برامج كشف الاحتيال - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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تم تصميم برنامج كشف الاحتيال، المعروف أيضًا باسم برنامج كشف الاحتيال عبر الإنترنت، لتحديد الأنشطة غير المشروعة وعالية المخاطر عبر الإنترنت ومنعها. تعمل هذه الأدوات من خلال المراقبة المستمرة لسلوك المستخدم وحساب مستويات المخاطر لاكتشاف عمليات الشراء أو المعاملات أو محاولات الوصول الاحتيالية المحتملة. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات والامتثال، وخاصة في الشركات وشركات الخدمات المصرفية الرقمية، على هذه الأدوات لرصد وتخفيف مخاطر الاحتيال بين مستخدميها. ومن خلال اعتماد برامج الكشف عن الاحتيال، تهدف الشركات إلى حماية المعلومات الحساسة، ومنع الهجمات الإلكترونية، والحماية من المعاملات الاحتيالية وسرقة الهوية. ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي وتحليلات السلوك في الوقت الفعلي، يمكن لهذه الأدوات تصنيف المخاطر في الوقت الفعلي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سمعة الجهاز والملكية الفكرية. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية، فإن حلول الكشف عن الاحتيال تركز في المقام الأول على المراقبة في الوقت الفعلي والكشف والتنبيه للأنشطة الاحتيالية، في حين أن أدوات التجارة الإلكترونية تهتم أكثر بالإنفاذ التنظيمي وتحليل سلوكيات الشراء.
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Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تتيح اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر دقة. تقوم الشركة بتحليل المستندات بدقة تزيد عن 99%، بغض النظر عن التنسيق أو الجودة، وتدعم مئات أنواع المستندات بما في ذلك البيانات المصرفية، وقسائم الدفع، ونماذج الضرائب. توفر Ocrolus حلاً موثوقًا به لاكتشاف الاحتيال وتبسيط القرارات لأكثر من 400 عميل عبر عدد من حالات الاستخدام، بدءًا من الشركات الصغيرة والرهن العقاري والإقراض الاستهلاكي وحتى إعداد الضرائب وأهلية Medicaid. يستفيد العملاء مثل Enova وPayPal وBrex وCrossCountry Mortgage وPlaid وSoFi من أتمتة Ocrolus لبناء تجارب مستخدم مبهجة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Ocrolus.com.
Chargebacks911
chargebacks911.com
لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها الخدمة الأولى والوحيدة لإدارة النزاعات الشاملة في الصناعة. وهي توفر اليوم حلولاً مؤسسية قابلة للتطوير لتقليل نزاعات الدفع واسترداد الإيرادات المفقودة بسبب الاحتيال في رد المبالغ المدفوعة. تقدم الشركة ضمان عائد الاستثمار الوحيد القائم على الأداء في الصناعة، وتستخدم مجموعة خاصة من البرامج ومنتجات الخدمات لتوفير حلول إدارة رد المبالغ المدفوعة فعالة من حيث التكلفة وشاملة. لا عجب أن يحظى موقع Chargebacks911 بثقة أكثر من 45000 تاجر لإدارة وحماية أكثر من 2 مليار معاملة سنويًا. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة خليج تامبا، ولها مكاتب إضافية في رايلي، إسيكس. تم الاعتراف بـ Chargebacks911 كمزود خدمات عالمي رائد، وقد تم تكريمه بالعديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل برنامج لإدارة رد المبالغ المدفوعة، وأفضل برنامج B2B، وأفضل حلول الصناعة، والمزيد.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يساعد FraudLabs Pro التجار على حماية متاجرهم عبر الإنترنت من المحتالين الخبيثين. يقوم بفحص جميع الطلبات التي يتم التعامل معها باستخدام بطاقات الائتمان وPayPal وما إلى ذلك بحثًا عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، فإنه يزيد من أرباح تجار التجارة الإلكترونية عن طريق تقليل رد المبالغ المدفوعة، وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن المخاطر في الوقت الفعلي، وتقوم بجمع البيانات بناءً على البصمات الرقمية. باستخدام عمليات التحقق الصامتة على إشارات متعددة بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان IP والجهاز والمتصفح، تساعد Trustfull الشركات في مختلف الصناعات على تقييم المخاطر وتوفير تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية ما يلي: KYC، وAML، والاستيلاء على الحساب، وإساءة استخدام العروض الترويجية، والكشف عن الاحتيال في الهوية الاصطناعية.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من 2000 عميل في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والنقل والتجارة والألعاب بما في ذلك Mercuryo وBybit وHuobi وUnlimint وDiDi وPoppy وTransferGo.
