الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - موريشيوس

يمكّن برنامج إدارة الأسطول الشركات من الإشراف والمراقبة وإنشاء تقارير أداء مفصلة لأساطيل مركباتها. فهو يساعد على تحسين مسارات القيادة، وإدارة مخزون المركبات، وإجراء تحليل التكلفة، مع تتبع أداء السائق أيضًا. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات الهاتف المحمول للتحديثات والتواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمديرين وموظفي الأسطول بالتعاون بفعالية وتعزيز عمليات التسليم. عادةً، يتم استخدام برنامج إدارة الأسطول جنبًا إلى جنب مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أنظمة إدارة المستودعات، وبرامج مراقبة المخزون، وتطبيقات تخطيط المسار. كما أنه يتكامل مع البرامج المالية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة الطلبات.