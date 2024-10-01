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برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر مارشال
يمكّن برنامج إدارة الأسطول الشركات من الإشراف والمراقبة وإنشاء تقارير أداء مفصلة لأساطيل مركباتها. فهو يساعد على تحسين مسارات القيادة، وإدارة مخزون المركبات، وإجراء تحليل التكلفة، مع تتبع أداء السائق أيضًا. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات الهاتف المحمول للتحديثات والتواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمديرين وموظفي الأسطول بالتعاون بفعالية وتعزيز عمليات التسليم. عادةً، يتم استخدام برنامج إدارة الأسطول جنبًا إلى جنب مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أنظمة إدارة المستودعات، وبرامج مراقبة المخزون، وتطبيقات تخطيط المسار. كما أنه يتكامل مع البرامج المالية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة الطلبات.
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Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Motive
gomotive.com
يعمل Motive على تمكين الأشخاص الذين يديرون العمليات المادية من خلال الأدوات اللازمة لجعل عملهم أكثر أمانًا وإنتاجية وربحية. لأول مرة، يمكن لفرق السلامة والعمليات والتمويل إدارة العاملين والمركبات والمعدات والإنفاق المتعلق بالأسطول في نظام واحد. يخدم Motive أكثر من 120.000 عميل من الشركات الصغيرة إلى...
Samsara
samsara.com
تساعد Samsara أكبر مؤسسات العمليات وأكثرها تعقيدًا على تمكين العاملين وتوفير الوقود وإنشاء برنامج سلامة عالمي المستوى — كل ذلك من منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. مع عشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأوروبا، تعد Samsara شريكًا تكنولوجيًا فخورًا للأشخاص الذين ي...
Fleetio
fleetio.com
Fleetio هو البديل الحديث وسهل الاستخدام لجداول البيانات وبرامج الأسطول القديمة التي تمكن فريقك من إدارة المركبات والمعدات من أي مكان. احصل على رؤية كاملة لعمليتك، وحافظ على مسؤولية فريقك واتخذ القرارات بناءً على البيانات التي يمكنك الوثوق بها.
Route4Me
route4me.com
تم حل فوضى التوجيه أخيرًا. سهل الاستخدام للغاية، يقوم Route4Me Route Planner تلقائيًا بتخطيط مسارات أعمالك وإرسالها إلى تطبيق جوال مزود بميزة التنقل المضمنة. مثالي للخدمة الميدانية، والمبيعات الميدانية، والتسويق الميداني، والترويج الميداني، وإدارة الأراضي، وكل الأعمال التي تتطلب تحسين الميل الأخير. ...
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io عبارة عن منصة لأتمتة الشحن تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد جميع أصحاب المصلحة في مجال الخدمات اللوجستية على رقمنة عملياتهم الشاملة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي باستخدام إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة.
Onfleet
onfleet.com
يُسهل Onfleet على الشركات إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية الخاصة بها. يشتمل منتجنا على تطبيقات هواتف ذكية بديهية للسائقين، ولوحة تحكم ويب حديثة قوية للمرسلين، وإشعارات تلقائية وتتبع في الوقت الفعلي للمستلمين. تعمل Onfleet على تشغيل الملايين من عمليات التسليم أسبوعيًا لآلاف الشركات بدءًا من البقا...
Vimcar
vimcar.de
تم تصميم تتبع الأسطول الحائز على جائزة Vimcar لتوفير الوقت والمال والمتاعب لشركتك. اكتشف اليوم كيف يمكن لشركتك توفير ما يصل إلى 15% مع Vimcar اليوم! نحن نقدم: - التثبيت الذاتي في دقائق - بيانات GPS الأكثر دقة في السوق - أسعار مرنة تبدأ من 7.90 جنيهًا إسترلينيًا
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo هو برنامج لإدارة الأسطول مصمم خصيصًا لأصحاب الأساطيل. يمكن الآن لمالكي الأسطول تخطيط المسارات الأسرع وتحسينها وتعيينها لسائقيهم بسهولة وفقًا لأولوياتهم. يأتي Zeo أيضًا ضمن أفضل تطبيقات برامج إدارة التسليم وتخطيط الطرق وإدارة النقل. ما الذي يميز Zeo Route Planner؟ يمكن لمالكي الأساطيل إضافة برامج...
