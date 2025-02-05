برامج صيانة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - جيرسي

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يساعد برنامج صيانة الأسطول المستخدمين في إدارة صيانة المركبات ومراقبة الاستخدام وتحديد احتياجات الإصلاح لأساطيلهم. ومن خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن للشركات تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقات الصيانة، وإطالة عمر معداتها، وخفض تكاليف قطع الغيار والمخزون. يتم استخدام هذا النوع من البرامج بشكل متكرر من قبل شركات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية التي تقوم بتشغيل أساطيل المركبات على أساس يومي. في حين أن وظيفة صيانة الأسطول غالبًا ما يتم تضمينها كوحدة نمطية في برامج إدارة الأسطول الأوسع، إلا أن هناك حلولًا مستقلة مصممة خصيصًا للتركيز على الصيانة. قد توفر هذه الأدوات أيضًا ميزات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) أو تتكامل مع برامج GIS لتتبع موقع المركبات في الوقت الفعلي.
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio هو البديل الحديث وسهل الاستخدام لجداول البيانات وبرامج الأسطول القديمة التي تمكن فريقك من إدارة المركبات والمعدات من أي مكان. احصل على رؤية كاملة لعمليتك، وحافظ على مسؤولية فريقك واتخذ القرارات بناءً على البيانات التي يمكنك الوثوق بها.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay هو برنامج إدارة متجر عالي التحمل موجود في السحابة. يمكنك تعيين العمل ومراقبته، وإدارة مخزون قطع الغيار، وتتبع الصيانة الوقائية والإصلاحات - من أي مكان تقريبًا.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io عبارة عن منصة لأتمتة الشحن تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد جميع أصحاب المصلحة في مجال الخدمات اللوجستية على رقمنة عملياتهم الشاملة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي باستخدام إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة.
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
Whip Around
whiparound.com
يساعدك نظام Whiparound، وهو نظام قوي وبديهي لصيانة الأسطول، في الحفاظ على أسطولك بأكمله آمنًا ومتوافقًا وعلى الطريق. تعمل منصة إدارة الأسطول Whiparound على ربط كل نقطة من عملية صيانة المركبات والمعدات في نظام واحد: مما يعني أنه يمكن للمديرين استخدام البيانات المتعلقة بعمليات الفحص والإصلاحات والامتثال ووقت التشغيل لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للأسطول. يدعم Whiparound فريقك بأكمله — المديرين والسائقين والميكانيكيين. مديرو الأسطول: - مراقبة سلامة الأسطول من خلال لوحة معلومات تحليلات صيانة الأسطول - تعيين جداول زمنية للصيانة الوقائية - إنشاء وترتيب أولويات وتتبع تقدم أمر العمل - الحصول على إشعارات الدفع عند ظهور العيوب السائقين: - إجراء عمليات التفتيش اليومية والتوقيع عليها وإرسالها من خلال DOT لدينا - تطبيق متوافق - قم بالإبلاغ فورًا عن المشكلات التي تحتاج إلى اهتمام بالصيانة من خلال التقاط الصور وتحويل الصوت إلى نص على أجهزتهم المحمولة - احصل على إشعارات الدفع في حالة فقدان عمليات التفتيش أو عدم اكتمالها الميكانيكا: - دفع الإشعارات لأوامر العمل والعيوب الجديدة - توثيق أمر العمل التلقائي والتتبع - قم بوضع علامة على الأخطاء بسهولة على أنها تم تصحيحها أو معالجتها داخل تطبيق Whiparound. تعمل البيانات التي تجمعها برامج التشغيل من خلال التطبيق على تشغيل بوابة إدارة صيانة الأسطول، حيث يمكن لمديري الأسطول تتبع العيوب على مستوى الأسطول ومراقبة أوامر العمل ومراقبة برامج التشغيل المحدثة و المتصدرين الأصول. يتم أيضًا إدخال البيانات المجمعة في لوحة معلومات الصيانة الخاصة بـ Whiparound حتى يتمكن الميكانيكيون من مراقبة العيوب وأوامر العمل ومخزون قطع الغيار. تحافظ Whiparound على امتثال أسطولك وتساعد سائقيك على العودة إلى منازلهم بأمان في نهاية اليوم.