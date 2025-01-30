برامج كشف الاحتيال - التطبيقات الأكثر شعبية - برمودا

Prove

prove.com

يعد Prove الطريقة الحديثة للشركات لتمكين عملائها من إثبات هوياتهم باستخدام الهاتف فقط. تقدم Prove حلولاً تتمحور حول الهاتف والتي تمكن عملائها من اكتساب مستهلكين جدد والتفاعل مع عملائهم الحاليين عن طريق إزالة الاحتكاك مع تعزيز الأمان وتعزيز خصوصية المستهلك واختيار المستهلك. يتم استخدام حلول Prove من قبل أكثر من 1000 شركة عبر صناعات متنوعة، بما في ذلك البنوك والخدمات المالية والرعاية الصحية والتأمين والتجارة الإلكترونية. لدى Prove حلين رئيسيين + MFA: • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition، الذي يساعد الشركات على زيادة عمليات الاشتراك وتخفيف عمليات الاحتيال في فتح الحساب من خلال مصادقة هويات المستهلك والملء التلقائي للبيانات التي تم التحقق منها في أي قناة. • Fonebook™ للخدمات الرقمية، الذي يساعد الشركات على: - الوصول إلى منصة واحدة لمصادقة الهوية تقلل من التعقيد والتكلفة الإجمالية للملكية لإنشاء رؤية شاملة لعميلك عبر قنواتهم بالكامل - إدارة أرقام هواتف العملاء وإضافتها وتحديثها لضمان لديك دائمًا الرقم الصحيح لعميلك المصادقة متعددة العوامل: - الرسائل القصيرة القياسية وكلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) - Instant Link™ (المصادقة من خلال رابط SMS دون الحاجة إلى OTP) - Mobile Auth™ (المصادقة عبر الشبكات الخلوية؛ السلبي طريقة لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور) - القياسات الحيوية الصوتية - المطابقة مع صوت المستهلك للمصادقة - المصادقة الفورية - طريقة قائمة على التطبيق لإثبات الحيازة، ويمكن أيضًا سحب القياسات الحيوية السلوكية، والجهاز (PKI)، والبيئة (Wi-Fi، Bluetooth، الشبكة) ) الإشارات - المعاملات الآمنة عبر حالات استخدام الخدمات الرقمية المتعددة، بما في ذلك تسجيل الدخول، والمعاملات عالية المخاطر، ومركز الاتصال، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور