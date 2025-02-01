برامج إدارة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - كينشاسا

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo هو برنامج لإدارة الأسطول مصمم خصيصًا لأصحاب الأساطيل. يمكن الآن لمالكي الأسطول تخطيط المسارات الأسرع وتحسينها وتعيينها لسائقيهم بسهولة وفقًا لأولوياتهم. يأتي Zeo أيضًا ضمن أفضل تطبيقات برامج إدارة التسليم وتخطيط الطرق وإدارة النقل. ما الذي يميز Zeo Route Planner؟ يمكن لمالكي الأساطيل إضافة برامج تشغيل مجمعة بنقرة زر واحدة وتتبع برامج التشغيل الخاصة بهم في الوقت الفعلي. يمكن لمالكي الأسطول تعيين المسار لسائق محدد. سيوفر لك Zeo أسرع وأفضل طريق ممكن مما سيوفر لك الوقت والمال. الشركات المتخصصة في التوصيل، أو التي ترغب في البدء في تقديم خدمة التوصيل، أو التي تحتاج إلى تحسين عمليات التوصيل الخاصة بها، تختار Zeo Route Planner. أثناء إضافة السائقين إلى القائمة، يمكن لمالكي الأسطول أيضًا إضافة تفاصيل السائق، وتعيين السائقين إلى المتاجر الأساسية، وتعيين السائقين للمركبات، وتعيين أوقات البدء والانتهاء للسائقين. تخطيط المسار وتحسينه دون عناء: يمكن للسائقين الوصول إلى تطبيقات Android وiOS لرؤية أقصر طريق ممكن. خطط لمساراتك بشكل أفضل ووفر ما يصل إلى ساعتين في كل رحلة. يمكن لمالكي الأسطول والسائقين القيام بمسارات غير محدودة دون التزام باستخدامها. يمكنك أيضًا تحديد مهارات السائقين الفرديين، وإنشاء مسارات عبر برنامج Excel، وتحقيق التحسين القائم على المهارات. طرق إدخال الموقع المتنوعة: يمكنك أيضًا إضافة مواقع متعددة عن طريق تحميل ملف Excel أو استخدام ميزة مسح الصور لدينا أيضًا. يمكنك تعزيز كفاءة المسار والتوسع بسهولة وتبسيط تخطيط مسار التسليم باستخدام تطبيق السائق وبرامج التوصيل الأكثر شهرة في العالم. أثناء تخصيص المسارات، يمكن لمالكي الأساطيل أيضًا إضافة معرفات المركبة - الاسم والرقم، وسعة المركبة، وسعة وزن الطرود، وحجم الطرود بالإضافة إلى القيمة. يمكن لمالكي الأساطيل الدردشة مباشرة مع سائقيهم على الطريق وتتبع موقعهم المباشر. يمكن لمالكي الأسطول أيضًا إرسال تحديثات في الوقت الفعلي إلى العملاء وتقديم أفضل خدمة عملاء. يمكنك أيضًا الحصول على إثبات التسليم بعد تسليم شركة الشحن. بمجرد تسليم الطلبات، يمكنك الحصول على عرض تفصيلي لجميع المسارات التي تم إنشاؤها حتى الآن بالإضافة إلى نظرة عامة سريعة على رقم. نقاط التوقف التي تم إنجازها، ومواقع البداية والنهاية، وتعيين السائق. عندما يتعلق الأمر بنموذج التسعير، يُطلب من مالكي الأسطول الدفع لكل مقعد، وليس لكل سائق. يمكنك الاستفادة من أفضل خدمة عملاء في حالة مواجهة أي مشكلات. يقوم فريقنا بالرد خلال أقل من ساعتين على كل استفسار. يقدم لك Zeo خيار التكامل مع بعض البرامج مثل Zapier وShopify مما يجعل مهمتك أكثر آلية وسهولة. يمكنك معرفة تكامل Zapier هنا: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations اكتشف فوائد Zeo Route Planner من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت على: https://zeorouteplanner.com/ احجز مجانًا قم بالعرض التوضيحي مع خبرائنا لتختبر بشكل مباشر كيف يمكن لـ Zeo إحداث ثورة في إدارة أسطولك والارتقاء بعمليات التسليم الخاصة بك إلى آفاق جديدة. في Zeo، نقدم تحولًا في كيفية إدارة أسطولك وتحسينه. انضم إلى صفوف الشركات التي تستفيد بالفعل من تطبيق السائق وبرامج التوصيل الأكثر شهرة في العالم. قم بالاختيار الذكي لأسطولك — اختر Zeo Route Planner.