برامج كشف الاحتيال - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية

Fraud.net

fraud.net

تقوم Fraud.net بتشغيل أول منصة متكاملة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC) مصممة للمؤسسات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. تساعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز المؤسسات من جميع الأحجام على تسخير معلومات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال، وتبسيط عملية إعداد العملاء ومراقبة سير العمل، والاستفادة من الرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لجعلها أكثر أمانًا وذكاءً وربحية. القرارات. Fraud.net هو عضو فخور في شبكة شركاء AWS. AWS Infrastructure + طبقة الذكاء الخاصة بـ Fraud.net = منصة كاملة لإدارة الاحتيال في السحابة. تستفيد Fraud.net من أكثر من 20 خدمة من خدمات AWS لتقديم منصة إدارة المخاطر وتعزيز الإيرادات على مستوى المؤسسة. يقوم موقع Fraud.net بمعالجة وتحليل مليارات المعاملات والتطبيقات والأحداث شهريًا نيابة عن الخدمات المالية وشركات التجارة الرقمية في جميع أنحاء العالم. يتوفر حل TransactionAI الحائز على جوائز من Fraud.net في AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi يقع مقر Fraud.net الرئيسي في نيويورك، ويعمل به متخصصون متخصصون يتمتعون بخبرة عميقة في التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية وعلوم البيانات والتكنولوجيا المتقدمة. تأسست في عام 2016 على يد ويتني أندرسون وكاثي روس. لقد أدركوا الحاجة إلى تمكين قادة الأعمال مثلهم باستخدام أدوات متطورة لمنع الاحتيال بعد قضاء أكثر من عقدين من الزمن في العمل مع المؤسسات المالية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. يتم إدراج Fraud.net بشكل متكرر كشركة سريعة النمو ومبتكرة، وتحظى بتقدير من Accenture وAmazon Web Services وGartner وRed Herring والعديد من المنظمات الأخرى. اتصل بنا اليوم لترتيب استشارة مجانية.