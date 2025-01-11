برامج كشف الاحتيال - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

Chargebacks911

chargebacks911.com

لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها الخدمة الأولى والوحيدة لإدارة النزاعات الشاملة في الصناعة. وهي توفر اليوم حلولاً مؤسسية قابلة للتطوير لتقليل نزاعات الدفع واسترداد الإيرادات المفقودة بسبب الاحتيال في رد المبالغ المدفوعة. تقدم الشركة ضمان عائد الاستثمار الوحيد القائم على الأداء في الصناعة، وتستخدم مجموعة خاصة من البرامج ومنتجات الخدمات لتوفير حلول إدارة رد المبالغ المدفوعة فعالة من حيث التكلفة وشاملة. لا عجب أن يحظى موقع Chargebacks911 بثقة أكثر من 45000 تاجر لإدارة وحماية أكثر من 2 مليار معاملة سنويًا. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة خليج تامبا، ولها مكاتب إضافية في رايلي، إسيكس. تم الاعتراف بـ Chargebacks911 كمزود خدمات عالمي رائد، وقد تم تكريمه بالعديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل برنامج لإدارة رد المبالغ المدفوعة، وأفضل برنامج B2B، وأفضل حلول الصناعة، والمزيد.