Bolt Merchant
bolt.com
يمكنك تحويل المزيد من العملاء بنسبة 50% وزيادة المبيعات من خلال إتمام عملية الدفع بنقرة واحدة في Bolt. قم بترقية عملية الدفع الخاصة بك من خلال الدفع بنقرة واحدة، وضمان استرداد المبالغ المدفوعة للاحتيال بنسبة 100٪، والوصول إلى عشرات الملايين من المتسوقين على شبكة Bolt، والمزيد. بولت مرن وسهل التنفيذ للغاية. تواصل بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية مثل BigCommerce، وMagento، وPrestaShop. قم بتشغيله في دقائق ودع المتسوقين يقومون بالخروج في ثوانٍ. تعمل Bolt على إضفاء طابع ديمقراطي على التجارة من خلال جعل عملية الشراء عبر الإنترنت سهلة وموثوقة ومتسقة لملايين المتسوقين السعداء.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair هي المنصة الرائدة لمنع الاحتيال في الدفع للشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2017، تساعد Trustpair الفرق المالية في تأمين عملية P2P بالكامل، وذلك بفضل الأتمتة. يوفر الحل إدارة بديهية للمخاطر ويتكامل مباشرة مع الأدوات الموجودة لمزيد من الكفاءة. جمعت Trustpair 20 مليون يورو في أكتوبر 2022 للتركيز على توسعها في الولايات المتحدة والبحث والتطوير، والبقاء في طليعة تكنولوجيا منع الاحتيال. مع Trustpair، تجنبت أكثر من 200 شركة حول العالم الاحتيال، وذلك بفضل: - التحقق من ملكية الحساب الأكثر موثوقية في جميع أنحاء العالم، مع الاستفادة من تقنية التحقق التي لا مثيل لها وملايين نقاط البيانات من مصادر البيانات الداخلية والخارجية. - تعمل لوحات المعلومات البديهية وسير العمل الآمن والتحذيرات في الوقت الفعلي على تبسيط عملية تحديد المخاطر وإدارتها. - التكامل الأصلي مع البرامج الموجودة (المشتريات، تخطيط موارد المؤسسات، TMS). يتم إجراء عمليات التحقق من ملكية الحساب بشكل منهجي مباشرة داخل هذا النظام البيئي.
Inscribe
inscribe.ai
توفر Inscribe AI أحدث حلول الذكاء الاصطناعي التي تساعد فرق المخاطر على أتمتة مهام الإعداد والاكتتاب اليدوية - دون زيادة عدد الموظفين أو الميزانية. باستخدام وكلاء مخاطر الذكاء الاصطناعي المدربين مسبقًا أو نماذج المخاطر الخاصة بشركة Inscribe، يمكن لعملاء Inscribe القيام بالمزيد بعدد أقل من الموظفين، والتخلص من مهام المراجعة المملة، وتقليل خسائر الاحتيال التي يمكن تجنبها.
Castle
castle.io
Castle عبارة عن منصة لإدارة مخاطر الهوية والاحتيال. نحن نساعد فرق الأمان والاحتيال على اكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه والإبلاغ عنه وإيقافه في النهاية عند التسجيل وتسجيل الدخول وأثناء المعاملات. تتكامل مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا مع رمز التطبيق الخاص بك، وبعد ذلك يستخدم محللو الأمن والاحتيال موقعنا الإلكتروني لمراقبة وإدارة الهجمات والاحتيال.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy عبارة عن منصة عالمية شاملة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال تشتهر بخدمة التحقق من الهوية الشاملة. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القياسات الحيوية وفريق داخلي من خبراء KYC، تساعد iDenfy على منع الاحتيال والبقاء متوافقًا مع ضمان عملية تأهيل العملاء سهلة الاستخدام. في الآونة الأخيرة، قدمت iDenfy إصدار KYB الخاص بها، وهو حل للتحقق من الأعمال قابل للتخصيص بالكامل.
