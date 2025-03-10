برامج العافية المالية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يوفر برنامج العافية المالية للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنفيذ برامج العافية المالية وإدارتها وإدارتها. توفر هذه الحلول للموظفين تعليم الإدارة المالية، مع التركيز على التخطيط وإعداد الميزانية وتقليل الضغوط المالية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج العافية المالية أدوات إعداد الميزانية، والألعاب، وتخطيط الأهداف المالية، وإدارة الديون، والتدريب على إدارة الأموال. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الحلول أدوات لإنشاء الميزانية وتحديد الأهداف وتتبع الإنفاق والأصول وتقدم الإدارة المالية. يتضمن البرنامج أيضًا ميزات إعداد التقارير والتحليلات التي تساعد الشركات على تعزيز مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم وإنتاجيتهم. يمكن للشركات دمج حلول العافية المالية مع برامج العافية للشركات لإنشاء مبادرة عافية شاملة تعالج الصحة البدنية والعقلية والمالية. يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات والأقسام الاستفادة من هذه الحلول.
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Betterment
betterment.com
تطبيق Betterment يوفر حلاً لمديري الأعمال لإدارة خطط 401(k) بشكل بسيط، مع دعم إداري، إدارة استثمارات، وتوجيه مالي مخصص.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar هو تطبيق يساعد الموظفين على تحسين مهاراتهم المالية من خلال التعليم والتخطيط والمدخرات وخفض الديون.
DailyPay
dailypay.com
تطبيق DailyPay يتيح للموظفين الوصول الفوري لأجورهم المكتسبة عبر بطاقة مسبقة الدفع، مما يساعدهم في إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon هي منصة التمكين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. مع ZayZoon، يأتي يوم الدفع أخيرًا بضغطة زر. إنه مجاني لأصحاب العمل ويستغرق تنفيذه 30 دقيقة فقط. ومع ذلك، يمكن للموظفين استخدام ZayZoon للحصول على رواتبهم في أي وقت. توفر المنصة أيضًا موارد وأدوات تعليمية لمساعدة العمال على كسر دورة الراتب إلى الراتب. ويعمل. أفاد 89% من الموظفين الذين يستخدمون ZayZoon أنهم يعانون من ضغوط مالية أقل، كما أن أصحاب العمل الذين يقدمون ZayZoon يتباهون بانخفاض مبيعاتهم بنسبة 29%.
Instant Financial
instant.co
تطبيق يعمل على تمكين الموظفين من الوصول الفوري إلى أجورهم المكتسبة، مما يعزز الراحة المالية لهم. يتيح لهم إجراء المعاملات بسهولة.
Branch app
branchapp.com
تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line هو منفعة العافية المالية للموظفين التي تقدم تدريبًا غير محدود بنسبة 1:1 على الشؤون المالية البشرية، وتعليمًا على مستوى عالمي، وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي - حتى يعيش موظفوك (ومن يعولونهم) حياة مالية خالية من القلق. يوفر خط المال الخاص بك إجابات سريعة وشاملة على معظم الأسئلة المالية الشخصية للموظفين ويمنع حدوث مشكلات مالية لا يعرف أصحاب العمل وجودها داخل القوى العاملة لديهم قبل فوات الأوان. نحن نحظى بثقة مئات الشركات ومئات الآلاف من الأسر. وداعا للضغوط المالية للموظفين. مرحبًا بخط أموالك.
Earnin
earnin.com
تطبيق Earnin يتيح للموظفين سحب جزء من راتبهم المكتسب قبل يوم الدفع، مما يساعدهم في إدارة مصاريفهم وتفادي الديون.
Savology
savology.com
تُحدث مزايا الصحة المالية الحديثة التي تقدمها Savology فرقًا في حياة الموظفين من خلال التخطيط المالي الشخصي والتدريب والتعليم. من خلال الشراكة مع Savology، يستطيع أصحاب العمل تزويد الموظفين بخطة مالية شاملة ونتائج العافية المالية وبطاقة التقارير والتوصيات الشخصية التي توفر خطوات تالية قابلة للتنفيذ، وإمكانية الوصول المباشر إلى المدربين الماليين لدينا، والتعليم المالي، وغير ذلك الكثير. .
Questis
questis.co
Questis هي شركة تمكين مالي للقوى العاملة تقدم حلاً متكاملاً للتمويل الشخصي. نحن نساعد الشركات على أن تصبح أصحاب عمل يغيرون حياتهم من خلال مساعدة الموظفين على حل الأسباب الجذرية للضغوط المالية وتنمية القوى العاملة المرنة ماليًا. نقوم بتحويل علاقات الناس بالمال من خلال الشفاء المالي العميق ومسار سهل المتابعة للتمكين المالي. يلبي حلنا المبتكر الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من خلال العلوم السلوكية القوية والتخطيط الشخصي والتنبؤي والتدريب الشخصي وتجربة مستخدم حديثة وودية. تعلم المزيد في Questis.co.
Brightside
gobrightside.com
Brightside هو تطبيق يساعد الموظفين في إدارة مواردهم المالية، مثل الوصول إلى نقد طارئ، توحيد ديون بطاقات الائتمان، وإدارة قروض الطلاب.
BrightDime
brightdime.com
تقدم BrightDime كل ما تحتاجه شركتك لتحقيق النجاح مع العافية المالية اليوم.
OrbisPay
orbispay.me
توفر OrbisPay حل الأجور حسب الطلب™ الذي يسمح للموظفين بالوصول الفوري إلى أرباحهم قبل دفع رواتبهم. نحن نؤمن أنه يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى الأموال التي يكسبونها من أجل دفع فواتيرهم والإيجار والتعامل مع نفقات الطوارئ. تساعد منتجاتنا وخدماتنا على تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين وزيادة الإنتاجية في العمل وتوفير التكاليف المرتبطة بمعدل دوران الموظفين وتحقيق ثقافة الرفاهية المالية الشاملة للقوى العاملة لديك.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves هي خدمة الهاتف المحمول الأولى المصممة لمساعدة الأشخاص على قياس الضغط المالي ثم الاتصال به من أجل السيطرة على حياتهم المالية. يتم بيع الخدمة لأصحاب العمل الذين يقدمونها بعد ذلك لموظفيهم كميزة مجانية للموظفين. نحن لا نبيع أي شيء. لا توجد إعلانات. وليس هناك أي حيل خفية. هدفنا الوحيد هو مساعدة الأشخاص على اتخاذ خطوات أكثر ذكاءً بأموالهم من خلال توفير المعلومات الحائزة على جوائز، وأدوات سهلة الاستخدام، ونظام مكافآت قائم على النقاط، ونظام فريد لرسم خرائط المحتوى الذي يحل المشكلات المالية بسرعة وسهولة. وبالنسبة لأصحاب العمل، فإن الموظفين الأقل تعرضًا للضغوط المالية يترجم إلى قوة عاملة أكثر سعادة وصحة وإنتاجية.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth هو تطبيق مالي شامل يساعد المستخدمين على التعلم عن المواضيع المالية وإدارة ميزانياتهم ومتابعة نفقاتهم لتحقيق أهدافهم المالية.
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