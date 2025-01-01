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يقدم برنامج بائع الزهور حلاً مبسطًا وغير ورقي لإدارة عمليات متجر بائعي الزهور، لتلبية احتياجات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. يقوم هذا النظام بأتمتة عملية إدخال الطلبات وتسليمها ومحاسبة المكتب الخلفي، مما يساعد بائعي الزهور على تقليل التكاليف وتعزيز المبيعات. على الرغم من أنها مصممة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلا أن قابليتها للتوسع تجعلها مناسبة للمحلات التجارية من أي حجم. لا تتطلب معظم المنتجات أجهزة جديدة، لأنها تتكامل مع الأجهزة الطرفية والبرامج الحالية. تشتمل الميزات الإضافية على إمكانات التجارة الإلكترونية وأدوات ذكاء الأعمال وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) وإدارة المخزون والمشتريات القوية.
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POSiFLORA
posiflora.com
تطبيق POSiFLORA يساعد بائعي الزهور في إدارة المخزون، تتبع الطلبات، وتحسين سير العمل لزيادة الكفاءة والإنتاجية.
Lobiloo
lobiloo.com
لعبة لوبيلو هي أداة بسيطة لتنظيم تقديرات الزهور، تساعد بائعي الزهور في إنشاء فواتير مرئية للعملاء بطريقة السحب والإفلات.
Komet Sales
kometsales.com
كوميت هو حل عبر الإنترنت للقطاع الزهري يوفر الأدوات اللازمة لأتمتة عمليات الشراء والمبيعات واللوجستيات والاتصال بالشركاء التجاريين.
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