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء في مجال المركبات التجارية المتصلة وإدارة القوى العاملة المتنقلة. نحن نساعد الشركات على تحسين الإرسال وتتبع الأسطول والامتثال التنظيمي وإدارة الموظفين الميدانيين لتحقيق الإنتاجية المثلى للأصول والموارد. نعمل باستمرار على تحسين نظام...
Tookan
jungleworks.com
توكان عبارة عن منصة قوية جاهزة لإدارة التسليم، والتي تمكن الشركات من تحديث عمليات التسليم اليومية وخفض النفقات العامة. يأتي مزودًا بمجموعة تكنولوجية حديثة تسهل التكامل السلس بين سائقي التوصيل والمديرين. يمنح توكان التحكم الكامل لفريق الإدارة لتتبع العمليات في الوقت الفعلي، مما يوفر نظرة شاملة عن كفا...
Track-POD
track-pod.com
يعد Track-POD حلاً بلوحة تحكم واحدة لجميع التحديات اللوجستية في الميل الأخير. 1. قم بتحسين الآلاف من عمليات التسليم والالتقاط في وقت واحد. استخدم مخطط مسار السحب والإفلات الخاص بنا لتحسين القطرات غير المحدودة حسب الوقت أو المسافة أو التكلفة. قارن تكاليف المسار واختر الإستراتيجية الأكثر فعالية من حيث...
LocoNav
loconav.com
تتطلب العمليات التجارية الحديثة استخدام الأساطيل بشكل أكثر كفاءة، وأن يكون السائقون والوقود والبضائع والأصول والركاب أكثر أمانًا. كل هذا، مع تحقيق وفورات في التكاليف للأعمال التجارية، واستدامة المناخ. إن تقنيات المعلومات القديمة التي تعود إلى عقود من الزمن ليست كافية. اكتشف ما يلزم للحفاظ على تقدم أ...
Rand McNally
randmcnally.com
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً تعمل على تعزيز الكفاءة عبر أسطولك بالكامل من خلال نظام إدارة الأسطول المتكامل والشامل لدينا. توفر منصة Rand حلولاً للمشكلات الشائعة التي تحدث عبر الأساطيل في العديد من الصناعات من خلال: تتبع الأسطول والمركبات، وتتبع الأصول والمعدات، ومراقبة بيانات المركبات وإدارة الوقود، وسير ...
Detrack
detrack.com
تعظيم الأرباح. أتمتة الميل الأخير الخاص بك برنامج إدارة التسليم قوي وسهل الاستخدام وفعال لإشعارات التسليم في الوقت الفعلي، وإثبات التسليم في الوقت الفعلي، وتتبع المركبات بسعر مناسب
CalAmp
calamp.com
CalAmp هي تقنية معلوماتية قائمة على السحابة تساعد الشركات على تبسيط عمليات الأسطول عبر تتبع الأصول وجدولة الصيانة ولوحات معلومات الأداء وتنبيهات المركبات والمزيد. مع CalAmp Telematics Cloud، قم بتوصيل جميع الأصول الخاصة بك بشكل آمن وتوحيد بيانات الاتصالات عن بعد في منصة واحدة. يمكنك الوصول إلى البيا...
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior هي أداة قوية لتحسين المسار مصممة لمساعدة كل من المرسلين والسائقين من خلال القضاء على الصعوبات اللوجستية. يوفر RoadWarrior Flex تطبيقًا للهاتف المحمول للاتصال الواضح بين السائقين والمرسل، وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي بحيث يمكن إجراء تعديلات على المسار وفقًا لذلك، وتحسين المسار لما...
