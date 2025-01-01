متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج توزيع الخدمات الغذائية - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج توزيع خدمات الطعام المستخدمين من جدولة وتتبع وإدارة المخزون لتخزين المواد الغذائية وتوزيعها. تستخدم الشركات في هذا القطاع البرنامج لتخطيط الشحنات وإدارة علاقات العملاء والاحتفاظ بسجلات مفصلة لطلبات الطعام. توفر هذه المنصات أدوات لمعالجة الطلبات والتعامل مع المدفوعات وتتبع عمليات التسليم والإشراف على المخزون. الميزة الرئيسية هي القدرة على إنشاء تقارير تحليلية تساعد في استراتيجيات المبيعات وتقييمات الأداء. تتضمن العديد من حلول توزيع الخدمات الغذائية أيضًا أدوات لتحليل الأداء والأرباح وأسعار السوق لتعزيز فعالية المبيعات. في حين تركز بعض منتجات الإدارة على التوزيعات الواردة، فإن معظمها مصمم بشكل أساسي لإدارة الشحنات والطلبات الصادرة.