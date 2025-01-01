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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إدارة سلامة الأغذية - التطبيقات الأكثر شعبية

يضمن برنامج إدارة سلامة الأغذية الصيانة والامتثال والتحسين المستمر لعمليات سلامة الأغذية في سلسلة التوريد، والالتزام بالمعايير الدولية مثل FSMA ومعايير ISO والمبادئ التوجيهية من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. إنه ضروري للمؤسسات مثل المطاعم والفنادق والمدارس، مما يسمح لها بالتكامل مع أنظمة الإدارة والتتبع. يقوم هذا البرنامج بإنشاء عمليات خاضعة للرقابة لضمان أن جميع الأغذية المنتجة تلبي معايير الجودة والسلامة، وتغطي كل خطوة من تسليم الإمدادات إلى شحن المنتجات في سلسلة توزيع الأغذية.