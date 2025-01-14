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برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام
يمكّن برنامج إدارة الأسطول الشركات من الإشراف والمراقبة وإنشاء تقارير أداء مفصلة لأساطيل مركباتها. فهو يساعد على تحسين مسارات القيادة، وإدارة مخزون المركبات، وإجراء تحليل التكلفة، مع تتبع أداء السائق أيضًا. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات الهاتف المحمول للتحديثات والتواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمديرين وموظفي الأسطول بالتعاون بفعالية وتعزيز عمليات التسليم. عادةً، يتم استخدام برنامج إدارة الأسطول جنبًا إلى جنب مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أنظمة إدارة المستودعات، وبرامج مراقبة المخزون، وتطبيقات تخطيط المسار. كما أنه يتكامل مع البرامج المالية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة الطلبات.
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RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior هي أداة قوية لتحسين المسار مصممة لمساعدة كل من المرسلين والسائقين من خلال القضاء على الصعوبات اللوجستية. يوفر RoadWarrior Flex تطبيقًا للهاتف المحمول للاتصال الواضح بين السائقين والمرسل، وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي بحيث يمكن إجراء تعديلات على المسار وفقًا لذلك، وتحسين المسار لما يصل إلى 500 محطة توقف يوميًا، وتسجيل وصول السائق وتحديثات التقدم، وFedEx و تحميلات بيان Ontrac بالإضافة إلى إثبات التسليم.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
Azuga
azuga.com
تأسست Azuga برؤية تتمثل في التحسين المستمر للسلامة والإنتاجية داخل النظام البيئي للأسطول. تعد Azuga، إحدى شركات Bridgestone، منصة عالمية رائدة للمركبات المتصلة، حيث تساعد العملاء على تحويل البيانات من المركبات والسائقين إلى معلومات تعمل على تحسين العمليات والسلامة مع تقليل التكلفة والمخاطر. توفر Azuga حلول الأساطيل المبتكرة الشاملة للأساطيل التجارية والوكالات الحكومية وشركات التأمين وموردي صناعة السيارات، من خلال نهج متكامل لتكنولوجيا الأجهزة وتطبيقات إدارة الأسطول وألعاب السائقين وتقنية المعلومات عن طريق الفيديو وتحليلات البيانات. يعمل حل Azuga Fleet الحائز على جوائز على تشغيل أكثر من 13000 أسطول تجاري، من المؤسسات الصغيرة إلى الكبيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Azuga في فريمونت، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Lytx
lytx.com
Lytx هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات إدارة الأسطول. تستغل حلولنا قوة الفيديو لتمكين السائقين والأساطيل من أن يكونوا أكثر أمانًا وكفاءة وإنتاجية وربحية حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في البيئة التنافسية الحالية. من خلال منصة Lytx، يمكن للعملاء المباشرين والبائعين الوصول إلى خدماتنا وبرامجنا القابلة للتخصيص التي تشمل سلامة السائق، واكتشاف المخاطر، وتتبع الأسطول، والامتثال، والصيانة الوقائية، وإدارة الوقود. باستخدام أكبر قاعدة بيانات للقيادة من نوعها في العالم، إلى جانب الرؤية الآلية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، نساعد في حماية وربط آلاف الأساطيل و1.6 مليون سائق في أكثر من 60 دولة حول العالم.
Geotab
geotab.com
Geotab هو حل شامل لإدارة الأسطول يعمل على إحداث تحول في صناعات النقل والخدمات اللوجستية. بدءًا من شراء المركبات وحتى التخلص منها، توفر Geotab ميزات التحكم عن بعد والإدارة التي يحتاجها مشغلو الأساطيل الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات لتحسين السلامة وخفض التكاليف وتحقيق أهداف الاستدامة للشركات. يعتمد أكثر من 2.6 مليون مشترك في 130 دولة حول العالم على حل SaaS المثبت من Geotab لتلبية احتياجات إدارة الأسطول.
CalAmp
calamp.com
CalAmp هي تقنية معلوماتية قائمة على السحابة تساعد الشركات على تبسيط عمليات الأسطول عبر تتبع الأصول وجدولة الصيانة ولوحات معلومات الأداء وتنبيهات المركبات والمزيد. مع CalAmp Telematics Cloud، قم بتوصيل جميع الأصول الخاصة بك بشكل آمن وتوحيد بيانات الاتصالات عن بعد في منصة واحدة. يمكنك الوصول إلى البيانات التاريخية واللحظية وتدفقها إلى التطبيقات والأنظمة الخاصة بك لتحسين الرؤية والسلامة والصيانة والامتثال والكفاءة.
