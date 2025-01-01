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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

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برامج بائع الزهور - التطبيقات الأكثر شعبية

يقدم برنامج بائع الزهور حلاً مبسطًا وغير ورقي لإدارة عمليات متجر بائعي الزهور، لتلبية احتياجات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. يقوم هذا النظام بأتمتة عملية إدخال الطلبات وتسليمها ومحاسبة المكتب الخلفي، مما يساعد بائعي الزهور على تقليل التكاليف وتعزيز المبيعات. على الرغم من أنها مصممة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلا أن قابليتها للتوسع تجعلها مناسبة للمحلات التجارية من أي حجم. لا تتطلب معظم المنتجات أجهزة جديدة، لأنها تتكامل مع الأجهزة الطرفية والبرامج الحالية. تشتمل الميزات الإضافية على إمكانات التجارة الإلكترونية وأدوات ذكاء الأعمال وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) وإدارة المخزون والمشتريات القوية.

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POSiFLORA

POSiFLORA

posiflora.com

تطبيق POSiFLORA يساعد بائعي الزهور في إدارة المخزون، تتبع الطلبات، وتحسين سير العمل لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

Lobiloo

Lobiloo

lobiloo.com

لعبة لوبيلو هي أداة بسيطة لتنظيم تقديرات الزهور، تساعد بائعي الزهور في إنشاء فواتير مرئية للعملاء بطريقة السحب والإفلات.

Komet Sales

Komet Sales

kometsales.com

كوميت هو حل عبر الإنترنت للقطاع الزهري يوفر الأدوات اللازمة لأتمتة عمليات الشراء والمبيعات واللوجستيات والاتصال بالشركاء التجاريين.

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برامج بائع الزهور - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog