برامج العافية المالية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يوفر برنامج العافية المالية للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنفيذ برامج العافية المالية وإدارتها وإدارتها. توفر هذه الحلول للموظفين تعليم الإدارة المالية، مع التركيز على التخطيط وإعداد الميزانية وتقليل الضغوط المالية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج العافية المالية أدوات إعداد الميزانية، والألعاب، وتخطيط الأهداف المالية، وإدارة الديون، والتدريب على إدارة الأموال. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الحلول أدوات لإنشاء الميزانية وتحديد الأهداف وتتبع الإنفاق والأصول وتقدم الإدارة المالية. يتضمن البرنامج أيضًا ميزات إعداد التقارير والتحليلات التي تساعد الشركات على تعزيز مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم وإنتاجيتهم. يمكن للشركات دمج حلول العافية المالية مع برامج العافية للشركات لإنشاء مبادرة عافية شاملة تعالج الصحة البدنية والعقلية والمالية. يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات والأقسام الاستفادة من هذه الحلول.
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Betterment
betterment.com
تطبيق Betterment يوفر حلاً لمديري الأعمال لإدارة خطط 401(k) بشكل بسيط، مع دعم إداري، إدارة استثمارات، وتوجيه مالي مخصص.
DailyPay
dailypay.com
تطبيق DailyPay يتيح للموظفين الوصول الفوري لأجورهم المكتسبة عبر بطاقة مسبقة الدفع، مما يساعدهم في إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل.
Instant Financial
instant.co
تطبيق يعمل على تمكين الموظفين من الوصول الفوري إلى أجورهم المكتسبة، مما يعزز الراحة المالية لهم. يتيح لهم إجراء المعاملات بسهولة.
Branch app
branchapp.com
تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.
Earnin
earnin.com
تطبيق Earnin يتيح للموظفين سحب جزء من راتبهم المكتسب قبل يوم الدفع، مما يساعدهم في إدارة مصاريفهم وتفادي الديون.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar هو تطبيق يساعد الموظفين على تحسين مهاراتهم المالية من خلال التعليم والتخطيط والمدخرات وخفض الديون.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth هو تطبيق مالي شامل يساعد المستخدمين على التعلم عن المواضيع المالية وإدارة ميزانياتهم ومتابعة نفقاتهم لتحقيق أهدافهم المالية.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
تطبيق Best Money Moves يساعد الأفراد على قياس ضغوطهم المالية وتحسينها من خلال أدوات سهلة ونظام مكافآت دون إعلانات أو تكاليف خفية.
Brightside
gobrightside.com
Brightside هو تطبيق يساعد الموظفين في إدارة مواردهم المالية، مثل الوصول إلى نقد طارئ، توحيد ديون بطاقات الائتمان، وإدارة قروض الطلاب.
Your Money Line
yourmoneyline.com
خط المال الخاص بك هو تطبيق يوفر إرشادات مالية شخصية وتعليم من خلال مدربين معتمدين وأدوات مالية، لدعم الأفراد في إدارة مواردهم المالية بفعالية.
Questis
questis.co
تطبيق Questis يقدم حلاً كاملاً للمالية الشخصية، يساعد الموظفين في التغلب على الضغوط المالية من خلال التخطيط المخصص وتقديم الدعم الشخصي.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon هو تطبيق يتيح للموظفين الوصول الفوري إلى أجورهم المكتسبة قبل يوم الدفع، مما يوفر لهم مرونة في إدارة الشؤون المالية.
OrbisPay
orbispay.me
تطبيق OrbisPay يتيح للموظفين الوصول الفوري إلى أجورهم المكتسبة، مما يسهل إدارة النفقات ويعزز الاستقرار المالي.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime هو تطبيق يدعم الشركات والموظفين في إدارة صحتهم المالية من خلال أدوات الميزانية والتخطيط المالي.
Savology
savology.com
تطبيق Savology يوفر تخطيطًا ماليًا شخصيًا وتعليمًا وإرشادات للمستخدمين لمساعدتهم على إدارة مواردهم المالية وتحقيق الأهداف المالية.
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