Momentum IoT
momentumiot.com
الزخم يجعل شركات الخدمات أكثر ربحية. تمنحك منصة البرامج السحابية لدينا، والمدعومة بشبكة متصلة من أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تحكمًا ماليًا كاملاً ورؤية تشغيلية عميقة لأعمالك. مع Momentum، لن تقلق أبدًا بشأن استهلاك البيانات للوقت أو الأخطاء البشرية. جمع البيانات يكون دائمًا دقيقًا وتلقائيًا. ولهذا السبب يتفوق Momentum حيث تفشل البرامج الأخرى. تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح. كل ما عليك فعله هو الاتصال، وسيقوم Momentum بالباقي. الشبكة المتصلة لأجهزة الزخم: المركبات والمعدات والأطقم - The Eagle One: جهاز GPS واحد للمركبات والمقطورات والمعدات الثقيلة. إنه متوفر مع حزام obd-ii أو حزام بطارية 12 فولت. - أداة Momentum Toolie: أداة تعقب الموقع والنشاط التي تعمل بتقنية Bluetooth للمعدات والأدوات الخفيفة. - The CrewID: أداة تتبع تكلفة العمالة ذات الأولوية للخصوصية والتي تلتقط وتحسب تلقائيًا جميع تكاليف العمالة من الميدان دون إدخال البيانات.
Tenna
tenna.com
بدعم من أكثر من 100 عام من الخبرة في صناعة البناء والتشييد، تم بناء Tenna لإحداث ثورة في معدات البناء وعمليات الأسطول. Tenna هو نظام إدارة المعدات الوحيد المصمم خصيصًا لصناعة البناء والتشييد ومصمم لحل التحديات المحددة التي تواجهها من خلال المواقع المعتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبيانات والتقارير القابلة للتنفيذ. من الحديد الثقيل؛ للمركبات والمعدات متوسطة الحجم؛ بالنسبة للمرفقات والأدوات الصغيرة والمواد الاستهلاكية، توفر Tenna رؤية كاملة لأساطيل معدات البناء الكاملة على منصة واحدة تتكامل أيضًا مع مجموعة متنوعة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للأعمال وأنظمة إدارة المشاريع. وفي الميدان، يتمتع مستخدمو Tenna بمزيد من التحكم في استخدام المعدات، وإتقان تكلفة العمل، وإشراف أفضل على احتياجات السلامة والامتثال. في المكتب، يتمتع مستخدمو Tenna برؤية كاملة وتحسين التواصل مع الميدان والمتجر وبين الأقسام. والنتيجة هي القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وكسب المزيد من الأعمال، وإكمال الوظائف بشكل أكثر إنتاجية وربحية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.tenna.com.
Record360
record360.com
يقدم Record360 برنامجًا لتوثيق الحالة الرقمية وإدارة حالة الأصول وإدارة المطالبات.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة نقل قوي ومعتمد على السحابة، صممه خبراء الصناعة لإحداث ثورة في الكفاءة لشركات النقل والوسطاء والشركات الهجينة. يعمل هذا النظام الأساسي الشامل على تبسيط كل شيء بدءًا من إدارة التحميل وبرامج التشغيل وحتى الإرسال والمحاسبة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل سلسة (مضمنة في كل اشتراك)، يقوم Alvys بتوحيد جميع أنظمتك في سير عمل واحد بديهي، مما يزيل التجزئة والأخطاء والحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات. الميزات الرئيسية: - اتصال EDI سلس - محاسبة بنقرة واحدة مع عمليات فحص إلكترونية آلية - إنشاء تحميل تلقائي - أدوات متقدمة للحماية من الاحتيال والسلامة - تحليلات وتقارير شاملة - عقود مرنة وتأهيل مجاني نتائج مثبتة من مستخدمين حقيقيين: - متوسط زيادة في حجم التحميل بنسبة 22% في غضون 4 أشهر - تم تقليل وقت إنشاء التحميل بما يزيد عن 12 دقيقة لكل تحميل - وفورات سنوية بقيمة 120 ألف دولار أمريكي في انخفاض النفقات العامة - تم ضم الموظفين الجدد في أسبوع واحد فقط من خلال الجمع بين أحدث التقنيات السحابية وتكامل EDI السهل وعقود من الخبرة الصناعية، تعمل Alvys على تمكين شركات النقل بالشاحنات مع حل موحد وفعال من حيث التكلفة لتحسين العمليات وتسريع النمو. تجربة مستقبل إدارة النقل. اطلب عرض Alvys التجريبي المجاني اليوم على Alvys.com!
Idelic
idelic.com
تركز شركة Idelic على تحقيق أفضل نتائج التأمين الممكنة لصناعة النقل من خلال الجمع بين العمليات والتكنولوجيا. من خلال الجمع بين Idelic Driver Safety Playbook وSafety Suite®، أول منصة شاملة لإدارة أداء السائق، يساعد Idelic على دمج بيانات وأنظمة السائق الحالية لديك في منصة واحدة مبسطة، وتحليلها باستخدام نماذج التعلم الآلي الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأمور المخفية. رؤى. قائمة مراقبة السائقين المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع شبكة تكامل قوية وخطط تدريب السائقين المثبتة، تجعل برنامج Idelic الطريقة الأكثر استباقية وفعالية لخفض تكاليف التأمين، وتقليل المسؤولية، ومنع الأعطال، وتقليل معدل دوران الموظفين.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad هو حل للسائقين ومديري الأساطيل والمرسلين ومديري السلامة مع ميزات تساعد في تحديد أولويات السلامة والامتثال والتخلص من الأعمال الورقية وتجنب الغرامات.
