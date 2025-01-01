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برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج إدارة الأسطول الشركات من الإشراف والمراقبة وإنشاء تقارير أداء مفصلة لأساطيل مركباتها. فهو يساعد على تحسين مسارات القيادة، وإدارة مخزون المركبات، وإجراء تحليل التكلفة، مع تتبع أداء السائق أيضًا. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات الهاتف المحمول للتحديثات والتواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمديرين وموظفي الأسطول بالتعاون بفعالية وتعزيز عمليات التسليم. عادةً، يتم استخدام برنامج إدارة الأسطول جنبًا إلى جنب مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أنظمة إدارة المستودعات، وبرامج مراقبة المخزون، وتطبيقات تخطيط المسار. كما أنه يتكامل مع البرامج المالية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة الطلبات.

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Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Motive

Motive

gomotive.com

تطبيق موتيف يساعد الشركات في إدارة العمليات الميدانية من خلال أدوات لتعزيز السلامة والإنتاجية وتحسين الإدارة المالية للأسطول.

Samsara

Samsara

samsara.com

تساعد تطبيق سامسارا الشركات على إدارة أساطيلها بكفاءة، حيث يوفر تتبع GPS، إدارة الوقود، وأدوات سلامة السائقين لتحسين الأداء وتقليل التكاليف.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

تطبيق Fleet Complete يقدم حلول تتبع وإدارة الأسطول، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar هو تطبيق لإدارة الأسطول، يوفر خدمات تتبع المركبات وإدارة السائقين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

تطبيق Rand McNally يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المواقع، إدارة السجلات، وتحسين كفاءة الطرق مع توفير ميزات دعم متعددة.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع المركبات وسلوك السائق، ويعزز السلامة والكفاءة ويقلل التكاليف من خلال تحليل البيانات والتكامل مع أدوات أخرى.

Automile

Automile

automile.com

Automile هو تطبيق لتتبع الأساطيل والسيارات في الوقت الحقيقي، يوفر بيانات حول السلوك القيادي وصيانة المركبات لتحسين الكفاءة والسلامة.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.

TruckX

TruckX

truckx.com

تطبيق TruckX هو منصة شاملة لإدارة الأسطول تتيح تتبع GPS، والامتثال لمتطلبات ELD، وحلول السلامة للقيادة.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro هو تطبيق لإدارة النقل يعمل على تبسيط عمليات الشحن من خلال أدوات لتتبع الحاويات، إدارة الإرسال والتقارير، مما يعزز الكفاءة والشفافية.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO هو تطبيق لإدارة الأسطول يتضمن تتبع GPS في الوقت الحقيقي، فحوصات المركبات، وتقارير لتحسين الكفاءة والامتثال للقوانين.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie هو تطبيق لإدارة الأسطول يتيح تتبع المركبات، مراقبة الصيانة، وتحسين كفاءة العمليات عبر واجهة سهلة الاستخدام.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Cigo Tracker هو تطبيق لإدارة التوصيل يوفر تحديثات حية للوقت والموقع، مما يحسن تجربة العملاء وكفاءة العمليات اللوجستية.

Avrios

Avrios

avrios.com

تطبيق Avrios يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدخال البيانات المتكررة مثل معالجة الفواتير ومستندات الإيجار، مما يوفر الوقت ويضمن الدقة.

Nauto

Nauto

nauto.com

تطبيق Nauto يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك السائق وتحسين السلامة في القيادة للأساطيل التجارية والمركبات المستقلة.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit هي منصة لتحسين عمليات التسليم في الميل الأخير باستخدام تقنيات متقدمة، مما يساعد الشركات على زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

Record360

Record360

record360.com

Record360 هو تطبيق لإدارة وتوثيق حالة الأصول، يسهل التفتيش الرقمي ويساعد الشركات في إدارة مطالبات الأصول.

Tenna

Tenna

tenna.com

TENNA تطبيق لإدارة معدات البناء والأسطول، يتيح تتبع الأدوات والمركبات والتحليلات لتحسين الكفاءة والتواصل بين فرق العمل.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

تطبيق Whip Around يدير صيانة الأسطول، يساعد السائقين والميكانيكيين ومديري الأسطول في تنظيم الفحوصات، وإدارة الأعمال، وضمان الامتثال.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

تطبيق GPSTab يساعد شركات النقل في إدارة الأسطول وتحسين الأداء من خلال ميزات تتبع دقيقة ومراقبة دقيقة للوقت والامتثال للقوانين.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics هو تطبيق شامل لإدارة الأسطول يستخدم تقنيات متقدمة لمراقبة السائقين وتحليل البيانات لتحسين السلامة والكفاءة في تشغيل المركبات.

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

تساعد تطبيقات BeyondTrucks شركات النقل التي تمتلك أكثر من 100 سائق في تقليل التكاليف غير الضرورية من خلال الأتمتة الذكية.

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple هو تطبيق لإدارة المركبات التجارية، يوفر تتبع الأسطول، إدارة الرحلات، وصيانة المركبات لتحسين الكفاءة اللوجستية.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad هو تطبيق لإدارة ساعات الخدمة للسائقين يساعد في تتبع الوقت تلقائيًا، ويدعم الامتثال للقوانين، ويعزز إدارة الأسطول.

Idelic

Idelic

idelic.com

تطبيق Idelic لإدارة أساطيل النقل يجمع البيانات لتحسين أداء السائقين والمركبات، ويعزز السلامة وكفاءة التشغيل بأساليب تحليلية متقدمة.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS وميزات إدارة العمليات لتبسيط عمليات الأعمال وخفض التكاليف، مع تقارير دقيقة عن التكاليف والربحية.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights هو تطبيق لإدارة المعدات في صناعة البناء، يساعد في تتبع الأصول وتحسين الجداول، ويقدم تحليلات في الوقت الحقيقي لتعزيز كفاءة المشاريع.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

فليت بال هو تطبيق لإدارة الأسطول يجعل مراقبة تكاليف الصيانة والعمالة سهلة، ويقدم تقارير مرئية ويساعد في تحسين كفاءة العمل.

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