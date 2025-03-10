برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج إدارة الأسطول الشركات من الإشراف والمراقبة وإنشاء تقارير أداء مفصلة لأساطيل مركباتها. فهو يساعد على تحسين مسارات القيادة، وإدارة مخزون المركبات، وإجراء تحليل التكلفة، مع تتبع أداء السائق أيضًا. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات الهاتف المحمول للتحديثات والتواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمديرين وموظفي الأسطول بالتعاون بفعالية وتعزيز عمليات التسليم. عادةً، يتم استخدام برنامج إدارة الأسطول جنبًا إلى جنب مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أنظمة إدارة المستودعات، وبرامج مراقبة المخزون، وتطبيقات تخطيط المسار. كما أنه يتكامل مع البرامج المالية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة الطلبات.
إرسال تطبيق جديد
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
Azuga
azuga.com
Azuga هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع المركبات وسلوك السائق، ويعزز السلامة والكفاءة ويقلل التكاليف من خلال تحليل البيانات والتكامل مع أدوات أخرى.
Lytx
lytx.com
Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.
Geotab
geotab.com
Geotab هو حل شامل لإدارة الأسطول يعمل على إحداث تحول في صناعات النقل والخدمات اللوجستية. بدءًا من شراء المركبات وحتى التخلص منها، توفر Geotab ميزات التحكم عن بعد والإدارة التي يحتاجها مشغلو الأساطيل الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات لتحسين السلامة وخفض التكاليف وتحقيق أهداف الاستدامة للشركات. يعتمد أكثر من 2.6 مليون مشترك في 130 دولة حول العالم على حل SaaS المثبت من Geotab لتلبية احتياجات إدارة الأسطول.
CalAmp
calamp.com
تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.
Momentum IoT
momentumiot.com
الزخم يجعل شركات الخدمات أكثر ربحية. تمنحك منصة البرامج السحابية لدينا، والمدعومة بشبكة متصلة من أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تحكمًا ماليًا كاملاً ورؤية تشغيلية عميقة لأعمالك. مع Momentum، لن تقلق أبدًا بشأن استهلاك البيانات للوقت أو الأخطاء البشرية. جمع البيانات يكون دائمًا دقيقًا وتلقائيًا. ولهذا السبب يتفوق Momentum حيث تفشل البرامج الأخرى. تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح. كل ما عليك فعله هو الاتصال، وسيقوم Momentum بالباقي. الشبكة المتصلة لأجهزة الزخم: المركبات والمعدات والأطقم - The Eagle One: جهاز GPS واحد للمركبات والمقطورات والمعدات الثقيلة. إنه متوفر مع حزام obd-ii أو حزام بطارية 12 فولت. - أداة Momentum Toolie: أداة تعقب الموقع والنشاط التي تعمل بتقنية Bluetooth للمعدات والأدوات الخفيفة. - The CrewID: أداة تتبع تكلفة العمالة ذات الأولوية للخصوصية والتي تلتقط وتحسب تلقائيًا جميع تكاليف العمالة من الميدان دون إدخال البيانات.
Tenna
tenna.com
بدعم من أكثر من 100 عام من الخبرة في صناعة البناء ، تم بناء TENNA لإحداث ثورة في معدات البناء وعمليات الأسطول. TENNA هو نظام إدارة المعدات الوحيد الذي تم تصميمه حصريًا لصناعة البناء ومصمم لحل التحديات المحددة التي يواجهها مع مواقع قائمة على GPS والبيانات القابلة للتنفيذ والإبلاغ. من الحديد الثقيل إلى المركبات والمعدات متوسطة الحجم ؛ إلى المرفقات ، الأدوات الصغيرة والمواد الاستهلاكية ، توفر TENNA رؤية كاملة لأساطيل معدات البناء بأكملها على منصة واحدة تتكامل أيضًا مع مجموعة متنوعة من تخطيط موارد المؤسسات التجارية وأنظمة إدارة المشاريع. في هذا المجال ، يحصل مستخدمو TENNA على مزيد من السيطرة على استخدام المعدات ، وتكاليف الوظيفة الرئيسية ، وشراء أفضل على احتياجات السلامة والامتثال. في المكتب ، يتمتع مستخدمو TENNA برؤية كاملة وتحسين التواصل مع الحقل والمتجر وبين الإدارات. والنتيجة هي القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة ، واكتساب المزيد من الأعمال ، واستكمال الوظائف بشكل أكثر إنتاجية وربحًا. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة www.tenna.com.
