برامج إدارة الخدمات الغذائية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تم تصميم برنامج إدارة الخدمات الغذائية لمساعدة شركات الأغذية التجارية، بما في ذلك الكافيتريات ومصانع المواد الغذائية، في تبسيط عملياتها. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في المهام التي تتراوح بين إنشاء الوصفات وإدارة المخزون إلى وظائف واسعة النطاق مثل إدارة الأعمال الشاملة واستراتيجيات التسعير. في حين أن بعض مشغلي خدمات الطعام قد يعتمدون على هذه الأدوات لإدارة أعمالهم بالكامل، فقد يحتاج البعض الآخر إلى استكمال البرنامج بحلول إضافية. يمكن أن يعمل هذا البرنامج جنبًا إلى جنب مع أنظمة تتبع الأغذية ومنصات توزيع الأغذية وتطبيقات تقديم الطعام. ويمكنه أيضًا التكامل مع أدوات إدارة الأعمال الأساسية الأخرى، مثل برامج المحاسبة وأنظمة إدارة القوى العاملة ومنصات ذكاء الأعمال.
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MarketMan
marketman.com
تطبيق Marketman يساعد المطاعم في إدارة الطلبات والمخزون والفواتير بطريقة مركزية وفعالة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية يساعد الشركات على الالتزام بمعايير سلامة مثل HACCP وISO 22000 من خلال نظام رقمي شامل.
GrubMarket
grubmarket.com
تطبيق GrubMarket يهدف لتحويل قطاع سلسلة الإمداد الغذائي الأمريكي من العمل اليدوي إلى العمل الرقمي باستخدام تكنولوجيا البرمجيات.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify هو منصة لإدارة المطاعم والفنادق، توفر تحكمًا في العمليات، طلب المنتجات، إدارة الوصفات، وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتقليل الفاقد.
Craftable
craftable.com
Craftable هو برنامج إدارة الربح في قطاع الضيافة، يجمع بين المشتريات، والعمالة، والوصفات، والمبيعات لتحسين الكفاءة وزيادة الأرباح.
Supplyit
supplyit.com
Supplyit هي منصة لإدارة خدمات الطعام تقدم إدارة الإنتاج، تقارير النفايات، وإدارة المخزون لتحسين الكفاءة والربحية.
Nutrislice
nutrislice.com
تطبيق Nutrislice يوفر معلومات عن القوائم الغذائية والمواد المثيرة للحساسية للمدارس، مما يسهل على الطلاب والآباء اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.
Eclarion
eclarion.com
يتيح تطبيق Eclarion إدارة الوصفات بسهولة، كما يقدم مواصفات المنتجات عند الطلب.
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