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تم تصميم برنامج كشف الاحتيال، المعروف أيضًا باسم برنامج كشف الاحتيال عبر الإنترنت، لتحديد الأنشطة غير المشروعة وعالية المخاطر عبر الإنترنت ومنعها. تعمل هذه الأدوات من خلال المراقبة المستمرة لسلوك المستخدم وحساب مستويات المخاطر لاكتشاف عمليات الشراء أو المعاملات أو محاولات الوصول الاحتيالية المحتملة. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات والامتثال، وخاصة في الشركات وشركات الخدمات المصرفية الرقمية، على هذه الأدوات لرصد وتخفيف مخاطر الاحتيال بين مستخدميها. ومن خلال اعتماد برامج الكشف عن الاحتيال، تهدف الشركات إلى حماية المعلومات الحساسة، ومنع الهجمات الإلكترونية، والحماية من المعاملات الاحتيالية وسرقة الهوية. ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي وتحليلات السلوك في الوقت الفعلي، يمكن لهذه الأدوات تصنيف المخاطر في الوقت الفعلي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سمعة الجهاز والملكية الفكرية. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية، فإن حلول الكشف عن الاحتيال تركز في المقام الأول على المراقبة في الوقت الفعلي والكشف والتنبيه للأنشطة الاحتيالية، في حين أن أدوات التجارة الإلكترونية تهتم أكثر بالإنفاذ التنظيمي وتحليل سلوكيات الشراء.
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GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
Castle
castle.io
كاسل هو منصة لإدارة الهوية ومخاطر الاحتيال، تساعد فرق الأمان على اكتشاف وإدارة الاحتيال أثناء التسجيل وتسجيل الدخول والمعاملات.
LexisNexis
lexisnexis.com
تطبيق LexisNexis يقدم معلومات قانونية وأدوات بحث لتحسين سير العمل، ويتيح للمستخدمين تحليل الوثائق وصياغة المستندات القانونية بكفاءة.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.
Fingerprint
fingerprint.com
تطبيق Fingerprint هو منصة للكشف عن الاحتيال توفر حلولاً دقيقة للمطورين في التطبيقات الكبيرة، مع تحديثات سريعة وبيانات مستقرة عن الزوار.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net تطبيق يساعد الشركات الصغيرة في معالجة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان وeCheck، ويوفر طرق دفع آمنة وسلسة.
Pipl
pipl.com
بيبل هو تطبيق للبحث عن المعلومات وإدارتها بكفاءة، يتيح تجميع البيانات من مصادر متعددة لدعم عمليات البحث والتحقق.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة للتحقق من الهوية والامتثال، توفر حلول KYC وAML ومراقبة المعاملات والوقاية من الاحتيال للشركات في مجالات متعددة.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha تحمي المواقع الإلكترونية من الروبوتات وسوء المعاملة من خلال اختبار تفاعل المستخدم وتضمن الحفاظ على الخصوصية.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية ومنع الاحتيال، يستخدم تقنيات متقدمة ويقدم حلولاً مخصصة للتحقق من الأعمال. يركز على تجربة المستخدم وسهولة الامتثال.
IPQS
ipqualityscore.com
توفر IPQS مجموعة أدوات شاملة للكشف عن الاحتيال ومنعه، بما في ذلك التحقق من الهويات الرقمية وعناوين IP والبريد الإلكتروني، وتحليل سلوك المستخدم.
CHEQ
cheq.ai
تطبيق CHEQ Essentials يوفر أمانًا للأسواق عبر الكشف عن الترافيك الضار ومنعه، مما يحمي البيانات والتحليلات من المستخدمين الضارين والنقرات الزائفة.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal هي منصة مصادقة توفر طرق حديثة للتحقق من هوية العملاء، مدعومة برمز بدون كود وتكامل سلس مع أنظمة الهوية الحالية.