Record360
record360.com
يوفر Record360 برنامجًا لتوثيق الحالة الرقمية ، وإدارة حالة الأصول ، وإدارة المطالبات.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة نقل قوي ومعتمد على السحابة، صممه خبراء الصناعة لإحداث ثورة في الكفاءة لشركات النقل والوسطاء والشركات الهجينة. يعمل هذا النظام الأساسي الشامل على تبسيط كل شيء بدءًا من إدارة التحميل وبرامج التشغيل وحتى الإرسال والمحاسبة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل سلسة (مضمنة في كل اشتراك)، يقوم Alvys بتوحيد جميع أنظمتك في سير عمل واحد بديهي، مما يزيل التجزئة والأخطاء والحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات. الميزات الرئيسية: - اتصال EDI سلس - محاسبة بنقرة واحدة مع عمليات فحص إلكترونية آلية - إنشاء تحميل تلقائي - أدوات متقدمة للحماية من الاحتيال والسلامة - تحليلات وتقارير شاملة - عقود مرنة وتأهيل مجاني نتائج مثبتة من مستخدمين حقيقيين: - متوسط زيادة في حجم التحميل بنسبة 22% في غضون 4 أشهر - تم تقليل وقت إنشاء التحميل بما يزيد عن 12 دقيقة لكل تحميل - وفورات سنوية بقيمة 120 ألف دولار أمريكي في انخفاض النفقات العامة - تم ضم الموظفين الجدد في أسبوع واحد فقط من خلال الجمع بين أحدث التقنيات السحابية وتكامل EDI السهل وعقود من الخبرة الصناعية، تعمل Alvys على تمكين شركات النقل بالشاحنات مع حل موحد وفعال من حيث التكلفة لتحسين العمليات وتسريع النمو. تجربة مستقبل إدارة النقل. اطلب عرض Alvys التجريبي المجاني اليوم على Alvys.com!
Idelic
idelic.com
تركز شركة Idelic على تحقيق أفضل نتائج التأمين الممكنة لصناعة النقل من خلال الجمع بين العمليات والتكنولوجيا. من خلال الجمع بين Idelic Driver Safety Playbook وSafety Suite®، أول منصة شاملة لإدارة أداء السائق، يساعد Idelic على دمج بيانات وأنظمة السائق الحالية لديك في منصة واحدة مبسطة، وتحليلها باستخدام نماذج التعلم الآلي الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأمور المخفية. رؤى. قائمة مراقبة السائقين المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع شبكة تكامل قوية وخطط تدريب السائقين المثبتة، تجعل برنامج Idelic الطريقة الأكثر استباقية وفعالية لخفض تكاليف التأمين، وتقليل المسؤولية، ومنع الأعطال، وتقليل معدل دوران الموظفين.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad هو حل للسائقين ومديري الأساطيل والمرسلين ومديري السلامة مع ميزات تساعد في تحديد أولويات السلامة والامتثال والتخلص من الأعمال الورقية وتجنب الغرامات.