Azuga
azuga.com
تأسست Azuga برؤية تتمثل في التحسين المستمر للسلامة والإنتاجية داخل النظام البيئي للأسطول. تعد Azuga، إحدى شركات Bridgestone، منصة عالمية رائدة للمركبات المتصلة، حيث تساعد العملاء على تحويل البيانات من المركبات والسائقين إلى معلومات تعمل على تحسين العمليات والسلامة مع تقليل التكلفة والمخاطر. توفر Azu...
Locate2u
locate2u.com
Locate2u عبارة عن منصة برمجية مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمات. يساعد الحل الذي نقدمه هذه الشركات على تحسين كفاءة مساراتها، وتحسين تجربة التوصيل لعملائها، وزيادة الإنتاجية، وكل ذلك مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط المسارات. يوفر الحل الذي نقدمه للشركات كل ما تحتاجه لتشغيل أعمال التوصيل أو الخدمات الخ...
PortPro
portpro.io
PortPro هي شركة تكنولوجيا مبتكرة تعمل على تغيير كيفية عمل صناعة النقل بالشاحنات من خلال توفير برامج إدارة النقل التي تعمل على تحويل العمليات لشركات النقل بالشاحنات ووسطاء الشحن. تعمل منصات PortPro على تمكين الكفاءات التشغيلية وتوفير تجربة رائعة للجميع - مما يحرر شركات النقل والوسطاء للتركيز على النم...
TruckX
truckx.com
TruckX هي منصة رائدة متكاملة لإدارة ELD وإدارة الأسطول للأساطيل التجارية، حيث توفر حلول ELD وتتبع الأصول وAI Dashcam (سلامة السائق). تحظى مهمتنا بثقة أكثر من 100000 سائق، وتتمثل مهمتنا في جعل إدارة الأسطول سلسة وفعالة ومدعومة بدعم عملاء رائع يمكنك الاعتماد عليه. سواء كنت مالكًا أو مشغلًا أو مديرًا ل...
Automile
automile.com
في الوقت الحقيقي تتبع أسطول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأصول، والسرعة، والتوجيه، والإرسال، والتباطؤ، وسلوك القيادة، وغير ذلك الكثير. تستخدم من قبل أكثر من 15000 شركة.
Avrios
avrios.com
تستخدم شركة Avrios تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة (AI) لأتمتة مهام إدخال البيانات المتكررة - مثل معالجة الفواتير ومستندات التأجير - مما يوفر لك وقتًا ثمينًا ويضمن الدقة
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery عبارة عن مجموعة برامج متطورة لإدارة التسليم وتحسين المسار. إنه يقدم مجموعة من الميزات والفوائد للشركات التي تبحث عن أتمتة الأعمال المحلية الفائقة وتقديم تجربة توصيل مبسطة لعملائها. لقد ساعدنا الآلاف من الشركات في مختلف الصناعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والبريد السريع، والتجارة الإلكت...
Nauto
nauto.com
يستخدم نظام تتبع الأسطول داخل المقصورة من Nauto الذكاء الاصطناعي لتقييم السائق والمركبة والطريق أمامك للكشف عن القيادة المشتتة والعدوانية وتدريبها في الوقت الفعلي.
Dispatchit
dispatchit.com
يعمل Dispatch على تبسيط عمليات تسليم الميل الأخير للشركات. سواء كنت تبحث عن شبكة راسخة من السائقين المتعاقدين المستقلين أو لتحديث تجربة التوصيل الخاصة بك باستخدام برنامج جدولة قابل للتطوير لمركباتك الخاصة، فإن Dispatch مجهزة بشكل فريد لتكون شريك التوصيل الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكث...