Clue Insights
getclue.com
Clue هو برنامج لإدارة معدات البناء يتسم بالسلاسة والفعالية والقابلية للتخصيص. تم تصميمه خصيصًا لصناعة البناء الثقيلة، وهو يتكامل بسهولة مع أنظمتك الحالية، مما يضمن الانتقال السلس والقيمة الفورية. لماذا فكرة؟ - التوافق التام: يتكامل مع أكثر من 50 مزودًا لخدمات الاتصال عن بعد ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بما في ذلك VisionLink وJD Link وSamsara وGeotab وHCSS وVerizon والمزيد. - التكامل السلس للنظام: يتوافق بشكل لا تشوبه شائبة مع الأنظمة الرئيسية مثل Equipment360 وHeavyJob وViewpoint Vista وOracle JDE/E1 وeMaint ومعظم أنظمة CMMS وERP، مما يضمن تبسيط العمليات. - التنفيذ السريع والمرن: يوفر نشرًا سريعًا وخاليًا من المخاطر بعقود قابلة للتكيف، مما يوفر فوائد تشغيلية فورية. - مخصص لك: مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة الخاصة بك. اختر Clue لتبسيط وتعزيز إدارة معدات البناء الخاصة بك، مما يضمن تجربة تشغيلية سلسة وفعالة ومخصصة.
Rand McNally
randmcnally.com
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً تعمل على تعزيز الكفاءة عبر أسطولك بالكامل من خلال نظام إدارة الأسطول المتكامل والشامل لدينا. توفر منصة Rand حلولاً للمشكلات الشائعة التي تحدث عبر الأساطيل في العديد من الصناعات من خلال: تتبع الأسطول والمركبات، وتتبع الأصول والمعدات، ومراقبة بيانات المركبات وإدارة الوقود، وسير العمل المخصص، والتقارير والتنبيهات، وزيادة الأمان باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والامتثال للوائح الصناعة
Zubie
zubie.com
Zubie هو الحل الشامل لتقنية المعلومات. تتبع عمليات أسطولك وتحسينها وتبسيطها، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ اليوم.
FleetGO
fleetgo.com
بدأت التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في الأنشطة اليومية لمدير الأسطول. تتيح أنظمة GPS لتتبع الأسطول للشركات البدء بطريقة جديدة وأكثر كفاءة لإدارة الأسطول. إن إدارة أسطولك عن بعد عبر منصة واحدة تصبح ثاني أفضل شيء في مجال إدارة الأسطول.
Dispatchit
dispatchit.com
يعمل Dispatch على تبسيط عمليات تسليم الميل الأخير للشركات. سواء كنت تبحث عن شبكة راسخة من السائقين المتعاقدين المستقلين أو لتحديث تجربة التوصيل الخاصة بك باستخدام برنامج جدولة قابل للتطوير لمركباتك الخاصة، فإن Dispatch مجهزة بشكل فريد لتكون شريك التوصيل الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية لعملك. تمكّنك تقنية التوصيل لدينا من تقديم المزيد* لعملائك.
Nauto
nauto.com
يستخدم نظام تتبع الأسطول داخل المقصورة من Nauto الذكاء الاصطناعي لتقييم السائق والمركبة والطريق أمامك للكشف عن القيادة المشتتة والعدوانية وتدريبها في الوقت الفعلي.
TransportSimple
transportsimple.com
يعتبر TransportSimple حلاً شاملاً وسهل الاستخدام لأصحاب المركبات التجارية على مستوى العالم. تساعد حلول TransportSimple على زيادة رؤية الأعمال من خلال إدارة الأنشطة الشاملة مثل الصيانة وربحية الرحلة والوثائق والمزيد، مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع البرامج الأخرى لتسهيل عملك. يمكن لأصحاب الأعمال إدارة عملية رحلتهم بأكملها بسهولة وتعيين الرحلات للسائقين المعنيين من النظام.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery عبارة عن مجموعة برامج متطورة لإدارة التسليم وتحسين المسار. إنه يقدم مجموعة من الميزات والفوائد للشركات التي تبحث عن أتمتة الأعمال المحلية الفائقة وتقديم تجربة توصيل مبسطة لعملائها. لقد ساعدنا الآلاف من الشركات في مختلف الصناعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والبريد السريع، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، وخدمة غسيل الملابس، والصيدلة لأتمتة عملياتهم التجارية. تدعم البرامج والتطبيقات أكثر من 18 لغة.
Avrios
avrios.com
تستخدم شركة Avrios تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة (AI) لأتمتة مهام إدخال البيانات المتكررة - مثل معالجة الفواتير ومستندات التأجير - مما يوفر لك وقتًا ثمينًا ويضمن الدقة
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
تساعد BeyondTrucks شركات النقل التي تضم أكثر من 100 سائق على التخلص من 9,700 دولار أمريكي من التكاليف المهدرة لكل سائق سنويًا من خلال الأتمتة الذكية. من خلال الجمع بين التقنيات الذكية والبيانات والخدمات المالية المدمجة، تعد BeyondTrucks أول منصة لأتمتة عمليات النقل بالشاحنات تربط العمليات والشؤون المالية والأشخاص بسلاسة. BeyondTrucks متوافق مع SOC 2.
