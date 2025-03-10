برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

GPSTab

gpstab.com

GPSTab عبارة عن ELD بدون عقد يساعد شركات النقل بالشاحنات مثل شركتك على قطع المزيد من الأميال وكسب المزيد من المال. نظامنا الذي أنشأه سائقو الشاحنات لسائقي الشاحنات، يجعل الأمر أسهل من أي ELD آخر لزيادة الأرباح كل أسبوع، دون القلق بشأن الالتزام طويل الأجل. باستخدام الميزات الملائمة لسائقي الشاحنات مثل القيادة المعاكسة، وSplit-Sleeper، والنقل الشخصي، والتحريرات القانونية، يساعد GPSTab الشركات على تحقيق أقصى استفادة من ساعات الخدمة باستخدام لوائح FMCSA الحالية. نوفر لك ولعملك أيضًا ميزات وخدمات إضافية تسهل إدارة أعمالك على أساس يومي: - لا تدفع أبدًا رسومًا مخفية أو غرامات الإلغاء التي تأتي مع العقود مرة أخرى مع ELD بدون عقد. - تجنب الخسائر المكلفة بسبب السرقة من خلال تجهيز أسطولك بأجهزة تتبع GPSTab GPS، وهي أجهزة التتبع الأكثر سرية في السوق. - حافظ على درجات CSA الخاصة بك منخفضة وحدد المسؤولية بعد وقوع حادث باستخدام كاميرات GPSTab Dash، المصممة لالتقاط الأدلة التي تحتاجها. - ابق على اطلاع دائم باحتياجات صيانة شاحنتك وتجنب التأثير المالي للأعطال المكلفة باستخدام Truck Diagnostics. - يمكن شحن أجهزة التوصيل والتشغيل إليك طوال الليل ويمكن تركيبها بسهولة في دقائق دون أي متاعب، على عكس أجهزة ELD الأخرى التي تتطلب منك أن تكون خارج الخدمة لأسابيع. - يتوفر الدعم المباشر متعدد اللغات على مدار الساعة لك ولسائقيك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مجانًا