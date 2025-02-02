برنامج تتبع الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوك

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يستخدم برنامج تتبع الأسطول تقنية GPS لمراقبة أنشطة المركبات والسائقين داخل أسطول النقل. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل مديري الأساطيل لتتبع أساطيلهم في الوقت الفعلي وجمع بيانات الأداء عن كل من المركبات والسائقين. في حين أن تتبع الأسطول غالبًا ما يكون سمة من سمات أنظمة إدارة الأسطول الأوسع، فإن البرامج في هذه الفئة تركز بشكل خاص على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد لتتبع المركبات. وهي تفتقر عادةً إلى وظائف المكتب الخلفي الشاملة الموجودة في حلول إدارة الأسطول الكاملة.
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CalAmp
calamp.com
CalAmp هي تقنية معلوماتية قائمة على السحابة تساعد الشركات على تبسيط عمليات الأسطول عبر تتبع الأصول وجدولة الصيانة ولوحات معلومات الأداء وتنبيهات المركبات والمزيد. مع CalAmp Telematics Cloud، قم بتوصيل جميع الأصول الخاصة بك بشكل آمن وتوحيد بيانات الاتصالات عن بعد في منصة واحدة. يمكنك الوصول إلى البيانات التاريخية واللحظية وتدفقها إلى التطبيقات والأنظمة الخاصة بك لتحسين الرؤية والسلامة والصيانة والامتثال والكفاءة.
Uboro
uboro.io
Uboro هو برنامج تتبع GPS لأصحاب الأساطيل أو المديرين العامين أو اللوجستيين أو الكيانات الخاصة.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr هي الشركة الرائدة في مجال حلول تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للشركات الصغيرة. لقد قمنا ببناء منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر بيانات السائق والمركبة لأصحاب الأساطيل. بالشراكة مع شركتنا الأم في أمريكا اللاتينية، نحن فخورون بخدمة أكثر من 30.000 مركبة متصلة اعتبارًا من عام 2021.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute هي ثورة تحسين المسار. بفضل محرك خوارزميات المسار المتطور الخاص بنا، يمكنك تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية وتحسين رضا العملاء وتعزيز الأداء اللوجستي في الميل الأخير من الصفر إلى معايير FedEx-UPS ذات المستوى العالمي، بسعر 40 دولارًا لكل مركبة/شهر. نحن نعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستخبارات اللوجستية، حتى يتمكن أي شخص من العمل بشكل أفضل دون أن يتوصل قسم البحث والتطوير إلى كيفية تقليل فاتورة الغاز أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
AVLView
avlview.com
يتتبع AVLView على سحابة أمازون المركبات على الخريطة، ويراقب استخدام الوقود، ويساعد على تقليل الخسائر التشغيلية إلى النصف، ويحسن إنتاجية الأسطول/السائق. فهو يعطي تنبيهات فورية بشأن الأحداث لتحسين القيادة الخضراء، والتسليم في الوقت المناسب؛ أتمتة جدول الرحلة وإعلامك بشأن صيانة السيارة.
MyCarTracks
mycartracks.com
تتبع وإدارة وقياس أسطولك باستخدام تطبيق تتبع المركبات الأكثر تقدمًا لشركتك
Lyve
lyveglobal.com
في عالم تقوده التكنولوجيا، أصبحت عمليات التسليم اليدوية بشكل متزايد بمثابة عنق الزجاجة للشركات. والأكثر من ذلك الآن هو أن عملاء العصر الجديد يطلبون عمليات تسليم فائقة السرعة ويتوقعون الراحة عبر تجربتهم. باعتبارك مالكًا تجاريًا، يجب أن يكون توفير خيارات التسليم السريعة والمرنة أولوية. وبدون التحول الرقمي، تواجه الشركات أوجه قصور وأخطاء وتأخيرات مما يعيق في النهاية تجربة العملاء ويزيد من تكاليف التشغيل. يوفر نظام إدارة التسليم Lyve (DMS) نظام إدارة قائم على السحابة لتبسيط عمليات التسليم الخاصة بك وتقليل تكاليف العمليات الخاصة بك مع ضمان تجربة رائعة للعملاء. مع Lyve DMS، ستكتسب زخمًا في عمليات التسليم والعمليات الخاصة بك من خلال ضمان: - التتبع في الوقت الفعلي - التعيين الآلي - تجميع الطلبات والتكديس - تخطيط المسار الأمثل - مشاركة العملاء - الاستخدام الأمثل للأسطول - القرارات المرتكزة على البيانات - التسليم في الوقت المناسب - التوجيه الديناميكي