Clue Insights
getclue.com
Clue هو برنامج إدارة معدات البناء الذي يتسم بسلس وفعال وقابل للتخصيص. مصممة خصيصًا لصناعة البناء الثقيلة ، فهي تدمج دون عناء في أنظمتك الحالية ، مما يضمن انتقالًا سلسًا وقيمة فورية. لماذا دليل؟ - التوافق الكلي: يتكامل مع أكثر من 50 من مقدمي خدمات GPS و GPS ، بما في ذلك VisionLink و JD Link و Samsara و Geotab و HCSS و Verizon والمزيد. - تكامل النظام السلس: يتوافق مع الأنظمة الرئيسية مثل المعدات 360 و Heavyjob و Viewpoint Vista و Oracle JDE/E1 و SIND و معظمها CMMS و ERP ، مما يضمن العمليات المبسطة. - تطبيق سريع ومرن: يقدم نشر سريع وخالي من المخاطر مع عقود قابلة للتكيف ، مما يوفر مزايا تشغيلية فورية. - مخصص لك: مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة. اختر فكرة تبسيط وتعزيز إدارة معدات البناء الخاصة بك ، وضمان تجربة تشغيلية سلسة وفعالة ومخصصة.
Rand McNally
randmcnally.com
تطبيق Rand McNally يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المواقع، إدارة السجلات، وتحسين كفاءة الطرق مع توفير ميزات دعم متعددة.
Zubie
zubie.com
Zubie هو الحل الشامل لتقنية المعلومات. تتبع عمليات أسطولك وتحسينها وتبسيطها، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ اليوم.
FleetGO
fleetgo.com
بدأت التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في الأنشطة اليومية لمدير الأسطول. تتيح أنظمة GPS لتتبع الأسطول للشركات البدء بطريقة جديدة وأكثر كفاءة لإدارة الأسطول. إن إدارة أسطولك عن بعد عبر منصة واحدة تصبح ثاني أفضل شيء في مجال إدارة الأسطول.
Dispatchit
dispatchit.com
يقوم Dispatch بتبسيط عمليات التسليم في الميل الأخير للشركات. سواء كنت تبحث عن شبكة راسخة من برامج تشغيل المقاول المستقلة أو لتحديث تجربة التسليم الخاصة بك مع برنامج جدولة قابل للتطوير لسياراتك الخاصة ، فإن الإرسال مجهز بشكل فريد ليكون شريك التسليم الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على أكثر ما يهم عملك. تقنية التوصيل لدينا تمكنك من توصيل المزيد* لعملائك.
Nauto
nauto.com
يستخدم نظام تتبع الأسطول داخل المقصورة من Nauto الذكاء الاصطناعي لتقييم السائق والمركبة والطريق أمامك للكشف عن القيادة المشتتة والعدوانية وتدريبها في الوقت الفعلي.
TransportSimple
transportsimple.com
يعتبر TransportSimple حلاً شاملاً وسهل الاستخدام لأصحاب المركبات التجارية على مستوى العالم. تساعد حلول TransportSimple على زيادة رؤية الأعمال من خلال إدارة الأنشطة الشاملة مثل الصيانة وربحية الرحلة والوثائق والمزيد، مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع البرامج الأخرى لتسهيل عملك. يمكن لأصحاب الأعمال إدارة عملية رحلتهم بأكملها بسهولة وتعيين الرحلات للسائقين المعنيين من النظام.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.
Avrios
avrios.com
تستخدم شركة Avrios تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة (AI) لأتمتة مهام إدخال البيانات المتكررة - مثل معالجة الفواتير ومستندات التأجير - مما يوفر لك وقتًا ثمينًا ويضمن الدقة
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
تساعد BeyondTrucks شركات النقل التي تضم أكثر من 100 سائق على التخلص من 9,700 دولار أمريكي من التكاليف المهدرة لكل سائق سنويًا من خلال الأتمتة الذكية. من خلال الجمع بين التقنيات الذكية والبيانات والخدمات المالية المدمجة، تعد BeyondTrucks أول منصة لأتمتة عمليات النقل بالشاحنات تربط العمليات والشؤون المالية والأشخاص بسلاسة. BeyondTrucks متوافق مع SOC 2.
