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برنامج تتبع الأسطول
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برنامج تتبع الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية

يستخدم برنامج تتبع الأسطول تقنية GPS لمراقبة أنشطة المركبات والسائقين داخل أسطول النقل. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل مديري الأساطيل لتتبع أساطيلهم في الوقت الفعلي وجمع بيانات الأداء عن كل من المركبات والسائقين. في حين أن تتبع الأسطول غالبًا ما يكون سمة من سمات أنظمة إدارة الأسطول الأوسع، فإن البرامج في هذه الفئة تركز بشكل خاص على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد لتتبع المركبات. وهي تفتقر عادةً إلى وظائف المكتب الخلفي الشاملة الموجودة في حلول إدارة الأسطول الكاملة.

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Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.

Hapn

Hapn

gethapn.com

تطبيق Hapn يوفر بيانات موقع موثوقة وتحليلات قابلة للتنفيذ لإدارة الأصول والفرق وسلاسل الإمداد، مع دعم مستمر وتجربة استخدام سهلة.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

تطبيق One Step GPS يوفر تتبع GPS في الوقت الفعلي وإدارة الموقع. يتضمن ميزات مثل GeoFencing وسجل الموقع، مصمم للاستخدام الشخصي والمهني.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute هي منصة لتحسين طرق التسليم باستخدام خوارزميات متقدمة، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.

MyCarTracks

MyCarTracks

mycartracks.com

MyCarTracks هو تطبيق لتتبع وإدارة أسطول المركبات باستخدام تقنية GPS، يوفر معلومات حقيقية عن الموقع والنشاط والسائقين.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.

Uboro

Uboro

uboro.io

Uboro هو برنامج لتتبع المواقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمالكي الأساطيل والمديرين العامين واللوجستيين والجهات الخاصة.

Fleetr

Fleetr

fleetr.com

Fleetr هو تطبيق لتتبع وإدارة الأسطول يساعد الشركات في مراقبة مواقع المركبات وسلوك السائق واستهلاك الوقود من خلال تقنيات GPS وذكاء اصطناعي.

AVLView

AVLView

avlview.com

تطبيق AVLView يتتبع المركبات على الخريطة، يراقب استهلاك الوقود، وينبه المستخدمين حول الصيانة، مما يحسن إدارة الأسطول والكفاءة.

Lyve

Lyve

lyveglobal.com

Lyve هو نظام إدارة تسليم سحابي يساعد الشركات على تحسين عمليات التسليم من خلال تتبع حقيقي وتخطيط مسار محسّن وإدارة فعّالة للأسطول.

Nauto

Nauto

nauto.com

تطبيق Nauto يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك السائق وتحسين السلامة في القيادة للأساطيل التجارية والمركبات المستقلة.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit هي منصة لتحسين عمليات التسليم في الميل الأخير باستخدام تقنيات متقدمة، مما يساعد الشركات على زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT هو تطبيق لإدارة الأسطول، ينظم فواتير ورسوم الطرق ويقدم خدمات تتعلق بالتأجير وإدارة المركبات بشكل فعال.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.

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