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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج تتبع الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية

يستخدم برنامج تتبع الأسطول تقنية GPS لمراقبة أنشطة المركبات والسائقين داخل أسطول النقل. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل مديري الأساطيل لتتبع أساطيلهم في الوقت الفعلي وجمع بيانات الأداء عن كل من المركبات والسائقين. في حين أن تتبع الأسطول غالبًا ما يكون سمة من سمات أنظمة إدارة الأسطول الأوسع، فإن البرامج في هذه الفئة تركز بشكل خاص على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد لتتبع المركبات. وهي تفتقر عادةً إلى وظائف المكتب الخلفي الشاملة الموجودة في حلول إدارة الأسطول الكاملة.