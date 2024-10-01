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برامج كشف الاحتيال - التطبيقات الأكثر شعبية - النرويج
تم تصميم برنامج كشف الاحتيال، المعروف أيضًا باسم برنامج كشف الاحتيال عبر الإنترنت، لتحديد الأنشطة غير المشروعة وعالية المخاطر عبر الإنترنت ومنعها. تعمل هذه الأدوات من خلال المراقبة المستمرة لسلوك المستخدم وحساب مستويات المخاطر لاكتشاف عمليات الشراء أو المعاملات أو محاولات الوصول الاحتيالية المحتملة. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات والامتثال، وخاصة في الشركات وشركات الخدمات المصرفية الرقمية، على هذه الأدوات لرصد وتخفيف مخاطر الاحتيال بين مستخدميها. ومن خلال اعتماد برامج الكشف عن الاحتيال، تهدف الشركات إلى حماية المعلومات الحساسة، ومنع الهجمات الإلكترونية، والحماية من المعاملات الاحتيالية وسرقة الهوية. ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي وتحليلات السلوك في الوقت الفعلي، يمكن لهذه الأدوات تصنيف المخاطر في الوقت الفعلي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سمعة الجهاز والملكية الفكرية. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية، فإن حلول الكشف عن الاحتيال تركز في المقام الأول على المراقبة في الوقت الفعلي والكشف والتنبيه للأنشطة الاحتيالية، في حين أن أدوات التجارة الإلكترونية تهتم أكثر بالإنفاذ التنظيمي وتحليل سلوكيات الشراء.
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GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت ال...
Castle
castle.io
Castle عبارة عن منصة لإدارة مخاطر الهوية والاحتيال. نحن نساعد فرق الأمان والاحتيال على اكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه والإبلاغ عنه وإيقافه في النهاية عند التسجيل وتسجيل الدخول وأثناء المعاملات. تتكامل مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا مع رمز التطبيق الخاص بك، وبعد ذلك يستخدم محللو الأمن والاحتيال...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لات...
Authorize.net
authorize.net
يدعم موقع Authorize.net معالجة الدفع من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية عبر الإنترنت، شخصيًا، عبر الأجهزة المحمولة، والمزيد.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
Pipl
pipl.com
Pipl هي شركة الثقة في الهوية. نحن نستخدم الارتباط متعدد المتغيرات لإنشاء اتصالات عميقة بين أكثر من 28 مليار معرف فريد — البريد الإلكتروني والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم. تسمح حلولنا للمؤسسات بتوفير تجارب عملاء سلسة وبناء الثقة عبر دورة حياة ...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha هي المنصة رقم 1 لتخفيف الروبوتات المتعلقة بالخصوصية. توفر hCaptcha Enterprise دقة لا مثيل لها في اكتشاف عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام والحد منها، مع حلول شاملة لحماية الممتلكات عبر الإنترنت من الهجمات الآلية وشبه الآلية. تعمل حلول hCaptcha على حماية قادة الفئات في كل صناعة، بما في ذلك ال...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy عبارة عن منصة عالمية شاملة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال تشتهر بخدمة التحقق من الهوية الشاملة. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القياسات الحيوية وفريق داخلي من خبراء KYC، تساعد iDenfy على منع الاحتيال والبقاء متوافقًا مع ضمان عملية تأهيل العملاء سهلة الاستخدام. في الآو...
Stytch
stytch.com
Stytch هي أقوى منصة هوية مصممة للمطورين. بفضل الميزات المتقدمة مثل بصمة الجهاز والمصادقة المقاومة للاستيلاء على الحساب، توفر Stytch البنية التحتية اللازمة لجعل هوية شركتك وإدارة الوصول آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير. تقدم Stytch حلول CIAM لـ B2C وB2B، بما في ذلك كلمات المرور المقاومة للاختراق، وتدفقات ...
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات ال...
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
Bolt Merchant
bolt.com
يمكنك تحويل المزيد من العملاء بنسبة 50% وزيادة المبيعات من خلال إتمام عملية الدفع بنقرة واحدة في Bolt. قم بترقية عملية الدفع الخاصة بك من خلال الدفع بنقرة واحدة، وضمان استرداد المبالغ المدفوعة للاحتيال بنسبة 100٪، والوصول إلى عشرات الملايين من المتسوقين على شبكة Bolt، والمزيد. بولت مرن وسهل التنفيذ ...
Authsignal
authsignal.com
Authsignal عبارة عن منصة مصادقة سهلة الاستخدام، توفر مفاتيح المرور وعوامل المصادقة الحديثة الأخرى. تركز على تمكين المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم من التحقق من هوية العميل بسلاسة، وتخفيف الاحتيال، وتأمين بيانات العملاء. من خلال الشراكة مع المؤسسات الحديثة التي تركز على المستهلك، يتيح Authsignal اتبا...