CameraMatics
cameramatics.com
يعد CameraMatics حلاً شاملاً لإدارة الأسطول مصممًا لإدارة الفرق أثناء التنقل. مهمتنا واضحة تمامًا: منع الحوادث قبل وقوعها من خلال تغطية كاميرا بزاوية 360 درجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مراقبة السائق الأفضل في فئتها، وأنظمة تجنب الاصطدام، وتحليل البيانات المتعمق، وكلها تتم إدارتها من منصة واحدة موحدة. أنظمتنا قابلة للتطوير وقابلة للتخصيص بالكامل لاستيعاب أي نوع من المركبات، بغض النظر عن تنوع أسطولك. بعيدًا عن التكنولوجيا، نحن شركاؤك في الأمان. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها مشغلو الأساطيل لأننا نستمع إليهم ونتخذ الإجراءات ونقدم الحلول.
Cigo Tracker
cigotracker.com
حل سحابي مبتكر لزيادة عمليات التسليم أو مكالمات الخدمة أو الاستلام والتوسيع بكفاءة وتزويد عملائك بتجربة مثالية في الميل الأخير.
Track-POD
track-pod.com
يعد Track-POD حلاً بلوحة تحكم واحدة لجميع التحديات اللوجستية في الميل الأخير. 1. قم بتحسين الآلاف من عمليات التسليم والالتقاط في وقت واحد. استخدم مخطط مسار السحب والإفلات الخاص بنا لتحسين القطرات غير المحدودة حسب الوقت أو المسافة أو التكلفة. قارن تكاليف المسار واختر الإستراتيجية الأكثر فعالية من حيث التكلفة في كل مرة. 2. إنشاء ملصقات الشحن. سيقوم Track-POD بإنشاء ملصقات الشحن لطلباتك وعناصرك. اطبع الملصقات واطلب من شركات الشحن الخاصة بك تأكيد التحميل والتسليم باستخدام تطبيق ماسح الباركود المجاني الخاص بنا. 3. القضاء على المكالمات والأوراق. قم بإخطار العملاء بعمليات التسليم أو التحصيل أو الخدمات الميدانية القادمة باستخدام إشعارات الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني. من خلال مشاركة رابط التتبع المباشر مع الوقت المتوقع للوصول الديناميكي، يمكنك التخلص من كل مكالمة تتعلق بحالة الطلبات. 4. تخصيص ملف ePOD PDF نحن نقدم قالب إثبات التسليم قابلاً للتخصيص مع أي خطة اشتراك. استخدم حقولًا مخصصة غير محدودة لتضمين جميع المعلومات التي تحتاجها، وشارك ملفات ePOD PDF مع العملاء. 5. التسليم بالكامل وفي الوقت المحدد، يدعم تطبيق برنامج التشغيل Track-POD التسليم الجزئي والتسليم الزائد والأسباب القابلة للتخصيص لحالات الرفض لمراعاة كل سيناريو لوجستي B2C وB2B. يمكنك أيضًا استخدام الدفع عند التسليم (COD) لتقديم المزيد من خيارات الدفع للعملاء. 6. الوصول إلى التحليلات لمدة عامين يأتي Track-POD مزودًا بلوحة معلومات تحليلية تخزن رؤى الأداء لمدة عامين. تحقق من إحصائيات السائق، وقارن الوقت والمسافة المخطط لها مع الوقت والمسافة الفعليين، وقم بتنزيل تقاريرنا المدمجة لتحليل وفورات التكلفة.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio هو البديل الحديث وسهل الاستخدام لجداول البيانات وبرامج الأسطول القديمة التي تمكن فريقك من إدارة المركبات والمعدات من أي مكان. احصل على رؤية كاملة لعمليتك، وحافظ على مسؤولية فريقك واتخذ القرارات بناءً على البيانات التي يمكنك الوثوق بها.
Motive
gomotive.com
يعمل Motive على تمكين الأشخاص الذين يديرون العمليات المادية من خلال الأدوات اللازمة لجعل عملهم أكثر أمانًا وإنتاجية وربحية. لأول مرة، يمكن لفرق السلامة والعمليات والتمويل إدارة العاملين والمركبات والمعدات والإنفاق المتعلق بالأسطول في نظام واحد. يخدم Motive أكثر من 120.000 عميل من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500 مثل Halliburton وKONE وKomatsu وNBC Universal وMaersk عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية والبناء والطاقة والخدمة الميدانية والتصنيع والزراعة والغذاء و المشروبات وتجارة التجزئة وخدمات النفايات والقطاع العام.