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة نقل قوي ومعتمد على السحابة، صممه خبراء الصناعة لإحداث ثورة في الكفاءة لشركات النقل والوسطاء والشركات الهجينة. يعمل هذا النظام الأساسي الشامل على تبسيط كل شيء بدءًا من إدارة التحميل وبرامج التشغيل وحتى الإرسال والمحاسبة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل سلسة (مضمنة في كل اشتراك)، ي...
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم ل...
Simply Fleet
simplyfleet.app
تقدم شركة Simply Fleet حلاً شاملاً للشركات التي تسعى إلى تبسيط صيانة الأسطول وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين التكاليف وضمان الامتثال للسلامة والتخلص من العمليات الورقية. يوفر التصميم البديهي لـ Simply Fleet صيانة الأسطول الذكية والسهلة في متناول يدك. الميزات الرئيسية: إدارة الصيانة: جدولة الصيانة ...
Whip Around
whiparound.com
يساعدك نظام Whiparound، وهو نظام قوي وبديهي لصيانة الأسطول، في الحفاظ على أسطولك بأكمله آمنًا ومتوافقًا وعلى الطريق. تعمل منصة إدارة الأسطول Whiparound على ربط كل نقطة من عملية صيانة المركبات والمعدات في نظام واحد: مما يعني أنه يمكن للمديرين استخدام البيانات المتعلقة بعمليات الفحص والإصلاحات والامتث...
GPSTab
gpstab.com
GPSTab عبارة عن ELD بدون عقد يساعد شركات النقل بالشاحنات مثل شركتك على قطع المزيد من الأميال وكسب المزيد من المال. نظامنا الذي أنشأه سائقو الشاحنات لسائقي الشاحنات، يجعل الأمر أسهل من أي ELD آخر لزيادة الأرباح كل أسبوع، دون القلق بشأن الالتزام طويل الأجل. باستخدام الميزات الملائمة لسائقي الشاحنات مث...
Cigo Tracker
cigotracker.com
حل سحابي مبتكر لزيادة عمليات التسليم أو مكالمات الخدمة أو الاستلام والتوسيع بكفاءة وتزويد عملائك بتجربة مثالية في الميل الأخير.
CameraMatics
cameramatics.com
يعد CameraMatics حلاً شاملاً لإدارة الأسطول مصممًا لإدارة الفرق أثناء التنقل. مهمتنا واضحة تمامًا: منع الحوادث قبل وقوعها من خلال تغطية كاميرا بزاوية 360 درجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مراقبة السائق الأفضل في فئتها، وأنظمة تجنب الاصطدام، وتحليل البيانات المتعمق، وكلها تتم إدارتها من منصة واحد...
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
تساعد BeyondTrucks شركات النقل التي تضم أكثر من 100 سائق على التخلص من 9,700 دولار أمريكي من التكاليف المهدرة لكل سائق سنويًا من خلال الأتمتة الذكية. من خلال الجمع بين التقنيات الذكية والبيانات والخدمات المالية المدمجة، تعد BeyondTrucks أول منصة لأتمتة عمليات النقل بالشاحنات تربط العمليات والشؤون ال...
TransportSimple
transportsimple.com
يعتبر TransportSimple حلاً شاملاً وسهل الاستخدام لأصحاب المركبات التجارية على مستوى العالم. تساعد حلول TransportSimple على زيادة رؤية الأعمال من خلال إدارة الأنشطة الشاملة مثل الصيانة وربحية الرحلة والوثائق والمزيد، مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع البرامج الأخرى لتسهيل عملك. يمكن لأصحاب الأ...
FleetGO
fleetgo.com
بدأت التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في الأنشطة اليومية لمدير الأسطول. تتيح أنظمة GPS لتتبع الأسطول للشركات البدء بطريقة جديدة وأكثر كفاءة لإدارة الأسطول. إن إدارة أسطولك عن بعد عبر منصة واحدة تصبح ثاني أفضل شيء في مجال إدارة الأسطول.