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تقدم شركة Simply Fleet حلاً شاملاً للشركات التي تسعى إلى تبسيط صيانة الأسطول وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين التكاليف وضمان الامتثال للسلامة والتخلص من العمليات الورقية. يوفر التصميم البديهي لـ Simply Fleet صيانة الأسطول الذكية والسهلة في متناول يدك. الميزات الرئيسية: إدارة الصيانة: جدولة الصيانة الوقائية، وتلقي إشعارات الإصلاح في الوقت المناسب، وإدارة سجلات الخدمة إلكترونيًا، مما يقلل من وقت توقف المعدات والمركبة. تعزيز السلامة والامتثال: استخدم نماذج الفحص الآلي بمهام غير محدودة لضمان إجراء فحوصات منتظمة قبل الرحلة، وتعزيز بيئة عمل آمنة والالتزام باللوائح. تتبع كفاءة الوقود: مراقبة استخدام الوقود والمسافة المقطوعة، وتحديد الاستهلاك المفرط، وتنفيذ استراتيجيات لتقليل تكاليف الوقود. العمليات غير الورقية: تخلص من متاعب الأعمال الورقية باستخدام الحل الرقمي لسجلات الخدمة والفواتير والنماذج المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وإمكانية الوصول إلى البيانات. مثالية لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: تلبي الخطة الأساسية احتياجات أصحاب الأساطيل المحدودة، وتوفر الوظائف الأساسية بتكلفة معقولة. الشركات المتنامية: توفر الخطة المتقدمة ميزات إضافية مثل إدارة أوامر العمل وتتبع الرحلات، مما يسهل تنظيمًا أفضل مع توسع أسطولك.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة استخبارات الأسطول الوحيدة التي تمكن الشركات التي لديها أساطيل من المركبات والمعدات الثقيلة من الوصول بسهولة إلى جميع بيانات عمليات الأسطول من منصة واحدة. تم تصميم حلول IntelliShift لحل التحديات المتعلقة بالسلامة والتشغيل ويمكن دمجها بسهولة مع الحلول النقطية التي تستخدمها اليوم لتوفير طرق عرض سهلة الفهم. استفد من كاميرات المعلومات والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وعمليات التفتيش والصيانة وتكنولوجيا الامتثال لتحقيق نتائج أعمال أفضل.
Fleetpal
fleetpal.io
يجعل Fleetpal صيانة الأسطول أمرًا بسيطًا. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك بسهولة تتبع جميع التكاليف والمعدات والعمالة. تلغي لوحة المعلومات النظيفة الحاجة إلى جداول البيانات الفوضوية، وتساعدك التقارير المرئية على تجنب الإصلاحات التي يمكن تجنبها. قم بإدارة ورش إصلاح متعددة في وقت واحد، وقم بتحويل أوامر العمل إلى صيغة رقمية، واستمتع بفترات الصيانة الوقائية على الهاتف المحمول وسطح المكتب. قم بتقليل وقت التوقف عن العمل، وإطالة عمر مركبات أسطولك، وتحسين النتيجة النهائية!
Clue Insights
getclue.com
Clue هو برنامج لإدارة معدات البناء يتسم بالسلاسة والفعالية والقابلية للتخصيص. تم تصميمه خصيصًا لصناعة البناء الثقيلة، وهو يتكامل بسهولة مع أنظمتك الحالية، مما يضمن الانتقال السلس والقيمة الفورية. لماذا فكرة؟ - التوافق التام: يتكامل مع أكثر من 50 مزودًا لخدمات الاتصال عن بعد ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بما في ذلك VisionLink وJD Link وSamsara وGeotab وHCSS وVerizon والمزيد. - التكامل السلس للنظام: يتوافق بشكل لا تشوبه شائبة مع الأنظمة الرئيسية مثل Equipment360 وHeavyJob وViewpoint Vista وOracle JDE/E1 وeMaint ومعظم أنظمة CMMS وERP، مما يضمن تبسيط العمليات. - التنفيذ السريع والمرن: يوفر نشرًا سريعًا وخاليًا من المخاطر بعقود قابلة للتكيف، مما يوفر فوائد تشغيلية فورية. - مخصص لك: مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة الخاصة بك. اختر Clue لتبسيط وتعزيز إدارة معدات البناء الخاصة بك، مما يضمن تجربة تشغيلية سلسة وفعالة ومخصصة.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإدارة رسوم المرور عن طريق فواتير اللوحات ومخالفات رسوم المرور، ونحن نخدم أساطيل من جميع الأحجام بما في ذلك تأجير السيارات/الشاحنات، وتأجير المقطورات/المعدات، بالإضافة إلى شركات إدارة الأساطيل والتأجير.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالنقل بالشاحنات للتخطيط ومراقبة الشحنات والمبيعات والسلامة وتتبع المخزون/الأصول والمحاسبة والمزيد. اكتشف كيف يمكن لـ Truckin Digital أن يُحدث ثورة في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك ويساعدك على البقاء في صدارة المنافسة!
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