Onfleet
onfleet.com
يُسهل Onfleet على الشركات إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية الخاصة بها. يشتمل منتجنا على تطبيقات هواتف ذكية بديهية للسائقين، ولوحة تحكم ويب حديثة قوية للمرسلين، وإشعارات تلقائية وتتبع في الوقت الفعلي للمستلمين. تعمل Onfleet على تشغيل الملايين من عمليات التسليم أسبوعيًا لآلاف الشركات بدءًا من البقالة والمطاعم وتوصيل الزهور إلى الصيدليات وشركات التجارة الإلكترونية. يقع مقر Onfleet في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Route4Me
route4me.com
تم حل فوضى التوجيه أخيرًا. سهل الاستخدام للغاية، يقوم Route4Me Route Planner تلقائيًا بتخطيط مسارات أعمالك وإرسالها إلى تطبيق جوال مزود بميزة التنقل المضمنة. مثالي للخدمة الميدانية، والمبيعات الميدانية، والتسويق الميداني، والترويج الميداني، وإدارة الأراضي، وكل الأعمال التي تتطلب تحسين الميل الأخير. يوفر Route4Me برنامج تسلسل المسارات وتحسين المسار الأكثر استخدامًا في العالم للشركات الصغيرة والمؤسسات لأكثر من 40.000 عميل. يدعم Route4Me عمليات التكامل مع موردي خدمات الاتصالات عن بعد مثل Verizon Connect وGeotab وSamsara وAzuga وغيرهم الكثير!
Samsara
samsara.com
تساعد Samsara أكبر مؤسسات العمليات وأكثرها تعقيدًا على تمكين العاملين وتوفير الوقود وإنشاء برنامج سلامة عالمي المستوى — كل ذلك من منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. مع عشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأوروبا، تعد Samsara شريكًا تكنولوجيًا فخورًا للأشخاص الذين يحافظون على استمرار اقتصادنا العالمي، بما في ذلك المنظمات الرائدة عالميًا في مجالات البناء والنقل والتخزين والخدمات الميدانية والتصنيع. وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والقطاع العام. تتمثل مهمة الشركة في زيادة سلامة وكفاءة واستدامة العمليات التي تدعم الاقتصاد العالمي.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo هو برنامج لإدارة الأسطول مصمم خصيصًا لأصحاب الأساطيل. يمكن الآن لمالكي الأسطول تخطيط المسارات الأسرع وتحسينها وتعيينها لسائقيهم بسهولة وفقًا لأولوياتهم. يأتي Zeo أيضًا ضمن أفضل تطبيقات برامج إدارة التسليم وتخطيط الطرق وإدارة النقل. ما الذي يميز Zeo Route Planner؟ يمكن لمالكي الأساطيل إضافة برامج تشغيل مجمعة بنقرة زر واحدة وتتبع برامج التشغيل الخاصة بهم في الوقت الفعلي. يمكن لمالكي الأسطول تعيين المسار لسائق محدد. سيوفر لك Zeo أسرع وأفضل طريق ممكن مما سيوفر لك الوقت والمال. الشركات المتخصصة في التوصيل، أو التي ترغب في البدء في تقديم خدمة التوصيل، أو التي تحتاج إلى تحسين عمليات التوصيل الخاصة بها، تختار Zeo Route Planner. أثناء إضافة السائقين إلى القائمة، يمكن لمالكي الأسطول أيضًا إضافة تفاصيل السائق، وتعيين السائقين إلى المتاجر الأساسية، وتعيين السائقين للمركبات، وتعيين أوقات البدء والانتهاء للسائقين. تخطيط المسار وتحسينه دون عناء: يمكن للسائقين الوصول إلى تطبيقات Android وiOS لرؤية أقصر طريق ممكن. خطط لمساراتك بشكل أفضل ووفر ما يصل إلى ساعتين في كل رحلة. يمكن لمالكي الأسطول والسائقين القيام بمسارات غير محدودة دون التزام باستخدامها. يمكنك أيضًا تحديد مهارات السائقين الفرديين، وإنشاء مسارات عبر برنامج Excel، وتحقيق التحسين القائم على المهارات. طرق إدخال الموقع المتنوعة: يمكنك أيضًا إضافة مواقع متعددة عن طريق تحميل ملف Excel أو استخدام ميزة مسح الصور لدينا أيضًا. يمكنك تعزيز كفاءة المسار والتوسع بسهولة وتبسيط تخطيط مسار التسليم باستخدام تطبيق السائق وبرامج التوصيل الأكثر شهرة في العالم. أثناء تخصيص المسارات، يمكن لمالكي الأساطيل أيضًا إضافة معرفات المركبة - الاسم والرقم، وسعة المركبة، وسعة وزن الطرود، وحجم الطرود بالإضافة إلى القيمة. يمكن لمالكي الأساطيل الدردشة مباشرة مع سائقيهم على الطريق وتتبع موقعهم المباشر. يمكن لمالكي الأسطول أيضًا إرسال تحديثات في الوقت الفعلي إلى العملاء وتقديم أفضل خدمة عملاء. يمكنك أيضًا الحصول على إثبات التسليم بعد تسليم شركة الشحن. بمجرد تسليم الطلبات، يمكنك الحصول على عرض تفصيلي لجميع المسارات التي تم إنشاؤها حتى الآن بالإضافة إلى نظرة عامة سريعة على رقم. نقاط التوقف التي تم إنجازها، ومواقع البداية والنهاية، وتعيين السائق. عندما يتعلق الأمر بنموذج التسعير، يُطلب من مالكي الأسطول الدفع لكل مقعد، وليس لكل سائق. يمكنك الاستفادة من أفضل خدمة عملاء في حالة مواجهة أي مشكلات. يقوم فريقنا بالرد خلال أقل من ساعتين على كل استفسار. يقدم لك Zeo خيار التكامل مع بعض البرامج مثل Zapier وShopify مما يجعل مهمتك أكثر آلية وسهولة. يمكنك معرفة تكامل Zapier هنا: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations اكتشف فوائد Zeo Route Planner من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت على: https://zeorouteplanner.com/ احجز مجانًا قم بالعرض التوضيحي مع خبرائنا لتختبر بشكل مباشر كيف يمكن لـ Zeo إحداث ثورة في إدارة أسطولك والارتقاء بعمليات التسليم الخاصة بك إلى آفاق جديدة. في Zeo، نقدم تحولًا في كيفية إدارة أسطولك وتحسينه. انضم إلى صفوف الشركات التي تستفيد بالفعل من تطبيق السائق وبرامج التوصيل الأكثر شهرة في العالم. قم بالاختيار الذكي لأسطولك — اختر Zeo Route Planner.
