برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية

Clue Insights

getclue.com

Clue هو برنامج إدارة معدات البناء الذي يتسم بسلس وفعال وقابل للتخصيص. مصممة خصيصًا لصناعة البناء الثقيلة ، فهي تدمج دون عناء في أنظمتك الحالية ، مما يضمن انتقالًا سلسًا وقيمة فورية. لماذا دليل؟ - التوافق الكلي: يتكامل مع أكثر من 50 من مقدمي خدمات GPS و GPS ، بما في ذلك VisionLink و JD Link و Samsara و Geotab و HCSS و Verizon والمزيد. - تكامل النظام السلس: يتوافق مع الأنظمة الرئيسية مثل المعدات 360 و Heavyjob و Viewpoint Vista و Oracle JDE/E1 و SIND و معظمها CMMS و ERP ، مما يضمن العمليات المبسطة. - تطبيق سريع ومرن: يقدم نشر سريع وخالي من المخاطر مع عقود قابلة للتكيف ، مما يوفر مزايا تشغيلية فورية. - مخصص لك: مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة. اختر فكرة تبسيط وتعزيز إدارة معدات البناء الخاصة بك ، وضمان تجربة تشغيلية سلسة وفعالة ومخصصة.