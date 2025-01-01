برامج إدارة سلامة الأغذية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يضمن برنامج إدارة سلامة الأغذية الصيانة والامتثال والتحسين المستمر لعمليات سلامة الأغذية في سلسلة التوريد، والالتزام بالمعايير الدولية مثل FSMA ومعايير ISO والمبادئ التوجيهية من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. إنه ضروري للمؤسسات مثل المطاعم والفنادق والمدارس، مما يسمح لها بالتكامل مع أنظمة الإدارة والتتبع. يقوم هذا البرنامج بإنشاء عمليات خاضعة للرقابة لضمان أن جميع الأغذية المنتجة تلبي معايير الجودة والسلامة، وتغطي كل خطوة من تسليم الإمدادات إلى شحن المنتجات في سلسلة توزيع الأغذية.
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SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية يساعد الشركات على الالتزام بمعايير سلامة مثل HACCP وISO 22000 من خلال نظام رقمي شامل.
Jolt
jolt.com
تطبيق جولت هو برنامج لتنفيذ العمليات يساعد المطاعم والتجزئة والضيافة على تحقيق المسؤولية الرقمية والامتثال لسلامة الغذاء وتحسين أداء الموظفين.
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360 هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية وجودة الموردين، يتضمن أدوات لتسهيل العمليات وتعزيز الامتثال للمعايير.
Certdox
certdox.com
Certdox هو برنامج سحابي لإدارة المستندات وجودة السلامة الغذائية، يوفر تخزينًا آمنًا، والتحقق، والمشاركة، مما يسهل الامتثال والتقارير.
Phenium
phenium.com
تطبيق فنيوم يساعد في إدارة سلامة الأغذية، وتنظيم المهام في المطبخ، ومراقبة العمليات اليومية بدون ضغوط، مما يساهم في تقليل الفاقد ومواجهة الأعطال الفنية.
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