Pipl
pipl.com
Pipl هي شركة الثقة في الهوية. نحن نستخدم الارتباط متعدد المتغيرات لإنشاء اتصالات عميقة بين أكثر من 28 مليار معرف فريد — البريد الإلكتروني والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم. تسمح حلولنا للمؤسسات بتوفير تجارب عملاء سلسة وبناء الثقة عبر دورة حياة المستهلك.
Fraud.net
fraud.net
تقوم Fraud.net بتشغيل أول منصة متكاملة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC) مصممة للمؤسسات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. تساعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز المؤسسات من جميع الأحجام على تسخير معلومات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال، وتبسيط عملية إعداد العملاء ومراقبة سير العمل، والاستفادة من الرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لجعلها أكثر أمانًا وذكاءً وربحية. القرارات. Fraud.net هو عضو فخور في شبكة شركاء AWS. AWS Infrastructure + طبقة الذكاء الخاصة بـ Fraud.net = منصة كاملة لإدارة الاحتيال في السحابة. تستفيد Fraud.net من أكثر من 20 خدمة من خدمات AWS لتقديم منصة إدارة المخاطر وتعزيز الإيرادات على مستوى المؤسسة. يقوم موقع Fraud.net بمعالجة وتحليل مليارات المعاملات والتطبيقات والأحداث شهريًا نيابة عن الخدمات المالية وشركات التجارة الرقمية في جميع أنحاء العالم. يتوفر حل TransactionAI الحائز على جوائز من Fraud.net في AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi يقع مقر Fraud.net الرئيسي في نيويورك، ويعمل به متخصصون متخصصون يتمتعون بخبرة عميقة في التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية وعلوم البيانات والتكنولوجيا المتقدمة. تأسست في عام 2016 على يد ويتني أندرسون وكاثي روس. لقد أدركوا الحاجة إلى تمكين قادة الأعمال مثلهم باستخدام أدوات متطورة لمنع الاحتيال بعد قضاء أكثر من عقدين من الزمن في العمل مع المؤسسات المالية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. يتم إدراج Fraud.net بشكل متكرر كشركة سريعة النمو ومبتكرة، وتحظى بتقدير من Accenture وAmazon Web Services وGartner وRed Herring والعديد من المنظمات الأخرى. اتصل بنا اليوم لترتيب استشارة مجانية.
Oscilar
oscilar.com
تحل Oscilar أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات والمستهلكين اليوم: كيفية حماية المعاملات عبر الإنترنت من الاحتيال والسرقة والمخاطر. مهمتنا هي جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا من خلال حماية المعاملات عبر الإنترنت بجميع أنواعها. Oscilar هي أول منصة من نوعها لاتخاذ قرارات المخاطر في الوقت الفعلي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تجمع البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات معًا بطريقة لم يتم القيام بها من قبل لإنشاء منصة الكشف عن الائتمان والاحتيال الأكثر تقدمًا. تتيح تقنية اتخاذ القرار بشأن المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للشركات إمكانية تقييم مخاطر كل معاملة عبر الإنترنت بسرعة ودقة في أجزاء قليلة من الثانية.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات، مما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودفع الأعمال إلى الأمام بشكل آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة Recorded Future في بوسطن ولديها مكاتب وموظفين حول العالم، وتعمل مع أكثر من 1800 شركة ومؤسسة حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير معلومات استخباراتية غير متحيزة وقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد على موقع Recordfuture.com.
DataDome
datadome.co
يقوم الروبوت الخاص بـ DataDome والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت بإيقاف الهجمات بدقة لا مثيل لها وبدون أي تنازلات. تقوم منصتنا، المدعومة بالتعلم الآلي متعدد الطبقات، بتحليل 5 تريليون إشارة يوميًا وتتكيف مع كل طلب وتفحصه في الوقت الفعلي. في عام 2023، منعت DataDome أكثر من 316 مليار هجمة احتيالية. تثق المؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Tripadvisor وFoot Locker - في DataDome لحماية مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات ضد الاحتيال في الحسابات والاحتيال في الدفع وحشو بيانات الاعتماد وهجمات DDoS والاحتيال الإعلاني والمزيد. بفضل الوقت القياسي للقيمة، توفر DataDome رؤى شفافة وخبرة SOC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونشرًا سهلاً وأكثر من 50 عملية تكامل. لا يضيف الحل أي تأخير إلى النقاط النهائية المحمية، حيث يستجيب لكل طلب في أقل من 2 مللي ثانية بفضل أكثر من 26 نقطة إقليمية وتقنية القياس التلقائي. تتميز DataDome بأنها سهلة الاستخدام بالنسبة للمستهلكين مع توفير الحماية المثلى وتوفر الحل الوحيد الآمن وسهل الاستخدام والمتوافق مع الخصوصية وفحص الجهاز، وهو أول بديل غير مرئي. تقدم DataDome حلولاً إضافية متخصصة في مكافحة الاحتيال في الحسابات والإعلانات. يكتشف DataDome Ad Protect الاحتيال في الإعلانات، مما يسمح للمسوقين بتحسين حملاتهم. يوفر حل حماية الحساب الخاص بـ DataDome حماية شاملة ضد عمليات الاحتيال في الحسابات التي يحركها الإنسان والروبوتات من خلال تحليل نية المستخدم.
