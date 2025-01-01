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يمكّن برنامج تتبع الأغذية المستخدمين من البحث عن المعلومات التفصيلية حول المنتجات الغذائية وتتبعها وتخزينها. تستخدم الشركات هذا البرنامج للاحتفاظ بسجلات شاملة لطلبات الطعام ومصادرها. توفر هذه المنصات أدوات لمراقبة أصول المخزون عبر مختلف المنتجات والشحنات. الميزة الرئيسية هي دعمهم للحفاظ على الامتثال للصحة والسلامة. تتضمن العديد من حلول التتبع أيضًا أدوات لتحسين الإنفاق والميزانية، وإنشاء تحذيرات من الحساسية، وتسهيل التواصل مع الموردين. في حين أن بعض برامج إدارة الخدمات الغذائية وتوزيعها تتضمن ميزات التتبع، فإنها غالبًا ما تأتي مع مجموعة واسعة من الوظائف الإضافية.
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FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية يساعد الشركات على الالتزام بمعايير سلامة مثل HACCP وISO 22000 من خلال نظام رقمي شامل.
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360 هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية وجودة الموردين، يتضمن أدوات لتسهيل العمليات وتعزيز الامتثال للمعايير.
Erudus
erudus.com
إيرودوس هو مصدر رائد لمعلومات دقيقة حول الحساسية والتغذية والبيانات الفنية للمنتجات، يتم تحديثه بواسطة صناعة المواد الغذائية.
FreshCheq
freshcheq.com
تطبيق FreshCheq يساعد المطاعم وشاحنات الطعام على إدارة الفحوصات المجدولة وسجلات الطعام بشكل منظم بدون الحاجة لسجلات ورقية.
Otrafy
otrafy.com
أوترافي هو برنامج سحابي يعزز التواصل بين المشترين والموردين في الوقت الحقيقي، مع تحسين الامتثال وإدارة المخاطر في صناعات الأغذية.
OurRecords
ourrecords.com
تطبيق لإدارة امتثال الموردين يساعد على إدارة من 10 إلى 10,000 مورد مع تخصيص المتطلبات مثل العقود ونماذج الضرائب.
Brizo FoodMetrics
brizodata.com
تطبيق Brizo FoodMetrics يوفر تحليلات دقيقة واتجاهات سوقية لمساعدة محترفي خدمات الأغذية في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجياتهم.
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