برامج صيانة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - أوغندا

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يساعد برنامج صيانة الأسطول المستخدمين في إدارة صيانة المركبات ومراقبة الاستخدام وتحديد احتياجات الإصلاح لأساطيلهم. ومن خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن للشركات تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقات الصيانة، وإطالة عمر معداتها، وخفض تكاليف قطع الغيار والمخزون. يتم استخدام هذا النوع من البرامج بشكل متكرر من قبل شركات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية التي تقوم بتشغيل أساطيل المركبات على أساس يومي. في حين أن وظيفة صيانة الأسطول غالبًا ما يتم تضمينها كوحدة نمطية في برامج إدارة الأسطول الأوسع، إلا أن هناك حلولًا مستقلة مصممة خصيصًا للتركيز على الصيانة. قد توفر هذه الأدوات أيضًا ميزات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) أو تتكامل مع برامج GIS لتتبع موقع المركبات في الوقت الفعلي.
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio هو البديل الحديث وسهل الاستخدام لجداول البيانات وبرامج الأسطول القديمة التي تمكن فريقك من إدارة المركبات والمعدات من أي مكان. احصل على رؤية كاملة لعمليتك، وحافظ على مسؤولية فريقك واتخذ القرارات بناءً على البيانات التي يمكنك الوثوق بها.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay هو برنامج إدارة متجر عالي التحمل موجود في السحابة. يمكنك تعيين العمل ومراقبته، وإدارة مخزون قطع الغيار، وتتبع الصيانة الوقائية والإصلاحات - من أي مكان تقريبًا.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io عبارة عن منصة لأتمتة الشحن تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد جميع أصحاب المصلحة في مجال الخدمات اللوجستية على رقمنة عملياتهم الشاملة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي باستخدام إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة.
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
Whip Around
whiparound.com
يساعدك نظام صيانة أسطول قوي ولكنه بديهي ، ويساعدك على الحفاظ على أسطلك بأكمله آمنًا ومتوافقًا وعلى الطريق. تربط منصة إدارة السوط حول الأسطول كل نقطة من عملية صيانة المركبات والمعدات في نظام واحد: مما يعني أنه يمكن للمديرين استخدام البيانات المتعلقة بتفتيشاتك وإصلاحاتك وامتثالها ووقت التشغيل لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للأسطول. يدعم Whip Around فريقك بالكامل - المديرون والسائقين والميكانيكا. مديرو الأسطول: - مراقبة صحة الأسطول داخل لوحة معلومات تحليلات الصيانة - مجموعة من الجداول الزمنية للصيانة الوقائية - إنشاء وتحديد أولويات وتتبع تقدم أمر العمل - احصل دفع إشعارات لطلبات العمل والعيوب الجديدة - وثائق أوامر العمل التلقائية وتتبعها - تمييز العيوب بسهولة كما تم تصحيحها أو معالجتها في السوط حول التطبيق ، تجمع برامج تشغيل البيانات بسلطات التطبيق بوابة إدارة صيانة الأسطول ، حيث يمكن لمديري الأسطول تتبع العيوب على مستوى الأسطول ، ومراقبة أوامر العمل المحدثة والأجهزة المحدثة. تتغذى البيانات المجمعة أيضًا في لوحة معلومات الصيانة الخاصة بـ WHOW Around بحيث يمكن للميكانيكيين مراقبة العيوب وأوامر العمل ومخزون الأجزاء. إن السوط حوله يبقى أسطلك متوافقًا ويساعد السائقين على العودة إلى المنزل في نهاية اليوم.