Netacea
netacea.com
تكتشف حماية Netacea bot هجمات الروبوتات المعقدة للعلامات التجارية عبر الإنترنت وتمنعها. تقع إدارة روبوتات Netacea على حافة البنية التحتية التقنية دون استخدام وكلاء، وتجمع بين رؤية لا مثيل لها لجميع حركة المرور عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ومواقع الويب مع قدرات متطورة للكشف والاستجابة واستخبارات التهديدات. والنتيجة هي حماية أكثر فعالية للروبوتات الآلية للشركات التي يتم الاتجار بها بشكل كبير. تعمل حماية Netacea bot على اكتشاف هجمات الروبوتات المعقدة وتخفيفها ومنعها لأكبر العلامات التجارية عبر الإنترنت في العالم. منع هجمات القوة الغاشمة مثل الاستيلاء على الحساب وحشو بيانات الاعتماد وإساءة استخدام الدفع وهجمات واجهة برمجة التطبيقات والاحتيال عبر الإنترنت. من خلال نشر واحد بدون وكيل منخفض التعليمات البرمجية، تسمح Netacea للعلامات التجارية بتحليل جميع مصادر حركة المرور عبر الويب والتطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات (API) لاكتشاف التهديدات الآلية وإيقافها قبل أن تتسبب في ضرر لشركتك أو عملائك.
SEON
seon.io
تعمل SEON على تغيير كيفية مكافحة الاحتيال والمخاطر من الدرجة الأولى. تعمل منصة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال لدينا على تمكين الشركات من اكتشاف التهديدات المحتملة ومنعها قبل حدوثها. يتيح لك نهج API-first إمكانية التعامل مع العملاء بسلاسة مع مراقبة الأنشطة والرحلات بشكل استباقي. يستخدم ملف التعريف الرقمي الخاص بنا آثارًا رقمية واجتماعية فريدة ضمن نموذج شفاف للتعلم الآلي. من خلال التحليل الفوري السريع للغاية والمحرك الشامل لاتخاذ القرار، يمكن لفرق مكافحة الاحتيال لديك توسيع نطاق العمليات بكفاءة دون الاعتماد على نماذج التعلم الآلي المعروفة بإنتاج نتائج إيجابية كاذبة وارتباطات بدون سياق. والنتيجة هي حلول دقيقة لمنع الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال (AML) تمنح أعمالك الأفضلية على نطاق عالمي.
CertifID
certifid.com
CertifID هو حل للتحقق من الهوية الرقمية والجهاز تستخدمه شركات الملكية وشركات المحاماة والمقرضون وأصحاب العقارات ومشتري وبائعو المنازل لمنع الاحتيال عبر الإنترنت. في الولايات المتحدة، يعد الاحتيال الإلكتروني من أهم المخاطر التي تؤثر على صناعة العقارات. من خلال التحقق من صحة بيانات اعتماد الأطراف في المعاملة ومشاركة التفاصيل المصرفية بشكل آمن، توفر CertifID راحة البال وتغطية تأمينية مباشرة تصل إلى مليون دولار على كل سلك تحميه. تم دمج CertifID مع أنظمة برمجيات إنتاج العناوين الرائدة ويسمح لمشغلي حقوق الملكية والضمان المشغولين بالتخلص من العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً من سير العمل الخاص بهم. من خلال عشرات الآلاف من التحويلات وعدم وجود أي مطالبات تأمينية، تساعد CertifID في حماية مليارات الدولارات كل شهر من الاحتيال. يعد CertifID، الذي تم إنشاؤه بواسطة مالكي شركات الملكية وضحايا الاحتيال عبر الإنترنت، حلاً مصممًا لهذا الغرض وجاهزًا لمواجهة أكبر مخاطر الصناعة.
