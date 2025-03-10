Hapn

gethapn.com

تقوم Hapn بإنشاء تقنية إنترنت الأشياء المبتكرة، والتي أصبحت في متناول الشركات من جميع الأحجام - مما يوفر بيانات موقع موثوقة ورؤى قابلة للتنفيذ ودعمًا لا مثيل له. تسهل منصتنا الحصول على الوضوح والثقة التي تحتاجها لإدارة أعمالك بشكل أفضل. تطبيق الهاتف المحمول الرائد في الصناعة يجعل التتبع ممتعًا، مع تجربة الرؤية في الوقت الفعلي الأسهل استخدامًا في راحة يدك. سواء كنت تراقب وتدير الأصول أو أعضاء الفريق أو سلاسل التوريد أو الأساطيل، يمكنك أن تشعر بالثقة في أن Hapn ستغطي احتياجاتك. ومع TrackerCare، يمكنك الحصول على الخدمة ذات المعايير الذهبية التي كنت تبحث عنها - مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والترقيات المجانية، وضمان الجهاز مدى الحياة. مضمون. مع أكثر من 17 عامًا من العمل، و50000 عميل، وأكثر من 300000 عنصر تم تتبعهم -Hapn هو الحل الموثوق به ليمنحك التحكم والرؤية التي تستحقها أعمالك.