Vimcar
vimcar.de
تم تصميم تتبع الأسطول الحائز على جائزة Vimcar لتوفير الوقت والمال والمتاعب لشركتك. اكتشف اليوم كيف يمكن لشركتك توفير ما يصل إلى 15% مع Vimcar اليوم! نحن نقدم: - التثبيت الذاتي في دقائق - بيانات GPS الأكثر دقة في السوق - أسعار مرنة تبدأ من 7.90 جنيهًا إسترلينيًا
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io عبارة عن منصة لأتمتة الشحن تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد جميع أصحاب المصلحة في مجال الخدمات اللوجستية على رقمنة عملياتهم الشاملة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي باستخدام إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab عبارة عن ELD بدون عقد يساعد شركات النقل بالشاحنات مثل شركتك على قطع المزيد من الأميال وكسب المزيد من المال. نظامنا الذي أنشأه سائقو الشاحنات لسائقي الشاحنات، يجعل الأمر أسهل من أي ELD آخر لزيادة الأرباح كل أسبوع، دون القلق بشأن الالتزام طويل الأجل. باستخدام الميزات الملائمة لسائقي الشاحنات مثل القيادة المعاكسة، وSplit-Sleeper، والنقل الشخصي، والتحريرات القانونية، يساعد GPSTab الشركات على تحقيق أقصى استفادة من ساعات الخدمة باستخدام لوائح FMCSA الحالية. نوفر لك ولعملك أيضًا ميزات وخدمات إضافية تسهل إدارة أعمالك على أساس يومي: - لا تدفع أبدًا رسومًا مخفية أو غرامات الإلغاء التي تأتي مع العقود مرة أخرى مع ELD بدون عقد. - تجنب الخسائر المكلفة بسبب السرقة من خلال تجهيز أسطولك بأجهزة تتبع GPSTab GPS، وهي أجهزة التتبع الأكثر سرية في السوق. - حافظ على درجات CSA الخاصة بك منخفضة وحدد المسؤولية بعد وقوع حادث باستخدام كاميرات GPSTab Dash، المصممة لالتقاط الأدلة التي تحتاجها. - ابق على اطلاع دائم باحتياجات صيانة شاحنتك وتجنب التأثير المالي للأعطال المكلفة باستخدام Truck Diagnostics. - يمكن شحن أجهزة التوصيل والتشغيل إليك طوال الليل ويمكن تركيبها بسهولة في دقائق دون أي متاعب، على عكس أجهزة ELD الأخرى التي تتطلب منك أن تكون خارج الخدمة لأسابيع. - يتوفر الدعم المباشر متعدد اللغات على مدار الساعة لك ولسائقيك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مجانًا
LocoNav
loconav.com
تتطلب العمليات التجارية الحديثة استخدام الأساطيل بشكل أكثر كفاءة، وأن يكون السائقون والوقود والبضائع والأصول والركاب أكثر أمانًا. كل هذا، مع تحقيق وفورات في التكاليف للأعمال التجارية، واستدامة المناخ. إن تقنيات المعلومات القديمة التي تعود إلى عقود من الزمن ليست كافية. اكتشف ما يلزم للحفاظ على تقدم أعمالك. في LocoNav، نحن في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تكنولوجيا الأسطول لجميع الصناعات التي تستخدم المركبات التجارية. من خلال نظام LocoNav الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والنظام البيئي لإدارة عمليات الأسطول، يمكنك رفع عملياتك إلى مستوى جديد تمامًا. قم بتتبع كل ما تحتاجه ومراقبته والتحكم فيه وإدارته للحفاظ على سير عمليات أسطولك بأمان وكفاءة. تساعد مجموعة حلول SaaS الخاصة بنا الشركات في كل مكان على تحسين استخدام الأصول وتقليل تكاليف التشغيل وتحسين سلوك السائق. يساعد مالكو الأساطيل والمشغلون على زيادة صافي الأرباح من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة بناءً على التنبيهات في الوقت الفعلي والبيانات والتحليلات الغنية وأتمتة العمليات لتوفير الوقت والمال. نحن نعمل على تمكين الشركات على مستوى العالم.
