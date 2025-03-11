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يمكّن برنامج إدارة الأسطول الشركات من الإشراف والمراقبة وإنشاء تقارير أداء مفصلة لأساطيل مركباتها. فهو يساعد على تحسين مسارات القيادة، وإدارة مخزون المركبات، وإجراء تحليل التكلفة، مع تتبع أداء السائق أيضًا. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات الهاتف المحمول للتحديثات والتواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمديرين وموظفي الأسطول بالتعاون بفعالية وتعزيز عمليات التسليم. عادةً، يتم استخدام برنامج إدارة الأسطول جنبًا إلى جنب مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أنظمة إدارة المستودعات، وبرامج مراقبة المخزون، وتطبيقات تخطيط المسار. كما أنه يتكامل مع البرامج المالية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة الطلبات.
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Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Motive
gomotive.com
تطبيق موتيف يساعد الشركات في إدارة العمليات الميدانية من خلال أدوات لتعزيز السلامة والإنتاجية وتحسين الإدارة المالية للأسطول.
Samsara
samsara.com
تساعد تطبيق سامسارا الشركات على إدارة أساطيلها بكفاءة، حيث يوفر تتبع GPS، إدارة الوقود، وأدوات سلامة السائقين لتحسين الأداء وتقليل التكاليف.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Fleetio
fleetio.com
تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.
Fleet Complete
ecofleet.com
تطبيق Fleet Complete يقدم حلول تتبع وإدارة الأسطول، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar هو تطبيق لإدارة الأسطول، يوفر خدمات تتبع المركبات وإدارة السائقين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Detrack
detrack.com
Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
Rand McNally
randmcnally.com
تطبيق Rand McNally يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المواقع، إدارة السجلات، وتحسين كفاءة الطرق مع توفير ميزات دعم متعددة.
LocoNav
loconav.com
Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
CalAmp
calamp.com
تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.
Azuga
azuga.com
Azuga هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع المركبات وسلوك السائق، ويعزز السلامة والكفاءة ويقلل التكاليف من خلال تحليل البيانات والتكامل مع أدوات أخرى.
Automile
automile.com
Automile هو تطبيق لتتبع الأساطيل والسيارات في الوقت الحقيقي، يوفر بيانات حول السلوك القيادي وصيانة المركبات لتحسين الكفاءة والسلامة.
Lytx
lytx.com
Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.
TruckX
truckx.com
تطبيق TruckX هو منصة شاملة لإدارة الأسطول تتيح تتبع GPS، والامتثال لمتطلبات ELD، وحلول السلامة للقيادة.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO هو تطبيق لإدارة الأسطول يتضمن تتبع GPS في الوقت الحقيقي، فحوصات المركبات، وتقارير لتحسين الكفاءة والامتثال للقوانين.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.
Truckin Digital
truckindigital.com
تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.
Locate2u
locate2u.com
تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.
PortPro
portpro.io
PortPro هو تطبيق لإدارة النقل يعمل على تبسيط عمليات الشحن من خلال أدوات لتتبع الحاويات، إدارة الإرسال والتقارير، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker هو تطبيق لإدارة التوصيل يوفر تحديثات حية للوقت والموقع، مما يحسن تجربة العملاء وكفاءة العمليات اللوجستية.
Avrios
avrios.com
تطبيق Avrios يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدخال البيانات المتكررة مثل معالجة الفواتير ومستندات الإيجار، مما يوفر الوقت ويضمن الدقة.
Nauto
nauto.com
تطبيق Nauto يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك السائق وتحسين السلامة في القيادة للأساطيل التجارية والمركبات المستقلة.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit هي منصة لتحسين عمليات التسليم في الميل الأخير باستخدام تقنيات متقدمة، مما يساعد الشركات على زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
Zubie
zubie.com
Zubie هو تطبيق لإدارة الأسطول يتيح تتبع المركبات، مراقبة الصيانة، وتحسين كفاءة العمليات عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Record360
record360.com
Record360 هو تطبيق لإدارة وتوثيق حالة الأصول، يسهل التفتيش الرقمي ويساعد الشركات في إدارة مطالبات الأصول.
Tenna
tenna.com
TENNA تطبيق لإدارة معدات البناء والأسطول، يتيح تتبع الأدوات والمركبات والتحليلات لتحسين الكفاءة والتواصل بين فرق العمل.
Geotab
geotab.com
Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.
Whip Around
whiparound.com
تطبيق Whip Around يدير صيانة الأسطول، يساعد السائقين والميكانيكيين ومديري الأسطول في تنظيم الفحوصات، وإدارة الأعمال، وضمان الامتثال.
GPSTab
gpstab.com
تطبيق GPSTab يساعد شركات النقل في إدارة الأسطول وتحسين الأداء من خلال ميزات تتبع دقيقة ومراقبة دقيقة للوقت والامتثال للقوانين.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics هو تطبيق شامل لإدارة الأسطول يستخدم تقنيات متقدمة لمراقبة السائقين وتحليل البيانات لتحسين السلامة والكفاءة في تشغيل المركبات.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
تساعد تطبيقات BeyondTrucks شركات النقل التي تمتلك أكثر من 100 سائق في تقليل التكاليف غير الضرورية من خلال الأتمتة الذكية.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple هو تطبيق لإدارة المركبات التجارية، يوفر تتبع الأسطول، إدارة الرحلات، وصيانة المركبات لتحسين الكفاءة اللوجستية.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad هو تطبيق لإدارة ساعات الخدمة للسائقين يساعد في تتبع الوقت تلقائيًا، ويدعم الامتثال للقوانين، ويعزز إدارة الأسطول.
Idelic
idelic.com
تطبيق Idelic لإدارة أساطيل النقل يجمع البيانات لتحسين أداء السائقين والمركبات، ويعزز السلامة وكفاءة التشغيل بأساليب تحليلية متقدمة.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS وميزات إدارة العمليات لتبسيط عمليات الأعمال وخفض التكاليف، مع تقارير دقيقة عن التكاليف والربحية.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights هو تطبيق لإدارة المعدات في صناعة البناء، يساعد في تتبع الأصول وتحسين الجداول، ويقدم تحليلات في الوقت الحقيقي لتعزيز كفاءة المشاريع.
Fleetpal
fleetpal.io
فليت بال هو تطبيق لإدارة الأسطول يجعل مراقبة تكاليف الصيانة والعمالة سهلة، ويقدم تقارير مرئية ويساعد في تحسين كفاءة العمل.
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