Zubie
zubie.com
Zubie هو الحل الشامل لتقنية المعلومات. تتبع عمليات أسطولك وتحسينها وتبسيطها، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ اليوم.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad هو حل للسائقين ومديري الأساطيل والمرسلين ومديري السلامة مع ميزات تساعد في تحديد أولويات السلامة والامتثال والتخلص من الأعمال الورقية وتجنب الغرامات.
Idelic
idelic.com
تركز شركة Idelic على تحقيق أفضل نتائج التأمين الممكنة لصناعة النقل من خلال الجمع بين العمليات والتكنولوجيا. من خلال الجمع بين Idelic Driver Safety Playbook وSafety Suite®، أول منصة شاملة لإدارة أداء السائق، يساعد Idelic على دمج بيانات وأنظمة السائق الحالية لديك في منصة واحدة مبسطة، وتحليلها باستخدام...
Record360
record360.com
يقدم Record360 برنامجًا لتوثيق الحالة الرقمية وإدارة حالة الأصول وإدارة المطالبات.
Tenna
tenna.com
بدعم من أكثر من 100 عام من الخبرة في صناعة البناء والتشييد، تم بناء Tenna لإحداث ثورة في معدات البناء وعمليات الأسطول. Tenna هو نظام إدارة المعدات الوحيد المصمم خصيصًا لصناعة البناء والتشييد ومصمم لحل التحديات المحددة التي تواجهها من خلال المواقع المعتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبيان...
Momentum IoT
momentumiot.com
الزخم يجعل شركات الخدمات أكثر ربحية. تمنحك منصة البرامج السحابية لدينا، والمدعومة بشبكة متصلة من أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تحكمًا ماليًا كاملاً ورؤية تشغيلية عميقة لأعمالك. مع Momentum، لن تقلق أبدًا بشأن استهلاك البيانات للوقت أو الأخطاء البشرية. جمع البيانات يكون دائمًا دقيقًا وتلقائ...
Geotab
geotab.com
Geotab هو حل شامل لإدارة الأسطول يعمل على إحداث تحول في صناعات النقل والخدمات اللوجستية. بدءًا من شراء المركبات وحتى التخلص منها، توفر Geotab ميزات التحكم عن بعد والإدارة التي يحتاجها مشغلو الأساطيل الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات لتحسين السلامة وخفض التكاليف وتحقيق أهداف الاستدامة للشركات. يعتمد أكثر م...
Lytx
lytx.com
Lytx هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات إدارة الأسطول. تستغل حلولنا قوة الفيديو لتمكين السائقين والأساطيل من أن يكونوا أكثر أمانًا وكفاءة وإنتاجية وربحية حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في البيئة التنافسية الحالية. من خلال منصة Lytx، يمكن للعملاء المباشرين والبائعين الوصول إلى خدماتنا وبرامجنا القابلة ...
Clue Insights
getclue.com
Clue هو برنامج لإدارة معدات البناء يتسم بالسلاسة والفعالية والقابلية للتخصيص. تم تصميمه خصيصًا لصناعة البناء الثقيلة، وهو يتكامل بسهولة مع أنظمتك الحالية، مما يضمن الانتقال السلس والقيمة الفورية. لماذا فكرة؟ - التوافق التام: يتكامل مع أكثر من 50 مزودًا لخدمات الاتصال عن بعد ونظام تحديد المواقع العال...
Fleetpal
fleetpal.io
يجعل Fleetpal صيانة الأسطول أمرًا بسيطًا. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك بسهولة تتبع جميع التكاليف والمعدات والعمالة. تلغي لوحة المعلومات النظيفة الحاجة إلى جداول البيانات الفوضوية، وتساعدك التقارير المرئية على تجنب الإصلاحات التي يمكن تجنبها. قم بإدارة ورش إصلاح متعددة في وقت واحد، وقم بتحويل أوامر ا...