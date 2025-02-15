برامج صيانة الأسطول - التطبيقات الأكثر شعبية - الرأس الأخضر

Whip Around

whiparound.com

يساعدك نظام Whiparound، وهو نظام قوي وبديهي لصيانة الأسطول، في الحفاظ على أسطولك بأكمله آمنًا ومتوافقًا وعلى الطريق. تعمل منصة إدارة الأسطول Whiparound على ربط كل نقطة من عملية صيانة المركبات والمعدات في نظام واحد: مما يعني أنه يمكن للمديرين استخدام البيانات المتعلقة بعمليات الفحص والإصلاحات والامتثال ووقت التشغيل لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للأسطول. يدعم Whiparound فريقك بأكمله — المديرين والسائقين والميكانيكيين. مديرو الأسطول: - مراقبة سلامة الأسطول من خلال لوحة معلومات تحليلات صيانة الأسطول - تعيين جداول زمنية للصيانة الوقائية - إنشاء وترتيب أولويات وتتبع تقدم أمر العمل - الحصول على إشعارات الدفع عند ظهور العيوب السائقين: - إجراء عمليات التفتيش اليومية والتوقيع عليها وإرسالها من خلال DOT لدينا - تطبيق متوافق - قم بالإبلاغ فورًا عن المشكلات التي تحتاج إلى اهتمام بالصيانة من خلال التقاط الصور وتحويل الصوت إلى نص على أجهزتهم المحمولة - احصل على إشعارات الدفع في حالة فقدان عمليات التفتيش أو عدم اكتمالها الميكانيكا: - دفع الإشعارات لأوامر العمل والعيوب الجديدة - توثيق أمر العمل التلقائي والتتبع - قم بوضع علامة على الأخطاء بسهولة على أنها تم تصحيحها أو معالجتها داخل تطبيق Whiparound. تعمل البيانات التي تجمعها برامج التشغيل من خلال التطبيق على تشغيل بوابة إدارة صيانة الأسطول، حيث يمكن لمديري الأسطول تتبع العيوب على مستوى الأسطول ومراقبة أوامر العمل ومراقبة برامج التشغيل المحدثة و المتصدرين الأصول. يتم أيضًا إدخال البيانات المجمعة في لوحة معلومات الصيانة الخاصة بـ Whiparound حتى يتمكن الميكانيكيون من مراقبة العيوب وأوامر العمل ومخزون قطع الغيار. تحافظ Whiparound على امتثال أسطولك وتساعد سائقيك على العودة إلى منازلهم بأمان في نهاية اليوم.