisNexis يقدم معلومات قانونية وأدوات بحث لتحسين سير العمل، ويتيح للمستخدمين تحليل الوثائق وصياغة المستندات القانونية بكفاءة.

Onfido

Onfido

onfido.com

تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

تطبيق Fingerprint هو منصة للكشف عن الاحتيال توفر حلولاً دقيقة للمطورين في التطبيقات الكبيرة، مع تحديثات سريعة وبيانات مستقرة عن الزوار.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net تطبيق يساعد الشركات الصغيرة في معالجة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان وeCheck، ويوفر طرق دفع آمنة وسلسة.

Pipl

Pipl

pipl.com

بيبل هو تطبيق للبحث عن المعلومات وإدارتها بكفاءة، يتيح تجميع البيانات من مصادر متعددة لدعم عمليات البحث والتحقق.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub هي منصة للتحقق من الهوية والامتثال، توفر حلول KYC وAML ومراقبة المعاملات والوقاية من الاحتيال للشركات في مجالات متعددة.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha تحمي المواقع الإلكترونية من الروبوتات وسوء المعاملة من خلال اختبار تفاعل المستخدم وتضمن الحفاظ على الخصوصية.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية ومنع الاحتيال، يستخدم تقنيات متقدمة ويقدم حلولاً مخصصة للتحقق من الأعمال. يركز على تجربة المستخدم وسهولة الامتثال.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

توفر IPQS مجموعة أدوات شاملة للكشف عن الاحتيال ومنعه، بما في ذلك التحقق من الهويات الرقمية وعناوين IP والبريد الإلكتروني، وتحليل سلوك المستخدم.

Stytch

Stytch

stytch.com

تطبيق Stytch هو منصة مصادقة تركز على تحسين تجربة المستخدم من خلال طرق مصادقة أقل استخداماً لكلمات المرور. يدعم تكامل المطورين بسهولة.

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal هي منصة مصادقة توفر طرق حديثة للتحقق من هوية العملاء، مدعومة برمز بدون كود وتكامل سلس مع أنظمة الهوية الحالية.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

تطبيق CHEQ Essentials يوفر أمانًا للأسواق عبر الكشف عن الترافيك الضار ومنعه، مما يحمي البيانات والتحليلات من المستخدمين الضارين والنقرات الزائفة.

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

يعمل تطبيق Bolt Merchant على تسهيل تجربة الدفع وإدارة الطلبات، مع دعم عمليات الدفع عبر الإنترنت والمتجر بميزات أمان قوية.

Imperva

Imperva

imperva.com

تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus هو منصة لتحليل المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وسريعة من خلال أتمتة معالجة المستندات.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

تقدم Recorded Future استخبارات تهديد شاملة لتحليل البيانات وكشف التهديدات، مما يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجيات الأمن السيبراني.

Socure

Socure

socure.com

تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.

Prove

Prove

prove.com

تطبيق Prove يمكن الشركات من التحقق من هويات العملاء عبر الهاتف، مع تقديم خدمات متعددة لتسهيل عملية التسجيل والأمن الرقمي.

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

تطبيق Trustpair هو منصة رائدة للحد من الاحتيال في المدفوعات تساعد الشركات الكبرى على تأمين عملياتها المالية بفضل الأتمتة وإدارة المخاطر.

Forter

Forter

forter.com

Forter هو تطبيق للوقاية من الاحتيال يضمن أمان المعاملات الرقمية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي ومنع الأنشطة الاحتيالية.

SEON

SEON

seon.io

SEON هي منصة للوقاية من الاحتيال تساعد الشركات في اكتشاف ومنع التهديدات المحتملة من خلال تحليل البيانات وتخصيص استراتيجيات الكشف.

Sift

Sift

sift.com

Sift هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال وتأمين الثقة الرقمية لمجموعة من الشركات العالمية.

DataDome

DataDome

datadome.co

تطبيق DataDome يوفر حماية من هجمات الروبوتات والاحتيال عبر الإنترنت، مستخدماً التعلم الآلي لتحليل حركة المرور ومنع الوصول غير المصرح به.

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

تطبيق إنسايبر يوفر حلول ذكاء اصطناعي لأتمتة مهام الانضمام والتقييم، مما يساعد فرق المخاطر على تقليل العمل اليدوي والتكاليف.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

تطبيق Chargebacks911 يساعد الشركات في إدارة نزاعات استرداد الرسوم والاحتيال، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل البيانات والتكامل مع الأنظمة الحالية.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net هو تطبيق يساعد الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال ومعالجة المخاطر المالية باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

Nofraud هو تطبيق للكشف عن الاحتيال في المعاملات التجارية الإلكترونية، يحمي الشركات من الاحتيال ويعمل على تحسين تجارب العملاء أثناء الشراء.

Verosint

Verosint

verosint.com

تطبيق Verosint هو حل رائد للكشف عن الاحتيال في الحسابات ومنعها، يوفر تأكيد الهوية المعتمدة على الإشارات للشركات عبر الإنترنت.

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

Eftsure هي تطبيق للتحقق من المدفوعات، يساعد الشركات على منع الاحتيال وحماية المعاملات المالية من خلال التحقق من معلومات الدفع.

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID هو تطبيق للتحقق من الهوية والأجهزة، يهدف إلى تأمين المعاملات المالية ومنع الاحتيال في مجالات العقارات والقانون.

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea هو تطبيق لحماية المواقع والتطبيقات من هجمات الروبوتات. يراقب حركة المرور ويكتشف التهديدات الآلية دون استخدام وكلاء.

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

أوسكilar هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد ومنع الاحتيال في المعاملات المالية عبر الإنترنت بسرعة وكفاءة.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

تطبيق Trustfull هو منصة لتقييم المخاطر في الوقت الحقيقي، تجمع بيانات من آثار رقمية لتساعد الشركات في تقييم المخاطر وتحسين الأمان عبر الإنترنت.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

يوفر تطبيق FraudLabs Pro حلاً لاكتشاف الاحتيال لمتاجر التجارة الإلكترونية، مما يساعد على حماية المعاملات وتحسين الكفاءة وتقليل الخسائر المالية.

Riskified

Riskified

riskified.com

تطبيق Riskified يركز على إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية، مع استخدام تقنيات التعلم الآلي لحماية التجار من المعاملات الاحتيالية وتحسين تجارب العملاء.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

تطبيق Eye4Fraud يتحقق من صحة الطلبات عبر الإنترنت ويقوم بفحص المعاملات لحماية البائعين من الاحتيال وضمان أمان العمليات التجارية.

Kount

Kount

kount.com

Kount هو تطبيق للكشف عن الاحتيال يساعد الشركات على حماية أنفسها من النشاطات الاحتيالية باستخدام تقنيات متطورة وقواعد قابلة للتعديل.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd هو مزود حماية للتجارة الإلكترونية يركز على مواجهة التحديات المتعلقة بالاحتيال وسوء الاستخدام عبر رحلة المتسوق.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

تطبيق ClearSale يوفر حماية شاملة لمعاملات التجارة الإلكترونية ضد الاحتيال، باستخدام تقنيات التعلم الآلي لدعم الأمان والكفاءة.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin هي منصة لتعزيز أمان المدفوعات عبر الإنترنت والحد من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.

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