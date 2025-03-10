برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج إدارة الأسطول الشركات من الإشراف والمراقبة وإنشاء تقارير أداء مفصلة لأساطيل مركباتها. فهو يساعد على تحسين مسارات القيادة، وإدارة مخزون المركبات، وإجراء تحليل التكلفة، مع تتبع أداء السائق أيضًا. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات الهاتف المحمول للتحديثات والتواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمديرين وموظفي الأسطول بالتعاون بفعالية وتعزيز عمليات التسليم. عادةً، يتم استخدام برنامج إدارة الأسطول جنبًا إلى جنب مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أنظمة إدارة المستودعات، وبرامج مراقبة المخزون، وتطبيقات تخطيط المسار. كما أنه يتكامل مع البرامج المالية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة الطلبات.
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Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Motive
gomotive.com
تطبيق موتيف يساعد الشركات في إدارة العمليات الميدانية من خلال أدوات لتعزيز السلامة والإنتاجية وتحسين الإدارة المالية للأسطول.
Samsara
samsara.com
تساعد تطبيق سامسارا الشركات على إدارة أساطيلها بكفاءة، حيث يوفر تتبع GPS، إدارة الوقود، وأدوات سلامة السائقين لتحسين الأداء وتقليل التكاليف.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Fleetio
fleetio.com
تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.
Fleet Complete
ecofleet.com
تطبيق Fleet Complete يقدم حلول تتبع وإدارة الأسطول، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar هو تطبيق لإدارة الأسطول، يوفر خدمات تتبع المركبات وإدارة السائقين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Detrack
detrack.com
Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
Rand McNally
randmcnally.com
تطبيق Rand McNally يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المواقع، إدارة السجلات، وتحسين كفاءة الطرق مع توفير ميزات دعم متعددة.
LocoNav
loconav.com
Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
CalAmp
calamp.com
تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.
Azuga
azuga.com
Azuga هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع المركبات وسلوك السائق، ويعزز السلامة والكفاءة ويقلل التكاليف من خلال تحليل البيانات والتكامل مع أدوات أخرى.
Automile
automile.com
Automile هو تطبيق لتتبع الأساطيل والسيارات في الوقت الحقيقي، يوفر بيانات حول السلوك القيادي وصيانة المركبات لتحسين الكفاءة والسلامة.
Lytx
lytx.com
Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.
TruckX
truckx.com
تطبيق TruckX هو منصة شاملة لإدارة الأسطول تتيح تتبع GPS، والامتثال لمتطلبات ELD، وحلول السلامة للقيادة.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO هو تطبيق لإدارة الأسطول يتضمن تتبع GPS في الوقت الحقيقي، فحوصات المركبات، وتقارير لتحسين الكفاءة والامتثال للقوانين.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.
Truckin Digital
truckindigital.com
تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.
Locate2u
locate2u.com
تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.
PortPro
portpro.io
PortPro هو تطبيق لإدارة النقل يعمل على تبسيط عمليات الشحن من خلال أدوات لتتبع الحاويات، إدارة الإرسال والتقارير، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker هو تطبيق لإدارة التوصيل يوفر تحديثات حية للوقت والموقع، مما يحسن تجربة العملاء وكفاءة العمليات اللوجستية.
Avrios
avrios.com
تطبيق Avrios يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدخال البيانات المتكررة مثل معالجة الفواتير ومستندات الإيجار، مما يوفر الوقت ويضمن الدقة.
Nauto
nauto.com
تطبيق Nauto يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك السائق وتحسين السلامة في القيادة للأساطيل التجارية والمركبات المستقلة.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit هي منصة لتحسين عمليات التسليم في الميل الأخير باستخدام تقنيات متقدمة، مما يساعد الشركات على زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
Zubie
zubie.com
Zubie هو تطبيق لإدارة الأسطول يتيح تتبع المركبات، مراقبة الصيانة، وتحسين كفاءة العمليات عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Record360
record360.com
Record360 هو تطبيق لإدارة وتوثيق حالة الأصول، يسهل التفتيش الرقمي ويساعد الشركات في إدارة مطالبات الأصول.
Tenna
tenna.com
TENNA تطبيق لإدارة معدات البناء والأسطول، يتيح تتبع الأدوات والمركبات والتحليلات لتحسين الكفاءة والتواصل بين فرق العمل.
Geotab
geotab.com
Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.
Whip Around
whiparound.com
تطبيق Whip Around يدير صيانة الأسطول، يساعد السائقين والميكانيكيين ومديري الأسطول في تنظيم الفحوصات، وإدارة الأعمال، وضمان الامتثال.
GPSTab
gpstab.com
تطبيق GPSTab يساعد شركات النقل في إدارة الأسطول وتحسين الأداء من خلال ميزات تتبع دقيقة ومراقبة دقيقة للوقت والامتثال للقوانين.
CameraMatics
cameramatics.com
يعد CameraMatics حلاً شاملاً لإدارة الأسطول مصممًا لإدارة الفرق أثناء التنقل. مهمتنا واضحة تمامًا: منع الحوادث قبل وقوعها من خلال تغطية كاميرا بزاوية 360 درجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مراقبة السائق الأفضل في فئتها، وأنظمة تجنب الاصطدام، وتحليل البيانات المتعمق، وكلها تتم إدارتها من منصة واحدة موحدة. أنظمتنا قابلة للتطوير وقابلة للتخصيص بالكامل لاستيعاب أي نوع من المركبات، بغض النظر عن تنوع أسطولك. بعيدًا عن التكنولوجيا، نحن شركاؤك في الأمان. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها مشغلو الأساطيل لأننا نستمع إليهم ونتخذ الإجراءات ونقدم الحلول.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
تساعد BeyondTrucks شركات النقل التي تضم أكثر من 100 سائق على التخلص من 9,700 دولار أمريكي من التكاليف المهدرة لكل سائق سنويًا من خلال الأتمتة الذكية. من خلال الجمع بين التقنيات الذكية والبيانات والخدمات المالية المدمجة، تعد BeyondTrucks أول منصة لأتمتة عمليات النقل بالشاحنات تربط العمليات والشؤون المالية والأشخاص بسلاسة. BeyondTrucks متوافق مع SOC 2.
