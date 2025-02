برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - تشاد

Momentum IoT

الزخم يجعل شركات الخدمات أكثر ربحية. تمنحك منصة البرامج السحابية لدينا، والمدعومة بشبكة متصلة من أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تحكمًا ماليًا كاملاً ورؤية تشغيلية عميقة لأعمالك. مع Momentum، لن تقلق أبدًا بشأن استهلاك البيانات للوقت أو الأخطاء البشرية. جمع البيانات يكون دائمًا دقيقًا وتلقائيًا. ولهذا السبب يتفوق Momentum حيث تفشل البرامج الأخرى. تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح. كل ما عليك فعله هو الاتصال، وسيقوم Momentum بالباقي. الشبكة المتصلة لأجهزة الزخم: المركبات والمعدات والأطقم - The Eagle One: جهاز GPS واحد للمركبات والمقطورات والمعدات الثقيلة. إنه متوفر مع حزام obd-ii أو حزام بطارية 12 فولت. - أداة Momentum Toolie: أداة تعقب الموقع والنشاط التي تعمل بتقنية Bluetooth للمعدات والأدوات الخفيفة. - The CrewID: أداة تتبع تكلفة العمالة ذات الأولوية للخصوصية والتي تلتقط وتحسب تلقائيًا جميع تكاليف العمالة من الميدان دون إدخال البيانات.