Stytch
stytch.com
تطبيق Stytch هو منصة مصادقة تركز على تحسين تجربة المستخدم من خلال طرق مصادقة أقل استخداماً لكلمات المرور. يدعم تكامل المطورين بسهولة.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Bolt Merchant
bolt.com
يعمل تطبيق Bolt Merchant على تسهيل تجربة الدفع وإدارة الطلبات، مع دعم عمليات الدفع عبر الإنترنت والمتجر بميزات أمان قوية.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus هو منصة لتحليل المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وسريعة من خلال أتمتة معالجة المستندات.
Recorded Future
recordedfuture.com
تقدم Recorded Future استخبارات تهديد شاملة لتحليل البيانات وكشف التهديدات، مما يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجيات الأمن السيبراني.
Socure
socure.com
تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.
Forter
forter.com
Forter هو تطبيق للوقاية من الاحتيال يضمن أمان المعاملات الرقمية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي ومنع الأنشطة الاحتيالية.
Prove
prove.com
تطبيق Prove يمكن الشركات من التحقق من هويات العملاء عبر الهاتف، مع تقديم خدمات متعددة لتسهيل عملية التسجيل والأمن الرقمي.
SEON
seon.io
SEON هي منصة للوقاية من الاحتيال تساعد الشركات في اكتشاف ومنع التهديدات المحتملة من خلال تحليل البيانات وتخصيص استراتيجيات الكشف.
Trustpair
trustpair.com
تطبيق Trustpair هو منصة رائدة للحد من الاحتيال في المدفوعات تساعد الشركات الكبرى على تأمين عملياتها المالية بفضل الأتمتة وإدارة المخاطر.
Sift
sift.com
Sift هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال وتأمين الثقة الرقمية لمجموعة من الشركات العالمية.
DataDome
datadome.co
تطبيق DataDome يوفر حماية من هجمات الروبوتات والاحتيال عبر الإنترنت، مستخدماً التعلم الآلي لتحليل حركة المرور ومنع الوصول غير المصرح به.
Inscribe
inscribe.ai
تطبيق إنسايبر يوفر حلول ذكاء اصطناعي لأتمتة مهام الانضمام والتقييم، مما يساعد فرق المخاطر على تقليل العمل اليدوي والتكاليف.
Chargebacks911
chargebacks911.com
تطبيق Chargebacks911 يساعد الشركات في إدارة نزاعات استرداد الرسوم والاحتيال، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل البيانات والتكامل مع الأنظمة الحالية.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net هو تطبيق يساعد الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال ومعالجة المخاطر المالية باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.
NoFraud
nofraud.com
Nofraud هو تطبيق للكشف عن الاحتيال في المعاملات التجارية الإلكترونية، يحمي الشركات من الاحتيال ويعمل على تحسين تجارب العملاء أثناء الشراء.
Verosint
verosint.com
Verosint هو أحد الحلول الرائدة في مجال كشف الاحتيال في الحسابات ومنعه، حيث يقدم ضمان الهوية المستند إلى الإشارة للشركات عبر الإنترنت.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure هي الشركة الرائدة في السوق الأسترالية في مجال منع الاحتيال في الدفع. تم تصميم حلولنا الشاملة خصيصًا للشركات، حيث تحمي أكثر من 120 مليار دولار أمريكي من مدفوعات B2B سنويًا. مهمتنا هي بناء مجتمع أعمال أكثر أمانا. من خلال قاعدة بيانات كبيرة ومتنامية باستمرار لتفاصيل الموردين الذين تم التحقق منهم (الوحيدة من نوعها)، نستخدم التحقق متعدد العوامل لمنح الشركات قدرًا أكبر من المعرفة والتحكم في تأهيل الموردين وتلقي الفواتير وإجراء الدفعات. باختصار، نحن نضمن أن عملائنا لن يدفعوا أبدًا للأشخاص الخطأ.