Prove
prove.com
يعد Prove الطريقة الحديثة للشركات لتمكين عملائها من إثبات هوياتهم باستخدام الهاتف فقط. تقدم Prove حلولاً تتمحور حول الهاتف والتي تمكن عملائها من اكتساب مستهلكين جدد والتفاعل مع عملائهم الحاليين عن طريق إزالة الاحتكاك مع تعزيز الأمان وتعزيز خصوصية المستهلك واختيار المستهلك. يتم استخدام حلول Prove من قبل أكثر من 1000 شركة عبر صناعات متنوعة، بما في ذلك البنوك والخدمات المالية والرعاية الصحية والتأمين والتجارة الإلكترونية. لدى Prove حلين رئيسيين + MFA: • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition، الذي يساعد الشركات على زيادة عمليات الاشتراك وتخفيف عمليات الاحتيال في فتح الحساب من خلال مصادقة هويات المستهلك والملء التلقائي للبيانات التي تم التحقق منها في أي قناة. • Fonebook™ للخدمات الرقمية، الذي يساعد الشركات على: - الوصول إلى منصة واحدة لمصادقة الهوية تقلل من التعقيد والتكلفة الإجمالية للملكية لإنشاء رؤية شاملة لعميلك عبر قنواتهم بالكامل - إدارة أرقام هواتف العملاء وإضافتها وتحديثها لضمان لديك دائمًا الرقم الصحيح لعميلك المصادقة متعددة العوامل: - الرسائل القصيرة القياسية وكلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) - Instant Link™ (المصادقة من خلال رابط SMS دون الحاجة إلى OTP) - Mobile Auth™ (المصادقة عبر الشبكات الخلوية؛ السلبي طريقة لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور) - القياسات الحيوية الصوتية - المطابقة مع صوت المستهلك للمصادقة - المصادقة الفورية - طريقة قائمة على التطبيق لإثبات الحيازة، ويمكن أيضًا سحب القياسات الحيوية السلوكية، والجهاز (PKI)، والبيئة (Wi-Fi، Bluetooth، الشبكة) ) الإشارات - المعاملات الآمنة عبر حالات استخدام الخدمات الرقمية المتعددة، بما في ذلك تسجيل الدخول، والمعاملات عالية المخاطر، ومركز الاتصال، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور
Eftsure
eftsure.com
Eftsure هي الشركة الرائدة في السوق الأسترالية في مجال منع الاحتيال في الدفع. تم تصميم حلولنا الشاملة خصيصًا للشركات، حيث تحمي أكثر من 120 مليار دولار أمريكي من مدفوعات B2B سنويًا. مهمتنا هي بناء مجتمع أعمال أكثر أمانا. من خلال قاعدة بيانات كبيرة ومتنامية باستمرار لتفاصيل الموردين الذين تم التحقق منهم (الوحيدة من نوعها)، نستخدم التحقق متعدد العوامل لمنح الشركات قدرًا أكبر من المعرفة والتحكم في تأهيل الموردين وتلقي الفواتير وإجراء الدفعات. باختصار، نحن نضمن أن عملائنا لن يدفعوا أبدًا للأشخاص الخطأ.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal عبارة عن منصة مصادقة سريعة توفر مفاتيح المرور وعوامل المصادقة الحديثة الأخرى. تركز على تمكين الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم من التحقق من هوية العميل بسلاسة، وتخفيف الاحتيال، وتأمين بيانات العملاء. من خلال الشراكة مع المؤسسات الحديثة التي تركز على المستهلك، يتيح Authsignal اتباع نهج مرن وسياقي للمصادقة. مدعومًا بمحرك قوي لا يحتوي على قواعد برمجية، تستفيد فرق المنتج والاحتيال من Authsignal لتأمين تدفقات العملاء، وتقليل احتكاك العملاء، وتخفيف المخاطر والاحتيال. تم تصميم عمليات التكامل المبتكرة عبر OpenID Connect (OIDC) وMicrosoft Azure b2c وForgeRock وPing Identity، والتي تم تصميمها لتندمج في أي مجموعة هويات، مما يوفر أوقات نشر سريعة ووفورات كبيرة في التكلفة. تكتسب فرق خدمة العملاء والاحتيال إمكانية المراقبة الكاملة لرحلات العملاء الخاصة بهم من خلال عرض واحد لإجراءات العملاء ولوحات معلومات تقارير مسار التدقيق. يوفر تدفق هوية Authsignal عرضًا فوريًا للإجراءات والسلوك. يعمل Authsignal على تمكين مفاتيح المرور والمصادقة بدون كلمة مرور وeKYC والمصادقة البيومترية وتنسيق رحلة العميل واكتشاف الاحتيال والتخفيف من حدته مدعومًا بمحرك قواعد الاحتيال بدون رمز لنشر السياسة بسرعة.
