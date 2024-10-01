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برنامج تتبع الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - نيجيريا
يستخدم برنامج تتبع الأسطول تقنية GPS لمراقبة أنشطة المركبات والسائقين داخل أسطول النقل. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل مديري الأساطيل لتتبع أساطيلهم في الوقت الفعلي وجمع بيانات الأداء عن كل من المركبات والسائقين. في حين أن تتبع الأسطول غالبًا ما يكون سمة من سمات أنظمة إدارة الأسطول الأوسع، فإن البرامج في هذه الفئة تركز بشكل خاص على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد لتتبع المركبات. وهي تفتقر عادةً إلى وظائف المكتب الخلفي الشاملة الموجودة في حلول إدارة الأسطول الكاملة.
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Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io عبارة عن منصة لأتمتة الشحن تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد جميع أصحاب المصلحة في مجال الخدمات اللوجستية على رقمنة عملياتهم الشاملة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي باستخدام إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo هو برنامج لإدارة الأسطول مصمم خصيصًا لأصحاب الأساطيل. يمكن الآن لمالكي الأسطول تخطيط المسارات الأسرع وتحسينها وتعيينها لسائقيهم بسهولة وفقًا لأولوياتهم. يأتي Zeo أيضًا ضمن أفضل تطبيقات برامج إدارة التسليم وتخطيط الطرق وإدارة النقل. ما الذي يميز Zeo Route Planner؟ يمكن لمالكي الأساطيل إضافة برامج...
Route4Me
route4me.com
تم حل فوضى التوجيه أخيرًا. سهل الاستخدام للغاية، يقوم Route4Me Route Planner تلقائيًا بتخطيط مسارات أعمالك وإرسالها إلى تطبيق جوال مزود بميزة التنقل المضمنة. مثالي للخدمة الميدانية، والمبيعات الميدانية، والتسويق الميداني، والترويج الميداني، وإدارة الأراضي، وكل الأعمال التي تتطلب تحسين الميل الأخير. ...
Onfleet
onfleet.com
يُسهل Onfleet على الشركات إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية الخاصة بها. يشتمل منتجنا على تطبيقات هواتف ذكية بديهية للسائقين، ولوحة تحكم ويب حديثة قوية للمرسلين، وإشعارات تلقائية وتتبع في الوقت الفعلي للمستلمين. تعمل Onfleet على تشغيل الملايين من عمليات التسليم أسبوعيًا لآلاف الشركات بدءًا من البقا...
Tookan
jungleworks.com
توكان عبارة عن منصة قوية جاهزة لإدارة التسليم، والتي تمكن الشركات من تحديث عمليات التسليم اليومية وخفض النفقات العامة. يأتي مزودًا بمجموعة تكنولوجية حديثة تسهل التكامل السلس بين سائقي التوصيل والمديرين. يمنح توكان التحكم الكامل لفريق الإدارة لتتبع العمليات في الوقت الفعلي، مما يوفر نظرة شاملة عن كفا...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon يعيش ويتنفس ويحلم بالنقل والخدمات اللوجستية. تعمل منصة إدارة النقل الخاصة بنا على تشغيل الشبكة الأكثر خبرة من شركات الشحن ووكلاء الشحن والناقلين وتجار التجزئة ومستلمي التحميل في العالم. من خلال مراكز التطبيقات لدينا، يمكنك رقمنة عمليات إدارة النقل الشاملة لديك - بدءًا من الشراء وحتى التس...
LocoNav
loconav.com
تتطلب العمليات التجارية الحديثة استخدام الأساطيل بشكل أكثر كفاءة، وأن يكون السائقون والوقود والبضائع والأصول والركاب أكثر أمانًا. كل هذا، مع تحقيق وفورات في التكاليف للأعمال التجارية، واستدامة المناخ. إن تقنيات المعلومات القديمة التي تعود إلى عقود من الزمن ليست كافية. اكتشف ما يلزم للحفاظ على تقدم أ...
Hapn
gethapn.com
تقوم Hapn بإنشاء تقنية إنترنت الأشياء المبتكرة، والتي أصبحت في متناول الشركات من جميع الأحجام - مما يوفر بيانات موقع موثوقة ورؤى قابلة للتنفيذ ودعمًا لا مثيل له. تسهل منصتنا الحصول على الوضوح والثقة التي تحتاجها لإدارة أعمالك بشكل أفضل. تطبيق الهاتف المحمول الرائد في الصناعة يجعل التتبع ممتعًا، مع ت...
CalAmp
calamp.com
CalAmp هي تقنية معلوماتية قائمة على السحابة تساعد الشركات على تبسيط عمليات الأسطول عبر تتبع الأصول وجدولة الصيانة ولوحات معلومات الأداء وتنبيهات المركبات والمزيد. مع CalAmp Telematics Cloud، قم بتوصيل جميع الأصول الخاصة بك بشكل آمن وتوحيد بيانات الاتصالات عن بعد في منصة واحدة. يمكنك الوصول إلى البيا...
One Step GPS
onestepgps.com
إن تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عالي الجودة لدينا مع دعم العملاء الرائع يغير الصناعة حقًا. تنظر معظم شركات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبرمجيات إلى دعم العملاء باعتباره مضيعة للموارد. إنهم يبحثون عن طرق لأتمتتها أو الاستعانة بمصادر خارجية لها أو فرض رسوم إضافية عليها. نعتقد أن هذا قص...
