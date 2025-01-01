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برامج تتبع الأغذية - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج تتبع الأغذية المستخدمين من البحث عن المعلومات التفصيلية حول المنتجات الغذائية وتتبعها وتخزينها. تستخدم الشركات هذا البرنامج للاحتفاظ بسجلات شاملة لطلبات الطعام ومصادرها. توفر هذه المنصات أدوات لمراقبة أصول المخزون عبر مختلف المنتجات والشحنات. الميزة الرئيسية هي دعمهم للحفاظ على الامتثال للصحة والسلامة. تتضمن العديد من حلول التتبع أيضًا أدوات لتحسين الإنفاق والميزانية، وإنشاء تحذيرات من الحساسية، وتسهيل التواصل مع الموردين. في حين أن بعض برامج إدارة الخدمات الغذائية وتوزيعها تتضمن ميزات التتبع، فإنها غالبًا ما تأتي مع مجموعة واسعة من الوظائف الإضافية.

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FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية يساعد الشركات على الالتزام بمعايير سلامة مثل HACCP وISO 22000 من خلال نظام رقمي شامل.

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360 هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية وجودة الموردين، يتضمن أدوات لتسهيل العمليات وتعزيز الامتثال للمعايير.

Erudus

Erudus

erudus.com

إيرودوس هو مصدر رائد لمعلومات دقيقة حول الحساسية والتغذية والبيانات الفنية للمنتجات، يتم تحديثه بواسطة صناعة المواد الغذائية.

FreshCheq

FreshCheq

freshcheq.com

تطبيق FreshCheq يساعد المطاعم وشاحنات الطعام على إدارة الفحوصات المجدولة وسجلات الطعام بشكل منظم بدون الحاجة لسجلات ورقية.

Otrafy

Otrafy

otrafy.com

أوترافي هو برنامج سحابي يعزز التواصل بين المشترين والموردين في الوقت الحقيقي، مع تحسين الامتثال وإدارة المخاطر في صناعات الأغذية.

OurRecords

OurRecords

ourrecords.com

تطبيق لإدارة امتثال الموردين يساعد على إدارة من 10 إلى 10,000 مورد مع تخصيص المتطلبات مثل العقود ونماذج الضرائب.

Brizo FoodMetrics

Brizo FoodMetrics

brizodata.com

تطبيق Brizo FoodMetrics يوفر تحليلات دقيقة واتجاهات سوقية لمساعدة محترفي خدمات الأغذية في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجياتهم.

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برامج تتبع الأغذية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog