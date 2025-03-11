برامج صيانة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج صيانة الأسطول المستخدمين في إدارة صيانة المركبات ومراقبة الاستخدام وتحديد احتياجات الإصلاح لأساطيلهم. ومن خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن للشركات تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقات الصيانة، وإطالة عمر معداتها، وخفض تكاليف قطع الغيار والمخزون. يتم استخدام هذا النوع من البرامج بشكل متكرر من قبل شركات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية التي تقوم بتشغيل أساطيل المركبات على أساس يومي. في حين أن وظيفة صيانة الأسطول غالبًا ما يتم تضمينها كوحدة نمطية في برامج إدارة الأسطول الأوسع، إلا أن هناك حلولًا مستقلة مصممة خصيصًا للتركيز على الصيانة. قد توفر هذه الأدوات أيضًا ميزات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) أو تتكامل مع برامج GIS لتتبع موقع المركبات في الوقت الفعلي.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Fleetio
fleetio.com
تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay هو برنامج لإدارة صيانة الأسطول في السحابة، يتيح تتبع الصيانة والإصلاحات وإدارة مخزون الأجزاء من أي مكان.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
Truckin Digital
truckindigital.com
تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT هو تطبيق لإدارة الأسطول، ينظم فواتير ورسوم الطرق ويقدم خدمات تتعلق بالتأجير وإدارة المركبات بشكل فعال.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.
Whip Around
whiparound.com
تطبيق Whip Around يدير صيانة الأسطول، يساعد السائقين والميكانيكيين ومديري الأسطول في تنظيم الفحوصات، وإدارة الأعمال، وضمان الامتثال.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights هو تطبيق لإدارة المعدات في صناعة البناء، يساعد في تتبع الأصول وتحسين الجداول، ويقدم تحليلات في الوقت الحقيقي لتعزيز كفاءة المشاريع.
Fleetpal
fleetpal.io
فليت بال هو تطبيق لإدارة الأسطول يجعل مراقبة تكاليف الصيانة والعمالة سهلة، ويقدم تقارير مرئية ويساعد في تحسين كفاءة العمل.
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