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تتيح اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر دقة. تقوم الشركة بتحليل المستندات بدقة تزيد عن 99%، بغض النظر عن التنسيق أو الجودة، وتدعم مئات أنواع المستندات بما في ذلك البيانات المصرفية، وقسائم الدفع، ونماذج الضرائب. توفر Ocrolus حلاً موثوقًا به لاكتشاف الاحتيا...
Prove
prove.com
Prove هي الطريقة الحديثة للشركات لتمكين عملائها من إثبات هوياتهم باستخدام الهاتف فقط. تقدم Prove حلولاً تتمحور حول الهاتف والتي تمكن عملائها من اكتساب مستهلكين جدد والتفاعل مع عملائهم الحاليين عن طريق إزالة الاحتكاك مع تعزيز الأمان وتعزيز خصوصية المستهلك واختيار المستهلك. يتم استخدام حلول Prove من ق...
SEON
seon.io
تعمل SEON على تغيير كيفية مكافحة الاحتيال والمخاطر من الدرجة الأولى. تعمل منصة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال لدينا على تمكين الشركات من اكتشاف التهديدات المحتملة ومنعها قبل حدوثها. يتيح لك نهج API-first إمكانية التعامل مع العملاء بسلاسة مع مراقبة الأنشطة والرحلات بشكل استباقي. يستخدم ملف التعريف الرق...
Inscribe
inscribe.ai
توفر Inscribe AI أحدث حلول الذكاء الاصطناعي التي تساعد فرق المخاطر على أتمتة مهام الإعداد والاكتتاب اليدوية - دون زيادة عدد الموظفين أو الميزانية. باستخدام وكلاء مخاطر الذكاء الاصطناعي المدربين مسبقًا أو نماذج المخاطر الخاصة بشركة Inscribe، يمكن لعملاء Inscribe القيام بالمزيد بعدد أقل من الموظفين، و...
Chargebacks911
chargebacks911.com
لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها ال...
Fraud.net
fraud.net
تقوم Fraud.net بتشغيل أول منصة متكاملة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC) مصممة للمؤسسات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. تساعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز المؤسسات من جميع الأحجام على تسخير معلومات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال...
Socure
socure.com
تدعم منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات ا...
Forter
forter.com
التجارة الرقمية مبنية على الثقة. وبدون الثقة، تترك الشركات ملايين الدولارات على الطاولة. في Forter، نعلم أن بناء الثقة (والنتيجة النهائية) يعني أكثر من مجرد منع الاحتيال. ويعني ذلك حماية رحلة العميل بأكملها - بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج والإرجاع. تتخذ شركة Forter القرارات الأكثر دقة وفي الوقت ...
Sift
sift.com
Sift هي منصة احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتأمين الثقة الرقمية للشركات العالمية الرائدة. إن استثماراتنا العميقة في التعلم الآلي وهوية المستخدم، وشبكة البيانات التي تسجل 1 تريليون حدث سنويًا، والالتزام بنجاح العملاء على المدى الطويل، تمكن أكثر من 700 عميل من النمو بلا خوف. تعتمد العلامات التجارية،...
Verosint
verosint.com
Verosint هو أحد الحلول الرائدة في مجال كشف الاحتيال في الحسابات ومنعه، حيث يقدم ضمان الهوية المستند إلى الإشارة للشركات عبر الإنترنت.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure هي الشركة الرائدة في السوق الأسترالية في مجال منع الاحتيال في الدفع. تم تصميم حلولنا الشاملة خصيصًا للشركات، حيث تحمي أكثر من 120 مليار دولار أمريكي من مدفوعات B2B سنويًا. مهمتنا هي بناء مجتمع أعمال أكثر أمانا. من خلال قاعدة بيانات كبيرة ومتنامية باستمرار لتفاصيل الموردين الذين تم التحقق منه...
CertifID
certifid.com
CertifID هو حل للتحقق من الهوية الرقمية والجهاز تستخدمه شركات الملكية وشركات المحاماة والمقرضون وأصحاب العقارات ومشتري وبائعو المنازل لمنع الاحتيال عبر الإنترنت. في الولايات المتحدة، يعد الاحتيال الإلكتروني من أهم المخاطر التي تؤثر على صناعة العقارات. من خلال التحقق من صحة بيانات اعتماد الأطراف في ا...
Netacea
netacea.com
تكتشف حماية Netacea bot هجمات الروبوتات المعقدة للعلامات التجارية عبر الإنترنت وتمنعها. تقع إدارة روبوتات Netacea على حافة البنية التحتية التقنية دون استخدام وكلاء، وتجمع بين رؤية لا مثيل لها لجميع حركة المرور عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ومواقع الويب مع قدرات متطورة للكشف والاستجابة واستخب...
