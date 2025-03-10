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يستخدم برنامج تتبع الأسطول تقنية GPS لمراقبة أنشطة المركبات والسائقين داخل أسطول النقل. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل مديري الأساطيل لتتبع أساطيلهم في الوقت الفعلي وجمع بيانات الأداء عن كل من المركبات والسائقين. في حين أن تتبع الأسطول غالبًا ما يكون سمة من سمات أنظمة إدارة الأسطول الأوسع، فإن البرامج في هذه الفئة تركز بشكل خاص على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد لتتبع المركبات. وهي تفتقر عادةً إلى وظائف المكتب الخلفي الشاملة الموجودة في حلول إدارة الأسطول الكاملة.
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CalAmp
calamp.com
تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.
Uboro
uboro.io
Uboro هو برنامج تتبع GPS لأصحاب الأساطيل أو المديرين العامين أو اللوجستيين أو الكيانات الخاصة.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr هي الشركة الرائدة في مجال حلول تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للشركات الصغيرة. لقد قمنا ببناء منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر بيانات السائق والمركبة لأصحاب الأساطيل. بالشراكة مع شركتنا الأم في أمريكا اللاتينية، نحن فخورون بخدمة أكثر من 30.000 مركبة متصلة اعتبارًا من عام 2021.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute هي منصة لتحسين طرق التسليم باستخدام خوارزميات متقدمة، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
AVLView
avlview.com
يتتبع AVLView على سحابة أمازون المركبات على الخريطة، ويراقب استخدام الوقود، ويساعد على تقليل الخسائر التشغيلية إلى النصف، ويحسن إنتاجية الأسطول/السائق. فهو يعطي تنبيهات فورية بشأن الأحداث لتحسين القيادة الخضراء، والتسليم في الوقت المناسب؛ أتمتة جدول الرحلة وإعلامك بشأن صيانة السيارة.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks هو تطبيق لتتبع وإدارة أسطول المركبات باستخدام تقنية GPS، يوفر معلومات حقيقية عن الموقع والنشاط والسائقين.
Lyve
lyveglobal.com
في عالم تقوده التكنولوجيا، أصبحت عمليات التسليم اليدوية بشكل متزايد بمثابة عنق الزجاجة للشركات. والأكثر من ذلك الآن هو أن عملاء العصر الجديد يطلبون عمليات تسليم فائقة السرعة ويتوقعون الراحة عبر تجربتهم. باعتبارك مالكًا تجاريًا، يجب أن يكون توفير خيارات التسليم السريعة والمرنة أولوية. وبدون التحول الرقمي، تواجه الشركات أوجه قصور وأخطاء وتأخيرات مما يعيق في النهاية تجربة العملاء ويزيد من تكاليف التشغيل. يوفر نظام إدارة التسليم Lyve (DMS) نظام إدارة قائم على السحابة لتبسيط عمليات التسليم الخاصة بك وتقليل تكاليف العمليات الخاصة بك مع ضمان تجربة رائعة للعملاء. مع Lyve DMS، ستكتسب زخمًا في عمليات التسليم والعمليات الخاصة بك من خلال ضمان: - التتبع في الوقت الفعلي - التعيين الآلي - تجميع الطلبات والتكديس - تخطيط المسار الأمثل - مشاركة العملاء - الاستخدام الأمثل للأسطول - القرارات المرتكزة على البيانات - التسليم في الوقت المناسب - التوجيه الديناميكي
Hapn
gethapn.com
تقوم Hapn بإنشاء تقنية إنترنت الأشياء المبتكرة، والتي أصبحت في متناول الشركات من جميع الأحجام - مما يوفر بيانات موقع موثوقة ورؤى قابلة للتنفيذ ودعمًا لا مثيل له. تسهل منصتنا الحصول على الوضوح والثقة التي تحتاجها لإدارة أعمالك بشكل أفضل. تطبيق الهاتف المحمول الرائد في الصناعة يجعل التتبع ممتعًا، مع تجربة الرؤية في الوقت الفعلي الأسهل استخدامًا في راحة يدك. سواء كنت تراقب وتدير الأصول أو أعضاء الفريق أو سلاسل التوريد أو الأساطيل، يمكنك أن تشعر بالثقة في أن Hapn ستغطي احتياجاتك. ومع TrackerCare، يمكنك الحصول على الخدمة ذات المعايير الذهبية التي كنت تبحث عنها - مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والترقيات المجانية، وضمان الجهاز مدى الحياة. مضمون. مع أكثر من 17 عامًا من العمل، و50000 عميل، وأكثر من 300000 عنصر تم تتبعهم -Hapn هو الحل الموثوق به ليمنحك التحكم والرؤية التي تستحقها أعمالك.