TransportSimple
transportsimple.com
يعتبر TransportSimple حلاً شاملاً وسهل الاستخدام لأصحاب المركبات التجارية على مستوى العالم. تساعد حلول TransportSimple على زيادة رؤية الأعمال من خلال إدارة الأنشطة الشاملة مثل الصيانة وربحية الرحلة والوثائق والمزيد، مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع البرامج الأخرى لتسهيل عملك. يمكن لأصحاب الأعمال إدارة عملية رحلتهم بأكملها بسهولة وتعيين الرحلات للسائقين المعنيين من النظام.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad هو حل للسائقين ومديري الأساطيل والمرسلين ومديري السلامة مع ميزات تساعد في تحديد أولويات السلامة والامتثال والتخلص من الأعمال الورقية وتجنب الغرامات.
Idelic
idelic.com
تركز شركة Idelic على تحقيق أفضل نتائج التأمين الممكنة لصناعة النقل من خلال الجمع بين العمليات والتكنولوجيا. من خلال الجمع بين Idelic Driver Safety Playbook وSafety Suite®، أول منصة شاملة لإدارة أداء السائق، يساعد Idelic على دمج بيانات وأنظمة السائق الحالية لديك في منصة واحدة مبسطة، وتحليلها باستخدام نماذج التعلم الآلي الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأمور المخفية. رؤى. قائمة مراقبة السائقين المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع شبكة تكامل قوية وخطط تدريب السائقين المثبتة، تجعل برنامج Idelic الطريقة الأكثر استباقية وفعالية لخفض تكاليف التأمين، وتقليل المسؤولية، ومنع الأعطال، وتقليل معدل دوران الموظفين.
Momentum IoT
momentumiot.com
الزخم يجعل شركات الخدمات أكثر ربحية. تمنحك منصة البرامج السحابية لدينا، والمدعومة بشبكة متصلة من أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تحكمًا ماليًا كاملاً ورؤية تشغيلية عميقة لأعمالك. مع Momentum، لن تقلق أبدًا بشأن استهلاك البيانات للوقت أو الأخطاء البشرية. جمع البيانات يكون دائمًا دقيقًا وتلقائيًا. ولهذا السبب يتفوق Momentum حيث تفشل البرامج الأخرى. تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح. كل ما عليك فعله هو الاتصال، وسيقوم Momentum بالباقي. الشبكة المتصلة لأجهزة الزخم: المركبات والمعدات والأطقم - The Eagle One: جهاز GPS واحد للمركبات والمقطورات والمعدات الثقيلة. إنه متوفر مع حزام obd-ii أو حزام بطارية 12 فولت. - أداة Momentum Toolie: أداة تعقب الموقع والنشاط التي تعمل بتقنية Bluetooth للمعدات والأدوات الخفيفة. - The CrewID: أداة تتبع تكلفة العمالة ذات الأولوية للخصوصية والتي تلتقط وتحسب تلقائيًا جميع تكاليف العمالة من الميدان دون إدخال البيانات.
Clue Insights
getclue.com
Clue هو برنامج إدارة معدات البناء الذي يتسم بسلس وفعال وقابل للتخصيص. مصممة خصيصًا لصناعة البناء الثقيلة ، فهي تدمج دون عناء في أنظمتك الحالية ، مما يضمن انتقالًا سلسًا وقيمة فورية. لماذا دليل؟ - التوافق الكلي: يتكامل مع أكثر من 50 من مقدمي خدمات GPS و GPS ، بما في ذلك VisionLink و JD Link و Samsara و Geotab و HCSS و Verizon والمزيد. - تكامل النظام السلس: يتوافق مع الأنظمة الرئيسية مثل المعدات 360 و Heavyjob و Viewpoint Vista و Oracle JDE/E1 و SIND و معظمها CMMS و ERP ، مما يضمن العمليات المبسطة. - تطبيق سريع ومرن: يقدم نشر سريع وخالي من المخاطر مع عقود قابلة للتكيف ، مما يوفر مزايا تشغيلية فورية. - مخصص لك: مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة. اختر فكرة تبسيط وتعزيز إدارة معدات البناء الخاصة بك ، وضمان تجربة تشغيلية سلسة وفعالة ومخصصة.
Fleetpal
fleetpal.io
يجعل Fleetpal صيانة الأسطول أمرًا بسيطًا. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك بسهولة تتبع جميع التكاليف والمعدات والعمالة. تلغي لوحة المعلومات النظيفة الحاجة إلى جداول البيانات الفوضوية، وتساعدك التقارير المرئية على تجنب الإصلاحات التي يمكن تجنبها. قم بإدارة ورش إصلاح متعددة في وقت واحد، وقم بتحويل أوامر العمل إلى صيغة رقمية، واستمتع بفترات الصيانة الوقائية على الهاتف المحمول وسطح المكتب. قم بتقليل وقت التوقف عن العمل، وإطالة عمر مركبات أسطولك، وتحسين النتيجة النهائية!
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