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يمكّن برنامج توزيع خدمات الطعام المستخدمين من جدولة وتتبع وإدارة المخزون لتخزين المواد الغذائية وتوزيعها. تستخدم الشركات في هذا القطاع البرنامج لتخطيط الشحنات وإدارة علاقات العملاء والاحتفاظ بسجلات مفصلة لطلبات الطعام. توفر هذه المنصات أدوات لمعالجة الطلبات والتعامل مع المدفوعات وتتبع عمليات التسليم والإشراف على المخزون. الميزة الرئيسية هي القدرة على إنشاء تقارير تحليلية تساعد في استراتيجيات المبيعات وتقييمات الأداء. تتضمن العديد من حلول توزيع الخدمات الغذائية أيضًا أدوات لتحليل الأداء والأرباح وأسعار السوق لتعزيز فعالية المبيعات. في حين تركز بعض منتجات الإدارة على التوزيعات الواردة، فإن معظمها مصمم بشكل أساسي لإدارة الشحنات والطلبات الصادرة.
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GrubMarket
grubmarket.com
تطبيق GrubMarket يهدف لتحويل قطاع سلسلة الإمداد الغذائي الأمريكي من العمل اليدوي إلى العمل الرقمي باستخدام تكنولوجيا البرمجيات.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering هو تطبيق يربط المشترين بالموردين، ويبسط عملية الطلبات في صناعة المواد الغذائية من خلال واجهة موحدة للتواصل وإدارة الطلبات.
Supplyit
supplyit.com
Supplyit هي منصة لإدارة خدمات الطعام تقدم إدارة الإنتاج، تقارير النفايات، وإدارة المخزون لتحسين الكفاءة والربحية.
Procurant
procurant.com
تطبيق Procurant يساعد في تبسيط إدارة سلامة الأغذية من خلال أدوات تقنية تعزز الكفاءة والامتثال في سلسلة إمدادات الطعام.
Recipal
recipal.com
ريسيبال هو برنامج لتحليل التغذية يساعد في إنشاء ملصقات حقائق التغذية، وحساب تكلفة الوصفات، وإدارة المخزون.
Meal Ticket
mealticket.com
تطبيق Meal Ticket يقدم حلولاً لإدارة خدمات الطعام تشمل تتبع المخزون والتكاليف وإدارة قوائم الطعام وتقارير مبيعات، بالإضافة إلى أدوات ذكاء الأعمال.
Klarys
klarys.io
تطبيق كلاريس يساعد في مواجهة تحديات قطاع الأغذية الطازجة من خلال تحسين العمليات، وزيادة الشفافية، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.
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