One Step GPS
onestepgps.com
تطبيق One Step GPS يوفر تتبع GPS في الوقت الفعلي وإدارة الموقع. يتضمن ميزات مثل GeoFencing وسجل الموقع، مصمم للاستخدام الشخصي والمهني.
HyperTrack
hypertrack.com
يوفر HyperTrack العناصر الأساسية لأتمتة الوظائف والقوى العاملة حسب الطلب. تتعلم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات أدوات تطوير البرمجيات (SDKs) الخاصة بالتخطيط والتعيين والتتبع والتحقق من بيانات الحقيقة الأساسية لتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية، بما في ذلك معدل إكمال المهام وموثوقية القوى العاملة والإنتاجية والتسليم في الوقت المحدد. ومن خلال منصتها القوية والصديقة للمطورين، فإنها توفر أتمتة القوى العاملة وحلول إثبات العمل التي تثق بها الشركات في مختلف الصناعات، بدءًا من الصناعات الخفيفة والأمن وتجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل. تتمتع HyperTrack بحضور عالمي مع أكثر من 300 عميل يعتمدون على منصتها لتحسين الرؤية والكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع لدعم القوى العاملة عند الطلب للوظائف القائمة على الساعة والمهام والورديات والتسليم والخدمة الميدانية والمبيعات. يتم استخدام HyperTrack لتحسين الإنتاجية والموثوقية والسلامة لأكثر من 2 مليون عامل في الولايات المتحدة، إلى جانب ملايين العمال في أوروبا والهند وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.
Nauto
nauto.com
يستخدم نظام تتبع الأسطول داخل المقصورة من Nauto الذكاء الاصطناعي لتقييم السائق والمركبة والطريق أمامك للكشف عن القيادة المشتتة والعدوانية وتدريبها في الوقت الفعلي.
Dispatchit
dispatchit.com
يقوم Dispatch بتبسيط عمليات التسليم في الميل الأخير للشركات. سواء كنت تبحث عن شبكة راسخة من برامج تشغيل المقاول المستقلة أو لتحديث تجربة التسليم الخاصة بك مع برنامج جدولة قابل للتطوير لسياراتك الخاصة ، فإن الإرسال مجهز بشكل فريد ليكون شريك التسليم الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على أكثر ما يهم عملك. تقنية التوصيل لدينا تمكنك من توصيل المزيد* لعملائك.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Lytx
lytx.com
Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإدارة رسوم المرور عن طريق فواتير اللوحات ومخالفات رسوم المرور، ونحن نخدم أساطيل من جميع الأحجام بما في ذلك تأجير السيارات/الشاحنات، وتأجير المقطورات/المعدات، بالإضافة إلى شركات إدارة الأساطيل والتأجير.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم لتوفير طرق عرض سهلة الفهم. استفد من كاميرات المعلومات والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وعمليات التفتيش والصيانة وتكنولوجيا الامتثال لتحقيق نتائج أعمال أفضل.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Locate2u
locate2u.com
SOTATE2U هو منصة برامج مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمة. يساعد حلنا هذه الشركات على تحسين كفاءة مسارها ، وتحسين تجربة توصيل عملائها ، وزيادة الإنتاجية ، مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط الطرق. يوفر حلنا للشركات كل ما يحتاجون إليه لتشغيل أعمال التسليم أو الخدمة. بما في ذلك: تتبع GPS ، مشاركة الموقع المباشر ، إدارة الحجز ، تحسين المسار ، تطبيق السائق ، الإخطارات ، إثبات التسليم ، واجهة برمجة التطبيقات ، التخصيص وأكثر من ذلك بكثير!
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
LocoNav
loconav.com
Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
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