Verosint
verosint.com
Verosint هو أحد الحلول الرائدة في مجال كشف الاحتيال في الحسابات ومنعه، حيث يقدم ضمان الهوية المستند إلى الإشارة للشركات عبر الإنترنت.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale هو الحل الأكثر اكتمالا للحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. نحن نجمع بين التكنولوجيا الإحصائية المتقدمة وأكبر فريق في العالم من محللي الاحتيال المتخصصين، من أجل اتباع نهج متوازن وواقعي لا مثيل له في السوق. نحن نقدم أعلى معدلات الموافقة على الطلبات وأدنى معدلات التراجع الكاذب في الصناعة.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وقابلة للتنفيذ بفضل ذكاء الجهاز الذي يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
Forter
forter.com
التجارة الرقمية مبنية على الثقة. وبدون الثقة، تترك الشركات ملايين الدولارات على الطاولة. في Forter، نعلم أن بناء الثقة (والنتيجة النهائية) يعني أكثر من مجرد منع الاحتيال. ويعني ذلك حماية رحلة العميل بأكملها - بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج والإرجاع. تتخذ شركة Forter القرارات الأكثر دقة وفي الوقت الفعلي بشأن كل تفاعل رقمي، مدعومة بأكبر شبكة من تجار التجزئة عبر الإنترنت. تتخذ منصة Trust الخاصة بنا قرارات بشأن معاملات تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار سنويًا لبعض رواد التجارة الرقمية في العالم، مثل Priceline وNordstrom وeBay وHelloFresh والمزيد.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha هي المنصة رقم 1 لتخفيف الروبوتات المتعلقة بالخصوصية. توفر hCaptcha Enterprise دقة لا مثيل لها في اكتشاف عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام والحد منها، مع حلول شاملة لحماية الممتلكات عبر الإنترنت من الهجمات الآلية وشبه الآلية. تعمل حلول hCaptcha على حماية قادة الفئات في كل صناعة، بما في ذلك العديد من الشركات الكبرى والحكومات. تجمع منصة التحدي القوية ومنخفضة الاحتكاك مع التعلم الآلي الحديث لتوفير دقة رائدة في فئتها وقابلية للتوسع وأمان متقدم لحماية المؤسسات. تحافظ بنية hCaptcha الفريدة المستندة إلى الحافة على جميع البيانات سريعة الزوال وتعالج الطلبات من أكثر من 250 موقعًا، مما يضمن حدوث البيانات والمعالجة بالقرب من المستخدم. توفر المنصة أيضًا ميزات متقدمة وجاهزة للمؤسسات مثل التعلم الخاص، وأوضاع Zero PII، والاحتكاك الصفري والسلبي
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Sift
sift.com
Sift هي منصة احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتأمين الثقة الرقمية للشركات العالمية الرائدة. إن استثماراتنا العميقة في التعلم الآلي وهوية المستخدم، وشبكة البيانات التي تسجل 1 تريليون حدث سنويًا، والالتزام بنجاح العملاء على المدى الطويل، تمكن أكثر من 700 عميل من النمو بلا خوف. تعتمد العلامات التجارية، بما في ذلك DoorDash وYelp وPoshmark، على Sift لإطلاق العنان للنمو وتقديم تجارب سلسة للمستهلكين. قم بزيارتنا على Sift.com.
Stytch
stytch.com
Stytch هي أقوى منصة هوية مصممة للمطورين. بفضل الميزات المتقدمة مثل بصمة الجهاز والمصادقة المقاومة للاستيلاء على الحساب، توفر Stytch البنية التحتية اللازمة لجعل هوية شركتك وإدارة الوصول آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير. تقدم Stytch حلول CIAM لـ B2C وB2B، بما في ذلك كلمات المرور المقاومة للاختراق، وتدفقات المصادقة بدون كلمة مرور، وMFA، وSSO مع SAML وOIDC، والحماية من الاحتيال والمخاطر.