DataDome
datadome.co
يقوم الروبوت الخاص بـ DataDome والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت بإيقاف الهجمات بدقة لا مثيل لها وبدون أي تنازلات. تقوم منصتنا، المدعومة بالتعلم الآلي متعدد الطبقات، بتحليل 5 تريليون إشارة يوميًا وتتكيف مع كل طلب وتفحصه في الوقت الفعلي. في عام 2023، منعت DataDome أكثر من 316 مليار هجمة احتيالية. تثق...
Oscilar
oscilar.com
تحل Oscilar أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات والمستهلكين اليوم: كيفية حماية المعاملات عبر الإنترنت من الاحتيال والسرقة والمخاطر. مهمتنا هي جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا من خلال حماية المعاملات عبر الإنترنت بجميع أنواعها. Oscilar هي أول منصة من نوعها لاتخاذ قرارات المخاطر في الوقت الفعلي ومدعوم...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair هي المنصة الرائدة لمنع الاحتيال في الدفع للشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2017، تساعد Trustpair الفرق المالية في تأمين عملية P2P بالكامل، وذلك بفضل الأتمتة. يوفر الحل إدارة بديهية للمخاطر ويتكامل مباشرة مع الأدوات الموجودة لمزيد من الكفاءة. جمعت Trustpair 20 مليون يورو في أكتو...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن المخاطر في الوقت الفعلي، وتقوم بجمع البيانات بناءً على البصمات الرقمية. باستخدام عمليات التحقق الصامتة على إشارات متعددة بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان IP والجهاز والمتصفح، تساعد Trustfull الشركات في مختلف الصناعات على تقييم المخاطر وتوفير ...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يساعد FraudLabs Pro التجار على حماية متاجرهم عبر الإنترنت من المحتالين الخبيثين. يقوم بفحص جميع الطلبات التي يتم التعامل معها باستخدام بطاقات الائتمان وPayPal وما إلى ذلك بحثًا عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، فإنه يزيد من أرباح تجار التجارة الإلكترونية عن طريق تقليل رد المبالغ المدفوعة...
Riskified
riskified.com
إن Riskified هو شريك إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية الأذكى والأكثر دقة في السوق، مع منصة للتعلم الآلي مدعومة بشبكة تجارية عالمية لتقليل الاحتيال وزيادة صافي الإيرادات إلى أقصى حد، مدعومًا بضمان استرداد المبالغ المدفوعة الحقيقي ونماذج الشراكة المتميزة. مع وجود أكثر من 400 مليون متسوق في أكثر م...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تقوم Eye4Fraud بفحص طلباتك عبر الإنترنت والتحقق منها وضمانها حتى تتمكن من البيع والشحن بثقة. من خلال تفريغ طلباتك إلى Eye4Fraud، فإنك تستفيد من مجموعة بيانات التسوق الاستهلاكية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Kount
kount.com
الكونت هي تكنولوجيا الثقة والسلامة. تختار الشركات الحلول ذات الصلة بالتحديات الفريدة التي تواجهها، ونحن نساعدها على النمو بثقة - بغض النظر عن الصناعة. نحن نستخدم القرارات المستندة إلى البيانات، والتعلم الآلي المتقدم، وعقود من الخبرة للتغلب على التحديات التي تعاني منها الشركات المتنامية اليوم. والنتي...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية التجارة الذي يعالج تحديات الاحتيال وإساءة الاستخدام في نقاط التحويل الرئيسية عبر رحلة المتسوق في التجارة الإلكترونية بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج وطلب الإرجاع. نحن نساعد التجار على تحديد الوقت المناسب للمتسوق لاتخاذ إجراء معين - مثل إنشاء حساب، أو إكمال معاملة، أو طلب است...
NoFraud
nofraud.com
في NoFraud، نعلم أن منع الاحتيال لا يقتصر فقط على تجنب الخسائر ولكن أيضًا الارتقاء بتجارب العملاء. NoFraud هو حل لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية والدفع، وهو يحمي الشركات من المحتالين، ويزيل خسائر رد المبالغ المدفوعة، ويوفر تجارب دفع أكثر سلاسة وخالية من الاحتكاك للمتسوقين الموثوقين. يتكامل NoFr...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale هو الحل الأكثر اكتمالا للحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. نحن نجمع بين التكنولوجيا الإحصائية المتقدمة وأكبر فريق في العالم من محللي الاحتيال المتخصصين، من أجل اتباع نهج متوازن وواقعي لا مثيل له في السوق. نحن نقدم أعلى معدلات الموافقة على الطلبات وأدنى معدلات التراجع الكاذب في الصن...
Ravelin
ravelin.com
توفر Ravelin تقنية متطورة ودعمًا مخصصًا لمساعدتك على منع تهديدات الاحتيال المتطورة وقبول المدفوعات بثقة.