CertifID
certifid.com
CertifID هو حل للتحقق من الهوية الرقمية والجهاز تستخدمه شركات الملكية وشركات المحاماة والمقرضون وأصحاب العقارات ومشتري وبائعو المنازل لمنع الاحتيال عبر الإنترنت. في الولايات المتحدة، يعد الاحتيال الإلكتروني من أهم المخاطر التي تؤثر على صناعة العقارات. من خلال التحقق من صحة بيانات اعتماد الأطراف في المعاملة ومشاركة التفاصيل المصرفية بشكل آمن، توفر CertifID راحة البال وتغطية تأمينية مباشرة تصل إلى مليون دولار على كل سلك تحميه. تم دمج CertifID مع أنظمة برمجيات إنتاج العناوين الرائدة ويسمح لمشغلي حقوق الملكية والضمان المشغولين بالتخلص من العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً من سير العمل الخاص بهم. من خلال عشرات الآلاف من التحويلات وعدم وجود أي مطالبات تأمينية، تساعد CertifID في حماية مليارات الدولارات كل شهر من الاحتيال. يعد CertifID، الذي تم إنشاؤه بواسطة مالكي شركات الملكية وضحايا الاحتيال عبر الإنترنت، حلاً مصممًا لهذا الغرض وجاهزًا لمواجهة أكبر مخاطر الصناعة.
Netacea
netacea.com
تكتشف حماية Netacea bot هجمات الروبوتات المعقدة للعلامات التجارية عبر الإنترنت وتمنعها. تقع إدارة روبوتات Netacea على حافة البنية التحتية التقنية دون استخدام وكلاء، وتجمع بين رؤية لا مثيل لها لجميع حركة المرور عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ومواقع الويب مع قدرات متطورة للكشف والاستجابة واستخبارات التهديدات. والنتيجة هي حماية أكثر فعالية للروبوتات الآلية للشركات التي يتم الاتجار بها بشكل كبير. تعمل حماية Netacea bot على اكتشاف هجمات الروبوتات المعقدة وتخفيفها ومنعها لأكبر العلامات التجارية عبر الإنترنت في العالم. منع هجمات القوة الغاشمة مثل الاستيلاء على الحساب وحشو بيانات الاعتماد وإساءة استخدام الدفع وهجمات واجهة برمجة التطبيقات والاحتيال عبر الإنترنت. من خلال نشر واحد بدون وكيل منخفض التعليمات البرمجية، تسمح Netacea للعلامات التجارية بتحليل جميع مصادر حركة المرور عبر الويب والتطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات (API) لاكتشاف التهديدات الآلية وإيقافها قبل أن تتسبب في ضرر لشركتك أو عملائك.
Oscilar
oscilar.com
تحل Oscilar أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات والمستهلكين اليوم: كيفية حماية المعاملات عبر الإنترنت من الاحتيال والسرقة والمخاطر. مهمتنا هي جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا من خلال حماية المعاملات عبر الإنترنت بجميع أنواعها. Oscilar هي أول منصة من نوعها لاتخاذ قرارات المخاطر في الوقت الفعلي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تجمع البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات معًا بطريقة لم يتم القيام بها من قبل لإنشاء منصة الكشف عن الائتمان والاحتيال الأكثر تقدمًا. تتيح تقنية اتخاذ القرار بشأن المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للشركات إمكانية تقييم مخاطر كل معاملة عبر الإنترنت بسرعة ودقة في أجزاء قليلة من الثانية.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن المخاطر في الوقت الفعلي، وتقوم بجمع البيانات بناءً على البصمات الرقمية. باستخدام عمليات التحقق الصامتة على إشارات متعددة بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان IP والجهاز والمتصفح، تساعد Trustfull الشركات في مختلف الصناعات على تقييم المخاطر وتوفير تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية ما يلي: KYC، وAML، والاستيلاء على الحساب، وإساءة استخدام العروض الترويجية، والكشف عن الاحتيال في الهوية الاصطناعية.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يساعد Fraudlabs Pro التجار على حماية متاجرهم عبر الإنترنت من المحتالين الخبيثين. يمرر جميع الطلبات المعالجة باستخدام بطاقات الائتمان ، PayPal ، وما إلى ذلك للاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك ، فإنه يزيد من أرباح تجارة التجارة الإلكترونية عن طريق تقليل رد الفترات ، وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات.