Ravelin
ravelin.com
توفر Ravelin تقنية متطورة ودعمًا مخصصًا لمساعدتك على منع تهديدات الاحتيال المتطورة وقبول المدفوعات بثقة.
Socure
socure.com
توفر منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات الرقمية والمشاركة عند الإعداد وطوال رحلة العميل.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء بسلاسة على نطاق واسع مع إيقاف الاحتيال والتعامل مع KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
Authorize.net
authorize.net
يدعم موقع Authorize.net معالجة الدفع من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية عبر الإنترنت، شخصيًا، عبر الأجهزة المحمولة، والمزيد.
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ومن أي مكان في العالم، بغض النظر عن صناعة أو بلد معين. تعمل CHEQ Essentials على تشغيل خوارزميات متقدمة وإمكانيات مراقبة في الوقت الفعلي لاكتشاف تلك المصادر الضارة ومنعها من التسبب في أضرار جسيمة. تمر كل زيارة بأكثر من 2000 اختبار سلوك، وإذا تم اكتشاف أنها غير صالحة - فإننا نحظرها. بمجرد تطبيق أساسيات CHEQ، تصبح دورة التسويق بأكملها نقية ونظيفة. وهذا يعني أنك ستفعل نفس ما فعلته بالأمس ولكنك لن تدفع مقابل تلك الزيارات المسرفة والضارة والنقرات الاحتيالية. قم بتأمين بياناتك وتحليلاتك والتحويلات في الموقع والتسويق المدفوع من الروبوتات وحركة المرور المزيفة والمستخدمين الضارين، من خلال منصة Go-to-Market Security الرائدة.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي المزود العالمي الرائد للمعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية ، وتحسين اتخاذ القرارات والنتائج ، وتعزيز حكم القانون في جميع أنحاء العالم. يساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا ، وإدارة عملهم بشكل أكثر كفاءة ، وخدمة عملائهم بشكل أفضل وتنمية ممارساتهم. يساعد Lexisnexis الشركات في فهم أسواقها بشكل أفضل ، ومراقبة علاماتها التجارية والمنافسة ، وفي تخفيف مخاطر الأعمال. تتعاون LexisNexiss مع الجامعات لتثقيف الطلاب ، ويدعم Lexisnexis بناء الدولة مع الحكومات والمحاكم من خلال جعل القوانين في متناول البنية التحتية القانونية وتعزيزها. يشارك Lexisnexis مع جمعيات العالم الرائدة والعملاء لجمع الأدلة ضد مجرمي الحرب وتوفير أدوات لمكافحة الاتجار بالبشر. يعد LexisNexis Legal & Professional ، الذي يخدم العملاء في أكثر من 130 دولة مع 10000 موظف في جميع أنحاء العالم ، جزءًا من مجموعة Relx ، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات للعملاء المحترفين والرجالطيين عبر الصناعات.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
NoFraud
nofraud.com
في NoFraud، نعلم أن منع الاحتيال لا يقتصر فقط على تجنب الخسائر ولكن أيضًا الارتقاء بتجارب العملاء. NoFraud هو حل لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية والدفع، وهو يحمي الشركات من المحتالين، ويزيل خسائر رد المبالغ المدفوعة، ويوفر تجارب دفع أكثر سلاسة وخالية من الاحتكاك للمتسوقين الموثوقين. يتكامل NoFraud مباشرة مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك لفحص كل طلب بحثًا عن علامات الاحتيال في الوقت الفعلي. نحن نستخدم مجموعة من الخوارزميات القوية والمراجعة البشرية الاستباقية لتوفير قرار بسيط بالنجاح أو الفشل لكل معاملة، لذلك لن تحتاج أبدًا إلى مراجعة الطلبات يدويًا أو مراقبة نتائج الاحتيال. نحن واثقون جدًا من عملية اتخاذ القرار لدينا لدرجة أننا نقدم ضمانًا ماليًا بنسبة 100%، لذلك إذا تلقيت رد المبالغ المدفوعة بسبب الاحتيال، فسنعيد إليك المبلغ. باستخدام NoFraud Checkout، يمكنك تحسين التحويلات من خلال تجربة الدفع المصممة بشكل جميل والتي تم تصميمها لوضع المتسوقين الجديرين بالثقة على المسار السريع. يمكن لأي متسوق معروف في شبكة NoFraud ملء معلوماته تلقائيًا بنقرة واحدة - دون الحاجة إلى تسجيل حساب ممل. بالنسبة لأي شخص آخر، يقوم NoFraud Checkout بتكييف عدد حقول الإدخال ديناميكيًا بناءً على عوامل الخطر الخاصة بالعميل. يتم إرسال المزيد من المتسوقين الجديرين بالثقة، بينما يجب على المتسوقين الأكثر خطورة تقديم المزيد من المعلومات.