Simply Fleet
simplyfleet.app
يوفر Fleet ببساطة حلاً شاملًا للشركات التي تسعى إلى تبسيط صيانة الأسطول وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين التكاليف وضمان امتثال السلامة والتخلص من العمليات الورقية. ببساطة ، يجلب تصميم Fleet البديهي صيانة أسطول ذكية وبدون مجهود إلى متناول يدك. الميزات الرئيسية: إدارة الصيانة: جدولة الصيانة الوقائية ، وتلقي إشعارات إصلاح في الوقت المناسب ، وإدارة سجلات الخدمة إلكترونيًا ، وتقليل المعدات وتوقف السيارة. تعزيز السلامة والامتثال: استخدم نماذج التفتيش الآلي مع مهام غير محدودة لضمان فحوصات منتظمة قبل الرحلة ، وتعزيز بيئة عمل آمنة والالتزام بالوائح. تتبع كفاءة استهلاك الوقود: مراقبة استخدام الوقود وأميال الأميال ، وتحديد الاستهلاك المفرط ، وتنفيذ استراتيجيات لخفض تكاليف الوقود. العمليات الخالية من الورق: تخلص من متاعب الأوراق مع حل رقمي لسجلات الخدمة والفواتير والنماذج المختلفة ، وتحسين الكفاءة وإمكانية الوصول إلى البيانات. مثالي لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: الخطة الأساسية تلبي احتياجات الأساطيل المحدودة ، وتقدم وظائف أساسية بتكلفة معقولة. الشركات المتنامية: توفر الخطة المتقدمة ميزات إضافية مثل إدارة أوامر العمل وتتبع الرحلات ، مما يسهل تنظيم أفضل مع توسيع أسطولك.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم لتوفير طرق عرض سهلة الفهم. استفد من كاميرات المعلومات والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وعمليات التفتيش والصيانة وتكنولوجيا الامتثال لتحقيق نتائج أعمال أفضل.
Fleetpal
fleetpal.io
يجعل Fleetpal صيانة الأسطول أمرًا بسيطًا. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك بسهولة تتبع جميع التكاليف والمعدات والعمالة. تلغي لوحة المعلومات النظيفة الحاجة إلى جداول البيانات الفوضوية، وتساعدك التقارير المرئية على تجنب الإصلاحات التي يمكن تجنبها. قم بإدارة ورش إصلاح متعددة في وقت واحد، وقم بتحويل أوامر العمل إلى صيغة رقمية، واستمتع بفترات الصيانة الوقائية على الهاتف المحمول وسطح المكتب. قم بتقليل وقت التوقف عن العمل، وإطالة عمر مركبات أسطولك، وتحسين النتيجة النهائية!
Clue Insights
getclue.com
Clue هو برنامج إدارة معدات البناء الذي يتسم بسلس وفعال وقابل للتخصيص. مصممة خصيصًا لصناعة البناء الثقيلة ، فهي تدمج دون عناء في أنظمتك الحالية ، مما يضمن انتقالًا سلسًا وقيمة فورية. لماذا دليل؟ - التوافق الكلي: يتكامل مع أكثر من 50 من مقدمي خدمات GPS و GPS ، بما في ذلك VisionLink و JD Link و Samsara و Geotab و HCSS و Verizon والمزيد. - تكامل النظام السلس: يتوافق مع الأنظمة الرئيسية مثل المعدات 360 و Heavyjob و Viewpoint Vista و Oracle JDE/E1 و SIND و معظمها CMMS و ERP ، مما يضمن العمليات المبسطة. - تطبيق سريع ومرن: يقدم نشر سريع وخالي من المخاطر مع عقود قابلة للتكيف ، مما يوفر مزايا تشغيلية فورية. - مخصص لك: مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة. اختر فكرة تبسيط وتعزيز إدارة معدات البناء الخاصة بك ، وضمان تجربة تشغيلية سلسة وفعالة ومخصصة.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإدارة رسوم المرور عن طريق فواتير اللوحات ومخالفات رسوم المرور، ونحن نخدم أساطيل من جميع الأحجام بما في ذلك تأجير السيارات/الشاحنات، وتأجير المقطورات/المعدات، بالإضافة إلى شركات إدارة الأساطيل والتأجير.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
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