Hapn
gethapn.com
تقوم Hapn بإنشاء تقنية إنترنت الأشياء المبتكرة، والتي أصبحت في متناول الشركات من جميع الأحجام - مما يوفر بيانات موقع موثوقة ورؤى قابلة للتنفيذ ودعمًا لا مثيل له. تسهل منصتنا الحصول على الوضوح والثقة التي تحتاجها لإدارة أعمالك بشكل أفضل. تطبيق الهاتف المحمول الرائد في الصناعة يجعل التتبع ممتعًا، مع تجربة الرؤية في الوقت الفعلي الأسهل استخدامًا في راحة يدك. سواء كنت تراقب وتدير الأصول أو أعضاء الفريق أو سلاسل التوريد أو الأساطيل، يمكنك أن تشعر بالثقة في أن Hapn ستغطي احتياجاتك. ومع TrackerCare، يمكنك الحصول على الخدمة ذات المعايير الذهبية التي كنت تبحث عنها - مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والترقيات المجانية، وضمان الجهاز مدى الحياة. مضمون. مع أكثر من 17 عامًا من العمل، و50000 عميل، وأكثر من 300000 عنصر تم تتبعهم -Hapn هو الحل الموثوق به ليمنحك التحكم والرؤية التي تستحقها أعمالك.
One Step GPS
onestepgps.com
إن تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عالي الجودة لدينا مع دعم العملاء الرائع يغير الصناعة حقًا. تنظر معظم شركات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبرمجيات إلى دعم العملاء باعتباره مضيعة للموارد. إنهم يبحثون عن طرق لأتمتتها أو الاستعانة بمصادر خارجية لها أو فرض رسوم إضافية عليها. نعتقد أن هذا قصير النظر للغاية. نحن نرى أن دعم العملاء المذهل هو جزء أساسي من دعم منتجاتنا. عندما يتعلق الأمر بالاستجابة والاستباقية، فإننا نسعى جاهدين لترك كل شركات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأخرى في الغبار. نحن نؤمن أنه لكي نكسب عملك ونحافظ عليه، يتعين علينا تقديم منتج رائد في السوق. نحن نستورد منتجاتنا مباشرة من أفضل الشركات المصنعة لأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نقدم ضمان استعادة الأموال لمدة 100 يوم بدون مخاطر. تعد عمليات الإلغاء نادرة جدًا لدرجة أننا نغطي الشحن في كلا الاتجاهين. كيف يتم ذلك من أجل الثقة؟
HyperTrack
hypertrack.com
يوفر HyperTrack العناصر الأساسية لأتمتة الوظائف والقوى العاملة حسب الطلب. تتعلم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات أدوات تطوير البرمجيات (SDKs) الخاصة بالتخطيط والتعيين والتتبع والتحقق من بيانات الحقيقة الأساسية لتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية، بما في ذلك معدل إكمال المهام وموثوقية القوى العاملة والإنتاجية والتسليم في الوقت المحدد. ومن خلال منصتها القوية والصديقة للمطورين، فإنها توفر أتمتة القوى العاملة وحلول إثبات العمل التي تثق بها الشركات في مختلف الصناعات، بدءًا من الصناعات الخفيفة والأمن وتجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل. تتمتع HyperTrack بحضور عالمي مع أكثر من 300 عميل يعتمدون على منصتها لتحسين الرؤية والكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع لدعم القوى العاملة عند الطلب للوظائف القائمة على الساعة والمهام والورديات والتسليم والخدمة الميدانية والمبيعات. يتم استخدام HyperTrack لتحسين الإنتاجية والموثوقية والسلامة لأكثر من 2 مليون عامل في الولايات المتحدة، إلى جانب ملايين العمال في أوروبا والهند وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery عبارة عن مجموعة برامج متطورة لإدارة التسليم وتحسين المسار. إنه يقدم مجموعة من الميزات والفوائد للشركات التي تبحث عن أتمتة الأعمال المحلية الفائقة وتقديم تجربة توصيل مبسطة لعملائها. لقد ساعدنا الآلاف من الشركات في مختلف الصناعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والبريد السريع، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، وخدمة غسيل الملابس، والصيدلة لأتمتة عملياتهم التجارية. تدعم البرامج والتطبيقات أكثر من 18 لغة.