CameraMatics
cameramatics.com
يعد CameraMatics حلاً شاملاً لإدارة الأسطول مصممًا لإدارة الفرق أثناء التنقل. مهمتنا واضحة تمامًا: منع الحوادث قبل وقوعها من خلال تغطية كاميرا بزاوية 360 درجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مراقبة السائق الأفضل في فئتها، وأنظمة تجنب الاصطدام، وتحليل البيانات المتعمق، وكلها تتم إدارتها من منصة واحدة موحدة. أنظمتنا قابلة للتطوير وقابلة للتخصيص بالكامل لاستيعاب أي نوع من المركبات، بغض النظر عن تنوع أسطولك. بعيدًا عن التكنولوجيا، نحن شركاؤك في الأمان. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها مشغلو الأساطيل لأننا نستمع إليهم ونتخذ الإجراءات ونقدم الحلول.
Cigo Tracker
cigotracker.com
حل سحابي مبتكر لزيادة عمليات التسليم أو مكالمات الخدمة أو الاستلام ، وتوسيع نطاقها بكفاءة وتزويد عملائك بتجربة مثالية للميل الأخير.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.
Fleetio
fleetio.com
تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.
Motive
gomotive.com
تطبيق موتيف يساعد الشركات في إدارة العمليات الميدانية من خلال أدوات لتعزيز السلامة والإنتاجية وتحسين الإدارة المالية للأسطول.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Samsara
samsara.com
تساعد تطبيق سامسارا الشركات على إدارة أساطيلها بكفاءة، حيث يوفر تتبع GPS، إدارة الوقود، وأدوات سلامة السائقين لتحسين الأداء وتقليل التكاليف.
Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar هو تطبيق لإدارة الأسطول، يوفر خدمات تتبع المركبات وإدارة السائقين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab عبارة عن ELD بدون عقد يساعد شركات النقل بالشاحنات مثل شركتك على قطع المزيد من الأميال وكسب المزيد من المال. نظامنا الذي أنشأه سائقو الشاحنات لسائقي الشاحنات، يجعل الأمر أسهل من أي ELD آخر لزيادة الأرباح كل أسبوع، دون القلق بشأن الالتزام طويل الأجل. باستخدام الميزات الملائمة لسائقي الشاحنات مثل القيادة المعاكسة، وSplit-Sleeper، والنقل الشخصي، والتحريرات القانونية، يساعد GPSTab الشركات على تحقيق أقصى استفادة من ساعات الخدمة باستخدام لوائح FMCSA الحالية. نوفر لك ولعملك أيضًا ميزات وخدمات إضافية تسهل إدارة أعمالك على أساس يومي: - لا تدفع أبدًا رسومًا مخفية أو غرامات الإلغاء التي تأتي مع العقود مرة أخرى مع ELD بدون عقد. - تجنب الخسائر المكلفة بسبب السرقة من خلال تجهيز أسطولك بأجهزة تتبع GPSTab GPS، وهي أجهزة التتبع الأكثر سرية في السوق. - حافظ على درجات CSA الخاصة بك منخفضة وحدد المسؤولية بعد وقوع حادث باستخدام كاميرات GPSTab Dash، المصممة لالتقاط الأدلة التي تحتاجها. - ابق على اطلاع دائم باحتياجات صيانة شاحنتك وتجنب التأثير المالي للأعطال المكلفة باستخدام Truck Diagnostics. - يمكن شحن أجهزة التوصيل والتشغيل إليك طوال الليل ويمكن تركيبها بسهولة في دقائق دون أي متاعب، على عكس أجهزة ELD الأخرى التي تتطلب منك أن تكون خارج الخدمة لأسابيع. - يتوفر الدعم المباشر متعدد اللغات على مدار الساعة لك ولسائقيك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مجانًا
LocoNav
loconav.com
Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.
Automile
automile.com
Automile هو تطبيق لتتبع الأساطيل والسيارات في الوقت الحقيقي، يوفر بيانات حول السلوك القيادي وصيانة المركبات لتحسين الكفاءة والسلامة.
Detrack
detrack.com
Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
Fleet Complete
ecofleet.com
تطبيق Fleet Complete يقدم حلول تتبع وإدارة الأسطول، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
TruckX
truckx.com
تطبيق TruckX هو منصة شاملة لإدارة الأسطول تتيح تتبع GPS، والامتثال لمتطلبات ELD، وحلول السلامة للقيادة.
