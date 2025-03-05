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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج صيانة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

يساعد برنامج صيانة الأسطول المستخدمين في إدارة صيانة المركبات ومراقبة الاستخدام وتحديد احتياجات الإصلاح لأساطيلهم. ومن خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن للشركات تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقات الصيانة، وإطالة عمر معداتها، وخفض تكاليف قطع الغيار والمخزون. يتم استخدام هذا النوع من البرامج بشكل متكرر من قبل شركات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية التي تقوم بتشغيل أساطيل المركبات على أساس يومي. في حين أن وظيفة صيانة الأسطول غالبًا ما يتم تضمينها كوحدة نمطية في برامج إدارة الأسطول الأوسع، إلا أن هناك حلولًا مستقلة مصممة خصيصًا للتركيز على الصيانة. قد توفر هذه الأدوات أيضًا ميزات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) أو تتكامل مع برامج GIS لتتبع موقع المركبات في الوقت الفعلي.