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية التجارة الذي يعالج تحديات الاحتيال وإساءة الاستخدام في نقاط التحويل الرئيسية عبر رحلة المتسوق في التجارة الإلكترونية بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج وطلب الإرجاع. نحن نساعد التجار على تحديد الوقت المناسب للمتسوق لاتخاذ إجراء معين - مثل إنشاء حساب، أو إكمال معاملة، أو طلب استرداد الأموال. يمكننا القيام بذلك بدقة لأننا رأينا 98% من المتسوقين سابقًا عبر الآلاف من واجهات متاجر التجارة الإلكترونية التي نحميها. عادةً ما يشهد عملاء Signified زيادة بنسبة 5 إلى 9% في الإيرادات من خلال السماح لمزيد من المتسوقين الجيدين بالدخول. نحن واثقون جدًا من قراراتنا لدرجة أننا ندعم الموافقات على الطلبات بضمان، مما يمنح التجار لدينا الثقة لأتمتة التنفيذ مع العلم أنه في حالة حدوث رد المبالغ المدفوعة، فسنقوم بتعويضهم بنسبة 100%.
Kount
kount.com
الكونت هي تكنولوجيا الثقة والسلامة. تختار الشركات الحلول ذات الصلة بالتحديات الفريدة التي تواجهها، ونحن نساعدها على النمو بثقة - بغض النظر عن الصناعة. نحن نستخدم القرارات المستندة إلى البيانات، والتعلم الآلي المتقدم، وعقود من الخبرة للتغلب على التحديات التي تعاني منها عادةً الشركات المتنامية اليوم. والنتيجة هي ثقة أكبر في كل تفاعل.
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات المالية الكبيرة مثل Bank of America وCoinbase، بالإضافة إلى شركات أخرى بما في ذلك Microsoft وUber وAmazon للتخفيف من السلوكيات عالية المخاطر. إن بيانات المخاطر لدينا محدثة دائمًا وفعالة ضد أكثر أشكال الاحتيال تعقيدًا.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تقوم Eye4Fraud بفحص طلباتك عبر الإنترنت والتحقق منها وضمانها حتى تتمكن من البيع والشحن بثقة. من خلال تفريغ طلباتك إلى Eye4Fraud، فإنك تستفيد من مجموعة بيانات التسوق الاستهلاكية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Riskified
riskified.com
إن Riskified هو شريك إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية الأذكى والأكثر دقة في السوق، مع منصة للتعلم الآلي مدعومة بشبكة تجارية عالمية لتقليل الاحتيال وزيادة صافي الإيرادات إلى أقصى حد، مدعومًا بضمان استرداد المبالغ المدفوعة الحقيقي ونماذج الشراكة المتميزة. مع وجود أكثر من 400 مليون متسوق في أكثر من 180 دولة على منصتنا، نقوم بتقييم ملايين المعاملات يوميًا. ولأن هذه البيانات يتم تغذيتها مرة أخرى إلى نظامنا، فإن نظامنا الأساسي يصبح أكثر ذكاءً مع كل معاملة. ويستفيد تجارنا من كل هذه البيانات، وليس فقط تلك الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بهم. بالإضافة إلى منتجنا القوي لضمان رد المبالغ المدفوعة، قامت Riskified ببناء مجموعة شاملة من الحلول لحماية ودعم التجار عبر دورة حياة العميل بأكملها. من خلال حلول تأمين الحساب وحماية السياسة وتحسين الدفع، نحن هنا لمساعدة التجار على التنقل والبقاء في المقدمة في عالم الاحتيال في التجارة الإلكترونية الذي يتطور باستمرار.
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