Riskified
riskified.com
إن Riskified هو شريك إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية الأذكى والأكثر دقة في السوق، مع منصة للتعلم الآلي مدعومة بشبكة تجارية عالمية لتقليل الاحتيال وزيادة صافي الإيرادات إلى أقصى حد، مدعومًا بضمان استرداد المبالغ المدفوعة الحقيقي ونماذج الشراكة المتميزة. مع وجود أكثر من 400 مليون متسوق في أكثر من 180 دولة على منصتنا، نقوم بتقييم ملايين المعاملات يوميًا. ولأن هذه البيانات يتم تغذيتها مرة أخرى إلى نظامنا، فإن نظامنا الأساسي يصبح أكثر ذكاءً مع كل معاملة. ويستفيد تجارنا من كل هذه البيانات، وليس فقط تلك الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بهم. بالإضافة إلى منتجنا القوي لضمان رد المبالغ المدفوعة، قامت Riskified ببناء مجموعة شاملة من الحلول لحماية ودعم التجار عبر دورة حياة العميل بأكملها. من خلال حلول تأمين الحساب وحماية السياسة وتحسين الدفع، نحن هنا لمساعدة التجار على التنقل والبقاء في المقدمة في عالم الاحتيال في التجارة الإلكترونية الذي يتطور باستمرار.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تقوم Eye4Fraud بفحص طلباتك عبر الإنترنت والتحقق منها وضمانها حتى تتمكن من البيع والشحن بثقة. من خلال تفريغ طلباتك إلى Eye4Fraud، فإنك تستفيد من مجموعة بيانات التسوق الاستهلاكية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Kount
kount.com
الكونت هي تكنولوجيا الثقة والسلامة. تختار الشركات الحلول ذات الصلة بالتحديات الفريدة التي تواجهها، ونحن نساعدها على النمو بثقة - بغض النظر عن الصناعة. نحن نستخدم القرارات المستندة إلى البيانات، والتعلم الآلي المتقدم، وعقود من الخبرة للتغلب على التحديات التي تعاني منها عادةً الشركات المتنامية اليوم. والنتيجة هي ثقة أكبر في كل تفاعل.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية التجارة الذي يعالج تحديات الاحتيال وإساءة الاستخدام في نقاط التحويل الرئيسية عبر رحلة المتسوق في التجارة الإلكترونية بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج وطلب الإرجاع. نحن نساعد التجار على تحديد الوقت المناسب للمتسوق لاتخاذ إجراء معين - مثل إنشاء حساب، أو إكمال معاملة، أو طلب استرداد الأموال. يمكننا القيام بذلك بدقة لأننا رأينا 98% من المتسوقين سابقًا عبر الآلاف من واجهات متاجر التجارة الإلكترونية التي نحميها. عادةً ما يشهد عملاء Signified زيادة بنسبة 5 إلى 9% في الإيرادات من خلال السماح لمزيد من المتسوقين الجيدين بالدخول. نحن واثقون جدًا من قراراتنا لدرجة أننا ندعم الموافقات على الطلبات بضمان، مما يمنح التجار لدينا الثقة لأتمتة التنفيذ مع العلم أنه في حالة حدوث رد المبالغ المدفوعة، فسنقوم بتعويضهم بنسبة 100%.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale هو الحل الأكثر اكتمالا للحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. نحن نجمع بين التكنولوجيا الإحصائية المتقدمة وأكبر فريق في العالم من محللي الاحتيال المتخصصين، من أجل اتباع نهج متوازن وواقعي لا مثيل له في السوق. نحن نقدم أعلى معدلات الموافقة على الطلبات وأدنى معدلات التراجع الكاذب في الصناعة.
Ravelin
ravelin.com
توفر Ravelin تقنية متطورة ودعمًا مخصصًا لمساعدتك على منع تهديدات الاحتيال المتطورة وقبول المدفوعات بثقة.
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