Nauto
nauto.com
يستخدم نظام تتبع الأسطول داخل المقصورة من Nauto الذكاء الاصطناعي لتقييم السائق والمركبة والطريق أمامك للكشف عن القيادة المشتتة والعدوانية وتدريبها في الوقت الفعلي.
Dispatchit
dispatchit.com
يعمل Dispatch على تبسيط عمليات تسليم الميل الأخير للشركات. سواء كنت تبحث عن شبكة راسخة من السائقين المتعاقدين المستقلين أو لتحديث تجربة التوصيل الخاصة بك باستخدام برنامج جدولة قابل للتطوير لمركباتك الخاصة، فإن Dispatch مجهزة بشكل فريد لتكون شريك التوصيل الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية لعملك. تمكّنك تقنية التوصيل لدينا من تقديم المزيد* لعملائك.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior هي أداة قوية لتحسين المسار مصممة لمساعدة كل من المرسلين والسائقين من خلال القضاء على الصعوبات اللوجستية. يوفر RoadWarrior Flex تطبيقًا للهاتف المحمول للاتصال الواضح بين السائقين والمرسل، وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي بحيث يمكن إجراء تعديلات على المسار وفقًا لذلك، وتحسين المسار لما يصل إلى 500 محطة توقف يوميًا، وتسجيل وصول السائق وتحديثات التقدم، وFedEx و تحميلات بيان Ontrac بالإضافة إلى إثبات التسليم.
Onfleet
onfleet.com
يُسهل Onfleet على الشركات إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية الخاصة بها. يشتمل منتجنا على تطبيقات هواتف ذكية بديهية للسائقين، ولوحة تحكم ويب حديثة قوية للمرسلين، وإشعارات تلقائية وتتبع في الوقت الفعلي للمستلمين. تعمل Onfleet على تشغيل الملايين من عمليات التسليم أسبوعيًا لآلاف الشركات بدءًا من البقالة والمطاعم وتوصيل الزهور إلى الصيدليات وشركات التجارة الإلكترونية. يقع مقر Onfleet في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Lytx
lytx.com
Lytx هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات إدارة الأسطول. تستغل حلولنا قوة الفيديو لتمكين السائقين والأساطيل من أن يكونوا أكثر أمانًا وكفاءة وإنتاجية وربحية حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في البيئة التنافسية الحالية. من خلال منصة Lytx، يمكن للعملاء المباشرين والبائعين الوصول إلى خدماتنا وبرامجنا القابلة للتخصيص التي تشمل سلامة السائق، واكتشاف المخاطر، وتتبع الأسطول، والامتثال، والصيانة الوقائية، وإدارة الوقود. باستخدام أكبر قاعدة بيانات للقيادة من نوعها في العالم، إلى جانب الرؤية الآلية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، نساعد في حماية وربط آلاف الأساطيل و1.6 مليون سائق في أكثر من 60 دولة حول العالم.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإدارة رسوم المرور عن طريق فواتير اللوحات ومخالفات رسوم المرور، ونحن نخدم أساطيل من جميع الأحجام بما في ذلك تأجير السيارات/الشاحنات، وتأجير المقطورات/المعدات، بالإضافة إلى شركات إدارة الأساطيل والتأجير.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم لتوفير طرق عرض سهلة الفهم. استفد من كاميرات المعلومات والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وعمليات التفتيش والصيانة وتكنولوجيا الامتثال لتحقيق نتائج أعمال أفضل.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon يعيش ويتنفس ويحلم بالنقل والخدمات اللوجستية. تعمل منصة إدارة النقل الخاصة بنا على تشغيل الشبكة الأكثر خبرة من شركات الشحن ووكلاء الشحن والناقلين وتجار التجزئة ومستلمي التحميل في العالم. من خلال مراكز التطبيقات لدينا، يمكنك رقمنة عمليات إدارة النقل الشاملة لديك - بدءًا من الشراء وحتى التسوية - وكل شيء بينهما. انضم إلى شبكة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً والتي تضم أكثر من 1300 شركة شحن متصلة، وأكثر من 145000 شركة نقل، وأكثر من 100 بائع تجزئة.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u عبارة عن منصة برمجية مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمات. يساعد الحل الذي نقدمه هذه الشركات على تحسين كفاءة مساراتها، وتحسين تجربة التوصيل لعملائها، وزيادة الإنتاجية، وكل ذلك مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط المسارات. يوفر الحل الذي نقدمه للشركات كل ما تحتاجه لتشغيل أعمال التوصيل أو الخدمات الخاصة بها. بما في ذلك: تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومشاركة الموقع المباشر، وإدارة الحجز، وتحسين المسار، وتطبيق السائق، والإشعارات، وإثبات التسليم، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، والتخصيص، وغير ذلك الكثير!