Automile
automile.com
في الوقت الحقيقي تتبع أسطول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأصول، والسرعة، والتوجيه، والإرسال، والتباطؤ، وسلوك القيادة، وغير ذلك الكثير. تستخدم من قبل أكثر من 15000 شركة.
Detrack
detrack.com
تعظيم الأرباح. أتمتة الميل الأخير الخاص بك برنامج إدارة التسليم قوي وسهل الاستخدام وفعال لإشعارات التسليم في الوقت الفعلي، وإثبات التسليم في الوقت الفعلي، وتتبع المركبات بسعر مناسب
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء في مجال المركبات التجارية المتصلة وإدارة القوى العاملة المتنقلة. نحن نساعد الشركات على تحسين الإرسال وتتبع الأسطول والامتثال التنظيمي وإدارة الموظفين الميدانيين لتحقيق الإنتاجية المثلى للأصول والموارد. نعمل باستمرار على تحسين نظام إنترنت الأشياء الخاص بنا لضمان استفادة عملائنا وشركائنا من أحدث التقنيات والقدرات القائمة على الصناعة. يتيح لك Fleet Complete ما يلي: - تتبع وإدارة مركبات الأسطول والمعدات والموظفين عن بعد في الوقت الفعلي تقريبًا - مراقبة سلوك السائق والتقاط مخالفات القيادة باستخدام كاميرات المعلومات - الامتثال لتفويض ELD مع تطبيق BigRoad - مراقبة بيانات المحرك لتقليل تكاليف الصيانة واستهلاك الوقود والنفقات التشغيلية الأخرى - إدارة أوامر العمل الخاصة بك إلكترونيًا وإرسالها إلى أقرب سائق متاح
Tookan
jungleworks.com
توكان عبارة عن منصة قوية جاهزة لإدارة التسليم، والتي تمكن الشركات من تحديث عمليات التسليم اليومية وخفض النفقات العامة. يأتي مزودًا بمجموعة تكنولوجية حديثة تسهل التكامل السلس بين سائقي التوصيل والمديرين. يمنح توكان التحكم الكامل لفريق الإدارة لتتبع العمليات في الوقت الفعلي، مما يوفر نظرة شاملة عن كفاءة وعبء العمل في القوة الميدانية. استخدمت الشركات توكان من أجل: · رقمنة عمليات التسليم في الميل الأخير · تتبع الأسطول في الوقت الفعلي وتحسين الطرق. · دمج واجهة برمجة تطبيقات Tookan لأتمتة عملية التسليم. · إدارة القوى العاملة يزود Tookan المشرفين والمديرين برؤية شاملة لجميع العمليات التجارية ويساعد في تحسين المسارات وتخصيص الموارد وتتبع الوكلاء والمهام بسلاسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.jungleworks.com/tookan
TruckX
truckx.com
TruckX هي منصة رائدة متكاملة لإدارة ELD وإدارة الأسطول للأساطيل التجارية، حيث توفر حلول ELD وتتبع الأصول وAI Dashcam (سلامة السائق). تحظى مهمتنا بثقة أكثر من 100000 سائق، وتتمثل مهمتنا في جعل إدارة الأسطول سلسة وفعالة ومدعومة بدعم عملاء رائع يمكنك الاعتماد عليه. سواء كنت مالكًا أو مشغلًا أو مديرًا لأسطول كبير، فإننا نقدم حلولاً تكنولوجية متقدمة إلى جانب برامج سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة. فريق دعم العملاء تحت الطلب متعدد اللغات لدينا موجود لمساعدتك بست لغات، ويدعمك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى تتمكن من التركيز على الطريق للأمام. تُحدث مجموعة حلول إدارة الأسطول الغنية بالميزات من TruckX ثورة في إدارة الأسطول وعملياته من خلال تبسيط سير العمل المملة وتمكين مديري الأساطيل ومشغلي المالكين على حدٍ سواء من إعطاء الأولوية لسلامة السائق وتحسين كفاءة الأسطول. اكتشف مستقبل إدارة الأسطول مع TruckX! قم بزيارتنا على TruckX.com أو اتصل بالرقم 650-600-6007 لمعرفة المزيد.
PortPro
portpro.io
PortPro هي شركة تكنولوجيا مبتكرة تعمل على تغيير كيفية عمل صناعة النقل بالشاحنات من خلال توفير برامج إدارة النقل التي تعمل على تحويل العمليات لشركات النقل بالشاحنات ووسطاء الشحن. تعمل منصات PortPro على تمكين الكفاءات التشغيلية وتوفير تجربة رائعة للجميع - مما يحرر شركات النقل والوسطاء للتركيز على النمو.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u عبارة عن منصة برمجية مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمات. يساعد الحل الذي نقدمه هذه الشركات على تحسين كفاءة مساراتها، وتحسين تجربة التوصيل لعملائها، وزيادة الإنتاجية، وكل ذلك مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط المسارات. يوفر الحل الذي نقدمه للشركات كل ما تحتاجه لتشغيل أعمال التوصيل أو الخدمات الخاصة بها. بما في ذلك: تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومشاركة الموقع المباشر، وإدارة الحجز، وتحسين المسار، وتطبيق السائق، والإشعارات، وإثبات التسليم، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، والتخصيص، وغير ذلك الكثير!