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior هي أداة قوية لتحسين المسار مصممة لمساعدة كل من المرسلين والسائقين من خلال القضاء على الصعوبات اللوجستية. يوفر RoadWarrior Flex تطبيقًا للهاتف المحمول للاتصال الواضح بين السائقين والمرسل، وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي بحيث يمكن إجراء تعديلات على المسار وفقًا لذلك، وتحسين المسار لما...
MyCarTracks
mycartracks.com
تتبع وإدارة وقياس أسطولك باستخدام تطبيق تتبع المركبات الأكثر تقدمًا لشركتك
HyperTrack
hypertrack.com
يوفر HyperTrack العناصر الأساسية لأتمتة الوظائف والقوى العاملة حسب الطلب. تتعلم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات أدوات تطوير البرمجيات (SDKs) الخاصة بالتخطيط والتعيين والتتبع والتحقق من بيانات الحقيقة الأساسية لتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية، بما في ذلك معدل إكمال المهام وموثوقية القوى...
Locate2u
locate2u.com
Locate2u عبارة عن منصة برمجية مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمات. يساعد الحل الذي نقدمه هذه الشركات على تحسين كفاءة مساراتها، وتحسين تجربة التوصيل لعملائها، وزيادة الإنتاجية، وكل ذلك مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط المسارات. يوفر الحل الذي نقدمه للشركات كل ما تحتاجه لتشغيل أعمال التوصيل أو الخدمات الخ...
Uboro
uboro.io
Uboro هو برنامج تتبع GPS لأصحاب الأساطيل أو المديرين العامين أو اللوجستيين أو الكيانات الخاصة.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr هي الشركة الرائدة في مجال حلول تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للشركات الصغيرة. لقد قمنا ببناء منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر بيانات السائق والمركبة لأصحاب الأساطيل. بالشراكة مع شركتنا الأم في أمريكا اللاتينية، نحن فخورون بخدمة أكثر من 30.000 مركبة متصلة اعتبارًا من عام 2021.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute هي ثورة تحسين المسار. بفضل محرك خوارزميات المسار المتطور الخاص بنا، يمكنك تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية وتحسين رضا العملاء وتعزيز الأداء اللوجستي في الميل الأخير من الصفر إلى معايير FedEx-UPS ذات المستوى العالمي، بسعر 40 دولارًا لكل مركبة/شهر. نحن نعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على ال...
AVLView
avlview.com
يتتبع AVLView على سحابة أمازون المركبات على الخريطة، ويراقب استخدام الوقود، ويساعد على تقليل الخسائر التشغيلية إلى النصف، ويحسن إنتاجية الأسطول/السائق. فهو يعطي تنبيهات فورية بشأن الأحداث لتحسين القيادة الخضراء، والتسليم في الوقت المناسب؛ أتمتة جدول الرحلة وإعلامك بشأن صيانة السيارة.
Lyve
lyveglobal.com
في عالم تقوده التكنولوجيا، أصبحت عمليات التسليم اليدوية بشكل متزايد بمثابة عنق الزجاجة للشركات. والأكثر من ذلك الآن هو أن عملاء العصر الجديد يطلبون عمليات تسليم فائقة السرعة ويتوقعون الراحة عبر تجربتهم. باعتبارك مالكًا تجاريًا، يجب أن يكون توفير خيارات التسليم السريعة والمرنة أولوية. وبدون التحول ال...
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery عبارة عن مجموعة برامج متطورة لإدارة التسليم وتحسين المسار. إنه يقدم مجموعة من الميزات والفوائد للشركات التي تبحث عن أتمتة الأعمال المحلية الفائقة وتقديم تجربة توصيل مبسطة لعملائها. لقد ساعدنا الآلاف من الشركات في مختلف الصناعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والبريد السريع، والتجارة الإلكت...
Nauto
nauto.com
يستخدم نظام تتبع الأسطول داخل المقصورة من Nauto الذكاء الاصطناعي لتقييم السائق والمركبة والطريق أمامك للكشف عن القيادة المشتتة والعدوانية وتدريبها في الوقت الفعلي.
Dispatchit
dispatchit.com
يعمل Dispatch على تبسيط عمليات تسليم الميل الأخير للشركات. سواء كنت تبحث عن شبكة راسخة من السائقين المتعاقدين المستقلين أو لتحديث تجربة التوصيل الخاصة بك باستخدام برنامج جدولة قابل للتطوير لمركباتك الخاصة، فإن Dispatch مجهزة بشكل فريد لتكون شريك التوصيل الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكث...
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإدارة رسوم المرور عن طريق فواتير اللوحات ومخالفات رسوم المرور، ونحن نخدم أساطيل من جميع الأحجام بما في ذلك تأجير السيارات/الشاحنات، وتأجير المقطورات/المعدات، بالإضافة إلى شركات إدارة الأساطيل والتأجير.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم ل...
Lytx
lytx.com
Lytx هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات إدارة الأسطول. تستغل حلولنا قوة الفيديو لتمكين السائقين والأساطيل من أن يكونوا أكثر أمانًا وكفاءة وإنتاجية وربحية حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في البيئة التنافسية الحالية. من خلال منصة Lytx، يمكن للعملاء المباشرين والبائعين الوصول إلى خدماتنا وبرامجنا القابلة ...