PortPro
portpro.io
PortPro هي شركة تكنولوجيا مبتكرة تعمل على تغيير كيفية عمل صناعة النقل بالشاحنات من خلال توفير برامج إدارة النقل التي تعمل على تحويل العمليات لشركات النقل بالشاحنات ووسطاء الشحن. تعمل منصات PortPro على تمكين الكفاءات التشغيلية وتوفير تجربة رائعة للجميع - مما يحرر شركات النقل والوسطاء للتركيز على النمو.
Locate2u
locate2u.com
SOTATE2U هو منصة برامج مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمة. يساعد حلنا هذه الشركات على تحسين كفاءة مسارها ، وتحسين تجربة توصيل عملائها ، وزيادة الإنتاجية ، مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط الطرق. يوفر حلنا للشركات كل ما يحتاجون إليه لتشغيل أعمال التسليم أو الخدمة. بما في ذلك: تتبع GPS ، مشاركة الموقع المباشر ، إدارة الحجز ، تحسين المسار ، تطبيق السائق ، الإخطارات ، إثبات التسليم ، واجهة برمجة التطبيقات ، التخصيص وأكثر من ذلك بكثير!
Whip Around
whiparound.com
يساعدك نظام صيانة أسطول قوي ولكنه بديهي ، ويساعدك على الحفاظ على أسطلك بأكمله آمنًا ومتوافقًا وعلى الطريق. تربط منصة إدارة السوط حول الأسطول كل نقطة من عملية صيانة المركبات والمعدات في نظام واحد: مما يعني أنه يمكن للمديرين استخدام البيانات المتعلقة بتفتيشاتك وإصلاحاتك وامتثالها ووقت التشغيل لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للأسطول. يدعم Whip Around فريقك بالكامل - المديرون والسائقين والميكانيكا. مديرو الأسطول: - مراقبة صحة الأسطول داخل لوحة معلومات تحليلات الصيانة - مجموعة من الجداول الزمنية للصيانة الوقائية - إنشاء وتحديد أولويات وتتبع تقدم أمر العمل - احصل دفع إشعارات لطلبات العمل والعيوب الجديدة - وثائق أوامر العمل التلقائية وتتبعها - تمييز العيوب بسهولة كما تم تصحيحها أو معالجتها في السوط حول التطبيق ، تجمع برامج تشغيل البيانات بسلطات التطبيق بوابة إدارة صيانة الأسطول ، حيث يمكن لمديري الأسطول تتبع العيوب على مستوى الأسطول ، ومراقبة أوامر العمل المحدثة والأجهزة المحدثة. تتغذى البيانات المجمعة أيضًا في لوحة معلومات الصيانة الخاصة بـ WHOW Around بحيث يمكن للميكانيكيين مراقبة العيوب وأوامر العمل ومخزون الأجزاء. إن السوط حوله يبقى أسطلك متوافقًا ويساعد السائقين على العودة إلى المنزل في نهاية اليوم.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم لتوفير طرق عرض سهلة الفهم. استفد من كاميرات المعلومات والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وعمليات التفتيش والصيانة وتكنولوجيا الامتثال لتحقيق نتائج أعمال أفضل.
Fleetpal
fleetpal.io
يجعل Fleetpal صيانة الأسطول أمرًا بسيطًا. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك بسهولة تتبع جميع التكاليف والمعدات والعمالة. تلغي لوحة المعلومات النظيفة الحاجة إلى جداول البيانات الفوضوية، وتساعدك التقارير المرئية على تجنب الإصلاحات التي يمكن تجنبها. قم بإدارة ورش إصلاح متعددة في وقت واحد، وقم بتحويل أوامر العمل إلى صيغة رقمية، واستمتع بفترات الصيانة الوقائية على الهاتف المحمول وسطح المكتب. قم بتقليل وقت التوقف عن العمل، وإطالة عمر مركبات أسطولك، وتحسين النتيجة النهائية!
© 2025 WebCatalog, Inc.