Whip Around
whiparound.com
يساعدك نظام Whiparound، وهو نظام قوي وبديهي لصيانة الأسطول، في الحفاظ على أسطولك بأكمله آمنًا ومتوافقًا وعلى الطريق. تعمل منصة إدارة الأسطول Whiparound على ربط كل نقطة من عملية صيانة المركبات والمعدات في نظام واحد: مما يعني أنه يمكن للمديرين استخدام البيانات المتعلقة بعمليات الفحص والإصلاحات والامتثال ووقت التشغيل لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للأسطول. يدعم Whiparound فريقك بأكمله — المديرين والسائقين والميكانيكيين. مديرو الأسطول: - مراقبة سلامة الأسطول من خلال لوحة معلومات تحليلات صيانة الأسطول - تعيين جداول زمنية للصيانة الوقائية - إنشاء وترتيب أولويات وتتبع تقدم أمر العمل - الحصول على إشعارات الدفع عند ظهور العيوب السائقين: - إجراء عمليات التفتيش اليومية والتوقيع عليها وإرسالها من خلال DOT لدينا - تطبيق متوافق - قم بالإبلاغ فورًا عن المشكلات التي تحتاج إلى اهتمام بالصيانة من خلال التقاط الصور وتحويل الصوت إلى نص على أجهزتهم المحمولة - احصل على إشعارات الدفع في حالة فقدان عمليات التفتيش أو عدم اكتمالها الميكانيكا: - دفع الإشعارات لأوامر العمل والعيوب الجديدة - توثيق أمر العمل التلقائي والتتبع - قم بوضع علامة على الأخطاء بسهولة على أنها تم تصحيحها أو معالجتها داخل تطبيق Whiparound. تعمل البيانات التي تجمعها برامج التشغيل من خلال التطبيق على تشغيل بوابة إدارة صيانة الأسطول، حيث يمكن لمديري الأسطول تتبع العيوب على مستوى الأسطول ومراقبة أوامر العمل ومراقبة برامج التشغيل المحدثة و المتصدرين الأصول. يتم أيضًا إدخال البيانات المجمعة في لوحة معلومات الصيانة الخاصة بـ Whiparound حتى يتمكن الميكانيكيون من مراقبة العيوب وأوامر العمل ومخزون قطع الغيار. تحافظ Whiparound على امتثال أسطولك وتساعد سائقيك على العودة إلى منازلهم بأمان في نهاية اليوم.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تقدم شركة Simply Fleet حلاً شاملاً للشركات التي تسعى إلى تبسيط صيانة الأسطول وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين التكاليف وضمان الامتثال للسلامة والتخلص من العمليات الورقية. يوفر التصميم البديهي لـ Simply Fleet صيانة الأسطول الذكية والسهلة في متناول يدك. الميزات الرئيسية: إدارة الصيانة: جدولة الصيانة الوقائية، وتلقي إشعارات الإصلاح في الوقت المناسب، وإدارة سجلات الخدمة إلكترونيًا، مما يقلل من وقت توقف المعدات والمركبة. تعزيز السلامة والامتثال: استخدم نماذج الفحص الآلي بمهام غير محدودة لضمان إجراء فحوصات منتظمة قبل الرحلة، وتعزيز بيئة عمل آمنة والالتزام باللوائح. تتبع كفاءة الوقود: مراقبة استخدام الوقود والمسافة المقطوعة، وتحديد الاستهلاك المفرط، وتنفيذ استراتيجيات لتقليل تكاليف الوقود. العمليات غير الورقية: تخلص من متاعب الأعمال الورقية باستخدام الحل الرقمي لسجلات الخدمة والفواتير والنماذج المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وإمكانية الوصول إلى البيانات. مثالية لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: تلبي الخطة الأساسية احتياجات أصحاب الأساطيل المحدودة، وتوفر الوظائف الأساسية بتكلفة معقولة. الشركات المتنامية: توفر الخطة المتقدمة ميزات إضافية مثل إدارة أوامر العمل وتتبع الرحلات، مما يسهل تنظيمًا أفضل مع توسع أسطولك.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم لتوفير طرق عرض سهلة الفهم. استفد من كاميرات المعلومات والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وعمليات التفتيش والصيانة وتكنولوجيا الامتثال لتحقيق نتائج أعمال أفضل.
Fleetpal
fleetpal.io
يجعل Fleetpal صيانة الأسطول أمرًا بسيطًا. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك بسهولة تتبع جميع التكاليف والمعدات والعمالة. تلغي لوحة المعلومات النظيفة الحاجة إلى جداول البيانات الفوضوية، وتساعدك التقارير المرئية على تجنب الإصلاحات التي يمكن تجنبها. قم بإدارة ورش إصلاح متعددة في وقت واحد، وقم بتحويل أوامر العمل إلى صيغة رقمية، واستمتع بفترات الصيانة الوقائية على الهاتف المحمول وسطح المكتب. قم بتقليل وقت التوقف عن العمل، وإطالة عمر مركبات أسطولك، وتحسين النتيجة النهائية!