Tookan
jungleworks.com
توكان عبارة عن منصة قوية جاهزة لإدارة التسليم، والتي تمكن الشركات من تحديث عمليات التسليم اليومية وخفض النفقات العامة. يأتي مزودًا بمجموعة تكنولوجية حديثة تسهل التكامل السلس بين سائقي التوصيل والمديرين. يمنح توكان التحكم الكامل لفريق الإدارة لتتبع العمليات في الوقت الفعلي، مما يوفر نظرة شاملة عن كفاءة وعبء العمل في القوة الميدانية. استخدمت الشركات توكان من أجل: · رقمنة عمليات التسليم في الميل الأخير · تتبع الأسطول في الوقت الفعلي وتحسين الطرق. · دمج واجهة برمجة تطبيقات Tookan لأتمتة عملية التسليم. · إدارة القوى العاملة يزود Tookan المشرفين والمديرين برؤية شاملة لجميع العمليات التجارية ويساعد في تحسين المسارات وتخصيص الموارد وتتبع الوكلاء والمهام بسلاسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.jungleworks.com/tookan
LocoNav
loconav.com
تتطلب العمليات التجارية الحديثة استخدام الأساطيل بشكل أكثر كفاءة، وأن يكون السائقون والوقود والبضائع والأصول والركاب أكثر أمانًا. كل هذا، مع تحقيق وفورات في التكاليف للأعمال التجارية، واستدامة المناخ. إن تقنيات المعلومات القديمة التي تعود إلى عقود من الزمن ليست كافية. اكتشف ما يلزم للحفاظ على تقدم أعمالك. في LocoNav، نحن في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تكنولوجيا الأسطول لجميع الصناعات التي تستخدم المركبات التجارية. من خلال نظام LocoNav الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والنظام البيئي لإدارة عمليات الأسطول، يمكنك رفع عملياتك إلى مستوى جديد تمامًا. قم بتتبع كل ما تحتاجه ومراقبته والتحكم فيه وإدارته للحفاظ على سير عمليات أسطولك بأمان وكفاءة. تساعد مجموعة حلول SaaS الخاصة بنا الشركات في كل مكان على تحسين استخدام الأصول وتقليل تكاليف التشغيل وتحسين سلوك السائق. يساعد مالكو الأساطيل والمشغلون على زيادة صافي الأرباح من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة بناءً على التنبيهات في الوقت الفعلي والبيانات والتحليلات الغنية وأتمتة العمليات لتوفير الوقت والمال. نحن نعمل على تمكين الشركات على مستوى العالم.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io عبارة عن منصة لأتمتة الشحن تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد جميع أصحاب المصلحة في مجال الخدمات اللوجستية على رقمنة عملياتهم الشاملة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي باستخدام إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo هو برنامج لإدارة الأسطول مصمم خصيصًا لأصحاب الأساطيل. يمكن الآن لمالكي الأسطول تخطيط المسارات الأسرع وتحسينها وتعيينها لسائقيهم بسهولة وفقًا لأولوياتهم. يأتي Zeo أيضًا ضمن أفضل تطبيقات برامج إدارة التسليم وتخطيط الطرق وإدارة النقل. ما الذي يميز Zeo Route Planner؟ يمكن لمالكي الأساطيل إضافة برامج تشغيل مجمعة بنقرة زر واحدة وتتبع برامج التشغيل الخاصة بهم في الوقت الفعلي. يمكن لمالكي الأسطول تعيين المسار لسائق محدد. سيوفر لك Zeo أسرع وأفضل طريق ممكن مما سيوفر لك الوقت والمال. الشركات المتخصصة في التوصيل، أو التي ترغب في البدء في تقديم خدمة التوصيل، أو التي تحتاج إلى تحسين عمليات التوصيل الخاصة بها، تختار Zeo Route Planner. أثناء إضافة السائقين إلى القائمة، يمكن لمالكي الأسطول أيضًا إضافة تفاصيل السائق، وتعيين السائقين إلى المتاجر الأساسية، وتعيين السائقين للمركبات، وتعيين أوقات البدء والانتهاء للسائقين. تخطيط المسار وتحسينه دون عناء: يمكن للسائقين الوصول إلى تطبيقات Android وiOS لرؤية أقصر طريق ممكن. خطط لمساراتك بشكل أفضل ووفر ما يصل إلى ساعتين في كل رحلة. يمكن لمالكي الأسطول والسائقين القيام بمسارات غير محدودة دون التزام باستخدامها. يمكنك أيضًا تحديد مهارات السائقين الفرديين، وإنشاء مسارات عبر برنامج Excel، وتحقيق التحسين القائم على المهارات. طرق إدخال الموقع المتنوعة: يمكنك أيضًا إضافة مواقع متعددة عن طريق تحميل ملف Excel أو استخدام ميزة مسح الصور لدينا أيضًا. يمكنك تعزيز كفاءة المسار والتوسع بسهولة وتبسيط تخطيط مسار التسليم باستخدام تطبيق السائق وبرامج التوصيل الأكثر شهرة في العالم. أثناء تخصيص المسارات، يمكن لمالكي الأساطيل أيضًا إضافة معرفات المركبة - الاسم والرقم، وسعة المركبة، وسعة وزن الطرود، وحجم الطرود بالإضافة إلى القيمة. يمكن لمالكي الأساطيل الدردشة مباشرة مع سائقيهم على الطريق وتتبع موقعهم المباشر. يمكن لمالكي الأسطول أيضًا إرسال تحديثات في الوقت الفعلي إلى العملاء وتقديم أفضل خدمة عملاء. يمكنك أيضًا الحصول على إثبات التسليم بعد تسليم شركة الشحن. بمجرد تسليم الطلبات، يمكنك الحصول على عرض تفصيلي لجميع المسارات التي تم إنشاؤها حتى الآن بالإضافة إلى نظرة عامة سريعة على رقم. نقاط التوقف التي تم إنجازها، ومواقع البداية والنهاية، وتعيين السائق. عندما يتعلق الأمر بنموذج التسعير، يُطلب من مالكي الأسطول الدفع لكل مقعد، وليس لكل سائق. يمكنك الاستفادة من أفضل خدمة عملاء في حالة مواجهة أي مشكلات. يقوم فريقنا بالرد خلال أقل من ساعتين على كل استفسار. يقدم لك Zeo خيار التكامل مع بعض البرامج مثل Zapier وShopify مما يجعل مهمتك أكثر آلية وسهولة. يمكنك معرفة تكامل Zapier هنا: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations اكتشف فوائد Zeo Route Planner من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت على: https://zeorouteplanner.com/ احجز مجانًا قم بالعرض التوضيحي مع خبرائنا لتختبر بشكل مباشر كيف يمكن لـ Zeo إحداث ثورة في إدارة أسطولك والارتقاء بعمليات التسليم الخاصة بك إلى آفاق جديدة. في Zeo، نقدم تحولًا في كيفية إدارة أسطولك وتحسينه. انضم إلى صفوف الشركات التي تستفيد بالفعل من تطبيق السائق وبرامج التوصيل الأكثر شهرة في العالم. قم بالاختيار الذكي لأسطولك — اختر Zeo Route Planner.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Route4Me
route4me.com
تم حل فوضى التوجيه أخيرًا. سهل الاستخدام للغاية، يقوم Route4Me Route Planner تلقائيًا بتخطيط مسارات أعمالك وإرسالها إلى تطبيق جوال مزود بميزة التنقل المضمنة. مثالي للخدمة الميدانية، والمبيعات الميدانية، والتسويق الميداني، والترويج الميداني، وإدارة الأراضي، وكل الأعمال التي تتطلب تحسين الميل الأخير. يوفر Route4Me برنامج تسلسل المسارات وتحسين المسار الأكثر استخدامًا في العالم للشركات الصغيرة والمؤسسات لأكثر من 40.000 عميل. يدعم Route4Me عمليات التكامل مع موردي خدمات الاتصالات عن بعد مثل Verizon Connect وGeotab وSamsara وAzuga وغيرهم الكثير!
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