برنامج تتبع الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية

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يستخدم برنامج تتبع الأسطول تقنية GPS لمراقبة أنشطة المركبات والسائقين داخل أسطول النقل. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل مديري الأساطيل لتتبع أساطيلهم في الوقت الفعلي وجمع بيانات الأداء عن كل من المركبات والسائقين. في حين أن تتبع الأسطول غالبًا ما يكون سمة من سمات أنظمة إدارة الأسطول الأوسع، فإن البرامج في هذه الفئة تركز بشكل خاص على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد لتتبع المركبات. وهي تفتقر عادةً إلى وظائف المكتب الخلفي الشاملة الموجودة في حلول إدارة الأسطول الكاملة.
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Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
LocoNav
loconav.com
Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
Hapn
gethapn.com
تطبيق Hapn يوفر بيانات موقع موثوقة وتحليلات قابلة للتنفيذ لإدارة الأصول والفرق وسلاسل الإمداد، مع دعم مستمر وتجربة استخدام سهلة.
CalAmp
calamp.com
تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.
One Step GPS
onestepgps.com
تطبيق One Step GPS يوفر تتبع GPS في الوقت الفعلي وإدارة الموقع. يتضمن ميزات مثل GeoFencing وسجل الموقع، مصمم للاستخدام الشخصي والمهني.
Lytx
lytx.com
Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute هي منصة لتحسين طرق التسليم باستخدام خوارزميات متقدمة، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks هو تطبيق لتتبع وإدارة أسطول المركبات باستخدام تقنية GPS، يوفر معلومات حقيقية عن الموقع والنشاط والسائقين.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.
HyperTrack
hypertrack.com
تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.
Truckin Digital
truckindigital.com
تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.
Locate2u
locate2u.com
تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.
Uboro
uboro.io
Uboro هو برنامج لتتبع المواقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمالكي الأساطيل والمديرين العامين واللوجستيين والجهات الخاصة.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr هو تطبيق لتتبع وإدارة الأسطول يساعد الشركات في مراقبة مواقع المركبات وسلوك السائق واستهلاك الوقود من خلال تقنيات GPS وذكاء اصطناعي.
AVLView
avlview.com
تطبيق AVLView يتتبع المركبات على الخريطة، يراقب استهلاك الوقود، وينبه المستخدمين حول الصيانة، مما يحسن إدارة الأسطول والكفاءة.
Lyve
lyveglobal.com
Lyve هو نظام إدارة تسليم سحابي يساعد الشركات على تحسين عمليات التسليم من خلال تتبع حقيقي وتخطيط مسار محسّن وإدارة فعّالة للأسطول.
Nauto
nauto.com
تطبيق Nauto يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك السائق وتحسين السلامة في القيادة للأساطيل التجارية والمركبات المستقلة.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit هي منصة لتحسين عمليات التسليم في الميل الأخير باستخدام تقنيات متقدمة، مما يساعد الشركات على زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT هو تطبيق لإدارة الأسطول، ينظم فواتير ورسوم الطرق ويقدم خدمات تتعلق بالتأجير وإدارة المركبات بشكل فعال.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.
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